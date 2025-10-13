Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотая корочка без сковороды: идеальный шницель для тех, кто следит за фигурой
Обычная покрышка открывает десятки возможностей: как из простого круга рождаются полезные вещи
Холод не помеха: почему нельзя просто бросить компост и уйти до весны
Спустя год: блогер-миллионник раскрыл, что его сподвигло бросить двухмесячного сына в сугроб
Бензин не станет роскошью: власти применили редкий экономический приём
Гватемалы до Монголии: туристические клубы назвали 5 лучших направлений для культурных путешествий
Медиалига раскрывает карты: футбольные страсти накаляются до предела
Две волны активности: когда и как магнитные бури повлияют на ваше самочувствие
Иосиф Пригожин внезапно потерял сознание на съёмках: что произошло

Не по моде, а по форме лица: секреты выбора украшений, которые подойдут именно вам

0:30
Моя семья » Красота и стиль

Украшения способны творить чудеса: оживить образ, подчеркнуть черты лица и даже визуально изменить его форму. Одни серьги делают лицо мягче, другие — вытягивают, а третьи вдруг добавляют строгости. Подобранные правильно, они работают как фильтр «в реальности» — деликатно корректируют пропорции и делают лицо выразительным без капли макияжа.

Девушка в топе с золотыми украшениями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в топе с золотыми украшениями

Почему важно учитывать форму лица

Украшения расположены рядом с лицом и мгновенно влияют на его восприятие. Круглые серьги могут подчеркнуть щеки, а длинные подвески — визуально вытянуть овал. Колье, наоборот, способно «разрезать» силуэт шеи или смягчить линию подбородка. Поэтому знание своей формы лица — не просто стилистическая тонкость, а инструмент визуального баланса.

"Хорошо подобранные украшения работают как контуринг — только без косметики", — отметила стилист Ольга Воронова.

Как определить форму лица

  1. Уберите волосы и встаньте перед зеркалом.

  2. Обведите контур отражения маркером или карандашом.

  3. Сравните силуэт с основными типами: овал, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник (сердце) или ромб.

  4. Смотрите не только на контур, но и на пропорции: ширину лба, скул и подбородка.

Таблица: украшения по типу лица

Тип лица Что подчеркнуть Какие украшения выбрать Избегать
Овальное естественные пропорции почти любые: кольца, серьги-кольца, геометрия слишком длинных вертикалей
Круглое вытянуть силуэт длинные серьги, асимметрия, V-образные колье крупные круглые формы
Квадратное смягчить углы серьги-капли, овалы, цепочки с кулонами квадратных геометричных форм
Прямоугольное уравновесить длину крупные серьги с объёмом, чокеры длинных цепочек и нитей
Треугольное (сердце) сбалансировать верх серьги в форме треугольника, колье «воротник» массивных серёг у мочек
Ромбовидное смягчить скулы каплевидные или овальные серьги острых геометрий и коротких подвесок

Серьги и серьёзный эффект

Серьги — первое, на что падает взгляд. Они могут «поднять» черты или, наоборот, подчеркнуть асимметрию.

  • Для круглого лица подойдут вытянутые серьги-цепочки, асимметричные модели и украшения с вертикальными линиями.

  • Для овального — любые, кроме слишком длинных (они вытянут лицо ещё сильнее).

  • Квадратное лицо смягчат серьги-капли и кольца средней толщины.

  • Для сердцевидного подойдут формы, расширяющиеся к низу: треугольники, капли.

  • Ромбовидное лицо любит округлые серьги, которые добавляют мягкости скулам.

Ожерелья, колье и их влияние на черты

Украшения на шее способны менять визуальную длину лица и высоту плеч.

  • Овальное лицо — универсально: подходят и чокеры, и длинные нити.

  • Круглое — лучше вытягивают V-образные кулоны и колье средней длины.

  • Квадратное — любит плавные линии и округлые формы.

  • Прямоугольное — нуждается в объёме: массивные ожерелья, короткие цепи.

  • Треугольное — гармонизируют короткие колье и круглые кулоны.

  • Ромбовидное — идут асимметричные украшения, чтобы смягчить симметрию лица.

Советы шаг за шагом: как подобрать украшения

  1. Определите форму лица. Это основа выбора.

  2. Посмотрите на шею и линию плеч. Длинная шея — лучший фон для крупных серёг, короткая — для миниатюрных форм.

  3. Согласуйте металл с оттенком кожи. Тёплая кожа — золото, бронза; холодная — серебро, платина.

  4. Учитывайте причёску. При открытых ушах серьги — главный акцент; при длинных волосах они должны быть крупнее, чтобы не «теряться».

  5. Не перегружайте. Если крупные серьги — колье нейтральное; если колье яркое — серьги лаконичные.

  6. Следите за балансом. Украшения должны дополнять черты, а не соревноваться с ними.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать украшения без учёта пропорций лица.
    → Последствие: черты теряются, акценты смещаются.
    → Альтернатива: подбирать форму, противоположную чертам (мягкое к угловатому, вытянутое к округлому).

  • Ошибка: сочетать массивные серьги и крупное колье.
    → Последствие: перегруженность образа.
    → Альтернатива: один яркий акцент и один поддерживающий элемент.

  • Ошибка: подбирать серьги только по тренду.
    → Последствие: неестественный вид и визуальное «утяжеление» лица.
    → Альтернатива: ориентироваться на баланс с индивидуальными чертами.

Мифы и правда

  • Миф: универсальных украшений не существует.
    Правда: серьги средней длины и колье с плавной формой подходят почти всем типам.

  • Миф: крупные серьги старят.
    Правда: при правильной форме они отвлекают внимание от несовершенств и омолаживают.

  • Миф: серебро идёт только холодному тону кожи.
    Правда: современные сплавы универсальны, важно учитывать не металл, а оттенок самого украшения.

Три интересных факта

  1. Люди с овальной формой лица могут носить до 90% форм украшений без искажения пропорций.

  2. Золотые украшения визуально «смягчают» черты, а серебряные — подчёркивают контраст и геометрию.

  3. Длина серёг влияет на восприятие роста: длинные визуально «вытягивают» силуэт.

А что если…

...украшения воспринимать не как детали образа, а как инструмент самовыражения? Когда форма, металл и цвет подобраны под черты лица, они не просто украшают — они усиливают харизму. Подбор украшений по типу лица — не правило, а язык, на котором можно говорить о себе без слов.

FAQ

Как определить, что украшение «моё»?

Если черты лица остаются главным акцентом, а не серьги — значит, пропорции соблюдены.

Можно ли сочетать разные металлы?

Да, особенно если в образе есть повторение оттенков — например, золотые серьги и сумка с фурнитурой под золото.

Что делать, если форма лица «смешанная»?

Комбинируйте приёмы — мягкие линии для нижней части и вытянутые элементы для верхней.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Еда и рецепты
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Наука и техника
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Популярное
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками

Пастила из тыквы — ароматное лакомство, которое можно приготовить даже без сушилки. Минимум усилий, максимум пользы и яркий вкус осени.

Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
Последние материалы
Спустя год: блогер-миллионник раскрыл, что его сподвигло бросить двухмесячного сына в сугроб
Бензин не станет роскошью: власти применили редкий экономический приём
Гватемалы до Монголии: туристические клубы назвали 5 лучших направлений для культурных путешествий
Медиалига раскрывает карты: футбольные страсти накаляются до предела
Две волны активности: когда и как магнитные бури повлияют на ваше самочувствие
Не по моде, а по форме лица: секреты выбора украшений, которые подойдут именно вам
Иосиф Пригожин внезапно потерял сознание на съёмках: что произошло
Думаете, вы лучший хозяин? Вот почему собака считает иначе, но вынуждена молчать
Протеин не из банки: натуральный напиток, который помогает телу восстанавливаться
Александр Молочников сделал выбор: почему он не вернётся в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.