Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не любой креатин работает: как не попасть на маркетинг и выбрать то, что действительно помогает
Жёлтые подмышки больше не приговор: лайфхак, который вернёт белизну одежде без пятновыводителя
Александр Молочников об Америке: почему режиссёр заговорил об ограничениях
Никаких виз и перелётов: россияне нашли идеальный способ отдохнуть осенью и меняют формат отдыха
Домашний арест не помеха: как Аглая Тарасова планирует выступления на корпоративах
Организм не терпит фальши: каждая невысказанная обида превращается в сбой системы
Масло уходит, но пятен нет: как распознать невидимую поломку, которая убивает мотор изнутри
Хотите урожай с одной грядки на всю зиму? Секрет — в этих крохотных клубнях
Она выбирает не место, а вас: что на самом деле означает привычка кошки спать на одежде

Хватит стричь себя из-за возраста: настоящая молодость начинается с причёски

5:10
Моя семья » Красота и стиль

Возраст — не повод прощаться с длинными волосами. Стилисты уверяют: зрелость и роскошная длина прекрасно сочетаются, если подобрать правильную стрижку и уход. Главное — учитывать особенности структуры волос и лица, а не следовать мифам о возрасте.

Красивая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая женщина

Почему длинные волосы после 50 — это красиво

С годами волосы действительно могут стать тоньше и суше, но это не означает, что стоит сразу брать в руки ножницы. Мягкие линии, легкая многослойность и блеск делают образ женственным и ухоженным. К тому же длинные локоны дают больше возможностей для экспериментов: их можно уложить волнами, собрать в аккуратный пучок или заплести в косу.

"Слои — лучший способ компенсировать возрастные изменения лица", — отметил парикмахер Коди Ренегар.

Такой прием визуально смягчает черты, создавая эффект подтянутой кожи и живого движения в прическе.

Сравнение популярных стрижек для женщин 50+

Стрижка Особенности Кому подходит
Классический боб Укороченные пряди, объем у корней Круглое и овальное лицо
Длинный боб (лоб) Универсальная длина, легко собрать в пучок Любой тип лица
Каскад Многоуровневые слои, подчеркивают густоту С тонкими волосами
Прямая длина Минимум слоев, акцент на блеск Плотные и тяжелые волосы

Советы шаг за шагом: как ухаживать за длинными волосами после 50

  1. Подбирай щадящие средства. Используй шампуни с кератином, биотином и маслами арганы — они укрепляют волосы и придают блеск.

  2. Не забывай про кондиционер и маску. Питательные маски с коллагеном восстанавливают структуру и предотвращают ломкость.

  3. Старайся не перегревать. Утюжок и фен — с защитным спреем. Лучше сушить естественным способом.

  4. Регулярно подстригай кончики. Это сохранит ухоженный вид и избавит от секущихся участков.

  5. Питай волосы изнутри. Рацион, богатый витаминами A, E и омега-3, помогает сохранить блеск.

"Добавьте в свой рацион продукты, богатые биотином и жирными кислотами", — посоветовала стилист Сьюзи Геда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком туго затягивать волосы в хвост или пучок.
Последствие: ослабление волосяных луковиц, выпадение и ломкость.
Альтернатива: мягкие резинки из шелка, свободные косы и пучки.

Ошибка: пренебрегать защитой при укладке утюжком.
Последствие: пересушенные пряди и тусклый цвет.
Альтернатива: использовать термозащитные спреи с аргановым маслом.

Ошибка: красить волосы слишком часто агрессивными составами.
Последствие: ломкость и потеря эластичности.
Альтернатива: тонирующие средства без аммиака, оттеночные маски.

А что если хочется кардинальных перемен

Если тебе надоел привычный образ, вовсе не обязательно стричься коротко. Попробуй изменить форму челки, добавить легкие слои или обновить оттенок — мягкие медные, карамельные и шоколадные тона визуально омолаживают. Присмотрись к челке-шторке - она универсальна, придает образу свежесть и легкость.

Плюсы и минусы длинных волос после 50

Плюсы Минусы
Женственный и элегантный образ Требуют больше ухода
Возможность разных укладок Волосы могут стать тоньше
Хорошо сочетаются с аксессуарами Дольше сохнут
Подчеркивают индивидуальность Нужны питательные процедуры

FAQ

Как часто подстригать длинные волосы после 50?
Раз в 2-3 месяца, чтобы сохранить форму и здоровье кончиков.

Какие витамины помогают укрепить волосы?
Биотин, витамины группы B, омега-3 и железо.

Можно ли окрашивать волосы дома?
Да, но лучше выбирать мягкие красители без аммиака и не проводить процедуру чаще раза в месяц.

Как придать объем тонким волосам?
Используй муссы с коллагеном, суши волосы головой вниз и делай прикорневую стрижку-каскад.

Мифы и правда

  • Миф: длинные волосы старят.
    Правда: при правильном уходе и цвете они, наоборот, делают лицо мягче и свежее.
  • Миф: после 50 нужно стричься коротко.
    Правда: длина не зависит от возраста, а от структуры и состояния волос.
  • Миф: натуральные масла утяжеляют пряди.
    Правда: лёгкие масла арганы или жожоба придают блеск без жирности.

Три интересных факта

  1. Волосы после 50 лет растут медленнее, но их структура становится устойчивее к ломкости при правильном уходе.

  2. Маски с кератином способны восстановить до 80% повреждений кутикулы.

  3. Светлые оттенки визуально добавляют объем, а темные — блеск и глубину цвета.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Домашние животные
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Вторичные санкции ЕС возмущают страны Центральной Азии
Организм не терпит фальши: каждая невысказанная обида превращается в сбой системы
Хотите урожай с одной грядки на всю зиму? Секрет — в этих крохотных клубнях
Масло уходит, но пятен нет: как распознать невидимую поломку, которая убивает мотор изнутри
Союзник в борьбе со старением: как ежедневная чашка какао раскрывает свои целебные свойства
Она выбирает не место, а вас: что на самом деле означает привычка кошки спать на одежде
Денежный дождь в Красноярске: кому платят до 240 000 рублей в месяц
Солидная цена: Марина Влади решила продать посмертную маску знаменитого супруга с аукциона
Дочка Елены Блиновской тяжело больна: как приговор марафонщице отразился на здоровье ребёнка
Невидимая волна приближается: что происходит на границе солнечной дыры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.