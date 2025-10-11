Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он крепче алюминия и разлагается в компосте: биоматериал, который уничтожит пластик без войны
Ваша вишня не скажет вам спасибо! Почему осенняя обрезка — это катастрофа
Трамп инициировал шторм: сколько чиновников лишатся рабочих мест
Игрушка из детства стала оружием против жира: как скакалка покоряет мир тренировок
Двигатель подаёт сигналы тревоги: как звуки предупреждают о грядущем ремонте
Ваш пёс — вулкан на поводке? Есть способ превратить бешеную прогулку в удовольствие для вас обоих
Где дух прошлого всё ещё дышит сквозь камни: путешествие в крепость, которую нельзя забыть
Банан и киви в одном стакане: коктейль, который заменит десерт и завтрак одновременно
Хотела подстричься, но передумала? Эта стрижка спасёт нервы и сантиметры длины

Красота до кончиков пальцев — и до первых трещин: что на самом деле портит ногти после салона

7:20
Моя семья » Красота и стиль

Харриет Уэстморленд — имя, которое в индустрии красоты давно стало синонимом идеального маникюра. Её аккуратные, минималистичные ногти можно увидеть на фото знаменитостей, модных показах и страницах глянцевых журналов. У мастера более 400 000 подписчиков, а клиенты записываются к ней за месяцы вперёд. Недавно эксперт поделилась своими мыслями о самых распространённых мифах о ногтях и объяснила, почему многие убеждения о маникюре — не более чем выдумка.

Мифы и правда о ногтях

Красивые руки — не только украшение, но и показатель ухода. Но даже в век профессиональных уходов и гель-лаков многие до сих пор боятся "испорченных ногтей" или не верят в пользу масла для кутикулы. Харриет развенчала пять популярных мифов, опираясь на опыт и практику в салоне.

Миф № 1. Гель-маникюр портит ногти

"При использовании правильных средств и правильном удалении гель-маникюр ничуть не хуже для ваших ногтей, чем покрытие обычным лаком или полупостоянный маникюр", — сказала мастер маникюра Харриет Уэстморленд.

Эксперт объясняет: повреждения появляются не из-за покрытия, а из-за неправильного снятия. Часто девушки пытаются содрать гель самостоятельно — и вместе с ним снимают верхний слой ногтя. А если использовать мягкие жидкости для растворения и не спешить, ногтевая пластина не страдает. Более того, плотное покрытие создаёт "щит", защищающий ногти от механических повреждений и пересыхания. Так что миф о вреде геля — следствие неосторожного обращения.

Миф № 2. Маникюр не держится больше недели

"Если вы посещаете мастера маникюра, который уделяет внимание деталям и использует высококачественные средства, нет никаких причин, по которым ваш маникюр не продержится до трёх недель", — отметила Харриет Уэстморленд.

Секрет долголетия покрытия прост: качественные базы, чистая подготовка ногтевой пластины и аккуратное нанесение. А уже дома важно не забывать о защите: перчатки при уборке, крем после мытья рук, отсутствие контакта с ацетоном. Гель-лак не любит экстремальных температур и пересушивания. При правильном уходе даже через 20 дней маникюр может выглядеть как свежий.

Миф № 3. Масло для кутикулы бесполезно

"Масло для кутикулы сохранит ваши ногти и особенно кожу вокруг них увлажнёнными", — пояснила мастер маникюра Харриет Уэстморленд.

Это средство действительно необходимо, особенно тем, кто часто использует антисептики или моет руки. Масло смягчает кутикулу, предотвращает заусенцы и делает ногти блестящими. Эксперт советует перед нанесением очищать ногти мягкой щёткой с мылом, чтобы средство впиталось лучше. Подойдут продукты с жожоба, миндалём или витамином E — они помогают восстановить структуру ногтя и вернуть ему естественный блеск.

Миф № 4. Грызёшь ногти — не отрастут

"Начните с того, что уделяйте пять минут в день уходу за своими руками и ногтями", — добавила Харриет Уэстморленд.

Ногти растут постоянно, и привычка грызть — не приговор. Мастер советует делать акцент на уходе: регулярный маникюр, нанесение укрепляющих средств и гель-покрытие, которое не даёт добраться до ногтя. Главное — видеть результат: когда руки выглядят ухоженными, желание их портить исчезает. А для закрепления эффекта можно попробовать нейтрализаторы с горьким вкусом или занятия, снижающие стресс, ведь привычка часто связана именно с тревожностью.

Миф № 5. Уход за руками — пустая трата времени

"Мне нравится наносить на руки густой крем для ухода за кожей и позволять ему делать свою работу всю ночь, пока я сплю", — сказала Харриет Уэстморленд.

По словам эксперта, кожа рук стареет быстрее, чем кожа лица — её чаще сушат вода, моющие средства и холод. Поэтому хороший крем или маска для рук — не роскошь, а необходимость. Лучший вариант — наносить плотный состав вечером, надев хлопковые перчатки. Утром кожа становится заметно мягче, а ногти — крепче. Регулярность важнее, чем стоимость средства: эффект появится только при ежедневном уходе.

Как ухаживать за ногтями шаг за шагом

  1. Раз в неделю делайте тёплую ванночку с морской солью или эфирным маслом.

  2. Аккуратно отодвигайте кутикулу апельсиновой палочкой.

  3. Наносите масло утром и вечером.

  4. Используйте перчатки при уборке и мытье посуды.

  5. Раз в месяц давайте ногтям "отдых" без покрытия хотя бы на пару дней.

  6. Не забывайте про питание: кальций, цинк и витамины B отвечают за плотность и блеск ногтей.

Ошибки в уходе и как их избежать

  • Ошибка: сдирать гель-лак самостоятельно.
    Последствие: травмирование ногтевой пластины.
    Альтернатива: использовать ремовер и ватные диски с фольгой.

  • Ошибка: пренебрегать маслом для кутикулы.
    Последствие: сухость, заусенцы.
    Альтернатива: наносить каплю масла утром и перед сном.

  • Ошибка: не использовать перчатки при уборке.
    Последствие: расслоение ногтей.
    Альтернатива: латексные или хлопковые перчатки.

Плюсы и минусы гель-маникюра

Плюсы Минусы
Долговечность до 3 недель Требует аккуратного снятия
Защищает ногтевую пластину Нужен перерыв между покрытиями
Гладкий глянцевый финиш Возможна аллергия на компоненты
Быстрое высыхание Необходима УФ-лампа
Укрепление при правильном нанесении Стоимость выше обычного лака

А что если отказаться от покрытия

Без геля ногти выглядят естественно, но становятся уязвимыми: они быстрее ломаются и теряют блеск. Альтернатива — биогель или укрепляющая база с витаминами. Эти средства создают тонкий слой, который не требует сушки в лампе и легко снимается обычным ремовером.

FAQ

Как выбрать масло для кутикулы?
Ориентируйтесь на состав: натуральные масла (жожоба, миндаль, ши) и витамины E и A дают лучший эффект.

Сколько стоит хороший маникюр?
Цена варьируется от 1500 до 5000 ₽ в зависимости от салона, покрытия и дизайна.

Что лучше — гель-лак или обычный лак?
Гель удобен, если нужен стойкий результат. Но для кратковременного эффекта и частой смены цвета подойдёт обычный лак.

3 интересных факта о ногтях

  1. Ногти на руках растут почти в два раза быстрее, чем на ногах.
  2. Зимой рост ногтей замедляется из-за холодов и снижения кровотока.
  3. Стресс способен буквально "заморозить" рост ногтей на несколько недель.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Авто
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Хотела подстричься, но передумала? Эта стрижка спасёт нервы и сантиметры длины
Россия готовится перехитрить солнце: новые панели дают энергию даже в полумраке
Дом, который сам себя оплачивает: миф или новая реальность пассивного дохода
Ни фитнеса, ни боли: домашний способ, который делает ноги сильными и красивыми
110 стран мира: география экспорта мяса расширяется — куда Россия поставляет
Старый малинник — как выжатый лимон: когда пора обновлять кусты, чтобы вернуть урожай
Машина спит, а детали умирают: как бездействие разрушает авто изнутри
Любовь с третьего дубля: Павел Деревянко и Зоя Фуць прошли через то, чего не видно на фото
Мифы, из-за которых страдают питомцы: 7 заблуждений, которые пора забыть
Вода во время еды: почему врачи разрешают пить и развенчивают мифы — вот что нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.