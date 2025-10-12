Базовый трикотаж — в утиль: эта осень объявила сезон свитеров с характером и дикой фактурой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:51
Моя семья » Красота и стиль

Базовые свитеры уходят в тень. Этой осенью трикотаж стал главным героем гардероба — выразительным, свободным, с необычными фактурами и смелыми деталями. Забудьте о скучных джемперах: теперь даже повседневный свитер может выглядеть как арт-объект.

Девушка в свитере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в свитере

От офисного креативу до вечернего выхода

Осенние коллекции предлагают новый взгляд на привычные вещи. Мягкий кашемир и лаконичный хлопок остаются в строю, но рядом с ними появляются модели с асимметрией, вырезами, бахромой и эффектом потертости.

Трикотаж перестал быть "фоном" — он стал высказыванием. Объемные формы, открытые плечи, контрастная вязка, пэчворк и графичные узоры делают свитер не просто частью образа, а его центром.

Новая эстетика трикотажа

Современный свитер объединяет уют и дерзость. Он может быть с обнажённым плечом, крупными петлями или неровной текстурой, будто вещь носили долгие годы. Этот эффект нарочитой небрежности стал новой формой роскоши.

Особое внимание — цвету. В этом сезоне актуальны насыщенные оттенки ягод, неба и осенних листьев: малиновый, васильковый, горчичный, терракотовый. Не теряют актуальности и классические тона — серый, бежевый и молочный, особенно в объемных фактурах.

Трикотаж с акцентом: главные детали

  • Эффект потертостей: лёгкая "усталость" вещи добавляет характер. Такие модели легко сочетаются с денимом и грубыми ботинками.
  • Бретонская полоска: морской мотив в осенней версии: широкие бело-синие линии делают образ расслабленным и современным.
  • Вырезы и разрезы: сексуальность в трикотаже — новое правило сезона. Вырез на плече, горловине или спине добавляет динамики.
  • Бахрома и декор: украшения становятся частью вязки — нити, узлы, кисточки.
  • Тай-дай и пэчворк: игра цвета и текстуры возвращает дух 70-х и создаёт эффект ручной работы.

Как носить новый трикотаж

  • С джинсами: чем свободнее свитер — тем прямее или шире должен быть деним.
  • С кожей: контраст фактур всегда работает — мягкий трикотаж рядом с гладкой кожей выглядит роскошно.
  • В монохроме: однотонный комплект из трикотажа делает образ дорогим и цельным.
  • С юбкой миди: рельефный свитер и струящаяся ткань создают баланс силы и лёгкости.
  • Поверх рубашки: классика, которая снова в моде: воротник выглядывает из-под крупной вязки.

Трикотаж — тогда и сейчас

Раньше Сейчас
Простая базовая модель Объём, фактура, акцент
Нейтральные оттенки Цвет и асимметрия
Минимум деталей Вырезы, бахрома, графика
Фон для образа Главный акцент
Под офисный дресс-код Универсален: от работы до вечеринки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать свитер не по размеру.
    Последствие: теряется объём и стиль.
    Альтернатива: модели oversize с мягкой посадкой.

  • Ошибка: сочетать активный трикотаж с яркими аксессуарами.
    Последствие: перегрузка образа.
    Альтернатива: минимализм в украшениях.

  • Ошибка: игнорировать состав ткани.
    Последствие: катышки и деформация.
    Альтернатива: натуральные волокна с добавлением эластана.

А что если оставить базу

Базовый свитер по-прежнему остаётся must-have, но теперь он может быть выразительным. Даже минимализм в трикотаже стал сложнее — акцент на качестве, фактуре и продуманной простоте.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Выразительность без лишнего Требует продуманного сочетания
Удобство и уют Некоторые модели слишком тёплые для офиса
Универсальность в стиле Невысокая сочетаемость с классическим костюмом

Три интересных факта

  • Эффект потертости впервые использовали дизайнеры в 1980-х — как символ антигламура.
  • Бретонская полоска появилась в форме моряков французского флота в XIX веке.
  • Современные свитеры часто изготавливают из переработанного кашемира и органического хлопка.

Исторический контекст

  • 1950-е: свитер становится частью повседневного гардероба.
  • 1980-е: эпоха объёмных плеч и ярких узоров.
  • 2020-е: возвращение к фактуре, деталям и ручной вязке.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
