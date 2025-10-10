Забудьте про волнистые и сухие: красота начинается с 10 типов волос — узнайте свой

Мы привыкли делить волосы всего на несколько категорий — прямые или кудрявые, сухие или жирные, окрашенные или натуральные. Но профессионалы уверены: этого слишком мало. Правильный уход начинается с точного понимания структуры и типа волос. Без этого даже самые дорогие средства могут не сработать.
Современная классификация, созданная стилистом Андре Уокером, делит волосы на четыре основные категории по форме и структуре:
Каждый тип имеет подкатегории — A, B и C, обозначающие плотность, толщину и степень завитка. Так, тип 2A — лёгкая волна, а 3C — плотные спиральки.
Определив свой тип, проще подобрать шампунь, кондиционер и стайлинг, которые действительно будут работать.
Самые прямые, плотные и гладкие волосы. Чаще встречаются у азиаток. Они блестят, не пушатся, но плохо держат форму и завитки.
Что подходит: лёгкие шампуни без силиконов, увлажняющие спреи и вуали. Не стоит использовать жирные масла и маски — они утяжеляют и делают пряди плоскими.
Мягкие, послушные, склонные к жирности у корней. Без укладки часто выглядят растрёпанными.
Уход: мягкий шампунь для ежедневного применения, сухой шампунь между мытьём, лёгкий кондиционер. Избегайте тугих резинок и плотных пучков — они ломают тонкие волосы.
Рассыпчатые, чуть более плотные волосы с естественным изгибом. Смотрятся эффектно даже без стайлинга.
Совет: чередуйте питательные масляные средства и лёгкие увлажняющие формулы. После мытья используйте крем для укладки или немного масла на концы.
Ни прямые, ни кудрявые — живут по своим правилам. Волосы пушатся, не ложатся, завиваются по-разному.
Как укротить: наносите увлажняющие маски, делайте масляные обёртывания, сушите феном с диффузором. Для более гладкого эффекта используйте брашинг.
Крупные, упругие локоны, которые легко теряют форму при повреждении. Волосы ломкие и склонны к сечению.
Уход: не трите волосы полотенцем. Лучше промокните их микрофиброй или старой хлопковой футболкой. Используйте лёгкие муссы и пенки, чтобы сохранить структуру завитка.
Средние по толщине, более упругие, но часто сухие. Склонны к ломкости из-за нехватки влаги.
Что важно: никакого сульфата и парабенов! Они вымывают натуральные масла. Выбирайте бессульфатные шампуни, кондиционеры с маслами и фен с режимом холодного воздуха.
Очень густые и плотные кудряшки, которым не хватает естественного увлажнения. Влага с трудом доходит от корней до концов.
Лучший уход: масла (аргановое, кокосовое, ши), маски с гиалуроновой кислотой и регулярное распутывание пальцами.
Часто встречаются у людей африканского происхождения, но бывают и у европейцев. Волосы плотные, сухие и нуждаются в интенсивном питании.
Уход: густые масла (ши, жожоба, касторовое), питательные кремы, минимум расчёсывания. Масла помогают пригладить чешуйки и вернуть блеск.
Очень тугие завитки, которые сложно даже намочить. Волосы крайне пористые и требуют большого количества ухода.
Как действовать: наносите маску прядь за прядью, используйте метод "LOC" (Leave-in — Oil — Cream), чтобы "запечатать" влагу.
Редко встречается в естественном виде, но именно так выглядят пересушенные, обесцвеченные или химически завитые волосы.
Что делать: отказаться от горячей укладки, пользоваться бессульфатными средствами, питательными масками и не расчёсывать сухие пряди.
У каждого типа — свои потребности. Прямые волосы нуждаются в лёгком увлажнении, волнистые — в балансе влаги и питания, кудрявые — в насыщенных маслах, а спиральные — в защите от пересушивания.
|Тип
|Структура
|Основная проблема
|Лучший уход
|1А
|Гладкие, плотные
|Тяжесть, отсутствие объёма
|Лёгкие спреи
|2А
|Мягкие, тонкие
|Жирность у корней
|Частое мытьё, сухой шампунь
|2B
|Волнистые
|Потеря блеска
|Масла и маски
|2C
|Пушистые
|Неравномерная текстура
|Диффузор, увлажнение
|3A
|Мягкие кудри
|Сечение
|Пенка, микрофибра
|3B
|Упругие кудри
|Сухость
|Бессульфатные средства
|3C
|Спирали
|Недостаток влаги
|Масла и питательные маски
|4A
|Мини-завитки
|Жёсткость
|Масло ши, жожоба
|4B
|Плотные
|Пористость
|LOC-метод
|4C
|Повреждённые
|Ломкость
|Бессульфатный уход, без фена
Ошибка: использовать одинаковые средства для всех типов.
Последствие: пересушивание или жирность.
Альтернатива: индивидуальный подбор по типу.
Ошибка: расчесывать кудри насухо.
Последствие: ломкость, пушение.
Альтернатива: расчёсывать во влажном состоянии, с кондиционером.
Ошибка: использовать горячий фен ежедневно.
Последствие: потеря блеска и влаги.
Альтернатива: сушить естественно или холодным воздухом.
Зная свой тип волос и подбирая уход осознанно, вы превращаете ежедневное мытьё головы в эффективный ритуал красоты, который помогает волосам расти сильными, блестящими и послушными.
