Бабушкин диван вышел на подиум: мода окончательно сошла с ума — и нам это нравится

Октябрь всегда кажется особенным месяцем — временем, когда солнце еще греет, но душа уже тянется к мягкому свету, теплому чаю и плотным фактурам. Этой осенью именно вельвет стал главной модной приметой сезона. Материал, переживающий настоящий ренессанс, уверенно возвращается в гардеробы, интерьеры и аксессуары, снова доказывая: уют и стиль прекрасно сочетаются.
Вельвет обязан своим происхождением эпохе Средневековья, когда его называли "тканью королей". Изначально он напоминал бархат, только более практичный — с плотным ворсом из хлопка, что делало его менее прихотливым и более прочным. Со временем дорогая ткань, когда-то доступная лишь аристократии, стала демократичной и универсальной. Сегодня из нее шьют костюмы, куртки, сумки и даже мебельные чехлы, а в модных коллекциях она звучит свежо и по-новому.
Чтобы вельвет радовал долго, за ним нужно ухаживать бережно: стирать вывернутым наизнанку, использовать деликатный режим, избегать отбеливателей и сильного отжима. Гладить ткань лучше паром — так сохраняется характерная бархатистая фактура.
Долгое время вельвет ассоциировался с коричневыми и оливковыми тонами — практичными, но скучными. Сегодня дизайнеры доказали, что эта ткань отлично держит яркий цвет. В коллекциях нового сезона появились насыщенные оттенки ультрамарина, винного и шафранового — именно они превращают привычные образы в акцентные.
Синий плащ прямого кроя, глубокий бордовый костюм, бирюзовый пиджак — каждый из них способен вытеснить осеннюю хандру. Вельвет в ярком цвете не требует сложного стайлинга: достаточно однотонных брюк или нейтрального свитера. Так можно создать современный образ, сохранив при этом классическую элегантность.
Одно из самых эффектных направлений сезона — возвращение богемных образов с ноткой семидесятых. Вельвет здесь играет первую скрипку. Юбки-клёш, брюки с высокой талией, удлинённые жилеты, рубашки с широкими лацканами — всё это снова в моде.
Бренды сделали ставку на фактуру и детали: бахрома, набивные принты, пейсли и сложные оттенки делают привычный вельвет более выразительным. Коричневый костюм с длинной бахромой, золотой комплект или платье с мелким рисунком в рубчик — такие вещи не только эффектно выглядят, но и создают ощущение внутреннего тепла.
Тем, кто не готов к смелым цветовым экспериментам, стоит обратить внимание на природную палитру. Терракотовый, горчичный, изумрудный, бежевый и серо-шоколадный — это универсальные цвета, подходящие для любого случая. Они отлично комбинируются между собой и с другими материалами — кашемиром, твидом, шерстью.
Особенно гармонично такие тона смотрятся в вельветовых костюмах: пара брюк и жакет легко становятся базой для делового гардероба, если добавить белую рубашку и кожаный ремень. А изумрудный бомбер или песочное пальто из вельвета добавят в повседневный образ ощущение мягкой роскоши.
Выбирайте плотный рубчик. Мелкий рельеф придаёт вещи утончённость, крупный — расслабленность и ноту ретро.
Комбинируйте фактуры. Вельвет прекрасно "дружит" с шерстью, хлопком и замшей, но плохо сочетается с глянцевыми тканями вроде сатина.
Следите за пропорциями. Если низ широкий, верх пусть будет более лаконичным, и наоборот.
Не бойтесь цвета. Осенью можно позволить себе насыщенные тона — они выгодно смотрятся в мягком ворсе.
Добавляйте аксессуары. Шляпа, ремень или сумка из вельвета поддержат стиль и не перегрузят образ.
Ошибка: стирать вельвет на обычном режиме.
Последствие: ткань теряет ворс и форму.
Альтернатива: выбирать деликатную стирку и использовать мягкие средства.
Ошибка: гладить вещь утюгом.
Последствие: ворс приминается и теряет блеск.
Альтернатива: отпаривать с изнанки.
Ошибка: хранить вельвет вплотную к другим тканям.
Последствие: появление заломов.
Альтернатива: использовать плечики с мягким покрытием и простор в шкафу.
…вельвет кажется слишком "тяжёлым" материалом? Тогда выбирайте варианты с добавлением эластана или вискозы — они легче и лучше драпируются.
…не хочется выглядеть старомодно? Сочетайте вельвет с современными элементами: кожаной обувью, лаконичными сумками, минималистичными украшениями.
…нужна альтернатива брюкам? Попробуйте вельветовую юбку-миди или сарафан — они не менее тёплые, но выглядят женственнее.
|Плюсы
|Минусы
|Теплый и воздухопроницаемый материал
|Требует деликатного ухода
|Богатая фактура и разнообразие оттенков
|Может утяжелять силуэт
|Универсален: подходит для одежды и аксессуаров
|Склонен к заломам при хранении
|Натуральный состав и долговечность
|Со временем теряет ворс при частых стирках
Миф: вельвет полнит.
Правда: только при неправильном крое. Прямой силуэт и вертикальный рубчик визуально стройнят.
Миф: это устаревшая ткань.
Правда: современные бренды делают из неё ультрамодные вещи, включая бомберы и мини-юбки.
Миф: вельвет нельзя носить каждый день.
Правда: при правильном уходе и сочетании он отлично подходит для повседневных образов.
Как выбрать качественный вельвет?
Обратите внимание на плотность ворса: он должен быть равномерным, без блестящих проплешин. Натуральный хлопковый состав — признак хорошего материала.
Что лучше — мелкий или крупный рубчик?
Мелкий делает вещь более универсальной и аккуратной, крупный добавляет выразительности. Всё зависит от стиля и фигуры.
Можно ли стирать вельвет дома?
Да, но только в прохладной воде, с жидким средством и без отжима. Сушить — в расправленном виде, вдали от прямого тепла.
В XVIII веке вельвет считался символом достатка: его носили охотники и землевладельцы.
В шестидесятых ткань стала символом студенческого протеста и интеллектуальной свободы.
Сегодня вельвет снова переживает пик популярности — в коллекциях от Max Mara до Brunello Cucinelli.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.