Глаза без занавесок: древний восточный способ, возвращающий ресницам густоту, о котором давно забыли

Пожалуй, нет женщины, которая не мечтала бы о длинных и густых ресницах. Именно взгляд делает лицо выразительным, а глаза — по-настоящему чарующими. Восточные красавицы знали об этом испокон веков и пользовались исключительно природными средствами, чтобы подчеркнуть силу и глубину своих глаз. Сегодня мы можем повторить их секреты у себя дома — без салонов и дорогостоящих процедур.
Ресницы, как и волосы, состоят из кератина и нуждаются в заботе. Их естественный жизненный цикл длится около трёх месяцев, после чего они выпадают и заменяются новыми. Это нормальный процесс. Однако если ресницы начали редеть и ломаться чаще обычного, стоит поискать причину.
Дефицит питательных веществ. Недостаток витаминов A, E, B, железа и цинка отражается на состоянии кожи, ногтей и ресниц.
Неправильное удаление макияжа. Засыпать с тушью на глазах — прямой путь к ломкости и выпадению ресниц.
Агрессивная косметика. Водостойкие туши и дешёвые средства для демакияжа часто содержат спирты и сульфаты.
Наращивание. После снятия искусственных ресниц свои выглядят истощёнными и короткими.
Чтобы вернуть ресницам силу, нужно уделить им системный уход.
|Средство
|Действие
|Эффект
|Касторовое масло
|Укрепляет луковицы, ускоряет рост
|Густые и плотные ресницы через 2-3 недели
|Миндальное масло
|Смягчает, питает, подходит для снятия макияжа
|Естественный блеск и гибкость
|Облепиховое масло
|Восстанавливает структуру волосков
|Уменьшает ломкость и выпадение
|Натуральная тушь
|Содержит масла и воск, не раздражает глаза
|Макияж и уход одновременно
|Салонные сыворотки
|Быстрый результат, но химический состав
|Возможна аллергия и раздражение
Выберите масло — касторовое, миндальное или облепиховое. Очистите старую щёточку от туши, окуните в масло и аккуратно нанесите на ресницы от корня к кончику. Лучше делать это вечером, оставив средство на ночь.
Ищите марки, где в составе есть пчелиный воск, аргановое или кокосовое масло, экстракты ромашки. Среди популярных — Dr.Hauschka, Couleur Caramel, Lavera. Такие туши не только окрашивают, но и ухаживают за ресницами.
Выбирайте двухфазные жидкости или масла без спирта и консервантов. Для снятия макияжа можно использовать миндальное масло — оно очищает и одновременно питает ресницы.
Включите в рацион орехи, рыбу, зелень и морковь. Можно использовать аптечные комплексы с биотином и витамином Е.
Ошибка: спать с макияжем.
Последствие: ломкость и воспаление волосяных луковиц.
Альтернатива: используйте мягкое средство для демакияжа с маслами жожоба и виноградной косточки.
Ошибка: применение водостойкой туши ежедневно.
Последствие: пересушивание ресниц и замедление роста.
Альтернатива: лёгкая тушь на растительных восках.
Ошибка: игнорировать питание.
Последствие: выпадение ресниц и тусклый взгляд.
Альтернатива: курс витаминов и регулярные масляные маски.
Если от природы у вас светлые и тонкие ресницы, не расстраивайтесь. Делайте курс масляных масок, избегайте тяжёлого макияжа и используйте тушь с ухаживающими компонентами. Со временем даже слабые волоски станут гуще.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасность для глаз и кожи
|Эффект проявляется постепенно
|Доступность и низкая стоимость
|Требует регулярности
|Возможность комбинировать масла
|Может вызывать аллергию при чувствительной коже
Как часто нужно наносить масло?
Достаточно 3-4 раза в неделю, лучше на ночь.
Можно ли смешивать разные масла?
Да, например, касторовое и миндальное. Главное — соблюдать чистоту кисточки.
Через сколько появится результат?
Первые изменения видны уже через 2-3 недели, максимальный эффект — через два месяца.
Какая тушь лучше для восстановления?
Органическая тушь с натуральными восками и витаминами, без силиконов и парабенов.
Миф: касторовое масло вызывает рост новых ресниц.
Правда: оно не создаёт новые луковицы, но укрепляет существующие и предотвращает выпадение.
Миф: чем больше масла — тем быстрее эффект.
Правда: избыток масла может попасть в глаза и вызвать раздражение.
Миф: после наращивания ресницы не восстановятся.
Правда: регулярный уход и питание полностью возвращают густоту через 1-2 месяца.
У ресниц есть "срок службы" — каждая живёт около 90 дней.
В среднем у человека около 200 ресниц на верхнем веке и 80 — на нижнем.
Длина самой длинной ресницы, зафиксированной Книгой рекордов Гиннесса, составила 12,4 см.
