Вчера — тренд, сегодня — провал: модная обувь, которая разочаровала стилистов

Мода никогда не стоит на месте, и даже самые любимые пары обуви иногда приходится отправлять на заслуженный отдых. Осень 2025 года стала временем перемен — на смену вычурности пришла элегантная простота. Минимализм вновь правит бал, и дизайнеры делают ставку на изящество формы, качественные материалы и универсальность.
"Современная обувь должна быть не громкой, а выразительной в деталях", — отметила стилист Виктория Вуман, обозреватель модных тенденций VWoman.
Ещё недавно массивные "dad sneakers" были символом уличного стиля. Но эпоха "уродливых кроссовок" подошла к концу. В 2025 году их место заняли лаконичные силуэты - лёгкие кеды, теннисные пары из гладкой кожи и модели с минимальным декором.
Причина проста: мода стремится к чистоте линий и комфорту без перегрузки. Громоздкие подошвы больше не ассоциируются с современностью, а кажутся визуально тяжёлыми.
Высокие платформы и экстравагантные подошвы уступили место изящным каблукам-рюмочкам и низким квадратным каблукам. Это возвращение женственности — мягкой, уверенной и удобной. Особенно актуальны ботильоны из мягкой кожи и лоферы с небольшим подъёмом.
"Высота теперь выражается не в сантиметрах, а в качестве посадки", — подчеркнула дизайнер обуви Мария Лаваль.
К тому же, чрезмерно толстая платформа не соответствует утончённому силуэту осеннего гардероба: пальто, юбки-миди и трикотаж требуют обуви, которая дополняет, а не доминирует.
Оверсайз-сапоги и модели "over-the-knee", популярные последние несколько лет, в этом сезоне уступают место чёткой классике. На первый план выходят сапоги до колена из натуральной кожи — гладкой, матовой или с лёгким блеском.
Такая обувь подчёркивает пропорции и легко вписывается в стиль smart casual или элегантный минимализм. Универсальные цвета — чёрный, шоколадный, коньячный и карамельный.
|Было
|Стало
|Почему
|Массивные "dad sneakers"
|Лёгкие кожаные кеды
|Универсальность, чистый силуэт
|Толстая платформа
|Каблук-рюмочка, низкий квадратный каблук
|Женственность и комфорт
|Сапоги выше колена
|Классические сапоги до колена
|Элегантность и пропорциональность
|Броские подошвы
|Натуральная кожа и замша
|Вечная эстетика "less is more"
Ошибка: покупать трендовую обувь "на один сезон".
Последствие: быстро устаревает и выбивается из гардероба.
Альтернатива: выбирайте timeless-модели — лоферы, мюли, ботильоны.
Ошибка: пренебрегать удобством.
Последствие: нагрузка на стопы и осанку.
Альтернатива: обратите внимание на анатомическую колодку и мягкую стельку.
Ошибка: сочетать грубую обувь с лёгкой одеждой.
Последствие: дисбаланс в образе.
Альтернатива: гармоничные пропорции — обувь должна "поддерживать" ансамбль.
Необязательно полностью отказываться от любимого направления. Просто адаптируйте его под современные тренды. Например, выбирайте кроссовки с утончённой формой, но сохраняйте интересные материалы: замшу, кожу с перфорацией или текстиль с фактурой.
|Преимущество
|Описание
|Удобство
|Лёгкая обувь меньше утомляет и подходит на каждый день
|Универсальность
|Комбинируется с платьями, костюмами, джинсами
|Элегантность
|Акцент на качестве и форме
|Экологичность
|Всё чаще используется переработанная кожа и текстиль
Минималистичные сапоги из гладкой кожи, ботильоны на устойчивом каблуке, кожаные лоферы и кеды нейтральных оттенков.
Нет — просто носите их вне модных комбинаций, для прогулок или спорта.
Используйте крем для ухода за кожей и влагостойкий спрей, храните в хлопковых мешках.
