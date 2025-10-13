Всё то же пальто, только с градусом: мода этой осени получила неожиданный вкус

0:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В этом сезоне мода словно напомнила, что осень не обязана быть серой и скучной. Вместо привычной черной верхней одежды дизайнеры предложили кое-что куда теплее и глубже — винный оттенок. Его называют по-разному: бордо, махагон, бургунди. Но суть одна — он придает образу благородство и мягко освежает кожу, особенно в пасмурные дни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бордовая кожанная куртка

Почему именно винный цвет стал хитом сезона

Традиционно осенью модные подиумы заполняют нейтральные тона — беж, серый, темно-синий. Однако в 2025 году стилисты решили сыграть на эмоциях: винный оттенок сочетает в себе уют, страсть и уверенность. Он выглядит благородно, но не вызывающе, и подходит почти всем.

Этот цвет хорош тем, что не требует особых усилий для стилизации. Он подчеркивает как светлую кожу, добавляя ей тепла, так и контрастно смотрится на смуглой. Для блондинок бордо становится эффектным акцентом, для брюнеток — гармоничным дополнением.

"Винный — это новый нейтрал, он идет всем и не выходит из моды", — отметила стилист Екатерина Волошина.

Сравнение оттенков верхней одежды сезона 2025

Оттенок Особенности Кому подходит С чем сочетать Черный Классика, строгий, универсальный Всем типам внешности Джинсы, брючные костюмы, кожа Коричневый Теплый, уютный, естественный Рыжим, блондинкам Карамельные и бежевые тона Винный (бордо, бургунди) Глубокий, элегантный, благородный Светлокожим, брюнеткам Светло-розовый, синий, верблюжий, серый Темно-зеленый Необычный, спокойный Русым и шатенкам Беж, белый, горчичный

Советы шаг за шагом: как выбрать идеальную винную куртку

Определите тип материала. Классическая кожаная куртка смотрится эффектно, но не менее актуальны варианты из экокожи и замши. Замша делает образ мягче, а глянцевая кожа добавляет дерзости. Следите за длиной. Короткие модели акцентируют талию и идеально подходят к джинсам или юбкам с высокой посадкой. Удлиненные — универсальны и хорошо смотрятся с платьями и сапогами. Проверяйте посадку. Куртка не должна тянуть при застегивании — осенью вы наверняка наденете под нее свитер. Выбирайте фурнитуру. Серебристые детали добавляют современности, а золотистые подчеркивают винтажный характер образа. Комбинируйте с правильными оттенками. Винный цвет идеально смотрится с серым, голубым, пудрово-розовым и верблюжьим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать слишком темный оттенок бордо.

Последствие: лицо выглядит уставшим, цвет делает кожу бледной.

Альтернатива: отдайте предпочтение более "теплому" винному с примесью коричневого или ягодного тона.

Ошибка: сочетать бордо с черным в больших количествах.

Последствие: образ становится мрачным и теряет легкость.

Альтернатива: добавьте нейтральные тона — серый, верблюжий, пудровый.

Ошибка: выбирать слишком блестящую кожу.

Последствие: куртка выглядит дешево и перегружает образ.

Альтернатива: ищите изделия с матовым или слегка глянцевым финишем.

А что если попробовать винный в других деталях

Если вы пока не решаетесь на верхнюю одежду в таком тоне, начните с аксессуаров. Сумка, ремень или ботинки цвета бордо способны преобразить даже самый простой образ. Для офиса подойдет шелковый шарф или кожаная папка в этом оттенке. А для вечернего выхода — помада в тон сумке или лак для ногтей цвета спелого вина.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Освежает внешний вид и делает кожу визуально здоровее Не всем подходит слишком насыщенный тон Хорошо комбинируется с базовым гардеробом Требует аккуратности в подборе аксессуаров Выглядит дорого и необычно На слишком блестящей коже может выглядеть громоздко Подходит под любой стиль — от casual до делового Важно подобрать правильный макияж, чтобы не "утонуть" в цвете

Мифы и правда

Миф: бордо подходит только брюнеткам.

Правда: винный цвет универсален. Он красиво подчеркивает как светлую, так и смуглую кожу.

Миф: винная кожа быстро теряет блеск.

Правда: современные средства ухода за кожей и экокожей позволяют сохранять насыщенность цвета и фактуру надолго.

Миф: бордо сложно сочетать с другими цветами.

Правда: этот оттенок легко дружит с розовым, серым, синим, верблюжьим и даже изумрудным.

FAQ

Как выбрать винную куртку на осень?

Ориентируйтесь на материал и фурнитуру. Экокожа и замша практичны, а металлические молнии добавляют динамики.

Сколько стоит качественная куртка бордо?

Средняя цена варьируется от 120 до 350 евро в зависимости от бренда и материала.

Что лучше — матовая или глянцевая?

Для повседневной носки подойдет матовая или полуглянцевая кожа. Глянец лучше оставить для вечерних выходов.

Исторический контекст: как бордо стало символом элегантности

Название "бордо" пришло из Франции — в честь одноименного региона, где производят вино глубокого рубинового цвета. В 1980-х оттенок стал символом статуса: костюмы, перчатки, сумки — все шили в благородных винных тонах. В 2020-х дизайнеры вновь вернули бордо на подиумы, сделав его новой классикой.

Три интересных факта

Винный цвет улучшает настроение: психологи считают, что он символизирует уверенность и спокойствие. В Японии бордо ассоциируется с осенней хризантемой — цветком долголетия. В гардеробах знаменитостей бордо часто используют для "мягких" деловых образов: так поступают Виктория Бекхэм и Джиджи Хадид.