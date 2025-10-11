Из спальни — на красную дорожку: культ 90-х возвращается и выглядит дороже, чем когда-либо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда кажется, что мода уже сказала всё, она возвращает на подиум старого знакомого — платье-комбинацию. Ту самую "ночную рубашку", которая ещё двадцать лет назад вызывала восхищение Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу. Сегодня, благодаря Виктории Бекхэм, этот чувственный и минималистичный силуэт снова стал главным героем сезона весна-лето 2026.

Женщина в чёрном жакете и платье на фоне песчаного пейзажа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в чёрном жакете и платье на фоне песчаного пейзажа

От спальни к подиуму

Платье-комбинация давно перестало быть исключительно частью домашнего гардероба. Его лёгкий крой, струящаяся ткань и деликатное кружево перешли с подиумов на улицы мегаполисов. В 90-е годы этот стиль стал символом женственности без усилий, а теперь возвращается — с новой интерпретацией.

На показе Victoria Beckham Spring/Summer 2026 модели вышли в шёлковых платьях в оттенках пудрово-розового, карамельно-голубого и бирюзового. Воздушные силуэты с тонкими бретелями едва касались плеч, а кружевные вставки добавляли едва заметную нотку интимности.

"Платье-комбинация — это баланс между расслабленностью и соблазном, между комфортом и элегантностью", — пояснила дизайнер Виктория Бекхэм.

Как всё началось

Пик популярности платьев-комбинаций пришёлся на 1990-е, когда Кейт Мосс и София Коппола вывели их из спальни на вечеринки. Минимализм, струящийся сатин и женственность без громких деталей сделали этот наряд культовым. После короткого затишья тренд вернулся благодаря новому интересу к эстетике Y2K и "lingerie fashion" - бельевому стилю, в котором чувственность становится частью повседневного образа.

Как дизайнеры трактуют тренд в 2026 году

Главный акцент — ткань и фактура. Если раньше платья-комбинации были исключительно шёлковыми, то в этом сезоне дизайнеры добавили кружево, сетку и даже полупрозрачный шифон.

  • Dior представил модель с кружевной отделкой в зоне декольте, вдохновлённую старинными кринолинами.
  • Haider Ackermann переосмыслил эстетику Тома Форда, создав чёрное прозрачное платье, подчёркивающее линии тела.
  • Dolce & Gabbana и Ferragamo сделали ставку на золотое кружево и металлический блеск — как на вечерний вариант.

Эти платья можно увидеть не только на подиумах, но и на знаменитостях: Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Зои Кравиц и Алекса Чанг носят их в повседневных образах, доказывая, что "ночной" стиль легко адаптируется к жизни в городе.

Сравнение версий платья-комбинации

Эпоха Материалы Силуэт Образ
1990-е Шёлк, атлас Мини, приталенный Кейт Мосс, минимализм
2010-е Сатин, кружево Миди, с разрезом Гламур с элементами ретро
2026 год Шифон, сетка, золотое кружево Свободный, воздушный Элегантный комфорт, дневной и вечерний вариант

Как носить платье-комбинацию в 2025–2026

  • С жакетом или тренчем: контраст нежного платья и строгого верха создаёт эффект "баланса" — один из ключевых приёмов сезона.
  • На контрасте с грубой обувью: ботинки-челси или лоферы добавят современности и избавят от излишней романтичности.
  • С однотонными аксессуарами: не перегружайте образ. Главное в нём — текстура ткани и движение.
  • Для вечера: выбирайте модели с кружевом и металлическими нитями — они красиво ловят свет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: носить платье-комбинацию как пижаму.
    Последствие: образ выглядит домашним.
    Альтернатива: добавьте структурированный пиджак или ремень на талии.

  • Ошибка: подбирать слишком яркие аксессуары.
    Последствие: внимание уходит от силуэта.
    Альтернатива: сдержанные украшения и нейтральная сумка.

А что если хочется скромнее

Попробуйте комбинированные модели: платье-комбинация поверх водолазки или хлопковой рубашки. Этот приём уже взяли на вооружение стилисты Dior и Proenza Schouler. Так наряд становится уместным даже для офиса или дневных встреч.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Универсален — подходит и для дня, и для вечера Требует идеального белья или подкладки
Подчёркивает фигуру, но не сковывает Может выглядеть слишком откровенно без аксессуаров
Актуален в любой ткани и цвете Не подходит холодным сезонам без многослойности

2 интересных факта

  • Первое платье-комбинация появилось в 1930-х — его носили актрисы Голливуда как "домашний наряд для роскоши".
  • Виктория Бекхэм впервые вывела платье-комбинацию на подиум в 2019 году, но тогда тренд не прижился.

Исторический контекст

  • В 90-х платье-комбинация стало символом "анти-гламура" — когда девушки носили его без бюстгальтера и без макияжа.
  • В 2020-х тренд получил вторую жизнь благодаря движению за естественность и телесную свободу.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
