Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда лайков стало больше, чем тепла: Самойлова решилась на то, чего боялся Джиган
Северная нежность на тарелке: шведские котлеты, которые тают, едва их коснёшься вилкой
Постоянный насморк может скрывать не аллергию, а опухоль: сигнал, который нельзя пропустить
Откровения Виктории Бекхэм о проблемах с пищевым поведением: что стоит за стройностью звезды
Хайнань без фильтров: санаторный рай, где море тёплое, сервис тихий, а мопеды — короли дорог
Цветок, который поглощает свет: садоводы всё ещё охотятся за мифическим чёрным ирисом
Самые любящие хозяева чаще всего растят щенков-вандалов: вот их главная ошибка
Фигурное катание против футбола: Тарасова назвала решающий фактор превосходства
Heimatliebe больше нет: ещё один немецкий бренд стал жертвой перемен

Два флакона, одна цель: в чём разница между тоником и термальной водой

Моя семья » Красота и стиль

Когда на полке стоят два флакона — термальная вода и тоник, выбор кажется вопросом вкуса. Одни уверены, что это взаимозаменяемые продукты, другие — что тоник устарел, а термальная вода давно его вытеснила. На деле всё не так просто. У этих средств разные задачи и механика, а их конкуренция — результат маркетинга, а не химии.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Откуда появилась термальная мания

Идея использовать термальную воду в косметике родилась во Франции в XIX веке, где вокруг минеральных источников строили целые лечебные курорты. Со временем лаборатории начали изучать состав воды и её влияние на кожу. Когда выяснилось, что минеральные соли действительно смягчают раздражённую кожу, бренды решили: пора наливать «чудо-воду» во флаконы с распылителем.

Так термальная вода превратилась из курортного атрибута в ежедневный бьюти-ритуал. Сегодня спрей с микрокаплями можно встретить в любой сумке — от офиса до самолёта. Но чем она реально отличается от классического тоника?

"Термальная вода и тоник не конкуренты, а партнёры", — отметила косметолог Елизавета Корниенко.

В чём принципиальная разница

Тоник — средство ухода. Оно завершает очищение, восстанавливает pH кожи, сужает поры и готовит кожу к крему. В составе есть кислоты, растительные экстракты, иногда — спирт. Тоник работает как проводник между умыванием и уходом.

Термальная вода — средство комфорта. Её функция — увлажнение и защита. Минералы смягчают кожу и снимают раздражение, особенно после солнца, депиляции или умывания. Она не очищает, не балансирует и не заменяет уход. Это скорее «первая помощь», чем этап рутины.

Таблица: сравнение термальной воды и тоника

Критерий Термальная вода Тоник
Главная функция Увлажнение и успокоение Восстановление pH и завершение очищения
Активные компоненты минералы, микроэлементы кислоты, растительные экстракты, витамины
Когда использовать в течение дня, после умывания утром и вечером, после очищения
Подходит для чувствительной, сухой кожи нормальной, жирной, комбинированной
Требует смывания нет нет
Маркетинговое обещание «вода из вулканов и источников» «баланс и свежесть кожи»

Почему маркетинг путает понятия

Производители часто подают термальную воду как замену тонику, чтобы расширить аудиторию. Но химически это разные продукты. Термальная вода не содержит кислот и активов, которые нужны для обновления клеток, а тоник, наоборот, не способен долго удерживать влагу.

Бренды смешивают понятия, выпуская «гибриды»: спреи с добавлением гиалуроновой кислоты, экстрактов или даже масел. В таких случаях термальная вода становится полноценным тоником, только с другим названием. Именно здесь и начинается маркетинг — когда старую формулу продают в новом образе.

Как понять, что нужно именно вам

  • Если кожа чувствительная, склонная к покраснению, термальная вода поможет успокоить.
  • Если кожа жирная или комбинированная, без тоника не обойтись: он регулирует себум.
  • Если вы часто находитесь в помещениях с кондиционером, вода под рукой спасёт от обезвоженности.
  • Если используете активный уход (ретинол, кислоты), тоник с нейтральным pH помогает избежать раздражения.

Советы шаг за шагом: как сочетать два средства

  1. Утро. После умывания протрите лицо тоником, дайте ему впитаться и нанесите крем.
  2. День. При сухости или зуде распылите термальную воду с расстояния 20 см.
  3. Вечер. Используйте тоник снова — он поможет удалить остатки макияжа и очистить поры.
  4. В поездках. Берите термальную воду в мини-формате — она заменит освежающую маску.
  5. После процедур. Лазер, пилинг или бритьё — поводы для лёгкого спрея, а не активного тоника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: распылять термальную воду и не промакивать.
    Последствие: испарение влаги, сухость.
    Альтернатива: через 1–2 минуты аккуратно промокнуть салфеткой.
  • Ошибка: заменять тоник спреем.
    Последствие: нарушение pH и блеск.
    Альтернатива: использовать оба продукта — вода для увлажнения, тоник для баланса.
  • Ошибка: выбирать по бренду, а не по составу.
    Последствие: раздражение или липкость.
    Альтернатива: читать этикетку — чем меньше добавок, тем лучше.

FAQ

Можно ли использовать термальную воду поверх макияжа?

Да, если нанести мелким облаком — она закрепит макияж и придаст свежесть.

Что делать, если кожа стянута после умывания?

Сначала термальная вода, затем тоник или крем — важно запечатать влагу.

Можно ли хранить термальную воду в холодильнике?

Да, особенно летом — охлаждённый спрей снимает усталость и припухлости.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Еда и рецепты
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Тише BMW и умнее Tesla: этот кроссовер заставит немецкий люкс понервничать
Авто
Тише BMW и умнее Tesla: этот кроссовер заставит немецкий люкс понервничать
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Наука и техника
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Северная нежность на тарелке: шведские котлеты, которые тают, едва их коснёшься вилкой
Постоянный насморк может скрывать не аллергию, а опухоль: сигнал, который нельзя пропустить
Откровения Виктории Бекхэм о проблемах с пищевым поведением: что стоит за стройностью звезды
Хайнань без фильтров: санаторный рай, где море тёплое, сервис тихий, а мопеды — короли дорог
Цветок, который поглощает свет: садоводы всё ещё охотятся за мифическим чёрным ирисом
Самые любящие хозяева чаще всего растят щенков-вандалов: вот их главная ошибка
Фигурное катание против футбола: Тарасова назвала решающий фактор превосходства
Heimatliebe больше нет: ещё один немецкий бренд стал жертвой перемен
Два флакона, одна цель: в чём разница между тоником и термальной водой
7 секретов выбора обоев: ваши кривые стены станут идеально ровными — вот как это сделать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.