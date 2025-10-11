Он мягче карамели и теплее кашемира: новый осенний цвет волос делает лицо сияющим без фильтра

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:01
Красота и стиль

Если бы у осени был аромат, он пах бы корицей, мёдом и чем-то тёплым, едва уловимым. Именно это настроение воплотилось в новом тренде окрашивания — пряный медовый блонд. Он уже появился на подиумах весенне-летних показов 2026 года, но именно сейчас, в октябре, этот цвет звучит особенно уместно: мягкий, согревающий и естественный.

Женщина в очках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в очках

Как выглядит пряный медовый блонд

Этот оттенок — гармоничное соединение тёплого блонда с янтарными и карамельными тонами. Представьте себе мёд, настоянный на специях и каплю солнечного света, преломлённую через янтарь. Так выглядит этот цвет на волосах.

Он вобрал в себя всё лучшее от предыдущих трендов тёплого блонда — мягкость, естественность и уют. Но при этом не скатывается в яркий рыжий: медовые пряди и лёгкие медно-золотистые переливы придают волосам живое сияние, словно они слегка поцелованы солнцем.

Такой цвет подходит обладательницам светлой и средней кожи с тёплым или нейтральным подтоном. Особенно выигрышно он подчёркивает зелёные, ореховые и серо-голубые глаза. Это оттенок, который не спорит с внешностью, а обрамляет её мягким золотым ореолом.

Почему этот цвет называют уютным

Теплота пряного медового блонда делает его идеальным спутником холодного сезона. Он будто "подсвечивает" лицо, добавляя мягкости чертам и создавая эффект внутреннего свечения. Этот цвет ассоциируется с пледом, чашкой чая и золотыми листьями — в нём есть та самая осенняя гармония между теплом и светом.

Как носить пряный медовый блонд в 2025 году

На подиумах и в Instagram оттенок уже примерили Лиза из Blackpink, Джоуи Кинг, Дикси Д'Амелио и Эмма Робертс. У каждой он выглядит по-своему, но объединяет одно — лёгкость и сияние.

"Пряный медовый блонд идеально сочетается с верблюжьими, шоколадными и экрю-оттенками — классической осенней палитрой", — отметила стилист по окрашиванию Жанна Баллион.

Совет стилистов: сочетайте этот оттенок с естественным макияжем — золотистыми тенями, мягкими бровями и лёгким блеском на губах. Тогда весь образ будет выглядеть гармонично и дорого.

Сравнение оттенков блонда

Оттенок Подтон Эффект Кому подходит
Классический блонд Нейтральный Холодное сияние Светлая кожа, голубые глаза
Медовый блонд Тёплый Мягкое свечение Тёплая кожа, карие глаза
Пряный медовый блонд Янтарно-медный Осеннее тепло, естественность Светлая/средняя кожа, зелёные или ореховые глаза
Рыжевато-золотой Оранжевый Яркость и акцент Светлая кожа, веснушки

Как добиться пряного медового блонда

  • Определите базу: лучше всего цвет ложится на натуральные светло-русые или блондированные волосы.
  • Добавьте тёплые тона: колорист вводит мягкие медные и карамельные оттенки по длине, создавая эффект "солнечных прядей".
  • Тонирование: используйте оттеночный бальзам с нотами мёда и золота, чтобы придать волосам сияние.
  • Уход: поддерживайте цвет шампунями без сульфатов и масками с маслами арганы, макадамии или облепихи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать слишком тёплый оттенок с явной рыжиной.
    Последствие: кожа будет казаться красноватой, а цвет — неестественным.
    Альтернатива: мягкий медово-золотой без меди у корней.

  • Ошибка: осветлить волосы без ухода.
    Последствие: ломкость и тусклость.
    Альтернатива: регулярное ламинирование или использование масел после окрашивания.

Плюсы и минусы пряного медового блонда

Плюсы Минусы
Освежает лицо, делает кожу теплее Требует регулярного тонирования
Универсален для разного типа внешности Может быстро "смыться" без ухода
Выглядит естественно и дорого Не подходит любительницам холодного блонда

Три интересных факта

  • Оттенок "пряный медовый" появился как ответ на тренд холодных скандинавских блондов — для тех, кто хочет тепла и естественности.
  • Название вдохновлено рецептом настоящего "пряного мёда" с добавлением корицы и гвоздики.
  • Несмотря на сходство, этот цвет не относится к рыжим — в нём нет оранжевого пигмента.

Исторический контекст

  • В 2000-х медовые оттенки стали символом "теплого гламура" — их носили Дженнифер Энистон и Бейонсе.
  • В 2020-х тёплые блонды пережили ренессанс благодаря стилю "quiet luxury".
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
