Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля стала отражать меньше солнца: учёные фиксируют ускорение потепления
Магия тыквенного чизкейка: как простой десерт восстанавливает эмоциональное равновесие
Он крепче алюминия и разлагается в компосте: биоматериал, который уничтожит пластик без войны
Ваша вишня не скажет вам спасибо! Почему осенняя обрезка — это катастрофа
Красота до кончиков пальцев — и до первых трещин: что на самом деле портит ногти после салона
Трамп инициировал шторм: сколько чиновников лишатся рабочих мест
Игрушка из детства стала оружием против жира: как скакалка покоряет мир тренировок
Двигатель подаёт сигналы тревоги: как звуки предупреждают о грядущем ремонте
Ваш пёс — вулкан на поводке? Есть способ превратить бешеную прогулку в удовольствие для вас обоих

Хотела подстричься, но передумала? Эта стрижка спасёт нервы и сантиметры длины

7:18
Моя семья » Красота и стиль

Осень традиционно становится временем перемен — хочется обновить гардероб, макияж и, конечно, прическу. Но что делать тем, кто не готов прощаться с длиной, а легкое обновление все же нужно? Решением может стать стрижка "бабочка" — тренд, который захватил соцсети и парикмахерские по всему миру. Эта прическа визуально укорачивает волосы, при этом сохраняя их длину — идеальный компромисс между сменой имиджа и сохранением привычного образа.

Женщина с пышной укладкой на бигуди-липучки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с пышной укладкой на бигуди-липучки

"Эта особая прическа с интенсивными поцелуями создает иллюзию, что у вас более короткие волосы, хотя на самом деле это не так", — сказал стилист-стилист знаменитостей Джейсон Коллиер.

Почему её называют "бабочкой"

Название оказалось простым и символичным. В основе формы — два уровня: укороченные пряди на макушке и у лица и длинные — ближе к кончикам. При укладке короткие пряди мягко заворачиваются наружу, создавая контуры, напоминающие раскрытые крылья. Такая стрижка легкая, подвижная и воздушная, словно полет самой бабочки.

"У нее есть две отдельные части: более короткие пучки на макушке, которые равномерно обрамляют лицо, и более длинные, когда вы приближаетесь к кончикам волос", — объяснила парикмахер.

Именно это сочетание объемных слоев и плавных линий возвращает нас к культовым образам 70-х и 90-х годов — эпохи, когда объем и естественность были в моде. Можно вспомнить Фарру Фосетт с ее легендарными завитыми прядями или Синди Кроуфорд в расцвете карьеры супермоделей.

Кому идет эта стрижка

Главное преимущество "бабочки" — универсальность. Она гармонично смотрится и на густых прямых волосах, и на волнистых. Особенно эффектно — на средней и большой густоте: каскад и градация добавляют движения, а лицо обрамляется легкими слоями.

"Стрижка "бабочка" отлично смотрится на волосах средней и густой толщины, так как для поцелуев требуется некоторая густота, чтобы создать естественное движение и эффект объема", — отметил Джейсон Коллиер.

Для девушек с естественными волнами эта форма — настоящий подарок: укладка минимальна, а прическа выглядит объемной и ухоженной сама по себе.

Когда "бабочка" не лучший выбор

Есть и ограничения. Если волосы тонкие, слишком легкая филировка может сыграть злую шутку — объем исчезнет, а концы будут казаться редкими.

"Поскольку поцелуи избавляют от лишнего "веса", волосы с очень тонкими прядями могут в конечном итоге выглядеть тоньше", — пояснил Джейсон Коллиер.

Впрочем, грамотный стилист способен скорректировать форму, оставив легкость, но не забирая густоту. Для плотных и тугих локонов стрижку тоже можно адаптировать, но важно помнить: слишком активная градация может добавить излишний объем, который будет сложно укладывать.

Сравнение: "бабочка" и другие популярные формы

Стрижка Визуальный эффект Подходит для Укладка
Бабочка Объем, легкость, динамика Средние и густые волосы Минимальная, фен + браш
Каскад Универсальный силуэт, плавные линии Все типы волос Средняя сложность
Шэг Небрежность, фактура Волнистые и тонкие волосы Требует текстурирующих средств
Боб Четкие линии, лаконичность Прямые волосы Регулярная укладка и коррекция

Как уложить стрижку "бабочка" дома

  1. Вымойте волосы шампунем для объема и нанесите легкий кондиционер.

  2. Промокните полотенцем и нанесите термозащиту.

  3. Слегка приподнимите корни круглой щеткой и высушите феном, направляя поток воздуха вверх.

  4. Заверните короткие пряди от лица наружу — получится "раскрытие крыльев".

  5. Зафиксируйте результат лаком средней фиксации или текстурирующим спреем.

Совет: фен с насадкой-диффузором и легкий мусс для прикорневого объема помогут добиться мягких изгибов без утяжеления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком сильная филировка тонких волос.
    Последствие: редкие пряди, "пустые" концы.
    Альтернатива: мягкая градация с сохранением плотности, использование пудры для прикорневого объема.

  • Ошибка: отсутствие ухода после окрашивания.
    Последствие: ломкость, тусклость и потеря формы.
    Альтернатива: питательные маски с кератином, масла для кончиков, ампулы с аминокислотами.

  • Ошибка: неправильная укладка феном.
    Последствие: пушистость и спутанные концы.
    Альтернатива: сушка по прядям с брашингом, использование крема для разглаживания.

А что если вы решите изменить длину

Если хочется экспериментов — "бабочка" идеально подойдет как промежуточный этап между длинными и короткими волосами. С её помощью можно постепенно привыкнуть к новому объему и форме, не совершая резких шагов. Более того, если через время вы решите подстричься короче, форма уже будет подготовлена: слои и укороченные пряди позволят легко перейти, например, к бобу или лобу (long bob).

Плюсы и минусы стрижки "бабочка"

Плюсы Минусы
Сохраняет длину Не всегда подходит тонким волосам
Добавляет объем и движение Требует навыка укладки
Универсальна для разных типов лица Может быстро терять форму на плотных кудрях
Минимальный риск "ошибки" — можно скорректировать Нужно обновление каждые 6-8 недель

FAQ

Как выбрать мастера для такой стрижки?
Ищите парикмахера, специализирующегося на многоуровневых и каскадных формах. Хороший индикатор — работы с эффектом "естественного движения".

Сколько стоит стрижка "бабочка"?
В салонах среднего уровня — от 3000 до 6000 рублей, в зависимости от длины и густоты.

Что лучше: "бабочка" или каскад?
Если хочется больше воздушности и динамики — выбирайте "бабочку". Каскад универсален, но не дает той "игры света", за которую полюбили новый тренд.

Мифы и правда

Миф: стрижка "бабочка" подходит только для длинных волос.
Правда: техника отлично работает и на средней длине — важно лишь выдержать пропорции между слоями.

Миф: укладка занимает много времени.
Правда: при правильно выполненной форме достаточно подсушить феном, слегка подкрутив концы.

Миф: с такой стрижкой нельзя носить хвост.
Правда: можно, просто он будет выглядеть мягче, с объемом у лица — эффект "живого" хвоста.

Интересные факты

  1. Первые упоминания о "бабочке" появились в TikTok, где пользователи делились роликами с хэштегом #butterflycut.

  2. Мотив "крыльев" в прическах — не новинка: подобные формы использовались стилистами еще в 70-х, в эпоху диско.

  3. Современные парикмахеры нередко комбинируют "бабочку" с окрашиванием airtouch или balayage — это усиливает эффект многослойности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Шипы, липучки и здравый смысл: как выбрать зимнюю резину, чтобы не жалеть в январе
АвтоПравда
Шипы, липучки и здравый смысл: как выбрать зимнюю резину, чтобы не жалеть в январе
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Земля стала отражать меньше солнца: учёные фиксируют ускорение потепления
Магия тыквенного чизкейка: как простой десерт восстанавливает эмоциональное равновесие
Он крепче алюминия и разлагается в компосте: биоматериал, который уничтожит пластик без войны
Ваша вишня не скажет вам спасибо! Почему осенняя обрезка — это катастрофа
Красота до кончиков пальцев — и до первых трещин: что на самом деле портит ногти после салона
Трамп инициировал шторм: сколько чиновников лишатся рабочих мест
Игрушка из детства стала оружием против жира: как скакалка покоряет мир тренировок
Двигатель подаёт сигналы тревоги: как звуки предупреждают о грядущем ремонте
Ваш пёс — вулкан на поводке? Есть способ превратить бешеную прогулку в удовольствие для вас обоих
Где дух прошлого всё ещё дышит сквозь камни: путешествие в крепость, которую нельзя забыть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.