Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бросали в компост всё подряд — теперь растения болеют: вот что категорически нельзя класть
День яйца: в каких странах десяток стоит копейки, а где — целое состояние
Золотая корочка и аромат счастья: 3 рецепта гратена, которые спасут от осенней хандры
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Апокалипсис наяву: индонезийская гора поднялась на 460 метров
Зелёный шок осени: почему туи и сосны желтеют именно тогда, когда всё хорошо
Пила вместо носа — не безумие, а план: зачем океан подарил рыбам оружие терминатора
Сигнал бедствия посреди океана: как обычный круиз превратился в миссию спасения
Одна ошибка на заправке — и мотор на свалку: что делать, если в бак попал дизель

Секрет гладких волос без утяжеления: почему одни масла восстанавливают, а другие разрушают

Моя семья » Красота и стиль

Масла для волос стали тем самым бьюти-феноменом, который прошёл путь от «бабушкиного совета» до салонного ухода. Сегодня на рынке десятки баночек с пометками «питает», «восстанавливает», «запечатывает кончики». Но почему одним масла делают волосы сияющими, а другим — превращают их в жирную паклю? Ответ прост: масла работают, только если знать, какие, куда и как наносить.

Эстетическая коллекция натуральных масел для ухода за волосами
Фото: Создано ИИ (DALL·E 3 от OpenAI) is licensed under Бесплатно для коммерческого использования (лицензия OpenAI)
Эстетическая коллекция натуральных масел для ухода за волосами

Почему масла вообще помогают

Волос — это не живая ткань, а ороговевшая структура, лишённая способности к самовосстановлению. Поэтому любые обещания «оживить» или «вылечить» — не более чем метафора. Масла не лечат волосы изнутри, но могут временно восстановить их внешний слой — кутикулу.

Масляная плёнка защищает волосы от потери влаги, делает их гладкими, уменьшает ломкость и снижает трение при расчесывании. При этом не все масла одинаковы: одни проникают в структуру волоса, другие остаются на поверхности. Отсюда и разница между «питанием» и «жирным эффектом».

"Масло работает как защитный фильтр — не восстанавливает, а сохраняет то, что ещё не разрушено", — пояснила трихолог Оксана Лебедева.

Какие масла действительно полезны

  1. Кокосовое. Содержит лауриновую кислоту, которая способна проникать в структуру волоса. Отлично подходит для сухих и повреждённых волос.

  2. Аргановое. Лёгкое, не утяжеляет, богатое антиоксидантами. Делает волосы мягкими и защищает от ультрафиолета.

  3. Касторовое. Уплотняет и укрепляет, но может быть слишком густым для тонких волос.

  4. Жожоба. Ближе всего по составу к кожному себуму, регулирует жирность кожи головы.

  5. Оливковое. Подходит для домашних масок, особенно при сухости и ломкости.

Когда масла вредят

Ошибки в применении превращают полезное средство в источник проблем. Самые частые случаи — когда масло наносят слишком много, на грязные волосы или не смывают до конца.

Избыточное количество масла закупоривает поры кожи головы, провоцируя воспаления и выпадение. А если наносить его на влажные волосы перед сушкой, капли действуют как микролинзы: усиливают нагрев, пересушивая структуру.

Некоторые эфирные масла (например, корица, розмарин, гвоздика) могут вызывать аллергию или раздражение, если использовать их без разведения.

Таблица: когда масло работает, а когда нет

Ситуация Эффект Почему
Нанесено на сухие кончики перед мытьём лечит и смягчает защищает от шампуня
Используется после мытья в микродозе придаёт блеск и гладкость создаёт защитную плёнку
Оставлено на ночь на коже головы вред закупоривает поры
Сочетается с горячими приборами вред перегрев и ломкость
Добавлено в маску или кондиционер польза усиливает действие состава

Как подобрать масло под тип волос

  • Сухие волосы: подойдут кокосовое, аргановое, ши, авокадо.

  • Жирные: жожоба, виноградной косточки, зелёного кофе.

  • Окрашенные: аргановое и макадамии — удерживают пигмент.

  • Кудрявые: масла ши и манго для дисциплины завитков.

  • Тонкие: лёгкие сухие масла с силиконами — не утяжеляют.

Советы шаг за шагом: как применять масло правильно

  1. Наносите перед мытьём. За 30–60 минут до душа распределите масло по длине. Оно защитит волосы от агрессивных ПАВ.

  2. Используйте немного. Достаточно 3–4 капель. Лучше добавить, чем потом смывать лишнее.

  3. Подогрейте. Тёплое масло проникает глубже. Можно нагреть на водяной бане до 40°C.

  4. Не наносите на корни. Масло — не сыворотка. Его задача — защита длины и кончиков.

  5. Смывайте мягким шампунем. Иногда дважды, чтобы избежать ощущения тяжести.

  6. Не злоупотребляйте. Раз в неделю достаточно — чаще не даёт дополнительного эффекта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать эфирные масла в чистом виде.
    → Последствие: ожог кожи головы.
    → Альтернатива: разбавлять в базовом масле (1–2 капли на столовую ложку).

  • Ошибка: наносить много масла.
    → Последствие: жирная плёнка, тусклость, зуд.
    → Альтернатива: использовать дозатор и расчёску для равномерного распределения.

  • Ошибка: оставлять масло под шапочкой на сутки.
    → Последствие: нарушение дыхания кожи головы.
    → Альтернатива: держать не более 1–2 часов.

Три интересных факта

  1. Кокосовое масло снижает потерю белка в волосах на 40% при регулярном применении.

  2. Аргановое масло называют «жидким золотом Марокко» — для получения 1 литра требуется переработать около 80 кг орехов.

  3. Масла с добавлением силиконов («сухие») не питают волосы, но делают их визуально ухоженными — идеальны перед выходом.

FAQ

Можно ли наносить масло на кожу головы?
Только если это лечебная процедура с правильным подбором — например, касторовое для укрепления, жожоба при сухости.

Как часто делать масляные маски?
1–2 раза в неделю для сухих волос, раз в две недели — для нормальных.

Подходит ли масло для окрашенных волос?
Да, особенно аргановое и авокадо — они удерживают пигмент и придают блеск.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Наука и техника
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Еда и рецепты
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Последние материалы
Пила вместо носа — не безумие, а план: зачем океан подарил рыбам оружие терминатора
Сигнал бедствия посреди океана: как обычный круиз превратился в миссию спасения
Одна ошибка на заправке — и мотор на свалку: что делать, если в бак попал дизель
Чистота с привкусом яда: бытовая химия превращает обычную уборку в химическую атаку
Секрет гладких волос без утяжеления: почему одни масла восстанавливают, а другие разрушают
Песня, шагнувшая через границы: почему Шаман стал кумиром жителей Северной Кореи
Как заставить воду помогать вам, а не сопротивляться — 5 приёмов для лёгкого скольжения
Материнская критика на публику: почему Борисова осудила карьерный старт дочери
Тайный союзник здоровья меняет сторону: после пятидесяти он может ударить первым
Зачем Украина игнорирует энергетическое перемирие? И почему теперь страдает от газового дефицита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.