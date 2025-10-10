Цвет страсти уступает меланхолии: новый сезон диктует ногтям свои правила и ломает культ классики

Осень — идеальное время для обновления не только гардероба, но и маникюра. Солнечные дни уступают место уютным вечерам, а яркие летние краски сменяются мягкими, глубокими и теплыми оттенками. Именно они задают настроение в бьюти-трендах сезона. В этом году стилисты предлагают отказаться от привычного красного лака и попробовать что-то свежее — элегантное, но с характером.
Многие из нас не представляют осенний маникюр без бордового или винного оттенка. Но 2025 год изменил правила. В моде не просто цвета, а настроения — природные, мягкие, слегка пыльные, словно приглушённые утренним туманом. Дизайнеры и nail-мастера единодушны: лучше сделать акцент на глубине цвета, чем на его яркости.
Обычный лак снова в тренде — без геля и лампы. Он менее агрессивен к ногтевой пластине и даёт возможность менять оттенок хоть каждую неделю. К тому же натуральные формулы без токсичных компонентов становятся всё доступнее и безопаснее для регулярного использования.
Глубокий, бархатный, но не мрачный. Он подойдёт как для коротких, так и для длинных ногтей, добавив образу женственности. Лучше всего сочетается с кашемировыми пальто и золотыми украшениями.
Чуть светлее классического бордо, но с холодным подтоном. Идеален для тех, кто хочет освежить осенний маникюр, не теряя элегантности. На солнце этот цвет играет мягким свечением.
Темный, насыщенный, с фиолетовыми нотками. Эффектно смотрится на миндалевидных ногтях и отлично подчёркивает бледную кожу. Добавляет образу загадочности и утончённости.
Главный цвет сезона. Он сочетает в себе теплоту осени и энергию лета. Особенно красиво выглядит на фоне бежевого пальто или шерстяного свитера цвета топлёного молока.
Базовая палитра, которая никогда не подводит. От тёмного какао до мягкого "мокко мусс" — выбирайте свой тон в зависимости от настроения. Эти цвета универсальны и подходят к любой форме ногтей.
Альтернатива коричневым и серым оттенкам. Зелёные подтоны добавляют свежести и при этом не выбиваются из осенней гаммы. Особенно красиво смотрятся в матовом исполнении.
Нежный и неожиданный выбор для холодного сезона. Он напоминает небо перед дождём и прекрасно оттеняет бежевые и серые наряды.
Ошибка: наносить новый лак на старое покрытие.
Последствие: неровности, тусклый цвет, быстрое скалывание.
Альтернатива: полное удаление лака и лёгкий шлиф ногтя.
Ошибка: использовать ацетоновые средства.
Последствие: пересушивание ногтевой пластины.
Альтернатива: мягкие ремуверы на основе масел и витаминов.
Ошибка: не давать ногтям отдыхать от геля.
Последствие: ломкость и расслаивание.
Альтернатива: чередовать гель-маникюр с обычным лаком.
|Плюсы
|Минусы
|Можно менять цвет хоть каждый день
|Менее стойкий, чем гель
|Не требует лампы и салона
|Дольше сохнет
|Безопасен для ногтей
|Требует регулярного обновления
|Подходит для экспериментов
|Может смазываться без топа
Осенние тренды вовсе не означают скуку. Добавьте золотые акценты, рисунки в стиле "negative space" или лёгкий градиент — и даже самый спокойный оттенок заиграет по-новому. Тренд на индивидуальность сильнее, чем когда-либо: сочетайте лаки, экспериментируйте с фактурами, используйте матовые и глянцевые топы одновременно.
