Губы трескаются, как лёд на первом морозе: один ритуал вернёт им мягкость за неделю

Осенью губы первыми реагируют на перемену погоды. Холодный ветер, резкие перепады температур и сухой воздух в помещениях быстро забирают влагу из тонкой кожи, делая её чувствительной и тусклой. Появляются шелушения и трещинки, а привычный макияж ложится хуже. Чтобы вернуть мягкость и комфорт, достаточно следовать простому, но регулярному уходу.
Кожа губ почти не содержит сальных желез, поэтому не может сама удерживать влагу. На улице её сушит ветер, дома — отопление. Дополнительный вред наносят привычки: облизывать губы, тереть их салфеткой, снимать помаду трением. В итоге появляются микротрещины, раздражение и чувство стянутости. Исправить ситуацию можно, если действовать последовательно: очищение, увлажнение, питание и защита.
Очищать губы нужно бережно. Агрессивные пенки и мыло сушат кожу, поэтому лучше использовать тёплую воду и мягкие средства без спирта — мицеллярную воду или очищающий бальзам. После улицы достаточно промокнуть губы салфеткой и нанести увлажняющий слой.
Полезно выбирать формулы с пантенолом, аллантоином, глицерином и бетаином — они уменьшают раздражение и помогают удерживать влагу.
Лучше всего иметь два разных продукта — лёгкий бальзам на день и питательную маску на ночь. Днём важно защитить кожу от ветра и испарения влаги, ночью — восстановить. Наносите бальзам за 10-15 минут до выхода и обновляйте после еды или напитков. Перед сном используйте ночную маску, немного выходя за контур губ. Утром протрите их влажным диском и нанесите тонкий слой увлажняющего средства.
Для активного восстановления выбирайте формулы с гиалуроновой кислотой, скваланом, маслом ши, маслом жожоба и керамидами. Если губы очень сухие, под ночную маску можно добавить каплю чистого сквалана.
Раз в неделю полезно проводить лёгкий пилинг, чтобы удалить шелушения. Однако крупные сахарные скрабы в этот период лучше отложить: они могут повредить нежную кожу. Безопаснее использовать ферментные или кислородные пилинги, а также кремовые скрабы с мелкими восковыми частицами.
Если есть трещины, процедуру стоит отложить до их заживления. При плотных корочках помогает компресс — нанесите бальзам на 15 минут, промокните и только после этого проведите лёгкий массаж. Эффективные компоненты — ферменты папайи, молочная кислота в мягкой концентрации, витамин E.
Даже осенью губы нуждаются в защите от ультрафиолета. Солнечные лучи проникают сквозь облака и могут вызывать сухость и потемнение по контуру. Для прогулок подойдёт бальзам с SPF не ниже 15.
На морозе лучше использовать два слоя: сначала увлажняющий бальзам, затем — более плотное средство на основе восков и масел, которое создаёт барьер и удерживает влагу. Тем, у кого губы склонны к герпесу, полезно иметь бальзам с цинком и аминокислотами — он укрепляет местный иммунитет и снижает риск воспалений.
Утром умывайте губы тёплой водой, не трите их.
Перед выходом наносите лёгкий бальзам.
После приёма пищи обновляйте слой.
Вечером мягко снимайте макияж.
Раз в неделю используйте пилинг.
На ночь наносите маску или питательный бальзам.
Если придерживаться этого режима, уже через неделю губы становятся мягче, а шелушения исчезают.
Ошибка: облизывать губы на ветру.
Последствие: обезвоживание и трещины.
Альтернатива: наносить защитный бальзам каждые несколько часов.
Ошибка: использовать сахарный скраб.
Последствие: микроповреждения и жжение.
Альтернатива: ферментный пилинг или скраб кремовой текстуры.
Ошибка: снимать стойкую помаду трением.
Последствие: раздражение и сухость.
Альтернатива: мицеллярная вода без спирта.
Постоянная сухость часто говорит о нехватке влаги в организме. Пейте достаточно воды и добавляйте в рацион продукты с жирными кислотами: рыбу, орехи, авокадо, оливковое масло. Эти вещества укрепляют липидный барьер изнутри. Также полезно установить дома увлажнитель воздуха — особенно с началом отопительного сезона.
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Масляный бальзам
|Защищает от ветра, питает
|Может быть липким
|Гиалуроновая маска
|Восстанавливает упругость
|Требует смывания утром
|Кремовый скраб
|Отшелушивает деликатно
|Не подходит при трещинах
|SPF-бальзам
|Предотвращает пигментацию
|Иногда сушит при частом использовании
Как выбрать бальзам для губ на осень?
Лучше брать средство без спирта и ароматизаторов, с маслами, пантенолом и витаминами. Для дня — лёгкое, для ночи — плотное и питательное.
Что делать, если губы уже потрескались?
Прекратите любые пилинги, делайте компрессы с бальзамом дважды в день и давайте коже отдыхать без макияжа.
Можно ли использовать вазелин?
Можно, но он лишь удерживает влагу, не увлажняя сам по себе. Оптимально сочетать его с активными формулами на основе масел и витаминов.
Миф: если часто наносить бальзам, кожа "привыкает".
Правда: губы не вырабатывают собственный жир, поэтому регулярное питание им просто необходимо.
Миф: мёд — лучший скраб.
Правда: сахар и мёд могут травмировать пересушенную кожу, безопаснее ферментные средства.
Миф: осенью SPF не нужен.
Правда: ультрафиолет активен круглый год, защита требуется даже в пасмурную погоду.
