Оттенки, которые делают из вас миллионершу: 5 цветов, придающих волосам роскошь и блеск

Красота и стиль

Пожалуй, каждый хоть раз слышал от парикмахера фразу "дорогой оттенок волос". Но что за этим стоит — сложное окрашивание, редкий тон краски или особый блеск? На самом деле секрет совсем не в цене краски, а в умении добиться гармонии цвета, здоровья волос и естественного сияния. Разберёмся, какие оттенки выглядят по-настоящему благородно и как сделать их визитной карточкой собственного стиля.

Пучок
Фото: https://i.pinimg.com/originals/50/65/ca/5065cacd7bca5da0736b3dd435d9026a.jpg
Пучок

Что такое "дорогой" цвет

Так называют насыщенные, чистые оттенки, которые выглядят естественно и ухоженно при любом освещении. Такой цвет словно светится изнутри, подчёркивая текстуру и движение волос. Среди фаворитов парикмахеров — платиновый блонд, глубокий шоколад, мягкий пшеничный и карамельно-рыжий. Важно, чтобы в цвете не было "грязных" подтонов: блонд без желтизны, тёмные — без красноватого отлива.

"Блики, грамотно расставленные на волосах, всегда прибавляют цвету дороговизны", — сказал стилист Дженнифер Энистон.

Как добиться эффекта шика: пошаговые советы

1. Подбирай оттенок под тон кожи

Главный принцип — цвет волос должен быть продолжением твоего естественного колорита, а не контрастом к нему. Тёплая кожа требует карамельных и медовых тонов, холодная — пепельных и платиновых. Перед окрашиванием стоит показать колористу фото знаменитости с похожим типом внешности — это поможет избежать промахов.

2. Добавь мягких переливов

Блики и светлые пряди оживляют цвет, создавая впечатление движения и объёма. Приём особенно удачно смотрится на средней длине и волнистых локонах. Для домашнего ухода после мелирования подойдут маски с маслами арганы и сыворотки с кератином — они сохраняют блеск и предотвращают сухость.

3. Создай плавный градиент

Едва заметный переход от более тёмных корней к светлым кончикам делает образ ухоженным. Полностью однотонные волосы выглядят плоско, а разница в полтона создаёт глубину. Современные техники — шатуш, балаяж, airtouch — дают мягкий, естественный эффект выгоревших на солнце прядей.

4. Заботься о здоровье волос

Даже самый благородный оттенок теряет шарм на пересушенных или ломких волосах. Поэтому после окрашивания необходим уход: питательные маски, термозащита и регулярное подравнивание концов. Колористы советуют выбирать шампуни без сульфатов и использовать тонирующие бальзамы для сохранения насыщенности цвета.

5. Поддерживай результат

Со временем любой оттенок тускнеет под действием солнца и жёсткой воды. Чтобы избежать "дешёвого" выгорания, нужно каждые 6-8 недель обновлять цвет с помощью тонирующего состава или салонной процедуры глянцевания. В домашних условиях помогут фиолетовые шампуни (для блондинок) и ухаживающие масла с УФ-фильтром.

Сравнение оттенков

Цвет волос Как выглядит Подходит кому Особенности ухода
Платиновый блонд Холодный, сияющий Светлая кожа с холодным подтоном Нужен фиолетовый шампунь, маска с протеинами
Пшеничный блонд Тёплый, мягкий Нейтральная кожа, зелёные глаза Увлажняющие сыворотки, масла для блеска
Тёмный шоколад Глубокий, зеркальный Смуглая или оливковая кожа Уход без сульфатов, питательные маски
Рыжевато-медный Яркий, живой Тёплый подтон кожи, веснушки Средства с УФ-защитой, обновление цвета раз в месяц

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: окрашивать волосы в слишком тёплый оттенок при холодной коже.
    Последствие: лицо выглядит усталым, серым.
    Альтернатива: пепельный или жемчужный блонд.

  • Ошибка: часто осветлять пряди без восстановления.
    Последствие: ломкость и пористость.
    Альтернатива: использовать маски с аминокислотами и кератиновые ампулы.

  • Ошибка: игнорировать тонировку.
    Последствие: цвет тускнеет, появляются жёлтые и медные оттенки.
    Альтернатива: каждые 3-4 недели применять оттеночный бальзам.

Плюсы и минусы "дорогих" оттенков

Плюсы Минусы
Выглядят естественно и ухоженно Требуют регулярного ухода
Подчеркивают черты лица Стоимость окрашивания выше среднего
Долго сохраняют актуальность Чувствительны к качеству воды и солнцу

А что если хочется перемен

Иногда женщине хочется кардинально сменить имидж, но страшно испортить волосы. Решение — временное тонирование или использование оттеночных пенок. Они позволяют примерить новый цвет без риска для структуры волос. Если эксперимент понравится — можно перейти к стойкому окрашиванию у мастера.

FAQ

Как выбрать краску для домашнего окрашивания?
Выбирай профессиональные марки с мягкой формулой и без аммиака. Лучше брать тон чуть светлее желаемого: пигмент всегда ложится плотнее.

Сколько стоит салонное окрашивание с эффектом дорогого цвета?
Средняя цена — от 6 до 15 тысяч рублей в зависимости от длины и техники (балаяж, airtouch, окрашивание в один тон).

Что лучше — тонирование или окрашивание?
Тонирование бережнее и придаёт блеск, но нестойкое. Для длительного результата подойдёт стойкая краска, закреплённая уходом с кератином.

Мифы и правда

Миф: блонд всегда выглядит дороже, чем тёмный цвет.
Правда: благородство оттенка зависит не от его светлоты, а от качества окрашивания и состояния волос.

Миф: если покрасить волосы в салоне, уход не нужен.
Правда: даже после профессиональной процедуры важно поддерживать цвет шампунем для окрашенных волос и сывороткой с УФ-защитой.

Миф: тёмные оттенки скрывают возраст.
Правда: наоборот, слишком насыщенные тона подчёркивают морщины и делают черты лица жёстче.

3 интересных факта

  1. Натуральные масла, такие как аргановое и кокосовое, способны продлить стойкость цвета до 30%, если наносить их за день до окрашивания.

  2. Первый пепельный блонд появился ещё в 1920-х — благодаря серебристому пигменту, использовавшемуся актрисами немого кино.

  3. Современные краски содержат микроэмульсии, которые обволакивают волос, создавая эффект зеркального блеска даже без ламинирования.

Исторический контекст

  1. В Древнем Египте женщины осветляли волосы порошком извести и шафраном — признаком высокого статуса считался золотистый оттенок.

  2. В эпоху Возрождения благородные дамы часами сидели под солнцем с травяными настоями на волосах, чтобы добиться мягкого медового блонда.

  3. В XIX веке химики создали первые стойкие красители, и с тех пор окрашивание стало символом свободы самовыражения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
