Он мягче карамели и теплее кашемира: новый осенний цвет волос делает лицо сияющим без фильтра

Если бы у осени был аромат, он пах бы корицей, мёдом и чем-то тёплым, едва уловимым. Именно это настроение воплотилось в новом тренде окрашивания — пряный медовый блонд. Он уже появился на подиумах весенне-летних показов 2026 года, но именно сейчас, в октябре, этот цвет звучит особенно уместно: мягкий, согревающий и естественный.
Этот оттенок — гармоничное соединение тёплого блонда с янтарными и карамельными тонами. Представьте себе мёд, настоянный на специях и каплю солнечного света, преломлённую через янтарь. Так выглядит этот цвет на волосах.
Он вобрал в себя всё лучшее от предыдущих трендов тёплого блонда — мягкость, естественность и уют. Но при этом не скатывается в яркий рыжий: медовые пряди и лёгкие медно-золотистые переливы придают волосам живое сияние, словно они слегка поцелованы солнцем.
Такой цвет подходит обладательницам светлой и средней кожи с тёплым или нейтральным подтоном. Особенно выигрышно он подчёркивает зелёные, ореховые и серо-голубые глаза. Это оттенок, который не спорит с внешностью, а обрамляет её мягким золотым ореолом.
Теплота пряного медового блонда делает его идеальным спутником холодного сезона. Он будто "подсвечивает" лицо, добавляя мягкости чертам и создавая эффект внутреннего свечения. Этот цвет ассоциируется с пледом, чашкой чая и золотыми листьями — в нём есть та самая осенняя гармония между теплом и светом.
На подиумах и в Instagram оттенок уже примерили Лиза из Blackpink, Джоуи Кинг, Дикси Д'Амелио и Эмма Робертс. У каждой он выглядит по-своему, но объединяет одно — лёгкость и сияние.
"Пряный медовый блонд идеально сочетается с верблюжьими, шоколадными и экрю-оттенками — классической осенней палитрой", — отметила стилист по окрашиванию Жанна Баллион.
Совет стилистов: сочетайте этот оттенок с естественным макияжем — золотистыми тенями, мягкими бровями и лёгким блеском на губах. Тогда весь образ будет выглядеть гармонично и дорого.
|Оттенок
|Подтон
|Эффект
|Кому подходит
|Классический блонд
|Нейтральный
|Холодное сияние
|Светлая кожа, голубые глаза
|Медовый блонд
|Тёплый
|Мягкое свечение
|Тёплая кожа, карие глаза
|Пряный медовый блонд
|Янтарно-медный
|Осеннее тепло, естественность
|Светлая/средняя кожа, зелёные или ореховые глаза
|Рыжевато-золотой
|Оранжевый
|Яркость и акцент
|Светлая кожа, веснушки
Ошибка: выбрать слишком тёплый оттенок с явной рыжиной.
Последствие: кожа будет казаться красноватой, а цвет — неестественным.
Альтернатива: мягкий медово-золотой без меди у корней.
Ошибка: осветлить волосы без ухода.
Последствие: ломкость и тусклость.
Альтернатива: регулярное ламинирование или использование масел после окрашивания.
|Плюсы
|Минусы
|Освежает лицо, делает кожу теплее
|Требует регулярного тонирования
|Универсален для разного типа внешности
|Может быстро "смыться" без ухода
|Выглядит естественно и дорого
|Не подходит любительницам холодного блонда
