Два флакона, одна цель: в чём разница между тоником и термальной водой

Когда на полке стоят два флакона — термальная вода и тоник, выбор кажется вопросом вкуса. Одни уверены, что это взаимозаменяемые продукты, другие — что тоник устарел, а термальная вода давно его вытеснила. На деле всё не так просто. У этих средств разные задачи и механика, а их конкуренция — результат маркетинга, а не химии.
Идея использовать термальную воду в косметике родилась во Франции в XIX веке, где вокруг минеральных источников строили целые лечебные курорты. Со временем лаборатории начали изучать состав воды и её влияние на кожу. Когда выяснилось, что минеральные соли действительно смягчают раздражённую кожу, бренды решили: пора наливать «чудо-воду» во флаконы с распылителем.
Так термальная вода превратилась из курортного атрибута в ежедневный бьюти-ритуал. Сегодня спрей с микрокаплями можно встретить в любой сумке — от офиса до самолёта. Но чем она реально отличается от классического тоника?
"Термальная вода и тоник не конкуренты, а партнёры", — отметила косметолог Елизавета Корниенко.
Тоник — средство ухода. Оно завершает очищение, восстанавливает pH кожи, сужает поры и готовит кожу к крему. В составе есть кислоты, растительные экстракты, иногда — спирт. Тоник работает как проводник между умыванием и уходом.
Термальная вода — средство комфорта. Её функция — увлажнение и защита. Минералы смягчают кожу и снимают раздражение, особенно после солнца, депиляции или умывания. Она не очищает, не балансирует и не заменяет уход. Это скорее «первая помощь», чем этап рутины.
|Критерий
|Термальная вода
|Тоник
|Главная функция
|Увлажнение и успокоение
|Восстановление pH и завершение очищения
|Активные компоненты
|минералы, микроэлементы
|кислоты, растительные экстракты, витамины
|Когда использовать
|в течение дня, после умывания
|утром и вечером, после очищения
|Подходит для
|чувствительной, сухой кожи
|нормальной, жирной, комбинированной
|Требует смывания
|нет
|нет
|Маркетинговое обещание
|«вода из вулканов и источников»
|«баланс и свежесть кожи»
Производители часто подают термальную воду как замену тонику, чтобы расширить аудиторию. Но химически это разные продукты. Термальная вода не содержит кислот и активов, которые нужны для обновления клеток, а тоник, наоборот, не способен долго удерживать влагу.
Бренды смешивают понятия, выпуская «гибриды»: спреи с добавлением гиалуроновой кислоты, экстрактов или даже масел. В таких случаях термальная вода становится полноценным тоником, только с другим названием. Именно здесь и начинается маркетинг — когда старую формулу продают в новом образе.
Да, если нанести мелким облаком — она закрепит макияж и придаст свежесть.
Сначала термальная вода, затем тоник или крем — важно запечатать влагу.
Да, особенно летом — охлаждённый спрей снимает усталость и припухлости.
