Забудьте про волнистые и сухие: красота начинается с 10 типов волос — узнайте свой

Красота и стиль

Мы привыкли делить волосы всего на несколько категорий — прямые или кудрявые, сухие или жирные, окрашенные или натуральные. Но профессионалы уверены: этого слишком мало. Правильный уход начинается с точного понимания структуры и типа волос. Без этого даже самые дорогие средства могут не сработать.

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

Как устроена система классификации

Современная классификация, созданная стилистом Андре Уокером, делит волосы на четыре основные категории по форме и структуре:

  • Тип 1: прямые,
  • Тип 2: волнистые,
  • Тип 3: вьющиеся,
  • Тип 4: сильно кудрявые или спиралевидные.

Каждый тип имеет подкатегории — A, B и C, обозначающие плотность, толщину и степень завитка. Так, тип 2A — лёгкая волна, а 3C — плотные спиральки.

Определив свой тип, проще подобрать шампунь, кондиционер и стайлинг, которые действительно будут работать.

Тип 1A — идеально прямые

Самые прямые, плотные и гладкие волосы. Чаще встречаются у азиаток. Они блестят, не пушатся, но плохо держат форму и завитки.

Что подходит: лёгкие шампуни без силиконов, увлажняющие спреи и вуали. Не стоит использовать жирные масла и маски — они утяжеляют и делают пряди плоскими.

Тип 2A — тонкие с лёгкой волной

Мягкие, послушные, склонные к жирности у корней. Без укладки часто выглядят растрёпанными.

Уход: мягкий шампунь для ежедневного применения, сухой шампунь между мытьём, лёгкий кондиционер. Избегайте тугих резинок и плотных пучков — они ломают тонкие волосы.

Тип 2B — естественные волны

Рассыпчатые, чуть более плотные волосы с естественным изгибом. Смотрятся эффектно даже без стайлинга.

Совет: чередуйте питательные масляные средства и лёгкие увлажняющие формулы. После мытья используйте крем для укладки или немного масла на концы.

Тип 2C — непокорные волны

Ни прямые, ни кудрявые — живут по своим правилам. Волосы пушатся, не ложатся, завиваются по-разному.

Как укротить: наносите увлажняющие маски, делайте масляные обёртывания, сушите феном с диффузором. Для более гладкого эффекта используйте брашинг.

Тип 3A — мягкие кудри

Крупные, упругие локоны, которые легко теряют форму при повреждении. Волосы ломкие и склонны к сечению.

Уход: не трите волосы полотенцем. Лучше промокните их микрофиброй или старой хлопковой футболкой. Используйте лёгкие муссы и пенки, чтобы сохранить структуру завитка.

Тип 3B — плотные кудри

Средние по толщине, более упругие, но часто сухие. Склонны к ломкости из-за нехватки влаги.

Что важно: никакого сульфата и парабенов! Они вымывают натуральные масла. Выбирайте бессульфатные шампуни, кондиционеры с маслами и фен с режимом холодного воздуха.

Тип 3C — тугие спиральки

Очень густые и плотные кудряшки, которым не хватает естественного увлажнения. Влага с трудом доходит от корней до концов.

Лучший уход: масла (аргановое, кокосовое, ши), маски с гиалуроновой кислотой и регулярное распутывание пальцами.

Тип 4A — мини-завитки

Часто встречаются у людей африканского происхождения, но бывают и у европейцев. Волосы плотные, сухие и нуждаются в интенсивном питании.

Уход: густые масла (ши, жожоба, касторовое), питательные кремы, минимум расчёсывания. Масла помогают пригладить чешуйки и вернуть блеск.

Тип 4B — суперплотная спираль

Очень тугие завитки, которые сложно даже намочить. Волосы крайне пористые и требуют большого количества ухода.

Как действовать: наносите маску прядь за прядью, используйте метод "LOC" (Leave-in — Oil — Cream), чтобы "запечатать" влагу.

Тип 4C — повреждённые или обезвоженные волосы

Редко встречается в естественном виде, но именно так выглядят пересушенные, обесцвеченные или химически завитые волосы.

Что делать: отказаться от горячей укладки, пользоваться бессульфатными средствами, питательными масками и не расчёсывать сухие пряди.

Почему важно знать свой тип волос

У каждого типа — свои потребности. Прямые волосы нуждаются в лёгком увлажнении, волнистые — в балансе влаги и питания, кудрявые — в насыщенных маслах, а спиральные — в защите от пересушивания.

Подобранный по типу уход помогает:

  • сократить ломкость и пушение;
  • продлить чистоту и свежесть волос;
  • упростить укладку;
  • улучшить внешний вид без "эффекта утюжка".

Сравнение типов: от 1А до 4С

Тип Структура Основная проблема Лучший уход
Гладкие, плотные Тяжесть, отсутствие объёма Лёгкие спреи
Мягкие, тонкие Жирность у корней Частое мытьё, сухой шампунь
2B Волнистые Потеря блеска Масла и маски
2C Пушистые Неравномерная текстура Диффузор, увлажнение
3A Мягкие кудри Сечение Пенка, микрофибра
3B Упругие кудри Сухость Бессульфатные средства
3C Спирали Недостаток влаги Масла и питательные маски
4A Мини-завитки Жёсткость Масло ши, жожоба
4B Плотные Пористость LOC-метод
4C Повреждённые Ломкость Бессульфатный уход, без фена

Советы шаг за шагом

  • Вымойте волосы без кондиционера и дайте им высохнуть естественно.
  • Рассмотрите форму завитка и густоту — это подскажет ваш тип.
  • Подберите шампунь и кондиционер, ориентируясь на основную проблему.
  • Раз в неделю делайте питательную маску.
  • Не бойтесь менять уход по сезонам — зимой волосам нужно больше масла, летом — лёгкости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать одинаковые средства для всех типов.
    Последствие: пересушивание или жирность.
    Альтернатива: индивидуальный подбор по типу.

  • Ошибка: расчесывать кудри насухо.
    Последствие: ломкость, пушение.
    Альтернатива: расчёсывать во влажном состоянии, с кондиционером.

  • Ошибка: использовать горячий фен ежедневно.
    Последствие: потеря блеска и влаги.
    Альтернатива: сушить естественно или холодным воздухом.

Три интересных факта

  • У каждого человека на голове в среднем около 100 000 волос, но их плотность зависит от типа: у блондинов больше, чем у брюнетов.
  • Кудрявые волосы медленнее растут, чем прямые, из-за формы фолликула.

Исторический контекст

  • В Древнем Египте волосы тщательно ухаживали маслами и ароматами, чтобы подчеркнуть статус.
  • В XX веке появление фена и плоек сделало возможным изменение структуры волос.

Зная свой тип волос и подбирая уход осознанно, вы превращаете ежедневное мытьё головы в эффективный ритуал красоты, который помогает волосам расти сильными, блестящими и послушными.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
