Ретинол работает на опережение: правильный момент решает, будет ли кожа стареть

Ретинол — один из самых изученных и действенных компонентов в косметологии, и, по словам экспертов, начинать его использование стоит ещё до появления первых морщин. Именно раннее введение ретинола в уход может стать эффективной профилактикой старения и помочь коже дольше сохранять упругость и ровный тон.
По словам дерматолога и косметолога бренда Icon Skin Галины Амосовой, первые внутренние процессы старения кожи запускаются уже между 25 и 30 годами, когда замедляется выработка коллагена и эластина. При этом внешне кожа всё ещё выглядит молодой, но в её структурах происходят изменения, влияющие на плотность и эластичность.
"Первые процессы старения в коже запускаются в период между 25-30 годами, хотя внешне это может быть незаметно. Использование ретинола в этом возрасте помогает поддерживать обновление клеток и отодвинуть появление морщин", — пояснила дерматолог.
На этом этапе кожа особенно хорошо реагирует на профилактический уход, а не на коррекцию уже имеющихся изменений. Именно поэтому мягкие ретиноиды могут стать частью базового ухода для тех, кто хочет сохранить молодость надолго, пишет Газета.Ru.
Ретинол — это активная форма витамина А. Он ускоряет естественное обновление клеток, стимулирует выработку коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и плотность кожи. Кроме того, компонент помогает исправить микроповреждения, вызванные ультрафиолетом, и защищает кожу от фотостарения.
"Научно доказано, что это единственный компонент, который работает и как средство коррекции, и как профилактика старения", — подчеркнула Амосова.
|Форма
|Особенности
|Подходит для
|Ретинол
|Классическая форма витамина А, медленно превращается в активную кислоту
|Нормальная и комбинированная кожа
|Ретиналь (ретинальдегид)
|Более активен, работает быстрее, но может вызывать раздражение
|Опытные пользователи
|Ретиноевая кислота
|Самая эффективная форма, применяется по назначению врача
|Лечение выраженных признаков старения
|Ретинилпальмитат
|Мягкий вариант, подходит для чувствительной кожи и начального знакомства
|Молодая и сухая кожа
Ретинол — мощный ингредиент, и его использование требует грамотного подхода. Основные принципы:
Постепенность. Начинайте с низкой концентрации — 0,2-0,35%.
Режим. Используйте средства через день или 2-3 раза в неделю, чтобы кожа адаптировалась.
Время нанесения. Только вечером, на чистую и сухую кожу.
SPF-защита. Утром обязательно наносите крем с SPF не ниже 30.
Увлажнение. После ретинола используйте крем с гиалуроновой кислотой или керамидами.
"Важно учитывать тип кожи: для сухой и чувствительной — делать упор на увлажнение и барьерный уход, а для жирной — выбирать легкие текстуры", — добавила дерматолог.
Ошибка: использовать сильный ретинол каждый день с первых дней.
Последствие: шелушение, раздражение, покраснение.
Альтернатива: мягкая формула 0,2% с постепенным введением.
Ошибка: наносить без SPF утром.
Последствие: усиление фоточувствительности, пигментация.
Альтернатива: дневной крем с SPF 50.
Ошибка: сочетать ретинол с кислотами или скрабами.
Последствие: повреждение барьерного слоя.
Альтернатива: чередовать активы — кислоты утром, ретинол вечером.
Многие боятся, что раннее использование ретинола может повредить коже. Однако, по словам экспертов, это заблуждение. Молодая кожа, наоборот, лучше адаптируется и легче переносит мягкие формулы. Главное — не использовать профессиональные средства без консультации врача и выбирать продукты с низкой концентрацией.
|Плюсы
|Минусы
|Ускоряет обновление клеток
|Может вызвать раздражение при неправильном применении
|Стимулирует выработку коллагена
|Повышает чувствительность к солнцу
|Улучшает тон и текстуру кожи
|Требует строгого соблюдения режима
|Помогает при акне и постакне
|Не сочетается с некоторыми активами
|Подходит для профилактики старения
|Эффект проявляется не сразу, а через 2-3 месяца
Перед первым использованием протестируйте средство на небольшом участке кожи.
Начинайте с концентрации 0,2-0,3% и наносите не чаще двух раз в неделю.
После двух недель можно увеличить частоту применения.
Всегда используйте SPF-крем утром.
Комбинируйте ретинол с увлажняющими сыворотками и кремами.
Для новичков подойдут такие продукты, как сыворотка Icon Skin Retinol Expert 0.3% или крем с ретинолом и пантенолом от бренда The Ordinary.
Как понять, что кожа адаптировалась к ретинолу?
Если через две недели применения нет жжения и шелушений, можно увеличить частоту нанесения.
Можно ли использовать ретинол летом?
Да, но только при ежедневном применении солнцезащитного крема.
Что делать, если появилась сухость?
Добавьте крем с ниацинамидом или керамиды, уменьшите частоту использования.
Миф: ретинол истончает кожу.
Правда: он ускоряет обновление клеток, делая кожу плотнее и эластичнее.
Миф: нельзя использовать до 30 лет.
Правда: именно профилактическое применение до 30 наиболее эффективно.
Миф: ретинол несовместим с другими средствами.
Правда: его можно сочетать с пептидами и увлажняющими компонентами, если чередовать активы грамотно.
Ретинол впервые начали использовать в дерматологии в 1960-х годах для лечения акне. Позже учёные заметили: кожа пациентов становилась более гладкой и молодой. Так витамин А стал ключевым компонентом антивозрастной косметики. Сегодня на рынке существует множество его производных — от аптечных до профессиональных формул, и каждая из них находит своих сторонников.
Ретинол — единственный ингредиент, эффективность которого в борьбе с морщинами подтверждена более чем 200 клиническими исследованиями.
Кожа обновляется в среднем каждые 28 дней, а под действием ретинола — каждые 14.
При регулярном использовании через год уровень коллагена в дерме может увеличиться на 30%.
