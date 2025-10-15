Ретинол работает на опережение: правильный момент решает, будет ли кожа стареть

Ретинол — один из самых изученных и действенных компонентов в косметологии, и, по словам экспертов, начинать его использование стоит ещё до появления первых морщин. Именно раннее введение ретинола в уход может стать эффективной профилактикой старения и помочь коже дольше сохранять упругость и ровный тон.

Почему важно начать до 30 лет

По словам дерматолога и косметолога бренда Icon Skin Галины Амосовой, первые внутренние процессы старения кожи запускаются уже между 25 и 30 годами, когда замедляется выработка коллагена и эластина. При этом внешне кожа всё ещё выглядит молодой, но в её структурах происходят изменения, влияющие на плотность и эластичность.

"Первые процессы старения в коже запускаются в период между 25-30 годами, хотя внешне это может быть незаметно. Использование ретинола в этом возрасте помогает поддерживать обновление клеток и отодвинуть появление морщин", — пояснила дерматолог.

На этом этапе кожа особенно хорошо реагирует на профилактический уход, а не на коррекцию уже имеющихся изменений. Именно поэтому мягкие ретиноиды могут стать частью базового ухода для тех, кто хочет сохранить молодость надолго, пишет Газета.Ru.

Как работает ретинол

Ретинол — это активная форма витамина А. Он ускоряет естественное обновление клеток, стимулирует выработку коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и плотность кожи. Кроме того, компонент помогает исправить микроповреждения, вызванные ультрафиолетом, и защищает кожу от фотостарения.

"Научно доказано, что это единственный компонент, который работает и как средство коррекции, и как профилактика старения", — подчеркнула Амосова.

Сравнение форм ретиноидов

Форма Особенности Подходит для Ретинол Классическая форма витамина А, медленно превращается в активную кислоту Нормальная и комбинированная кожа Ретиналь (ретинальдегид) Более активен, работает быстрее, но может вызывать раздражение Опытные пользователи Ретиноевая кислота Самая эффективная форма, применяется по назначению врача Лечение выраженных признаков старения Ретинилпальмитат Мягкий вариант, подходит для чувствительной кожи и начального знакомства Молодая и сухая кожа

Правила безопасного применения

Ретинол — мощный ингредиент, и его использование требует грамотного подхода. Основные принципы:

Постепенность. Начинайте с низкой концентрации — 0,2-0,35%. Режим. Используйте средства через день или 2-3 раза в неделю, чтобы кожа адаптировалась. Время нанесения. Только вечером, на чистую и сухую кожу. SPF-защита. Утром обязательно наносите крем с SPF не ниже 30. Увлажнение. После ретинола используйте крем с гиалуроновой кислотой или керамидами.

"Важно учитывать тип кожи: для сухой и чувствительной — делать упор на увлажнение и барьерный уход, а для жирной — выбирать легкие текстуры", — добавила дерматолог.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать сильный ретинол каждый день с первых дней.

Последствие: шелушение, раздражение, покраснение.

Альтернатива: мягкая формула 0,2% с постепенным введением.

Ошибка: наносить без SPF утром.

Последствие: усиление фоточувствительности, пигментация.

Альтернатива: дневной крем с SPF 50.

Ошибка: сочетать ретинол с кислотами или скрабами.

Последствие: повреждение барьерного слоя.

Альтернатива: чередовать активы — кислоты утром, ретинол вечером.

А что если начать слишком рано?

Многие боятся, что раннее использование ретинола может повредить коже. Однако, по словам экспертов, это заблуждение. Молодая кожа, наоборот, лучше адаптируется и легче переносит мягкие формулы. Главное — не использовать профессиональные средства без консультации врача и выбирать продукты с низкой концентрацией.

Плюсы и минусы ретинола

Плюсы Минусы Ускоряет обновление клеток Может вызвать раздражение при неправильном применении Стимулирует выработку коллагена Повышает чувствительность к солнцу Улучшает тон и текстуру кожи Требует строгого соблюдения режима Помогает при акне и постакне Не сочетается с некоторыми активами Подходит для профилактики старения Эффект проявляется не сразу, а через 2-3 месяца

Советы шаг за шагом

Перед первым использованием протестируйте средство на небольшом участке кожи. Начинайте с концентрации 0,2-0,3% и наносите не чаще двух раз в неделю. После двух недель можно увеличить частоту применения. Всегда используйте SPF-крем утром. Комбинируйте ретинол с увлажняющими сыворотками и кремами.

Для новичков подойдут такие продукты, как сыворотка Icon Skin Retinol Expert 0.3% или крем с ретинолом и пантенолом от бренда The Ordinary.

FAQ

Как понять, что кожа адаптировалась к ретинолу?

Если через две недели применения нет жжения и шелушений, можно увеличить частоту нанесения.

Можно ли использовать ретинол летом?

Да, но только при ежедневном применении солнцезащитного крема.

Что делать, если появилась сухость?

Добавьте крем с ниацинамидом или керамиды, уменьшите частоту использования.

Мифы и правда

Миф: ретинол истончает кожу.

Правда: он ускоряет обновление клеток, делая кожу плотнее и эластичнее.

Миф: нельзя использовать до 30 лет.

Правда: именно профилактическое применение до 30 наиболее эффективно.

Миф: ретинол несовместим с другими средствами.

Правда: его можно сочетать с пептидами и увлажняющими компонентами, если чередовать активы грамотно.

Исторический контекст

Ретинол впервые начали использовать в дерматологии в 1960-х годах для лечения акне. Позже учёные заметили: кожа пациентов становилась более гладкой и молодой. Так витамин А стал ключевым компонентом антивозрастной косметики. Сегодня на рынке существует множество его производных — от аптечных до профессиональных формул, и каждая из них находит своих сторонников.

3 интересных факта

Ретинол — единственный ингредиент, эффективность которого в борьбе с морщинами подтверждена более чем 200 клиническими исследованиями. Кожа обновляется в среднем каждые 28 дней, а под действием ретинола — каждые 14. При регулярном использовании через год уровень коллагена в дерме может увеличиться на 30%.