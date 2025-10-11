Всего одна деталь — и вы выглядите как звезда подиума: приём, который стал вирусным в мире моды

Иногда, чтобы выглядеть как с обложки, не нужно менять весь гардероб — достаточно добавить один аксессуар. Этой осенью и зимой 2025-2026 главным модным акцентом стал длинный кашемировый шарф, который превращает даже самый минималистичный наряд в продуманный и стильный образ. Его уже носят Кендалл Дженнер, Джильда Амбросио и другие звёзды стритстайла.
Секрет этого приёма — в простоте. Шарф больше не служит только для тепла. Теперь он — главная стилистическая деталь, формирующая силуэт. Достаточно повязать его поверх пальто или свитера, и обычный лук моментально приобретает глубину и характер.
Кендалл Дженнер на Неделе моды весна/лето 2026 в Париже продемонстрировала идеальный пример: мягкое бежевое платье из шерсти, ремень на талии и длинный шарф, завязанный спереди и спадающий вниз по спине. Простая комбинация превратилась в гармоничный, почти скульптурный образ.
"Неподвластный времени кашемировый шарф предназначен не только для защиты от холода", — отметила стилист Элоиза Сальси, автор тренд-анализа сезона.
В Милане ту же идею подхватила Джильда Амбросио, креативный директор бренда The Attico. Она сочетала длинный шарф из плотного кашемира с серым вязаным свитером — шарф ниспадал по спине, подчёркивая осанку и визуально вытягивая фигуру.
А её коллега Джорджия Тордини выбрала вариант в тон пальто — получился образ в духе quiet luxury, где акцент не на логотипах, а на фактурах и мягких линиях.
|Приём
|Эффект
|С чем сочетается
|Пример
|Повязан спереди и спущен назад
|Визуально вытягивает силуэт
|Платье, пальто
|Кендалл Дженнер
|Наброшен через плечо
|Создаёт динамику
|Объёмный свитер, тренч
|Джильда Амбросио
|Двойной оборот вокруг шеи
|Добавляет структуру
|Пальто без воротника
|Джорджия Тордини
|Распущен вдоль тела
|Эффектный акцент на длину
|Жакет, брючный костюм
|The Attico street style
Ошибка: выбирать слишком пышный шарф с объёмным пуховиком.
Последствие: фигура теряется.
Альтернатива: тонкий палантин, наброшенный поверх пальто.
Ошибка: носить шарф в ярком принте с активным узором на одежде.
Последствие: визуальный перегруз.
Альтернатива: однотонные модели в благородных оттенках — верблюжий, дымчато-серый, сливочный.
Ошибка: прятать шарф под верхнюю одежду.
Последствие: теряется эффект многослойности.
Альтернатива: носите поверх — это главный приём сезона.
|Плюсы
|Минусы
|Мгновенно преображает даже базовый наряд
|Требует качественного материала
|Универсален — подходит к платью, пальто и костюму
|В дешёвом исполнении теряет форму
|Добавляет выразительности без лишних деталей
|Может быть непрактичен в ветреную погоду
Не обязательно тратиться на люкс. Варианты из смесовой шерсти или вискозы тоже хорошо держат драпировку. Попробуйте Mango, Falconeri или Ralph Lauren Purple Label - эти бренды предлагают доступные модели в классической палитре.
Если хочется чего-то по-особенному, выбирайте палантин-плед: его можно использовать как накидку или драпировку через плечо — и образ сразу приобретёт нотку расслабленного шика.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.