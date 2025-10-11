Он мягче карамели и теплее кашемира: новый осенний цвет волос делает лицо сияющим без фильтра

Если бы у осени был аромат, он пах бы корицей, мёдом и чем-то тёплым, едва уловимым. Именно это настроение воплотилось в новом тренде окрашивания — пряный медовый блонд. Он уже появился на подиумах весенне-летних показов 2026 года, но именно сейчас, в октябре, этот цвет звучит особенно уместно: мягкий, согревающий и естественный.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в очках

Как выглядит пряный медовый блонд

Этот оттенок — гармоничное соединение тёплого блонда с янтарными и карамельными тонами. Представьте себе мёд, настоянный на специях и каплю солнечного света, преломлённую через янтарь. Так выглядит этот цвет на волосах.

Он вобрал в себя всё лучшее от предыдущих трендов тёплого блонда — мягкость, естественность и уют. Но при этом не скатывается в яркий рыжий: медовые пряди и лёгкие медно-золотистые переливы придают волосам живое сияние, словно они слегка поцелованы солнцем.

Такой цвет подходит обладательницам светлой и средней кожи с тёплым или нейтральным подтоном. Особенно выигрышно он подчёркивает зелёные, ореховые и серо-голубые глаза. Это оттенок, который не спорит с внешностью, а обрамляет её мягким золотым ореолом.

Почему этот цвет называют уютным

Теплота пряного медового блонда делает его идеальным спутником холодного сезона. Он будто "подсвечивает" лицо, добавляя мягкости чертам и создавая эффект внутреннего свечения. Этот цвет ассоциируется с пледом, чашкой чая и золотыми листьями — в нём есть та самая осенняя гармония между теплом и светом.

Как носить пряный медовый блонд в 2025 году

На подиумах и в Instagram оттенок уже примерили Лиза из Blackpink, Джоуи Кинг, Дикси Д'Амелио и Эмма Робертс. У каждой он выглядит по-своему, но объединяет одно — лёгкость и сияние.

"Пряный медовый блонд идеально сочетается с верблюжьими, шоколадными и экрю-оттенками — классической осенней палитрой", — отметила стилист по окрашиванию Жанна Баллион.

Совет стилистов: сочетайте этот оттенок с естественным макияжем — золотистыми тенями, мягкими бровями и лёгким блеском на губах. Тогда весь образ будет выглядеть гармонично и дорого.

Сравнение оттенков блонда

Оттенок Подтон Эффект Кому подходит Классический блонд Нейтральный Холодное сияние Светлая кожа, голубые глаза Медовый блонд Тёплый Мягкое свечение Тёплая кожа, карие глаза Пряный медовый блонд Янтарно-медный Осеннее тепло, естественность Светлая/средняя кожа, зелёные или ореховые глаза Рыжевато-золотой Оранжевый Яркость и акцент Светлая кожа, веснушки

Как добиться пряного медового блонда

Определите базу: лучше всего цвет ложится на натуральные светло-русые или блондированные волосы.

лучше всего цвет ложится на натуральные светло-русые или блондированные волосы. Добавьте тёплые тона: колорист вводит мягкие медные и карамельные оттенки по длине, создавая эффект "солнечных прядей".

колорист вводит мягкие медные и карамельные оттенки по длине, создавая эффект "солнечных прядей". Тонирование: используйте оттеночный бальзам с нотами мёда и золота, чтобы придать волосам сияние.

используйте оттеночный бальзам с нотами мёда и золота, чтобы придать волосам сияние. Уход: поддерживайте цвет шампунями без сульфатов и масками с маслами арганы, макадамии или облепихи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать слишком тёплый оттенок с явной рыжиной.

Последствие: кожа будет казаться красноватой, а цвет — неестественным.

Альтернатива: мягкий медово-золотой без меди у корней.

Ошибка: осветлить волосы без ухода.

Последствие: ломкость и тусклость.

Альтернатива: регулярное ламинирование или использование масел после окрашивания.

Плюсы и минусы пряного медового блонда

Плюсы Минусы Освежает лицо, делает кожу теплее Требует регулярного тонирования Универсален для разного типа внешности Может быстро "смыться" без ухода Выглядит естественно и дорого Не подходит любительницам холодного блонда

Три интересных факта

Оттенок "пряный медовый" появился как ответ на тренд холодных скандинавских блондов — для тех, кто хочет тепла и естественности.

Название вдохновлено рецептом настоящего "пряного мёда" с добавлением корицы и гвоздики.

Несмотря на сходство, этот цвет не относится к рыжим — в нём нет оранжевого пигмента.

Исторический контекст

В 2000-х медовые оттенки стали символом "теплого гламура" — их носили Дженнифер Энистон и Бейонсе.

и В 2020-х тёплые блонды пережили ренессанс благодаря стилю "quiet luxury".