Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туры в Турцию взлетели на 218%: цены растут быстрее инфляции
Слепая зона на колёсах: как японские переселенцы доводят Россию до аварийного абсурда
Вынужденное решение Апиной: что привело певицу к суррогатному материнству после 9 лет борьбы
В Шотландии готовят к продаже необычный лот: остров за цену однушки
Заказали замену — получили подмену: автосервисы нашли новый способ обдирать клиентов до гайки
Решает невозможное: нейросеть справилась с задачей трёх тел, над которой человечество билось 350 лет
Тёмное время для организма: как осенний дефицит витаминов выжигает энергию изнутри
Почти пять метров силы и тишины: редкая калуга, которой остались считанные тысячи
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок

Возвращаем коже мягкость и комфорт: всё о правильном выборе крема для тела

5:06
Моя семья » Красота и стиль

Кожа тела заслуживает не меньше внимания, чем лицо. Она ежедневно сталкивается с перепадами температуры, трением одежды, сухим воздухом и водой, которая смывает естественные липиды. И если крем для тела подобран неправильно, кожа быстро теряет влагу, становится тусклой и чувствительной. Правильное средство — это не просто увлажнение, а защита, комфорт и часть ритуала ухода.

Домашний уход за кожей ног
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний уход за кожей ног

Почему важно подбирать крем осознанно

Кожа на теле толще, чем на лице, но менее снабжена сальными железами, а значит — хуже удерживает влагу. Универсальные средства часто не решают её реальные потребности. Крем для тела должен не просто «смягчать», а восстанавливать барьер, удерживать воду внутри клеток и помогать коже сопротивляться внешним раздражителям.

«Хороший крем — это тот, после которого кожа перестаёт быть темой размышлений. Она просто чувствует себя комфортно», — отметила дерматолог Екатерина Орлова.

Как понять, что коже нужен уход

  • появляется ощущение стянутости после душа;

  • кожа шелушится или зудит;

  • одежда «цепляется» за сухие участки;

  • появляется тусклый оттенок и неровная текстура;

  • после загара или бритья кожа быстро краснеет.

Эти сигналы говорят о нарушении защитного слоя. Крем помогает восстановить его, если выбран с учётом типа кожи и времени года.

Таблица: тип кожи и подходящий крем

Тип кожи Основная проблема Что нужно в составе
Сухая нехватка липидов масла ши, миндаля, сквалан, керамиды
Обезвоженная потеря влаги гиалуроновая кислота, глицерин, алоэ вера
Нормальная поддержание мягкости лёгкие эмульсии, витамины Е и В5
Жирная липкий эффект после крема гели, лосьоны с аллантоином и цинком
Чувствительная раздражение и зуд пантенол, овсяное молочко, ниацинамид

Как выбрать идеальный крем: пошаговое руководство

  1. Определите тип кожи. Если кожа сухая и шелушится — выбирайте питательные текстуры; если блестит — лёгкие гелевые.

  2. Изучите состав. Чем меньше отдушек и спиртов, тем выше шанс избежать раздражения.

  3. Обратите внимание на сезон. Летом подойдут лёгкие лосьоны и молочко, зимой — густые кремы и баттеры.

  4. Тестируйте на локтевом сгибе. Так можно проверить, не вызывает ли средство аллергию.

  5. Учитывайте привычки. Если не любите ждать, пока крем впитается — выбирайте спрей или мусс.

  6. Смотрите на упаковку. Дозатор или туба безопаснее, чем банка, куда попадают бактерии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить крем на сухую кожу.
    → Последствие: средство хуже впитывается.
    → Альтернатива: наносить на слегка влажную кожу сразу после душа.

  • Ошибка: использовать один и тот же крем круглый год.
    → Последствие: зимой кожа остаётся незащищённой, летом перегревается.
    → Альтернатива: менять текстуру по сезону.

  • Ошибка: выбирать крем только по запаху.
    → Последствие: возможное раздражение и аллергия.
    → Альтернатива: сначала тестировать без аромата, потом переходить к ароматизированным.

Чем крем отличается от лосьона и масла

Средство Текстура Эффект Когда использовать
Крем плотный, насыщенный питает, восстанавливает зимой и при сухой коже
Лосьон лёгкий, быстро впитывается увлажняет весной и летом
Молочко мягкое, нежное поддерживает баланс ежедневный уход
Масло густое, скользкое смягчает, запечатывает влагу после душа на влажную кожу

Три интересных факта

  1. Кожа тела теряет влагу в два раза быстрее, чем кожа лица.

  2. Если нанести крем в течение 3 минут после душа, можно сохранить до 50% естественной влаги.

  3. Крема с керамидами и маслами ши восстанавливают барьер уже после первого применения.

А что если…

...воспринимать крем для тела не как рутину, а как часть заботы о себе? Это момент замедления, прикосновения и тепла. Кожа «запоминает» такие ритуалы — становится мягче не только на ощупь, но и визуально. Идеальный крем — это не просто формула, а ощущение комфорта, которое длится весь день.

FAQ

Можно ли использовать крем для лица на теле?

Нет, он слабее по текстуре и не справляется с сухостью кожи тела.

Как часто нужно наносить крем?

Минимум один раз в день, лучше — утром и после душа.

Что выбрать летом: крем или лосьон?

Лёгкий лосьон или молочко — они быстрее впитываются и не создают липкости.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной

Узнайте секреты приготовления курицы в кефире! Три простых рецепта, которые сделают ваше мясо невероятно нежным и ароматным, порадуют всю семью.

Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
Последние материалы
В Шотландии готовят к продаже необычный лот: остров за цену однушки
Заказали замену — получили подмену: автосервисы нашли новый способ обдирать клиентов до гайки
Решает невозможное: нейросеть справилась с задачей трёх тел, над которой человечество билось 350 лет
Тёмное время для организма: как осенний дефицит витаминов выжигает энергию изнутри
Почти пять метров силы и тишины: редкая калуга, которой остались считанные тысячи
Возвращаем коже мягкость и комфорт: всё о правильном выборе крема для тела
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Мода на голод превратит ваши бицепсы в лёгкую жертву — пока вы думаете только о стройности
Забудьте про плиту: яблочное варенье в духовке без хлопот – гениальный способ сэкономить время и силы
От грязи к блаженству: как эта страна превратила свои грязные реки в кристальные потоки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.