Восемь способов уговорить ногти снова расти — даже после самых жёстких покрытий

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель-лак делает руки ухоженными, покрытие держится неделями, но после нескольких циклов нанесения и снятия ногти теряют блеск и становятся ломкими. Пересушивание, неправильное снятие и частое запиливание делают пластины тонкими и чувствительными. Чтобы вернуть им здоровье, важно пересмотреть уход и на время отказаться от агрессивных процедур. Ниже — восемь приёмов, которые помогут восстановить ногти после повреждения гель-лаком.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Почему ногти портятся после покрытия

Главная причина ослабления ногтей — не сам гель-лак, а процессы, сопутствующие маникюру. Ацетон, ультрафиолет, механическое воздействие при снятии и запиливании истончают ногтевую пластину. Недостаток влаги и питания приводит к расслаиванию и тусклости. Поэтому восстановление начинается с восстановления гидробаланса и защиты кутикулы.

1. Регулярное увлажнение — основа ухода

Ногти нуждаются в постоянном питании и увлажнении. Крем или лосьон для рук стоит держать под рукой — в ванной, на рабочем столе, в сумке. Средство нужно наносить после каждого мытья рук и перед сном. Постоянное увлажнение помогает вернуть ногтям эластичность и предотвращает появление микротрещин. Особенно хорошо работают кремы с пантенолом, алоэ вера или маслом ши.

2. Масло для кутикулы: питание и защита

Одним из лучших способов восстановления считается использование масла для кутикулы. Оно укрепляет ногтевое ложе, питает зону роста и смягчает кожу. После нанесения масла нужно сделать лёгкий массаж — это улучшает микроциркуляцию и ускоряет рост ногтей. Сразу после массажа стоит нанести крем для рук, чтобы зафиксировать влагу.

Хорошо зарекомендовали себя масла с витамином Е, гиалуронатом натрия, маслом жожоба и ши.

3. Домашние ванночки с оливковым маслом

Это простой и эффективный способ ухода, который можно выполнять дома. Для процедуры понадобится немного оливкового масла, подогретого до комфортной температуры. В него опускают пальцы на 10-15 минут. Такая ванночка смягчает кожу, питает кутикулы и укрепляет ногти.

Для дополнительного эффекта можно сделать обёртывание: смешать столовую ложку мёда с четырьмя ложками масла, слегка подогреть, пропитать смесью марлю, обернуть кисти и накрыть плёнкой. Сверху надеваются хлопковые перчатки. Через час остатки смеси смываются, а на кожу наносится увлажняющий крем.

4. Массаж для стимуляции роста

Массаж ногтей улучшает кровообращение, стимулирует рост и помогает питательным веществам поступать в корень ногтя. Для него достаточно нескольких минут в день — движения должны быть лёгкими, круговыми, с акцентом на область кутикулы. Можно использовать деревянную палочку или мягкую щётку. Эта простая привычка заметно ускоряет восстановление даже сильно повреждённых ногтей.

5. Гиалуроновая кислота вместо масел

Если жирные текстуры не подходят, альтернативой станет гиалуроновая сыворотка. Она моментально впитывается и не оставляет следов, при этом отлично удерживает влагу в коже и ногтях. Средство можно наносить как на кутикулу, так и на поверхность ногтя. Такой способ особенно удобен для офиса — руки остаются чистыми, а эффект увлажнения сохраняется надолго.

6. Ночной уход: метод нейл-слаггинг

Этот метод пришёл из корейского ухода. Его суть — максимальное питание за ночь. На кутикулы и ногти наносят масло, затем крем для рук, поверх — тонкий слой вазелина. Руки закрывают хлопковыми перчатками, чтобы не испачкать постель. За ночь кожа становится мягкой, а ногти заметно плотнее. Эффект усиливается при регулярном повторении — 2-3 раза в неделю.

7. Поддержка изнутри: биотин

Без внутреннего питания невозможно полностью восстановить ногти. Биотин (витамин H) укрепляет кератиновую структуру и ускоряет рост. Он содержится в свиной и говяжьей печени, яйцах, орехах, рисовых отрубях, цветной капусте и яблоках. Для получения суточной нормы (около 30 мкг) достаточно съесть яичницу и яблоко.

При сильной ломкости можно рассмотреть добавки с биотином, но только после консультации с врачом.

8. Кератиновые средства для укрепления

Кератин — основной строительный белок ногтей. После снятия гель-лака уровень этого вещества снижается, и ногти становятся хрупкими. Средства с кератином восстанавливают плотность пластины и защищают её от расслоения. Особенно эффективны укрепляющие лаки и сыворотки: они образуют тонкую плёнку, удерживающую влагу, и делают поверхность ногтя более гладкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сдирание гель-лака руками.

Последствие: повреждение пластины и болезненность.

Альтернатива: использовать специальную жидкость для снятия и деревянную палочку. Ошибка: отсутствие регулярного увлажнения.

Последствие: сухость и ломкость.

Альтернатива: крем с маслами ши и жожоба, наносить несколько раз в день. Ошибка: частое подпиливание.

Последствие: истончение ногтя.

Альтернатива: стеклянная пилочка и аккуратное движение в одном направлении.

Плюсы и минусы популярных методов

Метод Преимущества Недостатки Масло для кутикулы Увлажняет, улучшает рост Требует частого применения Ванночка с маслом Простая и натуральная Занимает время Слаггинг Глубокое питание Неудобно спать в перчатках Биотин Укрепляет изнутри Результат виден не сразу

А что если ногти не восстанавливаются

Если после месяца ухода ногти остаются слабыми, стоит проверить уровень витаминов группы B и железа. Иногда проблемы связаны с постоянным контактом с моющими средствами — в этом случае помогут резиновые перчатки и восстановительные маски с коллагеном или аллантоином.

FAQ

Как выбрать масло для кутикулы?

Лучше использовать натуральные составы с маслом авокадо, миндаля, жожоба или ши. Избегай минеральных масел и синтетических ароматизаторов.

Можно ли красить ногти во время восстановления?

Да, но только лечебными лаками с кератином, кальцием или витаминами. Перед каждым новым покрытием ногти нужно давать отдых хотя бы на несколько дней.

Через сколько видно результат?

Первые улучшения заметны через две недели, а полный цикл обновления ногтевой пластины занимает от трёх до шести месяцев.

Мифы и правда о восстановлении ногтей

Миф: ногтям нужно "дышать".

Правда: ногтевая пластина не имеет пор, но нуждается в увлажнении и отдыхе от покрытия.

Миф: больше витаминов — лучше эффект.

Правда: избыток некоторых витаминов (A, D) может, наоборот, ослабить ногти.

Миф: лампы для сушки вредны.

Правда: современные LED-лампы безопасны при правильном использовании и защите кожи SPF-кремом.

Три интересных факта

Ногти растут быстрее на ведущей руке. Летом рост ускоряется из-за усиленного кровообращения. Покрытие гель-лаком не укрепляет ногти, а лишь маскирует их слабость.

Исторический контекст

Первые лаки для ногтей появились в Древнем Китае около 5000 лет назад — их делали из воска, желатина и яичных белков.

Кератин начали использовать в косметике в XX веке, когда изучили его роль в структуре волос и ногтей.

Гель-лак не был изобретён в 1980-х: первый устойчивый состав появился только в конце 1990-х годов.