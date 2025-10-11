Всего одна деталь — и вы выглядите как звезда подиума: приём, который стал вирусным в мире моды

Иногда, чтобы выглядеть как с обложки, не нужно менять весь гардероб — достаточно добавить один аксессуар. Этой осенью и зимой 2025-2026 главным модным акцентом стал длинный кашемировый шарф, который превращает даже самый минималистичный наряд в продуманный и стильный образ. Его уже носят Кендалл Дженнер, Джильда Амбросио и другие звёзды стритстайла.

Один аксессуар, который меняет всё

Секрет этого приёма — в простоте. Шарф больше не служит только для тепла. Теперь он — главная стилистическая деталь, формирующая силуэт. Достаточно повязать его поверх пальто или свитера, и обычный лук моментально приобретает глубину и характер.

Кендалл Дженнер на Неделе моды весна/лето 2026 в Париже продемонстрировала идеальный пример: мягкое бежевое платье из шерсти, ремень на талии и длинный шарф, завязанный спереди и спадающий вниз по спине. Простая комбинация превратилась в гармоничный, почти скульптурный образ.

"Неподвластный времени кашемировый шарф предназначен не только для защиты от холода", — отметила стилист Элоиза Сальси, автор тренд-анализа сезона.

Как это носят иконы стиля

В Милане ту же идею подхватила Джильда Амбросио, креативный директор бренда The Attico. Она сочетала длинный шарф из плотного кашемира с серым вязаным свитером — шарф ниспадал по спине, подчёркивая осанку и визуально вытягивая фигуру.

А её коллега Джорджия Тордини выбрала вариант в тон пальто — получился образ в духе quiet luxury, где акцент не на логотипах, а на фактурах и мягких линиях.

Сравнение модных приёмов с шарфом

Приём Эффект С чем сочетается Пример Повязан спереди и спущен назад Визуально вытягивает силуэт Платье, пальто Кендалл Дженнер Наброшен через плечо Создаёт динамику Объёмный свитер, тренч Джильда Амбросио Двойной оборот вокруг шеи Добавляет структуру Пальто без воротника Джорджия Тордини Распущен вдоль тела Эффектный акцент на длину Жакет, брючный костюм The Attico street style

Советы шаг за шагом: как повторить приём дома

Выберите правильный материал: кашемир — лучший вариант: он мягкий, держит форму и красиво драпируется. Подойдут также альпака или тонкая шерсть.

кашемир — лучший вариант: он мягкий, держит форму и красиво драпируется. Подойдут также альпака или тонкая шерсть. Держитесь нейтральной палитры: беж, серый, графит и сливочный — универсальны и подходят под любой цвет одежды.

беж, серый, графит и сливочный — универсальны и подходят под любой цвет одежды. Не бойтесь длины: чем длиннее шарф, тем эффектнее выглядит образ. Концы могут почти касаться коленей.

чем длиннее шарф, тем эффектнее выглядит образ. Концы могут почти касаться коленей. Добавьте контраст: если одежда однотонная, выберите шарф с лёгкой текстурой или бахромой.

если одежда однотонная, выберите шарф с лёгкой текстурой или бахромой. Используйте как пояс или головной аксессуар: новый приём — закрепить шарф ремнём на талии или повязать как капюшон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать слишком пышный шарф с объёмным пуховиком.

Последствие: фигура теряется.

Альтернатива: тонкий палантин, наброшенный поверх пальто.

Ошибка: носить шарф в ярком принте с активным узором на одежде.

Последствие: визуальный перегруз.

Альтернатива: однотонные модели в благородных оттенках — верблюжий, дымчато-серый, сливочный.

Ошибка: прятать шарф под верхнюю одежду.

Последствие: теряется эффект многослойности.

Альтернатива: носите поверх — это главный приём сезона.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Мгновенно преображает даже базовый наряд Требует качественного материала Универсален — подходит к платью, пальто и костюму В дешёвом исполнении теряет форму Добавляет выразительности без лишних деталей Может быть непрактичен в ветреную погоду

А что если нет кашемира

Не обязательно тратиться на люкс. Варианты из смесовой шерсти или вискозы тоже хорошо держат драпировку. Попробуйте Mango, Falconeri или Ralph Lauren Purple Label - эти бренды предлагают доступные модели в классической палитре.

Если хочется чего-то по-особенному, выбирайте палантин-плед: его можно использовать как накидку или драпировку через плечо — и образ сразу приобретёт нотку расслабленного шика.

2 интересных факта

В 1950-х длинный шарф был символом артистической богемы — его носили Пикассо и Брижит Бардо.

длинный шарф был символом артистической богемы — его носили и В 1990-х Кейт Мосс возродила тренд, сочетая шарф с платьем-комбинацией.

Исторический контекст

Первые кашемировые шарфы появились в Индии в XVIII веке и считались предметом роскоши.

В 2000-х шарф стал символом уличного стиля — вспомните образы Сиенны Миллер и Джонни Деппа.