Новый оттенок, который омолаживает лицо: ни уколов, ни фильтров, только окрашивание

Желание выглядеть свежо и естественно не имеет возраста. Особенно для женщин старше 50 лет, которые всё чаще выбирают окрашивание не ради маскировки седины, а для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность и мягко освежить образ. Главный фаворит сезона — медовый блонд. Этот оттенок, тёплый и сияющий, словно солнечный фильтр, способен омолодить лицо на десять лет, придав коже сияние и глазам — выразительность.
Медовый блонд — это не просто модный цвет, а символ естественной красоты и уверенности. Он объединяет мягкость золотистых тонов и глубину карамели, создавая гармоничный эффект, который подходит большинству женщин зрелого возраста.
"Медовый оттенок делает черты лица мягче и придаёт коже светящийся тон, словно изнутри", — отметила стилист по окрашиванию Катержина Брожова.
В отличие от пепельных и холодных блондов, этот оттенок не подчеркивает морщины и не делает кожу тусклой. Напротив — придаёт живость, теплоту и ощущение молодости.
Этот цвет универсален — его можно адаптировать под любой тип внешности. Для светлой кожи подходит кремово-медовый оттенок, а для смуглой — насыщенный янтарный или карамельный блонд.
|Оттенок
|Характеристика
|Для кого подходит
|Медово-золотистый
|Тёплый и яркий, с лёгким сиянием
|Светлая кожа, голубые глаза
|Медно-медовый
|С карамельным подтоном, насыщенный
|Смуглая кожа, тёмные глаза
|Песочно-медовый
|Натуральный и нейтральный
|Универсален для всех типов
|Бежево-медовый
|Мягкий, близкий к натуральному русому
|Для тех, кто боится слишком светлых тонов
"Медовый блонд — это универсальный ответ для тех, кто хочет сохранить естественность, но добавить роскоши", — подчеркнула парикмахер-колорист Магда Вашарёва.
Ошибка: осветлить волосы слишком сильно.
Последствие: потеря блеска и ломкость.
Альтернатива: осветление максимум на 2 тона и последующее тонирование.
Ошибка: использовать серебристые шампуни.
Последствие: холодный пигмент делает цвет серым и тусклым.
Альтернатива: шампуни для тёплых блондов с экстрактом мёда и маслами.
Ошибка: пренебрегать защитой от солнца.
Последствие: выгорание и потеря насыщенности.
Альтернатива: спрей с УФ-фильтром и шляпа при ярком солнце.
Можно ограничиться лёгким медовым балаяжем или тонированием прядей вокруг лица — это создаёт эффект молодости и свежести без глобальных изменений. Такой приём особенно хорош для тех, кто впервые решился на обновление.
|Плюсы
|Минусы
|Омолаживает и смягчает черты
|Требует регулярного увлажнения
|Универсален и естественен
|Может желтеть при частом мытье
|Не требует частого подкрашивания
|Нужен уход от выгорания
|Подходит для разных возрастов
|Нельзя сочетать с серебристыми шампунями
Используйте безсульфатные шампуни и кондиционеры для окрашенных волос. Раз в 2-3 недели обновляйте оттенок тонирующей маской.
Да, с помощью натуральных средств — отвар ромашки и мёд придают волосам лёгкий золотистый оттенок.
Обычно раз в 6-8 недель, в зависимости от скорости роста волос и выбранной техники окрашивания.
