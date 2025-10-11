Красота до кончиков пальцев — и до первых трещин: что на самом деле портит ногти после салона

Харриет Уэстморленд — имя, которое в индустрии красоты давно стало синонимом идеального маникюра. Её аккуратные, минималистичные ногти можно увидеть на фото знаменитостей, модных показах и страницах глянцевых журналов. У мастера более 400 000 подписчиков, а клиенты записываются к ней за месяцы вперёд. Недавно эксперт поделилась своими мыслями о самых распространённых мифах о ногтях и объяснила, почему многие убеждения о маникюре — не более чем выдумка.
Красивые руки — не только украшение, но и показатель ухода. Но даже в век профессиональных уходов и гель-лаков многие до сих пор боятся "испорченных ногтей" или не верят в пользу масла для кутикулы. Харриет развенчала пять популярных мифов, опираясь на опыт и практику в салоне.
"При использовании правильных средств и правильном удалении гель-маникюр ничуть не хуже для ваших ногтей, чем покрытие обычным лаком или полупостоянный маникюр", — сказала мастер маникюра Харриет Уэстморленд.
Эксперт объясняет: повреждения появляются не из-за покрытия, а из-за неправильного снятия. Часто девушки пытаются содрать гель самостоятельно — и вместе с ним снимают верхний слой ногтя. А если использовать мягкие жидкости для растворения и не спешить, ногтевая пластина не страдает. Более того, плотное покрытие создаёт "щит", защищающий ногти от механических повреждений и пересыхания. Так что миф о вреде геля — следствие неосторожного обращения.
"Если вы посещаете мастера маникюра, который уделяет внимание деталям и использует высококачественные средства, нет никаких причин, по которым ваш маникюр не продержится до трёх недель", — отметила Харриет Уэстморленд.
Секрет долголетия покрытия прост: качественные базы, чистая подготовка ногтевой пластины и аккуратное нанесение. А уже дома важно не забывать о защите: перчатки при уборке, крем после мытья рук, отсутствие контакта с ацетоном. Гель-лак не любит экстремальных температур и пересушивания. При правильном уходе даже через 20 дней маникюр может выглядеть как свежий.
"Масло для кутикулы сохранит ваши ногти и особенно кожу вокруг них увлажнёнными", — пояснила мастер маникюра Харриет Уэстморленд.
Это средство действительно необходимо, особенно тем, кто часто использует антисептики или моет руки. Масло смягчает кутикулу, предотвращает заусенцы и делает ногти блестящими. Эксперт советует перед нанесением очищать ногти мягкой щёткой с мылом, чтобы средство впиталось лучше. Подойдут продукты с жожоба, миндалём или витамином E — они помогают восстановить структуру ногтя и вернуть ему естественный блеск.
"Начните с того, что уделяйте пять минут в день уходу за своими руками и ногтями", — добавила Харриет Уэстморленд.
Ногти растут постоянно, и привычка грызть — не приговор. Мастер советует делать акцент на уходе: регулярный маникюр, нанесение укрепляющих средств и гель-покрытие, которое не даёт добраться до ногтя. Главное — видеть результат: когда руки выглядят ухоженными, желание их портить исчезает. А для закрепления эффекта можно попробовать нейтрализаторы с горьким вкусом или занятия, снижающие стресс, ведь привычка часто связана именно с тревожностью.
"Мне нравится наносить на руки густой крем для ухода за кожей и позволять ему делать свою работу всю ночь, пока я сплю", — сказала Харриет Уэстморленд.
По словам эксперта, кожа рук стареет быстрее, чем кожа лица — её чаще сушат вода, моющие средства и холод. Поэтому хороший крем или маска для рук — не роскошь, а необходимость. Лучший вариант — наносить плотный состав вечером, надев хлопковые перчатки. Утром кожа становится заметно мягче, а ногти — крепче. Регулярность важнее, чем стоимость средства: эффект появится только при ежедневном уходе.
Раз в неделю делайте тёплую ванночку с морской солью или эфирным маслом.
Аккуратно отодвигайте кутикулу апельсиновой палочкой.
Наносите масло утром и вечером.
Используйте перчатки при уборке и мытье посуды.
Раз в месяц давайте ногтям "отдых" без покрытия хотя бы на пару дней.
Не забывайте про питание: кальций, цинк и витамины B отвечают за плотность и блеск ногтей.
Ошибка: сдирать гель-лак самостоятельно.
Последствие: травмирование ногтевой пластины.
Альтернатива: использовать ремовер и ватные диски с фольгой.
Ошибка: пренебрегать маслом для кутикулы.
Последствие: сухость, заусенцы.
Альтернатива: наносить каплю масла утром и перед сном.
Ошибка: не использовать перчатки при уборке.
Последствие: расслоение ногтей.
Альтернатива: латексные или хлопковые перчатки.
|Плюсы
|Минусы
|Долговечность до 3 недель
|Требует аккуратного снятия
|Защищает ногтевую пластину
|Нужен перерыв между покрытиями
|Гладкий глянцевый финиш
|Возможна аллергия на компоненты
|Быстрое высыхание
|Необходима УФ-лампа
|Укрепление при правильном нанесении
|Стоимость выше обычного лака
Без геля ногти выглядят естественно, но становятся уязвимыми: они быстрее ломаются и теряют блеск. Альтернатива — биогель или укрепляющая база с витаминами. Эти средства создают тонкий слой, который не требует сушки в лампе и легко снимается обычным ремовером.
Как выбрать масло для кутикулы?
Ориентируйтесь на состав: натуральные масла (жожоба, миндаль, ши) и витамины E и A дают лучший эффект.
Сколько стоит хороший маникюр?
Цена варьируется от 1500 до 5000 ₽ в зависимости от салона, покрытия и дизайна.
Что лучше — гель-лак или обычный лак?
Гель удобен, если нужен стойкий результат. Но для кратковременного эффекта и частой смены цвета подойдёт обычный лак.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.