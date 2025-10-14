Новый оттенок, который омолаживает лицо: ни уколов, ни фильтров, только окрашивание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:34
Моя семья » Красота и стиль

Желание выглядеть свежо и естественно не имеет возраста. Особенно для женщин старше 50 лет, которые всё чаще выбирают окрашивание не ради маскировки седины, а для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность и мягко освежить образ. Главный фаворит сезона — медовый блонд. Этот оттенок, тёплый и сияющий, словно солнечный фильтр, способен омолодить лицо на десять лет, придав коже сияние и глазам — выразительность.

Стрижка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стрижка

Почему именно медовый блонд

Медовый блонд — это не просто модный цвет, а символ естественной красоты и уверенности. Он объединяет мягкость золотистых тонов и глубину карамели, создавая гармоничный эффект, который подходит большинству женщин зрелого возраста.

"Медовый оттенок делает черты лица мягче и придаёт коже светящийся тон, словно изнутри", — отметила стилист по окрашиванию Катержина Брожова.

В отличие от пепельных и холодных блондов, этот оттенок не подчеркивает морщины и не делает кожу тусклой. Напротив — придаёт живость, теплоту и ощущение молодости.

Кому подходит медовый блонд

  • Женщинам с тёплым подтоном кожи: золотистые и янтарные нотки усиливают естественное сияние.
  • Обладательницам зелёных, карих и серо-голубых глаз: тёплые оттенки делают взгляд мягче.
  • Тем, кто хочет обновить образ без резких перемен: медовый блонд не требует кардинального осветления и щадяще воздействует на волосы.

Этот цвет универсален — его можно адаптировать под любой тип внешности. Для светлой кожи подходит кремово-медовый оттенок, а для смуглой — насыщенный янтарный или карамельный блонд.

Сравнение популярных тонов медового блонда

Оттенок Характеристика Для кого подходит
Медово-золотистый Тёплый и яркий, с лёгким сиянием Светлая кожа, голубые глаза
Медно-медовый С карамельным подтоном, насыщенный Смуглая кожа, тёмные глаза
Песочно-медовый Натуральный и нейтральный Универсален для всех типов
Бежево-медовый Мягкий, близкий к натуральному русому Для тех, кто боится слишком светлых тонов

Преимущества медового блонда

  • Подчёркивает цвет лица и визуально разглаживает морщины.
  • Делает волосы визуально гуще и придаёт мягкое сияние.
  • Не требует частой коррекции корней.
  • Легко сочетается с техниками окрашивания — балаяж, шатуш, мелкое тонирование.

"Медовый блонд — это универсальный ответ для тех, кто хочет сохранить естественность, но добавить роскоши", — подчеркнула парикмахер-колорист Магда Вашарёва.

Советы шаг за шагом: как получить идеальный оттенок

  • Оцените базу: чем светлее исходный цвет, тем мягче получится результат. Брюнеткам лучше осветлить пряди на 1-2 тона.
  • Выберите технику: для мягкого эффекта подойдёт балаяж или омбре, для равномерного цвета — классическое окрашивание.
  • Используйте профессиональные краски: предпочтение отдавайте аммиачным составам с питательными маслами.
  • После окрашивания ухаживайте за цветом: раз в неделю применяйте маски с аргановым или кокосовым маслом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: осветлить волосы слишком сильно.
    Последствие: потеря блеска и ломкость.
    Альтернатива: осветление максимум на 2 тона и последующее тонирование.

  • Ошибка: использовать серебристые шампуни.
    Последствие: холодный пигмент делает цвет серым и тусклым.
    Альтернатива: шампуни для тёплых блондов с экстрактом мёда и маслами.

  • Ошибка: пренебрегать защитой от солнца.
    Последствие: выгорание и потеря насыщенности.
    Альтернатива: спрей с УФ-фильтром и шляпа при ярком солнце.

А что если вы не хотите окрашивать всю длину

Можно ограничиться лёгким медовым балаяжем или тонированием прядей вокруг лица — это создаёт эффект молодости и свежести без глобальных изменений. Такой приём особенно хорош для тех, кто впервые решился на обновление.

Плюсы и минусы медового блонда

Плюсы Минусы
Омолаживает и смягчает черты Требует регулярного увлажнения
Универсален и естественен Может желтеть при частом мытье
Не требует частого подкрашивания Нужен уход от выгорания
Подходит для разных возрастов Нельзя сочетать с серебристыми шампунями

Часто задаваемые вопросы

Как поддерживать цвет между окрашиваниями

Используйте безсульфатные шампуни и кондиционеры для окрашенных волос. Раз в 2-3 недели обновляйте оттенок тонирующей маской.

Можно ли добиться медового блонда без окрашивания

Да, с помощью натуральных средств — отвар ромашки и мёд придают волосам лёгкий золотистый оттенок.

Как часто нужно подкрашивать

Обычно раз в 6-8 недель, в зависимости от скорости роста волос и выбранной техники окрашивания.

Мифы и правда

  • Миф: медовый блонд идёт только светлокожим.
    Правда: тёплые оттенки подходят и смуглым женщинам — они подчеркивают контраст и выразительность черт.
  • Миф: блонд портит волосы.
    Правда: современные краски с маслами ухаживают за волосами и делают их мягче.
  • Миф: зрелым женщинам идут только тёмные цвета.
    Правда: именно светлые и тёплые тона визуально омолаживают и освежают лицо.

Три интересных факта

  • Медовый блонд был одним из любимых оттенков голливудских актрис 1960-х — от Бриджит Бардо до Грейс Келли.
  • Современные формулы красок включают экстракты мёда и кератин, которые придают блеск и питание.
  • По статистике салонов, 70 % женщин старше 45 лет выбирают медовые и золотистые тона вместо холодных блондов.

Исторический контекст

  • Первое окрашивание "медовым" тоном упоминается ещё в Древнем Риме — женщины осветляли волосы настоем ромашки и шафрана.
  • В XX веке оттенок стал символом утончённости и женственности.
  • Сегодня он возвращается как естественная альтернатива агрессивному осветлению.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
