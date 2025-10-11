Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг-хамелеон: как он подстраивается под голос, чтобы вы лучше общались
Криптозима близко? Биткоин пережил сокрушительный обвал после слов Трампа
Не ешьте сосиски с пюре, пока не узнаете этот трюк от шефа Michelin: осеннее обновление классики
Без драмы, но со смыслом: кроссовер, который не пытается впечатлить — и именно поэтому впечатляет
Участок достался по наследству, а с ним и крыжовник? Вот как не потерять семейное золото
Монстр Атлантики ожил: шестиметровая белая акула вышла из глубин и снова охотится у Канады
Глаза рассказывают тайное: когда круги под глазами говорят не о недосыпе, а о болезни
Квартира, машина, дача: кому достанется ваше имущество, если нет завещания
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде

Сила прикосновений: как сухое растирание запускает внутренние механизмы кожи

5:09
Моя семья » Красота и стиль

Секрет плотной, гладкой и сияющей кожи не в дорогих сыворотках, а в щётке. Сухое растирание запускает лимфу, тонизирует мышцы и учит тело просыпаться без кофеина. Простая привычка, которая работает как полноценный уход.

Девушка делает массаж сухой щеткой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка делает массаж сухой щеткой

Что такое сухое растирание

Сухое растирание (или dry brushing) — это массаж тела щёткой с жёсткой натуральной щетиной без воды и кремов. Метод пришёл из аюрведы, где его называли гаршана. Суть — мягкое отшелушивание ороговевших клеток и стимуляция лимфотока.

Главная цель не в очищении, а в «пробуждении» кожи и запуске циркуляции. После процедуры кожа становится гладкой, чуть розовой и лучше воспринимает уход.

"Это не пилинг и не массаж, а уникальная стимуляция кожи, которая запускает естественные процессы обновления", — пояснила косметолог Ольга Чернова.

Как сухое растирание влияет на кожу

  1. Активирует кровоток. Стимулирует капилляры, улучшает питание клеток.

  2. Запускает лимфодренаж. Помогает вывести застои жидкости, уменьшает отёки.

  3. Отшелушивает без абразивов. Кожа становится мягкой и ровной.

  4. Повышает плотность и упругость. Регулярные растирания усиливают синтез коллагена.

  5. Бодрит нервную систему. Короткий массаж заменяет чашку кофе — особенно утром.

Однако важно помнить: это не панацея от целлюлита и не способ похудеть, а поддерживающий ритуал для улучшения состояния кожи.

Таблица: воздействие сухого растирания на тело

Эффект Механизм Результат
Улучшение кровообращения стимуляция капилляров сияющий цвет кожи
Отток лимфы мягкое давление и направление по лимфе уменьшение отёков
Отшелушивание механическое удаление клеток гладкость и мягкость
Повышение плотности усиление микроциркуляции упругая кожа
Тонус стимуляция нервных окончаний бодрость и энергия

Как выбрать правильную щётку

Щётка — главный инструмент ритуала. Идеально, если она из натуральной щетины (кактус, сизаль, кабан). Для новичков подойдёт средняя жёсткость, для опытных — плотная. Ручка нужна, если планируете растирку спины и ног.

Важно: синтетические варианты часто электризуются и травмируют кожу. Натуральная щетина мягче и лучше «захватывает» поверхность, обеспечивая равномерное воздействие.

Советы шаг за шагом: как выполнять сухое растирание

  1. Выберите время. Утром — для бодрости, вечером — для снятия усталости.

  2. Начинайте снизу вверх. От ступней к коленям, от коленей к бедрам, от кистей к плечам. Все движения направлены к сердцу.

  3. Используйте мягкое давление. Кожа должна розоветь, но не краснеть.

  4. Не трите слишком долго. 5–7 минут достаточно.

  5. После процедуры примите душ. Это смоет удалённые клетки и активирует эффект.

  6. Нанесите масло или крем. На разогретую кожу уход впитывается вдвое лучше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать растирание каждый день при чувствительной коже.
    → Последствие: раздражение, микротрещины.
    → Альтернатива: 2–3 раза в неделю, используя щётку мягче.

  • Ошибка: выполнять массаж на влажной коже.
    → Последствие: потеря эффекта и травмирование эпидермиса.
    → Альтернатива: только сухая кожа перед душем.

  • Ошибка: использовать круговые движения на животе против лимфотока.
    → Последствие: отёк и тяжесть.
    → Альтернатива: мягкие движения по часовой стрелке.

Плюсы и минусы сухого растирания

Плюсы Минусы
улучшает микроциркуляцию и тонус может раздражать чувствительную кожу
усиливает впитывание косметики требует регулярности
придаёт коже гладкость и сияние результат не мгновенный
повышает настроение и энергию не подходит при кожных заболеваниях

Три интересных факта

  1. Сухое растирание стимулирует до 20 тысяч нервных окончаний, что помогает уменьшить стресс.

  2. Увлажняющие средства после процедуры впитываются на 40% глубже.

  3. Кожа, регулярно подвергающаяся мягкой стимуляции, утолщается на 10–15% за счёт усиленного клеточного обновления.

FAQ

Можно ли делать сухое растирание при варикозе?

Только после консультации врача и избегая проблемных зон.

Как часто проводить процедуру?

2–4 раза в неделю, в зависимости от чувствительности кожи.

Нужно ли мыть щётку?

Да, раз в неделю промывайте мягким мылом и сушите щетиной вниз.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Военные новости
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Последние материалы
Сила прикосновений: как сухое растирание запускает внутренние механизмы кожи
Квартира, машина, дача: кому достанется ваше имущество, если нет завещания
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Анна Седокова и таинственный спутник: кто новый мужчина в жизни певицы
Из Мурманска в UFC: как простая девушка из Севера стала звездой мирового ринга
Новый иск к Алле Пугачёвой: почему суд состоится без участия певицы
Как путешествовать без долгов — новая схема 2025 года
Кухня выживания: 7 блюд, которые спасали во времена бумеров и которые теперь снова в тренде
Из когтей хищника — в лапы славы: новая звезда театра Куклачёва упала прямо с неба
Нефтяной узел развязался? Зачем Венгрия увеличивает поставки топлива в Сербию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.