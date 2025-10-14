Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большевики знали правду: что на самом деле рушит любую власть в два счёта
Агкацев раскрыл правду о положении Сафонова в ПСЖ: что происходит за кулисами
Мы заложники: Миранчук откровенно высказался об участи сборной России
Дворники отдыхают: как невидимая броня делает стекло непроницаемым для дождя
Осень на вкус: почему этот продукт считают золотом сезона
Хватит складировать вещи еа кресле: этот предмет мебели наведет порядок в комнате
Домодедово сдает позиции: какой аэропорт России занял его место в рейтинге
32 тысячи тонн в год: гигант металлоконструкций заработал в Орле
Выгорание начинается не в голове, а на тарелке: скрытые ингридиенты питания повышают тревожность

Из скучного в культовый: как базовый свитер стал главной звездой осенне-зимнего гардероба

6:25
Моя семья » Красота и стиль

Серый свитер, некогда считавшийся скучным базовым элементом, переживает настоящий ренессанс. В сезоне осень-зима 2025/26 этот универсальный предмет был переосмыслен ведущими дизайнерами и уличными модницами, превратившись из незаметной "рабочей лошадки" в культовый и самостоятельный элемент стиля. Теперь это не просто уютная вещь, а полноценный инструмент для создания современных, многослойных и экспрессивных образов.

Серый свитер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Серый свитер

Шаг за шагом: как носить серый трикотаж в этом сезоне

  1. Определите силуэт. Выберите свою идеальную модель: объемный оверсайз для уютного образа, приталенный вариант для элегантного лука или длинный кардиган для многослойности.

  2. Поэкспериментируйте с кроем. V-образный вырез отлично сочетается с рубашкой, водолазка — самодостаточна, а модель с капюшоном (как у Стеллы Маккартни) добавит образу расслабленности.

  3. Создайте контраст текстур. Комбинируйте мягкий трикотаж с шелком, грубым денимом или гладкой кожей.

  4. Играйте с пропорциями. Носите объемный свитер с узкими брюками или леггинсами, а длинный кардиган — с платьем или юбкой.

  5. Не бойтесь цвета. Как демонстрирует Miu Miu, серый трикотаж служит идеальным фоном для ярких брюк или аксессуаров.

Плюсы и минусы серого трикотажа

 
Плюсы Минусы
Абсолютная универсальность — сочетается с любым цветом и стилем Может выглядеть просто без продуманных акцентов и аксессуаров
Внесезонность — подходит для ношения в любое время года Риск потерять силуэт в слишком объемных моделях
Широкая вариативность — разные фасоны и оттенки серого Требует ухода — трикотаж может растягиваться или скатываться
Простота комбинаций — легко интегрируется в существующий гардероб Ограниченность для особых случаев — чаще используется в повседневных и кэжуал-образах

Сравнение: классический vs трендовый подход к серому трикотажу

 
Критерий Классический подход Трендовый подход (сезон 2025/26)
Силуэт Приталенный, стандартной длины Объемный оверсайз, длинный кардиган или модель-платье
Комбинации С джинсами, брюками-чино, рубашкой С яркими брюками, ботфортами, в тотал-луках, с водолазкой
Аксессуары Классическая сумка, туфли-лодочки Массивные ботинки, объемные сумки, стильные головные уборы
Стилевая роль Фоновый, базовый элемент Ключевой, акцентный элемент образа

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка. Носить объемный серый свитер с мешковатыми брюками.

  • Последствие. Фигура теряет очертания, образ выглядит неопрятным и громоздким.

  • Альтернатива. Соблюдайте правило контраста силуэтов. Объемный свитер сочетайте с узкими брюками, леггинсами или прямой юбкой. Это создаст сбалансированный и современный образ.

А что, если…?

  • …мой стиль — классика? Выбирайте качественный трикотаж с V-образным вырезом или водолазку. Комбинируйте его с брюками классического кроя и туфками-лодочками. Это вечная и невероятно элегантная комбинация.

  • …хочу создать уличный образ? Добавьте к серому свитеру оверсайз-кроя грубые ботинки, объемную сумку и бейсболку.

  • …нужен вечерний вариант? Как советует Виктория Бекхэм, используйте длинный серый трикотаж в качестве мини-платья, дополнив его тонкими ботфортами и лаковой сумкой.

Мифы и правда

  • Миф 1. Серый трикотаж — это скучно и офисно.

    • Правда. Благодаря новым фасонам, текстурам и смелым комбинациям (как в показе Miu Miu с цветными брюками) серый трикотаж стал основой для самых актуальных образов.

  • Миф 2. Он подходит только для неформальной обстановки.

    • Правда. Качественный трикотаж классического кроя — основа стиля смарт кэжуал. Его можно носить с юбкой-карандашом, блейзером и элегантной обувью.

  • Миф 3. Это исключительно зимняя вещь.

    • Правда. Тонкий трикотаж из хлопка или шелково-кашемировой смеси — идеальный вариант для прохладного летнего вечера или кондиционированного офиса.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: С какими цветами лучше всего сочетать серый трикотаж?
Ответ: Серый идеален с любыми цветами. Базовая комбинация — с черным, белым, бежевым и денимом. Для смелого образа — с желтым, красным, бирюзовым или оранжевым.

Вопрос: Какие модели серого трикотажа самые актуальные в этом сезоне?
Ответ: В тренде объемные свитера оверсайз, длинные кардиганы (в том числе с капюшоном), трикотажные платья и модели поло.

Вопрос: Какой тип трикотажа выбрать, чтобы не выглядеть громоздко?
Ответ: Обращайте внимание на состав. Смеси с шелком или тонким кашемиром меньше растягиваются и лучше держат форму, чем чистая шерсть крупной вязки.

Вопрос: Можно ли носить серый трикотаж в деловом стиле?
Ответ: Да, если выбрать модель классического кроя (водолазка, свитер с V-вырезом) из качественного тонкого трикотажа и сочетать его с блейзером, брюками-кюлотами или юбкой-карандашом.

Почему серый трикотаж — идеальная инвестиция в гардероб

Серый трикотаж в новом сезоне доказывает, что настоящая стильность строится на универсальности, пишет греческий Vogue. Это предмет, который:

  1. Объединяет комфорт и элегантность, позволяя чувствовать себя уютно, не жертвуя стилем.

  2. Служит идеальной основой для экспериментов, будь то яркие цветовые акценты или сложные многослойные комбинации.

  3. Переживает сезоны и тренды, оставаясь актуальным год за годом.

Это не просто "еще один свитер", а стратегический элемент гардероба, который с легкостью заменит десятки менее функциональных вещей, доказывая, что мода начинается с умного выбора основ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Домашние животные
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Молодая резина со старческим хрустом: новая афера захлестнула вторичный рынок шин
Авто
Молодая резина со старческим хрустом: новая афера захлестнула вторичный рынок шин
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Последние материалы
Бюджетный сегмент трещит по швам: подорожали три самых доступных кроссовера из Китая
Кроссовер без нервов и лишнего расхода: Volkswagen переводит T-Cross на язык гибридной мягкости
Тюльпаны, не зацветающие весной: ошибки хранения луковиц, способные разрушить ваши планы
Он пролежал почти 2 000 лет: надгробие римского воина всплыло на заднем дворе американского дома
Сибирский рецепт без мясорубки: как приготовить пельмени, которые пахнут охотой
Прощайте, карты? Крупнейшие банки России готовят новую платёжную систему
Один шаг, который запускает похудение заново: как сдвинуть вес даже при упорном плато
Бирюзовая бездна Франции: озеро Сент-Круа скрывает страшную тайну Прованса
18 лет вместе: Полина Гагарина воспоминает совместные моменты с сыном в день его рождения
Зубы, которые растут сами: шаг к эпохе без бормашины и протезов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.