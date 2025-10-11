Из спальни — на красную дорожку: культ 90-х возвращается и выглядит дороже, чем когда-либо

Когда кажется, что мода уже сказала всё, она возвращает на подиум старого знакомого — платье-комбинацию. Ту самую "ночную рубашку", которая ещё двадцать лет назад вызывала восхищение Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу. Сегодня, благодаря Виктории Бекхэм, этот чувственный и минималистичный силуэт снова стал главным героем сезона весна-лето 2026.
Платье-комбинация давно перестало быть исключительно частью домашнего гардероба. Его лёгкий крой, струящаяся ткань и деликатное кружево перешли с подиумов на улицы мегаполисов. В 90-е годы этот стиль стал символом женственности без усилий, а теперь возвращается — с новой интерпретацией.
На показе Victoria Beckham Spring/Summer 2026 модели вышли в шёлковых платьях в оттенках пудрово-розового, карамельно-голубого и бирюзового. Воздушные силуэты с тонкими бретелями едва касались плеч, а кружевные вставки добавляли едва заметную нотку интимности.
"Платье-комбинация — это баланс между расслабленностью и соблазном, между комфортом и элегантностью", — пояснила дизайнер Виктория Бекхэм.
Пик популярности платьев-комбинаций пришёлся на 1990-е, когда Кейт Мосс и София Коппола вывели их из спальни на вечеринки. Минимализм, струящийся сатин и женственность без громких деталей сделали этот наряд культовым. После короткого затишья тренд вернулся благодаря новому интересу к эстетике Y2K и "lingerie fashion" - бельевому стилю, в котором чувственность становится частью повседневного образа.
Главный акцент — ткань и фактура. Если раньше платья-комбинации были исключительно шёлковыми, то в этом сезоне дизайнеры добавили кружево, сетку и даже полупрозрачный шифон.
Эти платья можно увидеть не только на подиумах, но и на знаменитостях: Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Зои Кравиц и Алекса Чанг носят их в повседневных образах, доказывая, что "ночной" стиль легко адаптируется к жизни в городе.
|Эпоха
|Материалы
|Силуэт
|Образ
|1990-е
|Шёлк, атлас
|Мини, приталенный
|Кейт Мосс, минимализм
|2010-е
|Сатин, кружево
|Миди, с разрезом
|Гламур с элементами ретро
|2026 год
|Шифон, сетка, золотое кружево
|Свободный, воздушный
|Элегантный комфорт, дневной и вечерний вариант
Ошибка: носить платье-комбинацию как пижаму.
Последствие: образ выглядит домашним.
Альтернатива: добавьте структурированный пиджак или ремень на талии.
Ошибка: подбирать слишком яркие аксессуары.
Последствие: внимание уходит от силуэта.
Альтернатива: сдержанные украшения и нейтральная сумка.
Попробуйте комбинированные модели: платье-комбинация поверх водолазки или хлопковой рубашки. Этот приём уже взяли на вооружение стилисты Dior и Proenza Schouler. Так наряд становится уместным даже для офиса или дневных встреч.
|Плюсы
|Минусы
|Универсален — подходит и для дня, и для вечера
|Требует идеального белья или подкладки
|Подчёркивает фигуру, но не сковывает
|Может выглядеть слишком откровенно без аксессуаров
|Актуален в любой ткани и цвете
|Не подходит холодным сезонам без многослойности
