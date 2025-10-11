Бигуди возвращаются в моду: как накрутить волосы и выглядеть как после салона

Красивые локоны можно создать не только с помощью плойки или фена. Бигуди — безопасный и универсальный инструмент для укладки, который позволяет добиться мягких волн, объемных кудрей или упругих завитков без перегрева и пересушивания волос. Главное — подобрать правильный тип бигуди под длину, густоту и желаемый эффект.
Цилиндры со специальным покрытием внутри содержат парафин, который нагревается при погружении в кипяток и медленно остывает, создавая эффект длительного теплового воздействия. Фиксируются на волосах при помощи зажимов.
Подходят: для коротких и средних волос, если нужен лёгкий волнистый эффект или аккуратные локоны.
Не подходят: для густых и длинных волос — прогрев в этом случае будет недостаточным.
Совет: термобигуди удобны для быстрой укладки перед торжеством, когда нужно получить результат за 20-30 минут.
Поверхность цилиндров покрыта бархатом или велюром, благодаря чему волосы не травмируются при накрутке. Фиксация осуществляется с помощью пластиковых шпилек.
Подходят: для любого типа волос.
Особенности: требуют небольшой сноровки при накручивании, так как мягкое покрытие скользит.
Преимущество: максимально бережное воздействие, отсутствие заломов и блестящий результат.
Самые простые в использовании — не требуют шпилек и резинок. Благодаря шероховатой поверхности цилиндры "прилипают" к волосам и надёжно держатся.
Подходят: для тонких и лёгких волос, которым нужен прикорневой объём.
Не подходят: для длинных и густых волос — могут запутываться при снятии.
Совет: липучки лучше использовать на слегка влажных волосах, подсушивая феном для фиксации объёма.
Мягкие и гибкие трубочки из поролона с проволочным стержнем внутри. Позволяют формировать локоны любого диаметра. Часто применяются для ночной укладки.
Подходят: для волос любой длины.
Особенности: при неаккуратном использовании могут деформироваться, из-за чего форма завитков получается неровной.
Преимущество: комфорт во время сна и отсутствие повреждения волос.
Классика для создания мелких, упругих завитков. Представляют собой короткие брусочки из дерева или пластика, фиксирующиеся резинкой.
Подходят: для тонких, послушных волос.
Не подходят: для жёстких и густых прядей, которые плохо принимают форму.
Эффект: мелкие кудри, похожие на естественные афро-завитки.
Полые пластиковые цилиндры с крышками для фиксации — привычный инструмент из арсенала предыдущих поколений. На них можно накручивать как влажные, так и сухие волосы.
Подходят: для всех типов волос.
Особенности: при фиксации крышками возможны лёгкие заломы, поэтому лучше использовать мягкие резинки или шпильки.
Преимущество: универсальность и возможность естественной сушки без фена.
|Вид бигуди
|Время укладки
|Степень завитка
|Воздействие на волосы
|Для какой длины
|Термобигуди
|Быстрое (20-30 мин)
|Средняя
|Среднее (тепловое)
|Короткие, средние
|Бархатные
|Среднее
|Мягкая волна
|Щадящее
|Все типы
|Липучки
|Быстрое
|Лёгкий объём
|Без нагрева
|Короткие, средние
|Папильотки
|Долгое (ночное)
|Средняя или сильная
|Безвредное
|Все типы
|Коклюшки
|Среднее
|Мелкие кудри
|Без нагрева
|Тонкие, послушные
|Классические
|Среднее
|Крупные локоны
|Без нагрева
|Все типы
|Тип
|Плюсы
|Минусы
|Термобигуди
|Быстрый результат, блеск волос
|Не подходят для густых прядей
|Бархатные
|Щадящее воздействие, долговременный эффект
|Требуют практики при накрутке
|Липучки
|Добавляют объём, не нужны фиксаторы
|Могут запутываться
|Папильотки
|Удобны для сна, безопасны
|Возможна деформация локонов
|Коклюшки
|Делают прическу пышной
|Подходят не всем типам волос
|Классические
|Универсальные, просты в уходе
|Есть риск заломов на завитках
Для быстрого эффекта.
Если укладка нужна перед мероприятием — выбираются термобигуди. Локоны получаются гладкими, блестящими и устойчивыми.
Для длительного результата.
Бархатные бигуди создают более мягкий эффект, но результат держится дольше.
Для объёма у корней.
Липучки идеально приподнимают волосы, если использовать их вместе с феном.
Для ночной укладки.
Папильотки обеспечивают комфортный сон и мягкие завитки утром.
Для естественного эффекта без вреда.
Классические бигуди и коклюшки — самый щадящий вариант. Волосы высыхают естественно, сохраняя структуру.
Первые бигуди появились во Франции в XVIII веке и представляли собой металлические трубочки, нагреваемые на углях.
Современные термобигуди с парафиновым сердечником были изобретены в середине XX века.
В профессиональных салонах бигуди до сих пор используются для мягких химических завивок и прикорневого объёма.
Какие бигуди меньше всего вредят волосам?
Бархатные и папильотки. Они не перегревают и не ломают структуру волос.
Как добиться стойких локонов?
Перед накруткой наносится термозащитный или фиксирующий спрей, после снятия — лак средней фиксации.
Можно ли использовать бигуди на влажных волосах?
Да, но только мягкие или классические варианты. Термобигуди применяются исключительно на сухих прядях.
Бигуди остаются одним из самых безопасных и универсальных способов создать локоны без утраты здоровья волос. Правильно подобранный тип позволяет получить нужный эффект — от мягких волн до упругих завитков. Главное — учитывать длину, плотность и состояние волос, а также не спешить: идеальная укладка всегда требует немного терпения.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.