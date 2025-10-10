Конец эры завышенной талии: 2026-й возвращает главный модный провал 2000-х — и делает его триумфом

Те, кто думал, что эпоха низкой посадки осталась где-то в 2000-х, ошибались. Этот дерзкий тренд возвращается с триумфом и снова задаёт тон в мире моды. Джинсы с низкой талией уверенно занимают место в коллекциях ведущих дизайнеров и обещают стать главным символом грядущего сезона.
Мода снова оглядывается назад: эпоха Y2K, с её бесконечной свободой, глянцем и лёгким вызовом, переживает второе рождение. Весенне-летние показы 2026 года ясно дали понять — низкая талия вернулась окончательно.
Alaïa представила джинсовый комбинезон-кокон, Courrèges показал гибридную модель — нечто среднее между юбкой и брюками, а Jonathan Anderson из Dior вывел на подиум комбинацию денима и микроюбок, напомнив, что стиль может быть одновременно вызывающим и элегантным.
Пока одни дизайнеры экспериментируют с объёмами и пропорциями, другие обращаются к культовым моментам прошлого. Среди них — Шон МакГирр, креативный директор Alexander McQueen, который решил переосмыслить знаменитые "бамстеры" — брюки с экстремально низкой посадкой, открывающие верх ягодиц.
"Я целый год думал о бамстерах, но пока просто не было подходящего времени", — отметил дизайнер Шон МакГирр.
Эта фраза как нельзя лучше отражает дух момента: мода снова готова к провокации. Британский дизайнер Александр Маккуин впервые представил такие модели ещё в 1993 году, и они стали одним из самых обсуждаемых элементов в истории моды.
Теперь преемник великого кутюрье возвращает культовую идею, добавив в неё современный контекст — мягкий деним, асимметричные линии и утончённую посадку, которая подчёркивает силу женственности, а не только смелость образа.
Низкая талия быстро переходит из мира высокой моды в повседневность. Джинсы с заниженной линией талии появляются в уличных луках инфлюенсеров, на фотографиях с Недели моды и даже в офисных капсулах. Модницы носят их с короткими топами, рубашками навыпуск и трикотажными жакетами, создавая игру пропорций.
Марки Vetements и Ann Demeulemeester сделали этот тренд ещё более выразительным, добавив в коллекции нотки "грязного гламура" — характерного стиля 2000-х, когда блёстки сочетались с денимом, а роскошь — с уличным шиком.
Мода всегда циклична. После нескольких лет господства завышенной талии и оверсайз-силуэтов дизайнеры соскучились по линии тела. Джинсы с низкой посадкой подчёркивают фигуру, делают акцент на талии и визуально удлиняют торс.
Для поколения Z это не просто ностальгия по 2000-м — это способ заявить о свободе и самоиронии. Ведь в 2026 году носить джинсы с низкой посадкой — значит не следовать тренду, а играть с ним.
|Характеристика
|Высокая талия
|Низкая талия
|Визуальный эффект
|Подчёркивает талию, скрывает живот
|Удлиняет торс, делает силуэт расслабленным
|Комфорт
|Умеренный, фиксация на талии
|Свобода движений, меньше давления
|Стиль
|Ретро, женственный
|Дерзкий, уличный
|Лучшие сочетания
|Кроп-топы, заправленные рубашки
|Свитеры навыпуск, короткие жакеты
|Возраст популярности
|2017-2022
|2025-2026
Ошибка: выбирать слишком обтягивающие модели.
Последствие: подчеркивание недостатков и дискомфорт.
Альтернатива: слегка расслабленный силуэт с мягким денимом.
Ошибка: сочетать с удлинённым верхом.
Последствие: потеря пропорций и визуального роста.
Альтернатива: короткий жакет или укороченный топ.
Ошибка: игнорировать аксессуары.
Последствие: образ выглядит "голым".
Альтернатива: добавьте цепочку на пояс, мини-сумку или ремень в винтажном стиле.
Не всем комфортна заниженная посадка, и это нормально. Если хочется поддержать тренд, но не оголять живот, попробуйте модели mid-rise - со средней талией. Они повторяют силуэт "нулевых", но выглядят современно и универсально.
|Плюсы
|Минусы
|Подчёркивает талию и живот
|Не подходит для всех фигур
|Возвращает моду 2000-х
|Требует уверенности в себе
|Сочетается с кроп-топами и жакетами
|Может быть неудобен при сидении
Тем, кто хочет визуально удлинить тело или подчеркнуть осиную талию. Главное — подобрать правильный крой и ткань.
Да, с укороченной дублёнкой, высоким сапогом или свитером oversize.
Alexander McQueen, Dior, Alaïa, Courrèges, Vetements и Ann Demeulemeester.
Миф: джинсы с низкой талией выглядят вульгарно.
Правда: современные модели из плотного денима с аккуратной посадкой выглядят стильно и утончённо.
Миф: это тренд только для молодых.
Правда: правильно подобранная модель может быть уместна в любом возрасте.
Миф: они вышли из моды навсегда.
Правда: 2026 год доказал обратное — низкая талия снова в центре внимания.
Низкая талия вернулась не просто как модный каприз, а как напоминание о смелости быть собой — без правил, без границ и без лишних сантиметров ткани.
