Ресницы начинают расти уже через неделю: рецепт, который передают подругам шёпотом

Длинные, густые ресницы — мечта многих, ведь они способны сделать взгляд выразительным даже без макияжа. Но не всем природа подарила идеальные ресницы. Хорошая новость в том, что их можно укрепить и отрастить самостоятельно, не прибегая к наращиванию или дорогостоящим сывороткам. Достаточно пары простых ингредиентов и немного терпения.
Ежедневный макияж, трение глаз, снятие туши агрессивными средствами, нехватка витаминов и стресс — всё это ослабляет волоски. Они становятся ломкими, реже обновляются, а новые растут тонкими. Иногда ситуацию усугубляют плохое питание и обезвоживание кожи век.
Но восстановить ресницы реально: достаточно правильно ухаживать за ними и подпитать волосяные луковицы натуральными маслами и витаминами.
Интернет-пользовательницы делятся рецептом простого и эффективного средства, которое помогает добиться эффекта салонной сыворотки всего за два месяца. Основу составляют касторовое масло и витамины A и E — трио, известное своими свойствами укреплять и восстанавливать волосы.
1 чайная ложка касторового масла;
20 капель витамина A в масляной форме;
15 капель витамина E (токоферола);
чистый флакон от туши и щёточка.
Тщательно вымойте старый тюбик от туши и высушите его.
В отдельной ёмкости смешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
Перелейте смесь во флакон.
Храните сыворотку в прохладном, тёмном месте (например, в холодильнике).
Наносите средство на чистые ресницы перед сном, аккуратно прочёсывая их щёточкой. Делайте это каждый вечер в течение двух месяцев. Уже через 3-4 недели ресницы станут заметно плотнее и темнее, а к концу второго месяца — длиннее и крепче.
Совет: чтобы избежать попадания масла в глаза, наноси минимальное количество и не дотрагивайся до слизистой.
Касторовое масло питает фолликулы, стимулирует рост и предотвращает ломкость.
Витамин A (ретинол) ускоряет обновление клеток и делает ресницы более эластичными.
Витамин E (токоферол) улучшает кровообращение и способствует регенерации.
Эти компоненты усиливают действие друг друга, что делает результат более выраженным. Кроме того, смесь можно наносить и на брови — эффект будет аналогичным.
Удаляйте макияж мягким средством, не растягивая кожу век.
Раз в неделю делайте массаж век подушечками пальцев, чтобы улучшить микроциркуляцию.
Не используйте водостойкую тушь ежедневно — она сушит волоски.
Перед применением домашних средств проведи тест на аллергию: капните немного смеси на запястье и подождите 12 часов.
Делайте перерывы между курсами — один месяц ухода, неделя отдыха.
Ошибка: наносить слишком много масла.
Последствие: средство попадает в глаза, вызывая раздражение.
Альтернатива: используйте минимальное количество и щёточку с коротким ворсом.
Ошибка: применять неочищенный тюбик от туши.
Последствие: бактерии могут вызвать воспаление.
Альтернатива: тщательно мойте ёмкость с мылом и спиртом перед использованием.
Ошибка: ждать результата через пару дней.
Последствие: разочарование и отказ от ухода.
Альтернатива: используйте средство минимум 6-8 недель — только так оно подействует.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Натуральность
|Без химии и консервантов
|Может вызвать аллергию при чувствительной коже
|Стоимость
|Очень дёшево — все ингредиенты доступны в аптеке
|Требует регулярности
|Эффект
|Заметное утолщение и рост волосков
|Не подойдёт тем, кто ждёт мгновенного результата
Если после 2 месяцев изменений нет, стоит проверить общее состояние организма. Недостаток железа, витаминов группы B и цинка замедляет рост волосков. В этом случае поможет курс биотина или поливитаминов для волос и ногтей. Также не исключено, что ресницы пострадали после аллергии или воспаления век — тогда нужен перерыв и консультация офтальмолога.
Миф: касторовое масло делает ресницы толще мгновенно.
Правда: эффект появляется только при длительном использовании (не раньше 3 недель).
Миф: масла можно наносить днём под тушь.
Правда: это неправильно — тушь не ляжет, а ресницы будут выглядеть жирными.
Миф: чем больше витаминов, тем быстрее рост.
Правда: избыток ретинола может вызвать раздражение кожи.
Касторовое масло используется в косметологии более 4000 лет — его применяли ещё в Древнем Египте.
Средняя продолжительность жизни одной ресницы — около 90 дней.
У человека на верхнем веке в среднем 150-200 ресниц, на нижнем — примерно вдвое меньше.
Первые масляные средства для роста ресниц появились в начале XX века и изготавливались на основе вазелина.
В 1960-х годах визажисты начали использовать касторовое масло как ночной уход.
Сегодня домашние рецепты снова становятся популярными благодаря тренду на естественную красоту.
