Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти движения заменят планку: тренировка стоя укрепляет спину, пресс и улучшают осанку
Жизнь без наличных: какие плюсы у безналичной покупки жилья
Как укротить хроническую боль: нейробиологи нашли способ регулировать болевые сигналы в мозге
Глаза не прощают ошибок: как интернет-очкарики платят за удобство головной болью
Обычные огурцы нервно курят в тени: что умеют китайские, о чём не говорят соседи
Китайский авторитейл на перепутье: когда старые правила больше не работают
Каждая ступень — произведение искусства: лестница, ради которой едут со всего мира
Больше трески, сельди и лосося: Россия значительно увеличила рыболовные показатели
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных

Секреты идеального крема для рук: чем отличаются эффективные формулы от просто парфюмированных

Моя семья » Красота и стиль

Крем для рук — привычная мелочь, которая есть почти у всех. Мы достаём его из сумки на автомате, мажем, когда кожа стянутая, и редко задумываемся, почему одни средства мгновенно впитываются и действительно смягчают, а другие оставляют липкость и ощущение плёнки. Что отличает хороший крем для рук от просто ароматного? Ответ — в формуле, а не в запахе.

Уход за руками летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за руками летом

Почему кожа рук нуждается в особом уходе

Кожа рук стареет быстрее, чем на лице. Здесь почти нет сальных желёз, а значит — минимальная защита от обезвоживания. Добавьте частое мытьё, дезинфекторы, холод, бытовую химию — и становится понятно, почему даже молодые руки могут выглядеть сухими и уставшими.

Кроме того, руки постоянно «работают»: контактируют с водой, трением и разными поверхностями. Поэтому для них нужен крем, который не просто смягчает, а восстанавливает барьер и удерживает влагу внутри.

"Хороший крем — это не косметика, а инструмент защиты. Он создаёт невидимые «перчатки», помогая коже сохранять устойчивость", — пояснила дерматолог Наталья Кравченко.

Из чего состоит эффективный крем для рук

Рабочая формула крема строится на трёх ключевых блоках: увлажнители, эмоленты и окклюзивы. В идеале они работают вместе.

  1. Увлажнители (глицерин, гиалуроновая кислота, пантенол) притягивают влагу в верхние слои кожи.

  2. Эмоленты (масла, церамиды, жирные спирты) смягчают и восстанавливают липидный барьер.

  3. Окклюзивы (воск, силиконы, вазелин) создают защитную плёнку, предотвращая испарение воды.

Если один из компонентов отсутствует, эффект будет временным — кожа станет мягкой на час, но быстро вернётся к сухости.

Таблица: типы кремов и их функции

Тип Состав Эффект Для кого подходит
Увлажняющий глицерин, алоэ, гиалуроновая кислота быстро впитывается, снимает стянутость для нормальной кожи
Питательный масла ши, кокоса, церамиды восстанавливает и смягчает при сухости и шелушении
Защитный воск, ланолин, диметикон создаёт барьер от холода и воды для зимы и работы на улице
Восстанавливающий пантенол, аллантоин, ниацинамид ускоряет заживление, снимает раздражение для чувствительной кожи

Как понять, что крем действительно работает

Главный признак — комфорт без плёнки. Кожа становится мягкой, но не скользкой. Хороший крем быстро впитывается, но при этом даёт ощущение защищённости. Эффект сохраняется даже после нескольких часов или лёгкого контакта с водой.

Также важно, чтобы крем не содержал агрессивных отдушек и спирта — они раздражают кожу и могут вызвать микротрещины.

Советы шаг за шагом: как использовать крем с максимальной пользой

  1. Наносите сразу после мытья рук. Пока кожа немного влажная, крем удерживает влагу лучше.

  2. Используйте регулярно, а не «по случаю». Лучше чаще и понемногу, чем редко и много.

  3. Втирайте не только в ладони. Обрабатывайте ногти, кутикулу и тыльную сторону рук.

  4. Меняйте крем по сезону. Летом — лёгкие текстуры, зимой — плотные.

  5. На ночь наносите толстым слоем. Можно надеть хлопковые перчатки — эффект «маски» усиливается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пользоваться одним и тем же кремом круглый год.
    → Последствие: зимой кожа пересушивается, летом жирнеет.
    → Альтернатива: менять текстуру в зависимости от климата.

  • Ошибка: выбирать по запаху.
    → Последствие: отдушка раздражает кожу и сушит её.
    → Альтернатива: отдавать предпочтение нейтральным средствам.

  • Ошибка: наносить на сухую кожу.
    → Последствие: крем не удерживает влагу.
    → Альтернатива: наносить сразу после воды или сыворотки для рук.

Плюсы и минусы использования крема для рук

Плюсы Минусы
защищает кожу от внешних факторов требует регулярности
делает кожу мягкой и гладкой некоторые формулы оставляют липкость
предотвращает раннее старение может содержать раздражающие отдушки
ускоряет заживление микротрещин не заменяет перчатки при контакте с химией

Мифы и правда

  • Миф: крем для тела можно использовать и для рук.
    Правда: кожа рук требует плотных текстур и более жирной формулы.

  • Миф: чем жирнее крем, тем лучше.
    Правда: слишком плотный состав может закупоривать поры и мешать «дышать».

  • Миф: частое использование делает кожу «ленивой».
    Правда: кожа не привыкает к уходу, она просто нуждается в постоянной защите.

Три интересных факта

  1. Кожа рук теряет влагу в 5 раз быстрее, чем кожа лица.

  2. После 40 лет на руках уменьшается количество жировой ткани, поэтому крем должен быть питательным.

  3. Крем с SPF способен предотвратить появление пигментных пятен на 80%.

FAQ

Как выбрать крем для очень сухих рук?

Ищите масла ши и жожоба, пантенол и керамиды — они восстанавливают барьер и смягчают.

Можно ли наносить крем на ногти и кутикулу?

Да, это укрепляет пластину и предотвращает заусенцы.

Сколько раз в день нужно использовать крем?

Минимум 3–4 раза, особенно после контакта с водой.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Авто
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Последние материалы
Каждая ступень — произведение искусства: лестница, ради которой едут со всего мира
Больше трески, сельди и лосося: Россия значительно увеличила рыболовные показатели
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Пока ещё не зима, а сервисы уже перегружены: траты на обслуживание выросли до рекорда
Секрет чешских оладий: почему туристы забывают о ресторанах ради уличной еды
Копеечное средство и теплица будто под замком: дачники в шоке от простоты способа
Пять минут лежания, минус три сантиметра в талии: упражнение, которое заменило спортзал
Молчание в небе первый сигнал экологической катастрофы: птицы больше не летают — перелёты отменяются
Откройте секрет идеального аромата для дома — который точно впечатлит ваших гостей
Исчезновение невидимых: как эти крошечные существа влияют на климат Земли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.