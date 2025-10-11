Хотела подстричься, но передумала? Эта стрижка спасёт нервы и сантиметры длины

Осень традиционно становится временем перемен — хочется обновить гардероб, макияж и, конечно, прическу. Но что делать тем, кто не готов прощаться с длиной, а легкое обновление все же нужно? Решением может стать стрижка "бабочка" — тренд, который захватил соцсети и парикмахерские по всему миру. Эта прическа визуально укорачивает волосы, при этом сохраняя их длину — идеальный компромисс между сменой имиджа и сохранением привычного образа.
"Эта особая прическа с интенсивными поцелуями создает иллюзию, что у вас более короткие волосы, хотя на самом деле это не так", — сказал стилист-стилист знаменитостей Джейсон Коллиер.
Название оказалось простым и символичным. В основе формы — два уровня: укороченные пряди на макушке и у лица и длинные — ближе к кончикам. При укладке короткие пряди мягко заворачиваются наружу, создавая контуры, напоминающие раскрытые крылья. Такая стрижка легкая, подвижная и воздушная, словно полет самой бабочки.
"У нее есть две отдельные части: более короткие пучки на макушке, которые равномерно обрамляют лицо, и более длинные, когда вы приближаетесь к кончикам волос", — объяснила парикмахер.
Именно это сочетание объемных слоев и плавных линий возвращает нас к культовым образам 70-х и 90-х годов — эпохи, когда объем и естественность были в моде. Можно вспомнить Фарру Фосетт с ее легендарными завитыми прядями или Синди Кроуфорд в расцвете карьеры супермоделей.
Главное преимущество "бабочки" — универсальность. Она гармонично смотрится и на густых прямых волосах, и на волнистых. Особенно эффектно — на средней и большой густоте: каскад и градация добавляют движения, а лицо обрамляется легкими слоями.
"Стрижка "бабочка" отлично смотрится на волосах средней и густой толщины, так как для поцелуев требуется некоторая густота, чтобы создать естественное движение и эффект объема", — отметил Джейсон Коллиер.
Для девушек с естественными волнами эта форма — настоящий подарок: укладка минимальна, а прическа выглядит объемной и ухоженной сама по себе.
Есть и ограничения. Если волосы тонкие, слишком легкая филировка может сыграть злую шутку — объем исчезнет, а концы будут казаться редкими.
"Поскольку поцелуи избавляют от лишнего "веса", волосы с очень тонкими прядями могут в конечном итоге выглядеть тоньше", — пояснил Джейсон Коллиер.
Впрочем, грамотный стилист способен скорректировать форму, оставив легкость, но не забирая густоту. Для плотных и тугих локонов стрижку тоже можно адаптировать, но важно помнить: слишком активная градация может добавить излишний объем, который будет сложно укладывать.
|Стрижка
|Визуальный эффект
|Подходит для
|Укладка
|Бабочка
|Объем, легкость, динамика
|Средние и густые волосы
|Минимальная, фен + браш
|Каскад
|Универсальный силуэт, плавные линии
|Все типы волос
|Средняя сложность
|Шэг
|Небрежность, фактура
|Волнистые и тонкие волосы
|Требует текстурирующих средств
|Боб
|Четкие линии, лаконичность
|Прямые волосы
|Регулярная укладка и коррекция
Вымойте волосы шампунем для объема и нанесите легкий кондиционер.
Промокните полотенцем и нанесите термозащиту.
Слегка приподнимите корни круглой щеткой и высушите феном, направляя поток воздуха вверх.
Заверните короткие пряди от лица наружу — получится "раскрытие крыльев".
Зафиксируйте результат лаком средней фиксации или текстурирующим спреем.
Совет: фен с насадкой-диффузором и легкий мусс для прикорневого объема помогут добиться мягких изгибов без утяжеления.
Ошибка: слишком сильная филировка тонких волос.
Последствие: редкие пряди, "пустые" концы.
Альтернатива: мягкая градация с сохранением плотности, использование пудры для прикорневого объема.
Ошибка: отсутствие ухода после окрашивания.
Последствие: ломкость, тусклость и потеря формы.
Альтернатива: питательные маски с кератином, масла для кончиков, ампулы с аминокислотами.
Ошибка: неправильная укладка феном.
Последствие: пушистость и спутанные концы.
Альтернатива: сушка по прядям с брашингом, использование крема для разглаживания.
Если хочется экспериментов — "бабочка" идеально подойдет как промежуточный этап между длинными и короткими волосами. С её помощью можно постепенно привыкнуть к новому объему и форме, не совершая резких шагов. Более того, если через время вы решите подстричься короче, форма уже будет подготовлена: слои и укороченные пряди позволят легко перейти, например, к бобу или лобу (long bob).
|Плюсы
|Минусы
|Сохраняет длину
|Не всегда подходит тонким волосам
|Добавляет объем и движение
|Требует навыка укладки
|Универсальна для разных типов лица
|Может быстро терять форму на плотных кудрях
|Минимальный риск "ошибки" — можно скорректировать
|Нужно обновление каждые 6-8 недель
Как выбрать мастера для такой стрижки?
Ищите парикмахера, специализирующегося на многоуровневых и каскадных формах. Хороший индикатор — работы с эффектом "естественного движения".
Сколько стоит стрижка "бабочка"?
В салонах среднего уровня — от 3000 до 6000 рублей, в зависимости от длины и густоты.
Что лучше: "бабочка" или каскад?
Если хочется больше воздушности и динамики — выбирайте "бабочку". Каскад универсален, но не дает той "игры света", за которую полюбили новый тренд.
Миф: стрижка "бабочка" подходит только для длинных волос.
Правда: техника отлично работает и на средней длине — важно лишь выдержать пропорции между слоями.
Миф: укладка занимает много времени.
Правда: при правильно выполненной форме достаточно подсушить феном, слегка подкрутив концы.
Миф: с такой стрижкой нельзя носить хвост.
Правда: можно, просто он будет выглядеть мягче, с объемом у лица — эффект "живого" хвоста.
Первые упоминания о "бабочке" появились в TikTok, где пользователи делились роликами с хэштегом #butterflycut.
Мотив "крыльев" в прическах — не новинка: подобные формы использовались стилистами еще в 70-х, в эпоху диско.
Современные парикмахеры нередко комбинируют "бабочку" с окрашиванием airtouch или balayage — это усиливает эффект многослойности.
