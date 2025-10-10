Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без скандалов и обид: Мария Кончаловская рассказала о конце своего брака
Фокус тает, как лёд в стакане: чем опасен быстрый контент и как вернуть контроль над собой
Теперь он пример: почему кошки на этом испанском острове ликуют, а местные жители в отчаянии
Николь Кидман призналась, что раньше ненавидела свою внешность: что изменилось теперь
Холодный запуск — как удар по сердцу мотора: три привычки, которые убивают двигатель зимой
Осторожно: эти чёрные дыры кружатся в смертельном танце
За их преданностью скрывается инстинкт хищника: породы собак, которые не прощают слабости
Аромат, от которого кружится голова: сладкие булочки, перед которыми не устоять
ИИ-помощники в Сбере устроили дебаты — и сами решают, когда покупать акции

Почему одна и та же помада делает вас ярче — или старше: наука о цвете и коже

Моя семья » Красота и стиль

Выбор помады кажется простым, пока не окажется, что любимый оттенок «уводит» цвет лица, делает зубы желтее, а взгляд — усталым. Дело не в качестве продукта, а в несовпадении тона. Помада, как и одежда, должна гармонировать с кожей. Если она «вписывается» в палитру — лицо оживает. Если нет — даже самый модный оттенок не спасёт.

Помада
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Помада

Почему важно учитывать тон кожи

Каждый цвет лица имеет подтон — скрытый оттенок, который определяет, какие цвета выглядят естественно, а какие выбиваются. Есть три основных подтона: тёплый, холодный и нейтральный. Определив его, можно мгновенно отсеять половину «не своих» оттенков и упростить выбор в разы.

"Правильно подобранная помада работает как фильтр красоты: она выравнивает кожу, освежает и добавляет уверенности", — отметила визажист Екатерина Кузнецова.

Как определить свой подтон

  1. Посмотрите на вены. Если они голубые — ваш подтон холодный, если зеленоватые — тёплый, если между ними трудно различить — нейтральный.

  2. Проведите тест с украшениями. Золото делает кожу сияющей — вы тёплый тип, серебро — холодный.

  3. Сравните реакцию кожи на солнце. Если быстро загораете — тёплый подтон, если сгораете и краснеете — холодный.

  4. Посмотрите на белую ткань у лица. Если кожа выглядит розоватой — холодный подтон, если персиковой — тёплый.

Таблица: палитра помад по подтонам

Подтон кожи Подходящие оттенки Лучше избегать
Тёплый коралловый, персиковый, терракотовый, тёплый красный пурпурный, фуксия, холодный бордо
Холодный розовый, вишнёвый, сливовый, малиновый, холодный нюд оранжевый, кирпичный, коричневатый
Нейтральный нюд с розовинкой, бежево-розовый, классический красный слишком яркие или глухие тона

Почему один и тот же цвет выглядит по-разному

Это связано с контрастом между кожей, глазами и волосами. Светлокожим подходят мягкие и пастельные тона, смуглым — насыщенные, а людям со средним оттенком — гибридные цвета вроде «розовой пудры» или «теплого какао».

Помада взаимодействует не только с кожей, но и с выражением лица, поэтому важно учитывать свой стиль и настроение: дневная помада должна дополнять, а вечерняя — подчеркивать.

Советы шаг за шагом: как подобрать идеальную помаду

  1. Определите подтон кожи. Без этого даже люксовая помада может не подойти.

  2. Пробуйте на губах, а не на руке. Цвет кожи рук отличается по пигменту, поэтому тесты на ладони обманчивы.

  3. Смотрите в дневном свете. Искусственное освещение искажает оттенок.

  4. Сравните с зубами. Холодные розовые и ягодные тона делают эмаль белее, тёплые — могут добавить желтизны.

  5. Подбирайте текстуру. Матовая подчёркивает рельеф и сухость, сатиновая и кремовая создают эффект ухоженности.

  6. Имейте «универсальную» помаду. Нюд с лёгким розовым подтоном идёт большинству людей и подходит для любого случая.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать оттенок в магазине при тёплом искусственном свете.
    → Последствие: на улице цвет кажется чужим.
    → Альтернатива: смотреть оттенок у окна или при дневном освещении.

  • Ошибка: краситься одной и той же помадой зимой и летом.
    → Последствие: летом кожа темнее, и цвет «теряется».
    → Альтернатива: иметь сезонные варианты — более насыщенный на загорелую кожу.

  • Ошибка: ориентироваться только на тренды.
    → Последствие: цвет красиво выглядит в рекламе, но не на лице.
    → Альтернатива: использовать трендовые оттенки в аксессуарах, а не на губах.

Мифы и правда

  • Миф: холодные тона подходят только светлокожим.
    Правда: они освежают и тёмную кожу, если добавить контраст в макияже глаз.

  • Миф: яркая помада делает старше.
    Правда: возраст добавляет не цвет, а сухая текстура и неверный подтон.

  • Миф: нюд идёт всем.
    Правда: бежевый бывает разный: тёплый нюд на холодной коже даёт эффект бледности.

Исторический контекст

  1. Первые помады появились в Древнем Вавилоне, где их делали из измельчённых драгоценных камней.

  2. В 1920-х помада стала символом женской независимости, а красный цвет — знаком силы.

  3. В XXI веке мода на индивидуальность изменила правила: теперь выбирают не тренд, а «свой» оттенок.

FAQ

Можно ли смешивать оттенки?

Да, это самый простой способ создать «свой» цвет. Попробуйте нанести тёплый нюд в центр, а холодный розовый по краю.

Какая текстура универсальнее всего?

Сатиновая — она освежает и подходит для любого возраста.

Как выбрать красную помаду?

Для холодного подтона — вишнёвая или рубиновая, для тёплого — коралловая или томатная.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Редкий кадр без поз и глянца: Воробьёв и Гарифуллина показали семейную идиллию на берегу озера
Шоу-бизнес
Редкий кадр без поз и глянца: Воробьёв и Гарифуллина показали семейную идиллию на берегу озера
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Авто
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Подушка превращается в инкубатор микробов: этот домашний трюк спасает не только ткань, но и здоровье
Недвижимость
Подушка превращается в инкубатор микробов: этот домашний трюк спасает не только ткань, но и здоровье
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Последние материалы
Фокус тает, как лёд в стакане: чем опасен быстрый контент и как вернуть контроль над собой
Теперь он пример: почему кошки на этом испанском острове ликуют, а местные жители в отчаянии
Николь Кидман призналась, что раньше ненавидела свою внешность: что изменилось теперь
Холодный запуск — как удар по сердцу мотора: три привычки, которые убивают двигатель зимой
Осторожно: эти чёрные дыры кружатся в смертельном танце
За их преданностью скрывается инстинкт хищника: породы собак, которые не прощают слабости
Аромат, от которого кружится голова: сладкие булочки, перед которыми не устоять
ИИ-помощники в Сбере устроили дебаты — и сами решают, когда покупать акции
Новая реальность для дачников: чёрная смородина больше не бессмертный куст
Ваш блонд живёт по своим законам: как приручить самый капризный цвет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.