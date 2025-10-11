Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждое утро одно и то же: стекло белеет, нервы сдают — решается это проще, чем кажется
Крах экономики: глава ZDH предупреждает о последствиях бездействия властей Германии
Скэррис: ирландский прибрежный город, где история встречается с солёным ветром
После 45 мозг требует внимания: психиатр рассказал, как не упустить начало деменции
Растительная диета — больше не скука: секрет сочных веганских блюд, которые покорят даже мясоедов
Как телефонный мошенник попался на неожиданной фразе: учитесь у Леры Кудрявцевой
Тренируетесь по плану, питаетесь правильно — но мышцы не растут? Вот что разрушает прогресс
Осень уже в календаре, а сад будто вечнозеленый: растения, которым не страшен мороз
Пляжи-хамелеоны: почему песок становится фиолетовым — геологическое чудо природы

Чистота под микроскопом: полотенце хранит миллионы бактерий, даже если пахнет свежестью

Моя семья » Красота и стиль

Полотенце кажется самой чистой вещью в ванной. Мы используем его после душа, когда кожа свежая и чистая, и уверены, что оно остаётся таким же. Но это иллюзия. Уже через несколько дней ткань превращается в дом для бактерий, грибков и плесени. Влага, тепло и частицы кожи создают идеальную среду для их размножения. Именно поэтому дерматологи советуют менять полотенца гораздо чаще, чем принято.

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

Почему полотенце быстро теряет чистоту

Каждый раз, когда мы вытираемся, на ткани остаются микрочастицы кожи, остатки пота и бактерии. Полотенце не высыхает полностью, особенно в ванных без вентиляции, и влага становится питательной средой для микробов. Даже если оно кажется чистым, под микроскопом это уже целая микрофлора.

"Влажное полотенце — идеальный инкубатор. Через 48 часов на нём может быть больше бактерий, чем на кухонной губке", — отметила дерматолог Ирина Фомина.

Как часто менять полотенца по правилам гигиены

  1. Для лица — каждые 2 дня. Кожа лица чувствительна, и любое загрязнение может вызвать воспаления.

  2. Для тела — раз в 3–4 дня. Если вы часто принимаете душ, то и менять стоит чаще.

  3. Для волос — раз в неделю, при условии полного высушивания после каждого использования.

  4. Кухонные — ежедневно. Именно они накапливают больше всего бактерий.

  5. Полотенца для спортзала — после каждого использования, без исключений.

Если в доме повышенная влажность или живут домашние животные, сроки лучше сократить на один-два дня.

Таблица: срок службы и частота замены разных полотенец

Вид полотенца Как часто стирать Как часто менять на новое
Для лица каждые 2 дня каждые 6 месяцев
Для тела раз в 3–4 дня раз в год
Для волос раз в неделю раз в 6–8 месяцев
Для кухни ежедневно каждые 3 месяца
Спортивное после каждой тренировки раз в 6 месяцев

Что происходит, если не менять полотенца

  1. Появляются раздражения. Особенно на лице — кожа реагирует на бактерии воспалениями.

  2. Распространяются грибки. Влажная среда ускоряет рост спор, особенно на ногах и в паховой зоне.

  3. Возникает неприятный запах. Это не просто «сырость», а продукт жизнедеятельности микробов.

  4. Портится ткань. Волокна теряют впитываемость, а со временем и мягкость.

  5. Увеличивается риск акне и фолликулита. Бактерии легко переходят на кожу и волосы.

Советы шаг за шагом: как ухаживать за полотенцами

  1. Стирайте при высокой температуре. Оптимально — 60 °C, чтобы уничтожить бактерии.

  2. Не перегружайте стиральную машину. Иначе вода не промоет волокна полностью.

  3. Не используйте кондиционер. Он оставляет налёт и снижает впитываемость.

  4. Сушите полностью. Лучше на воздухе или в сушильной машине.

  5. Не храните в ванной. Найдите сухое, проветриваемое место.

  6. Разделяйте полотенца. У каждого члена семьи должно быть своё — для лица, тела и рук.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стирать все полотенца вместе.
    → Последствие: перекрёстное загрязнение.
    → Альтернатива: разделять по типу и использовать антисептическое средство при стирке.

  • Ошибка: сушить на батарее или крючке в душевой.
    → Последствие: влажность и запах.
    → Альтернатива: расправлять и сушить на воздухе.

  • Ошибка: использовать полотенце больше недели.
    → Последствие: бактерии возвращаются на кожу.
    → Альтернатива: иметь минимум два комплекта на замену.

Мифы и правда

  • Миф: если полотенце чистое на вид, его можно не стирать неделю.
    Правда: микробы не видны глазу, но активно размножаются уже через 2–3 дня.

  • Миф: антисептический спрей заменяет стирку.
    Правда: он лишь маскирует запах, но не очищает волокна.

  • Миф: махровые полотенца не впитывают грязь.
    Правда: как раз наоборот — густой ворс удерживает больше бактерий и влаги.

Исторический контекст

  1. Первые полотенца появились в Османской империи в XV веке и использовались только после бань.

  2. В Европе полотенца стали бытовой нормой лишь в XVIII веке — до этого пользовались общими тканями.

  3. Современные гигиенические стандарты сформировались после исследований микробиологов XX века.

FAQ

Как понять, что полотенце пора менять?

Если оно перестало пахнуть свежестью, стало жёстким или плохо впитывает — пора в стирку.

Нужно ли гладить полотенца?

Нет, достаточно хорошо высушить. Глажка может повредить ворс.

Как продлить срок службы?

Стирайте отдельно, без кондиционера и с минимальным количеством порошка.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Популярное
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа

Тибетский мастиф — роскошный охранник и верный друг, но его сила, независимость и характер способны превратить жизнь владельца в испытание.

Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Последние материалы
Осень уже в календаре, а сад будто вечнозеленый: растения, которым не страшен мороз
Пляжи-хамелеоны: почему песок становится фиолетовым — геологическое чудо природы
Реформа бьёт по кошельку, но не всех: в автосалонах уже шепчут названия спасённых моделей
Энергия утекает сквозь пальцы: что делать, если усталость не отпускает ни днём, ни ночью
Простой, как осенний вечер, и вкусный, как воспоминание: классический цветаевский пирог
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Эволюция на тарелке: как плесень адаптируется к вкусам человека, создавая новые сыры
Сорта созревают быстрее, чем вы успеете поставить теплицу — спасение для короткого лета
Точка перегрузки: уход теряет свою эффективность, когда превращается в обязанность
Не прошли проверку: Собчак высказалась о песнях Газманова и Шамана в школьной программе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.