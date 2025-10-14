Волосы, будто подсвеченные лимонным солнцем: этот оттенок осени возвращает блонду дыхание жизни

Осень всегда вдохновляет на перемены — кто-то обновляет гардероб, кто-то выбирает новый аромат, а кто-то решается на окрашивание. И если в прошлом году главенствовали холодные пепельные тона, то теперь мода стала теплее и мягче. Главный хит сезона — платиново-лимонный блонд, свежий, сияющий и идеально уравновешенный между холодом и теплом.
Тем, кто давно красится в светлые оттенки, не нужно объяснять, насколько разнообразен блонд. Он бывает пепельным, сливочным, ванильным, шампань или персиковым. И каждый сезон мода смещает акценты. Если пару лет назад стилисты добивались "ледяной" платины, то в 2025 году в моде блонд с лёгким золотистым свечением — словно волосы подсвечены мягким фильтром.
"Платиновый лимон — это чистота платинового блонда с каплей солнечного лимона. Он добавляет лицу свежесть и сияние", — пояснила стилист по окрашиванию Анета Акгюль.
Такой оттенок выглядит особенно эффектно при естественном освещении: на солнце он светится тёплыми бликами, а вечером переливается почти белым перламутром.
Новый блонд появился как ответ на запрос женщин на "живое" сияние без излишней холодности. Сочетание платинового и лимонного подтона делает волосы мягкими и естественными. Этот цвет не уходит в серый, но и не выглядит жёлтым — он балансирует на грани, создавая ту самую современную "чистоту".
Платиновый лимон универсален: он подходит и обладательницам холодного подтона кожи, и тем, кто предпочитает тёплую гамму.
|Оттенок
|Подтон
|Визуальный эффект
|Кому подходит
|Пепельный блонд
|Холодный
|Серебристое свечение
|Смуглой коже
|Сливочный блонд
|Тёплый
|Мягкий светлый тон
|Светлой коже
|Ванильный блонд
|Нейтральный
|Тепло без желтизны
|Универсально
|Платиновый лимон
|Холодно-тёплый баланс
|Сияние и живость
|Всем типам кожи
|Золотистый блонд
|Тёплый
|Медовые отблески
|Зеленоглазым и рыжим
Платиновый лимон — это не просто цвет, а целая философия ухода за блондом. Он напоминает утренний свет, пробивающийся сквозь белую тюль: чистый, мягкий и слегка тёплый.
В окрашивании используется комбинация двух пигментов — платинового и лимонного, в пропорции, подобранной под тип кожи. Мастера советуют избегать плотных красителей, чтобы сохранить полупрозрачность и свечение.
"Главное — не превращать волосы в матовое полотно. В блонде должна быть жизнь, игра света", — добавила колорист Мари Осмонд.
Ошибка: окрашивать ослабленные волосы.
Последствие: ломкость и потеря блеска.
Альтернатива: курс ухода с кератином перед окрашиванием.
Ошибка: использовать жёсткий шампунь.
Последствие: вымывание пигмента и тусклость.
Альтернатива: мягкий шампунь для окрашенных волос с pH 4,5-5,5.
Ошибка: сушить волосы слишком горячим воздухом.
Последствие: выгорание цвета.
Альтернатива: фен с ионизацией и температурой до 70 °C.
Переход в платиново-лимонный блонд возможен, но требует терпения. Колористы рекомендуют двигаться постепенно: сначала осветлить до карамели, затем до сливочного оттенка, и только после этого — до лимонного блонда.
Для тёмных волос подойдёт техника balayage или air-touch — они создают естественный переход цвета без агрессивного обесцвечивания.
|Плюсы
|Минусы
|Универсален — идёт всем
|Требует постоянного ухода
|Визуально освежает и омолаживает
|Может быстро вымываться
|Сочетается с любой одеждой
|Подчёркивает сухость волос
|Подходит для разных стрижек
|Не любит хлорированную воду
"Тёплый светлый блонд визуально смягчает черты лица и делает кожу свежее — особенно осенью", — пояснила парикмахер Криста Бьянконе.
Миф: платиновый блонд старит.
Правда: холодно-тёплый баланс лимонного подтона делает лицо светлее и мягче.
Миф: блондинкам сложно ухаживать за волосами.
Правда: современные уходы с кератином и аминокислотами делают процедуру проще.
Миф: этот цвет быстро желтеет.
Правда: при правильном уходе платиново-лимонный сохраняет чистоту до 6 недель.
Только если у тебя уже светлые волосы. В остальных случаях — лучше обратиться к мастеру.
Отлично смотрится с лёгким бронзером, карамельной помадой и бежевыми тенями.
Да, особенно для бобов и пикси — оттенок подчёркивает форму и добавляет блеска.
