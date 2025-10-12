Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобиль благодарит внимательного хозяина: как простые привычки продлевают жизнь машине
Праздник, который отменили: как новые правила убивают дух Таиланда
Битва за триллионы: глава Cerebras раскрыл, почему нельзя победить Nvidia, работая как все
Коврик, 15 минут и никакого зала: тело просыпается, суставы отдыхают, энергия возвращается
Белое стало серым, но выбросить жалко? Один странный рецепт решит проблему за вечер
Сладкая месть вишни: как заставить пернатых врагов отступить без единого выстрела
Собачий радар: как запах и взгляд в упор разрушают ваши шансы стать своим
Возвращая имена: как антропологи по черепу восстанавливают лица царей и воинов
Когда королевский этикет бессилен: как принцесса Диана нарушала главные правила дворца

Мажешь кремом — а толку ноль: руки всё равно трескаются, пока не исправите одну ошибку

Моя семья » Красота и стиль

Холодный ветер, сухой воздух и частое мытьё рук с мылом — всё это превращает даже ухоженные руки в шершавые и болезненные. Весной и осенью кожа особенно уязвима: перепады температуры и влажности нарушают её барьер, и даже самый дорогой крем перестаёт работать. Но вернуть мягкость и гладкость можно, если действовать системно и не игнорировать мелочи.

Уход за руками летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за руками летом

Почему кожа рук сохнет

Главный враг кожи рук — обезвоженность. Когда защитный слой разрушается, влага испаряется, а трещины становятся входом для раздражений и микробов. Этому способствуют:

  • частое мытьё горячей водой;
  • агрессивные моющие средства;
  • бытовая химия без перчаток;
  • отопление и сухой воздух;
  • нехватка витаминов A, E и омега-3 жирных кислот.

Весной и осенью, когда влажность воздуха падает, руки особенно нуждаются в защите и питании.

Сравнение популярных средств

Средство Эффект Особенности
Крем с глицерином Увлажнение и смягчение Быстро впитывается, подходит для частого применения
Масло ши Питание и защита Создаёт плотную плёнку, идеален для ночного ухода
Вазелиновый бальзам Заживление трещин Уменьшает шелушение, но может быть липким
Масло авокадо Глубокое питание Подходит для массажа и компрессов
Средства с аллантоином Восстановление кожи Ускоряют регенерацию при микротрещинах

Советы шаг за шагом

  1. Очищайте кожу мягко. Используйте мыло с нейтральным pH или крем-мыло с маслами. Агрессивные ПАВ смывают естественный липидный слой.

  2. Всегда наносите крем после контакта с водой. Даже одна минута без ухода снижает уровень увлажнённости на треть.

  3. Сделайте ночную маску. Толстым слоем нанесите питательный крем, наденьте хлопковые перчатки и оставьте на ночь.

  4. Используйте скраб 1-2 раза в неделю. Он удаляет ороговевшие клетки и помогает кремам проникать глубже.

  5. Пейте достаточно воды. Влага в коже начинается изнутри, а не из баночки с кремом.

  6. Увлажняйте воздух. Если дома работает отопление, поставьте увлажнитель или чашу с водой рядом с батареей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: мытьё рук горячей водой с обычным мылом.
Последствие: кожа трескается, появляется чувство стянутости.
Альтернатива: используйте мягкое мыло с маслами и тёплую воду, затем крем с глицерином.

Ошибка: нанесение крема на сухую кожу.
Последствие: средство не впитывается, остаётся липкая плёнка.
Альтернатива: слегка увлажните руки водой или гидролатом, а потом распределите крем.

Ошибка: пренебрежение перчатками при уборке.
Последствие: химия разрушает липидный слой и вызывает дерматит.
Альтернатива: надевайте резиновые перчатки с тонкими хлопковыми вкладышами.

А что если кожа трескается до крови

Если трещины стали болезненными, а обычные кремы не помогают, стоит перейти на аптечные средства с декспантенолом, церамидами и уреей. Они ускоряют заживление и восстанавливают барьер. Временно исключите спиртосодержащие антисептики, заменив их мягкими растворами на основе хлоргексидина. При глубоких трещинах можно использовать заживляющие пластыри или гелевые напалечники.

Плюсы и минусы домашних и аптечных средств

Категория Плюсы Минусы
Домашние масла (оливковое, кокосовое) Доступные, натуральные Медленно впитываются, могут оставлять жирную плёнку
Аптечные кремы с уреей и пантенолом Быстро восстанавливают кожу Стоят дороже, не всегда подходят для чувствительной кожи
Народные маски с мёдом и овсянкой Питают и смягчают Не хранятся, требуют времени на приготовление
Профессиональные SPA-сыворотки Глубокое увлажнение и лифтинг Эффект временный без регулярного ухода

FAQ

Как выбрать лучший крем для рук?
Смотрите на состав. Хорошие средства содержат глицерин, масла ши или авокадо, витамин E и аллантоин. Избегайте продуктов с сильными ароматизаторами и спиртом.

Сколько раз в день нужно наносить крем?
Минимум трижды: утром, после каждого мытья рук и перед сном. В холодное время — чаще.

Помогают ли перчатки?
Да, и не только от холода. Тканевые — для ночных масок, резиновые — при контакте с водой и бытовой химией.

Можно ли использовать крем для лица на руки?
Да, если он не содержит кислот и ретинола. Но специализированные кремы эффективнее: они плотнее и дольше удерживают влагу.

Что делать, если сухость не проходит?
Обратитесь к дерматологу. Иногда за сухостью скрываются экзема или аллергия, требующие лечения.

Мифы и правда

  • Миф: чем жирнее крем, тем лучше.
    Правда: жирная текстура не всегда означает питание. Важно наличие увлажняющих компонентов — глицерина, гиалуроновой кислоты.
  • Миф: зимой кремом можно пользоваться реже.
    Правда: наоборот, в холодный сезон кожа теряет влагу быстрее.
  • Миф: перчатки мешают коже "дышать".
    Правда: современные материалы пропускают воздух, но защищают от ветра и холода.

Три интересных факта

  1. Кожа ладоней и пальцев не имеет сальных желез — поэтому пересыхает быстрее других участков тела.

  2. Уровень влажности воздуха в офисах зимой может опускаться до 20 %, что вдвое ниже нормы для кожи.

  3. У некоторых косметических брендов есть отдельные линии кремов для людей, часто моющих руки — врачей, мастеров красоты, поваров.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Авто
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Автомобиль благодарит внимательного хозяина: как простые привычки продлевают жизнь машине
Праздник, который отменили: как новые правила убивают дух Таиланда
Мажешь кремом — а толку ноль: руки всё равно трескаются, пока не исправите одну ошибку
Битва за триллионы: глава Cerebras раскрыл, почему нельзя победить Nvidia, работая как все
Коврик, 15 минут и никакого зала: тело просыпается, суставы отдыхают, энергия возвращается
Белое стало серым, но выбросить жалко? Один странный рецепт решит проблему за вечер
Сладкая месть вишни: как заставить пернатых врагов отступить без единого выстрела
Собачий радар: как запах и взгляд в упор разрушают ваши шансы стать своим
Возвращая имена: как антропологи по черепу восстанавливают лица царей и воинов
Когда королевский этикет бессилен: как принцесса Диана нарушала главные правила дворца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.