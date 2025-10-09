Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Условие для эмиграции: за какую сумму Лебедев готов променять Россию на США
Кредитный крючок: как Нафтогаз срочно ищет средства для импорта газа
Учёные нашли способ лечить рак без химиотерапии — живые бактерии действуют точнее, чем скальпель
Проверка за 5 минут спасёт сотни тысяч: простая диагностика перед покупкой авто
Крылья вместо щита, ноги вместо меча: птица, что не знает страха даже перед коброй
Афродита посадила дерево, а мы едим его плоды: где рождается вкус вечности
Старый холодильник — новая жизнь: 7 способов превратить металлолом в дачное вдохновение
Не всегда просто воздух: что тело пытается сказать с помощью повторяющейся отрыжки

Шевелюра на грани нервного срыва: формула, которая вернёт ей спокойствие и блеск

7:03
Моя семья » Красота и стиль

Переходный сезон заставляет пересмотреть привычный уход за волосами. Осенью воздух становится суше, а перепады температур между холодной улицей и теплым помещением только усиливаются. Фен используется чаще, и даже привычный шампунь вдруг перестает справляться: кожа головы то зудит, то шелушится, то быстрее жирнится. Чтобы вернуть ей комфорт и сохранить качество волос, нужно правильно подобрать формулу и обновить рутину.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg
Девушка моет голову

Увлажняющие шампуни: мягкость и эластичность

Когда кожа головы становится сухой и чувствительной, а волосы теряют блеск и мягкость, стоит обратить внимание на увлажняющие шампуни. Они очищают деликатно и помогают удерживать влагу в верхних слоях кожи. Благодаря компонентам вроде глицерина, бетаина, пантенола, алоэ, аминокислот и гиалуроната натрия кожа перестает тянуть, уменьшается шелушение, а волосы становятся более эластичными и послушными.

Подобные формулы особенно полезны для вьющихся и кудрявых волос, так как они уменьшают пушение и помогают завиткам сохранять форму. Важно выбирать шампуни с мягкими ПАВ, которые не вымывают естественный липидный слой. Для дополнительного ухода можно добавить несмываемый спрей или питательный бальзам с теми же активными веществами.

Балансирующие шампуни: контроль себума без пересушивания

Если волосы теряют объем уже к вечеру, а на второй день выглядят несвежими, значит, кожа головы вырабатывает слишком много себума. Балансирующие шампуни созданы именно для таких случаев. Они регулируют выделение кожного сала, очищают мягко и продлевают ощущение чистоты без пересушивания.

В составах часто встречаются цинк PCA, ниацинамид, экстракты крапивы, розмарина или мяты, а также салициловая кислота в невысокой концентрации. Эти компоненты помогают нормализовать работу сальных желез, освежают кожу головы и делают волосы легкими. Главное — избегать слишком агрессивных средств, которые нарушают баланс и вызывают реактивную жирность.

Успокаивающие шампуни: когда кожа реагирует на всё

Чувствительная кожа головы особенно страдает осенью: реагирует на ветер, смену воды, головные уборы и горячие укладки. В таких случаях нужны шампуни с успокаивающими и восстанавливающими свойствами. Они снижают воспаление, убирают покраснение и возвращают ощущение комфорта.

Лучше всего работают формулы с пантенолом, аллантоином, овсом, экстрактом солодки, бисабололом или пироктоном оламином. Эти ингредиенты укрепляют барьер кожи, защищают от раздражений и помогают поддерживать здоровый микробиом. Успокаивающие шампуни подходят после окрашивания, брашинга и других процедур, когда кожа особенно уязвима.

Сравнение формул

Тип шампуня Для кого подходит Основные компоненты Эффект
Увлажняющий Сухая и чувствительная кожа Глицерин, пантенол, алоэ Мягкость, гладкость, уменьшение шелушений
Балансирующий Жирная и комбинированная кожа Цинк PCA, крапива, кислоты Продлевает свежесть, регулирует себум
Успокаивающий Раздраженная и чувствительная кожа Аллантоин, овес, бисаболол Устраняет зуд и воспаление, восстанавливает баланс

Советы шаг за шагом

  1. Тщательно смочите волосы теплой водой перед нанесением шампуня.

  2. Разотрите небольшое количество средства в ладонях до образования легкой пены.

  3. Наносите шампунь только на кожу головы, массируя подушечками пальцев.

  4. Оставьте на минуту, чтобы активные вещества подействовали, затем смойте.

  5. При необходимости повторите процедуру.

  6. Кондиционер наносите только на длину волос, избегая прикорневой зоны.

  7. Один-два раза в неделю используйте мягкий скраб или кислотный лосьон для очищения кожи головы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мыть волосы слишком горячей водой.
    Последствие: пересушивание и зуд.
    Альтернатива: использовать теплую воду и завершать ополаскивание прохладной струей.

  • Ошибка: сушить феном на высокой температуре.
    Последствие: ломкость и обезвоживание.
    Альтернатива: выбирать средний режим и держать фен на расстоянии.

  • Ошибка: наносить кондиционер на корни.
    Последствие: потеря объема и быстрое загрязнение.
    Альтернатива: распределять средство только по длине и концам.

А что если волосы все равно быстро жирнятся

Даже самый лучший балансирующий шампунь может не справляться, если кожа пересушена. В этом случае полезно чередовать очищающее средство с увлажняющим, чтобы восстановить баланс. Можно добавить в рутину легкий тоник с ниацинамидом или гидролатом розмарина — они регулируют pH и снижают жирность кожи.

Плюсы и минусы разных типов шампуней

Тип Плюсы Минусы
Увлажняющий Дарит мягкость и блеск, снимает стянутость Может утяжелять тонкие волосы
Балансирующий Продлевает чистоту, укрепляет корни При частом использовании сушит длину
Успокаивающий Устраняет зуд, подходит после окрашивания Менее обильное пенообразование

FAQ

Как выбрать шампунь для осени?
Ориентируйтесь на состояние кожи головы: при сухости — увлажняющий, при жирности — балансирующий, при раздражении — успокаивающий.

Можно ли мыть голову каждый день?
Да, если шампунь мягкий и без сульфатов. Важно не забывать про кондиционер и защищать волосы от горячего воздуха.

Какие дополнительные средства помогут?
Тоники, маски для кожи головы, спреи с пантенолом или биотином. Они усиливают действие шампуня и уменьшают пересушивание.

Мифы и правда

Миф: много пены — значит, волосы чище.
Правда: количество пены не определяет качество очищения. Главное — состав и pH шампуня.

Миф: ежедневное мытье вредно.
Правда: при мягком шампуне это безопасно, главное — не пересушивать кожу.

Миф: натуральные шампуни всегда лучше.
Правда: не все растительные формулы безопасны, некоторые эфирные масла могут раздражать.

Интересные факты

  1. Оптимальный pH для кожи головы — около 5,5.
  2. Осенью кожа теряет влагу на 20% быстрее, чем летом.
  3. Мужская кожа головы в среднем жирнее женской.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Кредитный крючок: как Нафтогаз срочно ищет средства для импорта газа
Учёные нашли способ лечить рак без химиотерапии — живые бактерии действуют точнее, чем скальпель
Проверка за 5 минут спасёт сотни тысяч: простая диагностика перед покупкой авто
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ
Крылья вместо щита, ноги вместо меча: птица, что не знает страха даже перед коброй
Афродита посадила дерево, а мы едим его плоды: где рождается вкус вечности
Старый холодильник — новая жизнь: 7 способов превратить металлолом в дачное вдохновение
Не всегда просто воздух: что тело пытается сказать с помощью повторяющейся отрыжки
Зал даёт свободу, группа — азарт: как выбрать формат тренировки, который не забросишь
Ягода, внутри которой живёт лёд: зачем шикша хранит тайну вечной мерзлоты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.