Бигуди возвращаются в моду: как накрутить волосы и выглядеть как после салона

Красивые локоны можно создать не только с помощью плойки или фена. Бигуди — безопасный и универсальный инструмент для укладки, который позволяет добиться мягких волн, объемных кудрей или упругих завитков без перегрева и пересушивания волос. Главное — подобрать правильный тип бигуди под длину, густоту и желаемый эффект.

Разновидности бигуди и их особенности

Термобигуди

Цилиндры со специальным покрытием внутри содержат парафин, который нагревается при погружении в кипяток и медленно остывает, создавая эффект длительного теплового воздействия. Фиксируются на волосах при помощи зажимов.

Подходят: для коротких и средних волос, если нужен лёгкий волнистый эффект или аккуратные локоны.

Не подходят: для густых и длинных волос — прогрев в этом случае будет недостаточным.

Совет: термобигуди удобны для быстрой укладки перед торжеством, когда нужно получить результат за 20-30 минут.

Бархатные бигуди

Поверхность цилиндров покрыта бархатом или велюром, благодаря чему волосы не травмируются при накрутке. Фиксация осуществляется с помощью пластиковых шпилек.

Подходят: для любого типа волос.

Особенности: требуют небольшой сноровки при накручивании, так как мягкое покрытие скользит.

Преимущество: максимально бережное воздействие, отсутствие заломов и блестящий результат.

Бигуди-липучки

Самые простые в использовании — не требуют шпилек и резинок. Благодаря шероховатой поверхности цилиндры "прилипают" к волосам и надёжно держатся.

Подходят: для тонких и лёгких волос, которым нужен прикорневой объём.

Не подходят: для длинных и густых волос — могут запутываться при снятии.

Совет: липучки лучше использовать на слегка влажных волосах, подсушивая феном для фиксации объёма.

Бигуди-папильотки

Мягкие и гибкие трубочки из поролона с проволочным стержнем внутри. Позволяют формировать локоны любого диаметра. Часто применяются для ночной укладки.

Подходят: для волос любой длины.

Особенности: при неаккуратном использовании могут деформироваться, из-за чего форма завитков получается неровной.

Преимущество: комфорт во время сна и отсутствие повреждения волос.

Бигуди-коклюшки

Классика для создания мелких, упругих завитков. Представляют собой короткие брусочки из дерева или пластика, фиксирующиеся резинкой.

Подходят: для тонких, послушных волос.

Не подходят: для жёстких и густых прядей, которые плохо принимают форму.

Эффект: мелкие кудри, похожие на естественные афро-завитки.

Классические бигуди

Полые пластиковые цилиндры с крышками для фиксации — привычный инструмент из арсенала предыдущих поколений. На них можно накручивать как влажные, так и сухие волосы.

Подходят: для всех типов волос.

Особенности: при фиксации крышками возможны лёгкие заломы, поэтому лучше использовать мягкие резинки или шпильки.

Преимущество: универсальность и возможность естественной сушки без фена.

Сравнение популярных видов бигуди

Вид бигуди Время укладки Степень завитка Воздействие на волосы Для какой длины Термобигуди Быстрое (20-30 мин) Средняя Среднее (тепловое) Короткие, средние Бархатные Среднее Мягкая волна Щадящее Все типы Липучки Быстрое Лёгкий объём Без нагрева Короткие, средние Папильотки Долгое (ночное) Средняя или сильная Безвредное Все типы Коклюшки Среднее Мелкие кудри Без нагрева Тонкие, послушные Классические Среднее Крупные локоны Без нагрева Все типы

Плюсы и минусы разных видов бигуди

Тип Плюсы Минусы Термобигуди Быстрый результат, блеск волос Не подходят для густых прядей Бархатные Щадящее воздействие, долговременный эффект Требуют практики при накрутке Липучки Добавляют объём, не нужны фиксаторы Могут запутываться Папильотки Удобны для сна, безопасны Возможна деформация локонов Коклюшки Делают прическу пышной Подходят не всем типам волос Классические Универсальные, просты в уходе Есть риск заломов на завитках

Как выбрать бигуди под свои задачи

Для быстрого эффекта.

Если укладка нужна перед мероприятием — выбираются термобигуди. Локоны получаются гладкими, блестящими и устойчивыми. Для длительного результата.

Бархатные бигуди создают более мягкий эффект, но результат держится дольше. Для объёма у корней.

Липучки идеально приподнимают волосы, если использовать их вместе с феном. Для ночной укладки.

Папильотки обеспечивают комфортный сон и мягкие завитки утром. Для естественного эффекта без вреда.

Классические бигуди и коклюшки — самый щадящий вариант. Волосы высыхают естественно, сохраняя структуру.

Мифы и правда

Миф: бигуди портят волосы.

Правда: современные материалы безопасны, если не использовать слишком тугую фиксацию.

Правда: бархатные и папильотки обеспечивают не менее длительный эффект при правильном применении.

Правда: существуют модели для коротких стрижек, придающие прикорневой объём и лёгкие волны.

3 интересных факта о бигуди

Первые бигуди появились во Франции в XVIII веке и представляли собой металлические трубочки, нагреваемые на углях. Современные термобигуди с парафиновым сердечником были изобретены в середине XX века. В профессиональных салонах бигуди до сих пор используются для мягких химических завивок и прикорневого объёма.

FAQ

Какие бигуди меньше всего вредят волосам?

Бархатные и папильотки. Они не перегревают и не ломают структуру волос.

Как добиться стойких локонов?

Перед накруткой наносится термозащитный или фиксирующий спрей, после снятия — лак средней фиксации.

Можно ли использовать бигуди на влажных волосах?

Да, но только мягкие или классические варианты. Термобигуди применяются исключительно на сухих прядях.

Бигуди остаются одним из самых безопасных и универсальных способов создать локоны без утраты здоровья волос. Правильно подобранный тип позволяет получить нужный эффект — от мягких волн до упругих завитков. Главное — учитывать длину, плотность и состояние волос, а также не спешить: идеальная укладка всегда требует немного терпения.