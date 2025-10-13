Всё то же пальто, только с градусом: мода этой осени получила неожиданный вкус

В этом сезоне мода словно напомнила, что осень не обязана быть серой и скучной. Вместо привычной черной верхней одежды дизайнеры предложили кое-что куда теплее и глубже — винный оттенок. Его называют по-разному: бордо, махагон, бургунди. Но суть одна — он придает образу благородство и мягко освежает кожу, особенно в пасмурные дни.
Традиционно осенью модные подиумы заполняют нейтральные тона — беж, серый, темно-синий. Однако в 2025 году стилисты решили сыграть на эмоциях: винный оттенок сочетает в себе уют, страсть и уверенность. Он выглядит благородно, но не вызывающе, и подходит почти всем.
Этот цвет хорош тем, что не требует особых усилий для стилизации. Он подчеркивает как светлую кожу, добавляя ей тепла, так и контрастно смотрится на смуглой. Для блондинок бордо становится эффектным акцентом, для брюнеток — гармоничным дополнением.
"Винный — это новый нейтрал, он идет всем и не выходит из моды", — отметила стилист Екатерина Волошина.
|Оттенок
|Особенности
|Кому подходит
|С чем сочетать
|Черный
|Классика, строгий, универсальный
|Всем типам внешности
|Джинсы, брючные костюмы, кожа
|Коричневый
|Теплый, уютный, естественный
|Рыжим, блондинкам
|Карамельные и бежевые тона
|Винный (бордо, бургунди)
|Глубокий, элегантный, благородный
|Светлокожим, брюнеткам
|Светло-розовый, синий, верблюжий, серый
|Темно-зеленый
|Необычный, спокойный
|Русым и шатенкам
|Беж, белый, горчичный
Определите тип материала. Классическая кожаная куртка смотрится эффектно, но не менее актуальны варианты из экокожи и замши. Замша делает образ мягче, а глянцевая кожа добавляет дерзости.
Следите за длиной. Короткие модели акцентируют талию и идеально подходят к джинсам или юбкам с высокой посадкой. Удлиненные — универсальны и хорошо смотрятся с платьями и сапогами.
Проверяйте посадку. Куртка не должна тянуть при застегивании — осенью вы наверняка наденете под нее свитер.
Выбирайте фурнитуру. Серебристые детали добавляют современности, а золотистые подчеркивают винтажный характер образа.
Комбинируйте с правильными оттенками. Винный цвет идеально смотрится с серым, голубым, пудрово-розовым и верблюжьим.
Ошибка: выбрать слишком темный оттенок бордо.
Последствие: лицо выглядит уставшим, цвет делает кожу бледной.
Альтернатива: отдайте предпочтение более "теплому" винному с примесью коричневого или ягодного тона.
Ошибка: сочетать бордо с черным в больших количествах.
Последствие: образ становится мрачным и теряет легкость.
Альтернатива: добавьте нейтральные тона — серый, верблюжий, пудровый.
Ошибка: выбирать слишком блестящую кожу.
Последствие: куртка выглядит дешево и перегружает образ.
Альтернатива: ищите изделия с матовым или слегка глянцевым финишем.
Если вы пока не решаетесь на верхнюю одежду в таком тоне, начните с аксессуаров. Сумка, ремень или ботинки цвета бордо способны преобразить даже самый простой образ. Для офиса подойдет шелковый шарф или кожаная папка в этом оттенке. А для вечернего выхода — помада в тон сумке или лак для ногтей цвета спелого вина.
|Плюсы
|Минусы
|Освежает внешний вид и делает кожу визуально здоровее
|Не всем подходит слишком насыщенный тон
|Хорошо комбинируется с базовым гардеробом
|Требует аккуратности в подборе аксессуаров
|Выглядит дорого и необычно
|На слишком блестящей коже может выглядеть громоздко
|Подходит под любой стиль — от casual до делового
|Важно подобрать правильный макияж, чтобы не "утонуть" в цвете
Миф: бордо подходит только брюнеткам.
Правда: винный цвет универсален. Он красиво подчеркивает как светлую, так и смуглую кожу.
Миф: винная кожа быстро теряет блеск.
Правда: современные средства ухода за кожей и экокожей позволяют сохранять насыщенность цвета и фактуру надолго.
Миф: бордо сложно сочетать с другими цветами.
Правда: этот оттенок легко дружит с розовым, серым, синим, верблюжьим и даже изумрудным.
Как выбрать винную куртку на осень?
Ориентируйтесь на материал и фурнитуру. Экокожа и замша практичны, а металлические молнии добавляют динамики.
Сколько стоит качественная куртка бордо?
Средняя цена варьируется от 120 до 350 евро в зависимости от бренда и материала.
Что лучше — матовая или глянцевая?
Для повседневной носки подойдет матовая или полуглянцевая кожа. Глянец лучше оставить для вечерних выходов.
Название "бордо" пришло из Франции — в честь одноименного региона, где производят вино глубокого рубинового цвета. В 1980-х оттенок стал символом статуса: костюмы, перчатки, сумки — все шили в благородных винных тонах. В 2020-х дизайнеры вновь вернули бордо на подиумы, сделав его новой классикой.
Винный цвет улучшает настроение: психологи считают, что он символизирует уверенность и спокойствие.
В Японии бордо ассоциируется с осенней хризантемой — цветком долголетия.
В гардеробах знаменитостей бордо часто используют для "мягких" деловых образов: так поступают Виктория Бекхэм и Джиджи Хадид.
