Базовый трикотаж — в утиль: эта осень объявила сезон свитеров с характером и дикой фактурой

Базовые свитеры уходят в тень. Этой осенью трикотаж стал главным героем гардероба — выразительным, свободным, с необычными фактурами и смелыми деталями. Забудьте о скучных джемперах: теперь даже повседневный свитер может выглядеть как арт-объект.
Осенние коллекции предлагают новый взгляд на привычные вещи. Мягкий кашемир и лаконичный хлопок остаются в строю, но рядом с ними появляются модели с асимметрией, вырезами, бахромой и эффектом потертости.
Трикотаж перестал быть "фоном" — он стал высказыванием. Объемные формы, открытые плечи, контрастная вязка, пэчворк и графичные узоры делают свитер не просто частью образа, а его центром.
Современный свитер объединяет уют и дерзость. Он может быть с обнажённым плечом, крупными петлями или неровной текстурой, будто вещь носили долгие годы. Этот эффект нарочитой небрежности стал новой формой роскоши.
Особое внимание — цвету. В этом сезоне актуальны насыщенные оттенки ягод, неба и осенних листьев: малиновый, васильковый, горчичный, терракотовый. Не теряют актуальности и классические тона — серый, бежевый и молочный, особенно в объемных фактурах.
|Раньше
|Сейчас
|Простая базовая модель
|Объём, фактура, акцент
|Нейтральные оттенки
|Цвет и асимметрия
|Минимум деталей
|Вырезы, бахрома, графика
|Фон для образа
|Главный акцент
|Под офисный дресс-код
|Универсален: от работы до вечеринки
Ошибка: выбирать свитер не по размеру.
Последствие: теряется объём и стиль.
Альтернатива: модели oversize с мягкой посадкой.
Ошибка: сочетать активный трикотаж с яркими аксессуарами.
Последствие: перегрузка образа.
Альтернатива: минимализм в украшениях.
Ошибка: игнорировать состав ткани.
Последствие: катышки и деформация.
Альтернатива: натуральные волокна с добавлением эластана.
Базовый свитер по-прежнему остаётся must-have, но теперь он может быть выразительным. Даже минимализм в трикотаже стал сложнее — акцент на качестве, фактуре и продуманной простоте.
|Плюсы
|Минусы
|Выразительность без лишнего
|Требует продуманного сочетания
|Удобство и уют
|Некоторые модели слишком тёплые для офиса
|Универсальность в стиле
|Невысокая сочетаемость с классическим костюмом
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.