Вчера — тренд, сегодня — провал: модная обувь, которая разочаровала стилистов

Моя семья » Красота и стиль

Мода никогда не стоит на месте, и даже самые любимые пары обуви иногда приходится отправлять на заслуженный отдых. Осень 2025 года стала временем перемен — на смену вычурности пришла элегантная простота. Минимализм вновь правит бал, и дизайнеры делают ставку на изящество формы, качественные материалы и универсальность.

Сапоги с квадратным носом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сапоги с квадратным носом

"Современная обувь должна быть не громкой, а выразительной в деталях", — отметила стилист Виктория Вуман, обозреватель модных тенденций VWoman.

Массовый отказ от громоздких кроссовок

Ещё недавно массивные "dad sneakers" были символом уличного стиля. Но эпоха "уродливых кроссовок" подошла к концу. В 2025 году их место заняли лаконичные силуэты - лёгкие кеды, теннисные пары из гладкой кожи и модели с минимальным декором.

Причина проста: мода стремится к чистоте линий и комфорту без перегрузки. Громоздкие подошвы больше не ассоциируются с современностью, а кажутся визуально тяжёлыми.

Толстая платформа уходит в прошлое

Высокие платформы и экстравагантные подошвы уступили место изящным каблукам-рюмочкам и низким квадратным каблукам. Это возвращение женственности — мягкой, уверенной и удобной. Особенно актуальны ботильоны из мягкой кожи и лоферы с небольшим подъёмом.

"Высота теперь выражается не в сантиметрах, а в качестве посадки", — подчеркнула дизайнер обуви Мария Лаваль.

К тому же, чрезмерно толстая платформа не соответствует утончённому силуэту осеннего гардероба: пальто, юбки-миди и трикотаж требуют обуви, которая дополняет, а не доминирует.

Сапоги выше колена — больше не маст-хэв

Оверсайз-сапоги и модели "over-the-knee", популярные последние несколько лет, в этом сезоне уступают место чёткой классике. На первый план выходят сапоги до колена из натуральной кожи — гладкой, матовой или с лёгким блеском.

Такая обувь подчёркивает пропорции и легко вписывается в стиль smart casual или элегантный минимализм. Универсальные цвета — чёрный, шоколадный, коньячный и карамельный.

Что ушло и что пришло на замену

Было Стало Почему
Массивные "dad sneakers" Лёгкие кожаные кеды Универсальность, чистый силуэт
Толстая платформа Каблук-рюмочка, низкий квадратный каблук Женственность и комфорт
Сапоги выше колена Классические сапоги до колена Элегантность и пропорциональность
Броские подошвы Натуральная кожа и замша Вечная эстетика "less is more"

Как обновить обувной гардероб

  • Проведите ревизию: отложите обувь с чрезмерными деталями — цепями, громоздкими пряжками и яркими цветами.
  • Сделайте ставку на классику: приобретите одну универсальную пару — например, чёрные ботильоны или кожаные лоферы.
  • Играйте с фактурами: мягкая кожа, замша, лак и гладкий нубук легко сочетаются с любыми образами.
  • Выбирайте нейтральные оттенки: бежевый, серый, шоколадный и молочный визуально вытягивают силуэт.
  • Поддерживайте обувь в идеальном состоянии: минимализм требует безупречности — регулярная чистка и уход обязательны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать трендовую обувь "на один сезон".
    Последствие: быстро устаревает и выбивается из гардероба.
    Альтернатива: выбирайте timeless-модели — лоферы, мюли, ботильоны.

  • Ошибка: пренебрегать удобством.
    Последствие: нагрузка на стопы и осанку.
    Альтернатива: обратите внимание на анатомическую колодку и мягкую стельку.

  • Ошибка: сочетать грубую обувь с лёгкой одеждой.
    Последствие: дисбаланс в образе.
    Альтернатива: гармоничные пропорции — обувь должна "поддерживать" ансамбль.

А что если вы любите массивный стиль

Необязательно полностью отказываться от любимого направления. Просто адаптируйте его под современные тренды. Например, выбирайте кроссовки с утончённой формой, но сохраняйте интересные материалы: замшу, кожу с перфорацией или текстиль с фактурой.

Плюсы нового минимализма

Преимущество Описание
Удобство Лёгкая обувь меньше утомляет и подходит на каждый день
Универсальность Комбинируется с платьями, костюмами, джинсами
Элегантность Акцент на качестве и форме
Экологичность Всё чаще используется переработанная кожа и текстиль

Часто задаваемые вопросы

Какая обувь будет в тренде зимой 2025-2026

Минималистичные сапоги из гладкой кожи, ботильоны на устойчивом каблуке, кожаные лоферы и кеды нейтральных оттенков.

Стоит ли выбрасывать массивные кроссовки

Нет — просто носите их вне модных комбинаций, для прогулок или спорта.

Как продлить жизнь классическим ботильонам

Используйте крем для ухода за кожей и влагостойкий спрей, храните в хлопковых мешках.

Мифы и правда

  • Миф: массивная обувь делает ноги стройнее.
    Правда: наоборот — визуально укорачивает силуэт.
  • Миф: мода требует новых покупок каждый сезон.
    Правда: современные тренды строятся на долговечности и продуманности.
  • Миф: минимализм скучен.
    Правда: он подчеркивает вкус, форму и текстуру без лишних деталей.

Три интересных факта

  • Первые массивные кроссовки появились благодаря Balenciaga в 2017 году, но пик их популярности пришёлся на 2020-е.
  • Тренд на минимализм вернулся из 1990-х, вдохновлённый архитектурой и чистыми линиями.
  • Ведущие бренды — от Prada до COS — делают ставку на устойчивые материалы и нейтральные палитры.

Исторический контекст

  • В начале 2000-х на пике были яркие платформы и сапоги "over-the-knee".
  • К середине 2020-х произошёл сдвиг к натуральным текстурам и лаконичному крою.
  • Сегодня мода делает шаг к осознанному потреблению — меньше вещей, но лучшего качества.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
