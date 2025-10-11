Красота до кончиков пальцев — и до первых трещин: что на самом деле портит ногти после салона

Харриет Уэстморленд — имя, которое в индустрии красоты давно стало синонимом идеального маникюра. Её аккуратные, минималистичные ногти можно увидеть на фото знаменитостей, модных показах и страницах глянцевых журналов. У мастера более 400 000 подписчиков, а клиенты записываются к ней за месяцы вперёд. Недавно эксперт поделилась своими мыслями о самых распространённых мифах о ногтях и объяснила, почему многие убеждения о маникюре — не более чем выдумка.

Мифы и правда о ногтях

Красивые руки — не только украшение, но и показатель ухода. Но даже в век профессиональных уходов и гель-лаков многие до сих пор боятся "испорченных ногтей" или не верят в пользу масла для кутикулы. Харриет развенчала пять популярных мифов, опираясь на опыт и практику в салоне.

Миф № 1. Гель-маникюр портит ногти

"При использовании правильных средств и правильном удалении гель-маникюр ничуть не хуже для ваших ногтей, чем покрытие обычным лаком или полупостоянный маникюр", — сказала мастер маникюра Харриет Уэстморленд.

Эксперт объясняет: повреждения появляются не из-за покрытия, а из-за неправильного снятия. Часто девушки пытаются содрать гель самостоятельно — и вместе с ним снимают верхний слой ногтя. А если использовать мягкие жидкости для растворения и не спешить, ногтевая пластина не страдает. Более того, плотное покрытие создаёт "щит", защищающий ногти от механических повреждений и пересыхания. Так что миф о вреде геля — следствие неосторожного обращения.

Миф № 2. Маникюр не держится больше недели

"Если вы посещаете мастера маникюра, который уделяет внимание деталям и использует высококачественные средства, нет никаких причин, по которым ваш маникюр не продержится до трёх недель", — отметила Харриет Уэстморленд.

Секрет долголетия покрытия прост: качественные базы, чистая подготовка ногтевой пластины и аккуратное нанесение. А уже дома важно не забывать о защите: перчатки при уборке, крем после мытья рук, отсутствие контакта с ацетоном. Гель-лак не любит экстремальных температур и пересушивания. При правильном уходе даже через 20 дней маникюр может выглядеть как свежий.

Миф № 3. Масло для кутикулы бесполезно

"Масло для кутикулы сохранит ваши ногти и особенно кожу вокруг них увлажнёнными", — пояснила мастер маникюра Харриет Уэстморленд.

Это средство действительно необходимо, особенно тем, кто часто использует антисептики или моет руки. Масло смягчает кутикулу, предотвращает заусенцы и делает ногти блестящими. Эксперт советует перед нанесением очищать ногти мягкой щёткой с мылом, чтобы средство впиталось лучше. Подойдут продукты с жожоба, миндалём или витамином E — они помогают восстановить структуру ногтя и вернуть ему естественный блеск.

Миф № 4. Грызёшь ногти — не отрастут

"Начните с того, что уделяйте пять минут в день уходу за своими руками и ногтями", — добавила Харриет Уэстморленд.

Ногти растут постоянно, и привычка грызть — не приговор. Мастер советует делать акцент на уходе: регулярный маникюр, нанесение укрепляющих средств и гель-покрытие, которое не даёт добраться до ногтя. Главное — видеть результат: когда руки выглядят ухоженными, желание их портить исчезает. А для закрепления эффекта можно попробовать нейтрализаторы с горьким вкусом или занятия, снижающие стресс, ведь привычка часто связана именно с тревожностью.

Миф № 5. Уход за руками — пустая трата времени

"Мне нравится наносить на руки густой крем для ухода за кожей и позволять ему делать свою работу всю ночь, пока я сплю", — сказала Харриет Уэстморленд.

По словам эксперта, кожа рук стареет быстрее, чем кожа лица — её чаще сушат вода, моющие средства и холод. Поэтому хороший крем или маска для рук — не роскошь, а необходимость. Лучший вариант — наносить плотный состав вечером, надев хлопковые перчатки. Утром кожа становится заметно мягче, а ногти — крепче. Регулярность важнее, чем стоимость средства: эффект появится только при ежедневном уходе.

Как ухаживать за ногтями шаг за шагом

Раз в неделю делайте тёплую ванночку с морской солью или эфирным маслом. Аккуратно отодвигайте кутикулу апельсиновой палочкой. Наносите масло утром и вечером. Используйте перчатки при уборке и мытье посуды. Раз в месяц давайте ногтям "отдых" без покрытия хотя бы на пару дней. Не забывайте про питание: кальций, цинк и витамины B отвечают за плотность и блеск ногтей.

Ошибки в уходе и как их избежать

Ошибка: сдирать гель-лак самостоятельно.

Последствие: травмирование ногтевой пластины.

Альтернатива: использовать ремовер и ватные диски с фольгой.

Ошибка: пренебрегать маслом для кутикулы.

Последствие: сухость, заусенцы.

Альтернатива: наносить каплю масла утром и перед сном.

Ошибка: не использовать перчатки при уборке.

Последствие: расслоение ногтей.

Альтернатива: латексные или хлопковые перчатки.

Плюсы и минусы гель-маникюра

Плюсы Минусы Долговечность до 3 недель Требует аккуратного снятия Защищает ногтевую пластину Нужен перерыв между покрытиями Гладкий глянцевый финиш Возможна аллергия на компоненты Быстрое высыхание Необходима УФ-лампа Укрепление при правильном нанесении Стоимость выше обычного лака

А что если отказаться от покрытия

Без геля ногти выглядят естественно, но становятся уязвимыми: они быстрее ломаются и теряют блеск. Альтернатива — биогель или укрепляющая база с витаминами. Эти средства создают тонкий слой, который не требует сушки в лампе и легко снимается обычным ремовером.

FAQ

Как выбрать масло для кутикулы?

Ориентируйтесь на состав: натуральные масла (жожоба, миндаль, ши) и витамины E и A дают лучший эффект.

Сколько стоит хороший маникюр?

Цена варьируется от 1500 до 5000 ₽ в зависимости от салона, покрытия и дизайна.

Что лучше — гель-лак или обычный лак?

Гель удобен, если нужен стойкий результат. Но для кратковременного эффекта и частой смены цвета подойдёт обычный лак.

3 интересных факта о ногтях

Ногти на руках растут почти в два раза быстрее, чем на ногах. Зимой рост ногтей замедляется из-за холодов и снижения кровотока. Стресс способен буквально "заморозить" рост ногтей на несколько недель.