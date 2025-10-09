Миниатюрные, но громкие: эти винтажные сумки возвращают моду на изящество

Мода снова напоминает о своей цикличности: стоит лишь отвлечься, и на подиумы возвращаются силуэты, детали и аксессуары, которые казались давно забытыми. Осенью 2025 года мода делает реверанс в сторону утончённого прошлого — эпохи, когда каждая деталь гардероба говорила о статусе и вкусе. На первый план выходят фермуары и кисеты — миниатюрные сумки, в которых соединились ностальгия, изящество и функциональность.
Сезон осень-зима 2025 года стал ареной для неожиданного столкновения двух противоположных тенденций: гигантских сумок, вмещающих всё, и миниатюрных моделей, играющих роль ювелирного украшения. Именно последние — фермуары и кисеты — стали любимцами дизайнеров и инфлюенсеров.
На показах Gucci, Saint Laurent, Etro и Khaite можно было увидеть миниатюрные кисеты, напоминающие крошечные мешочки с мягкими завязками. Но настоящим двигателем тренда стала Miu Miu, предложившая носить такие сумки в качестве самостоятельного аксессуара или прикреплять их к крупным моделям. Идею мгновенно подхватили модницы и блогеры: ленты соцсетей заполнили снимки с шелковыми и кожаными кисетами, висящими на запястьях или сумках-тоутах.
Если кисеты можно считать символом бохо-шика и ностальгии по 70-м, то фермуары олицетворяют возвращение в "золотой век Голливуда". Это не просто сумка, а жест — щелчок металлической застёжки, мгновенно вызывающий ассоциации с бархатными перчатками и кинематографом 40-х годов.
Ещё в 2023 году к фермуарам обратились Dior, Prada, Ferragamo, Valentino и Versace, но именно в 2025-м этот элемент оформился как полноценный микро-тренд. Jacquemus выпустил клатч The Salon, мгновенно ставший вирусным. А Calvin Klein и Khaite представили лаконичные модели, где строгий металл соседствует с мягкой кожей.
История этих аксессуаров гораздо глубже, чем может показаться. Кисет появился задолго до XX века — в Средневековье он служил кошельком для монет, подвешенным к поясу. Фермуар же изначально был привилегией знати: металлические застёжки требовали дорогого изготовления и ручной работы.
Пик популярности фермуаров и кисетов пришёлся на 1930-1950-е годы. Тогда, в эпоху Голливуда, они были обязательным элементом вечернего образа. Грейс Келли с ридикюлем в фильме "Окно во двор" или Вивьен Ли на красной дорожке — эти кадры до сих пор вдохновляют дизайнеров.
Сегодня дизайнеры смотрят на ретро через призму уличной моды. Вместо вечерних платьев — джинсы, футболки и даже спортивные худи. В этом контрасте — главный секрет успеха тренда. Кисет или фермуар больше не про светские рауты, а про игру с образами: нежность и бунтарство, традиция и ирония.
Современные версии делают из кожи, шелка, денима и бархата, украшают бисером, кристаллами, пайетками или металлическими элементами. Это уже не просто аксессуар, а способ выразить себя, подчеркнуть индивидуальность, добавить в повседневность нотку театральности.
|Параметр
|Фермуар
|Кисет
|Основная форма
|Жёсткая рамка с застёжкой
|Мягкий мешочек на завязках
|Материалы
|Кожа, металл, бархат
|Шёлк, атлас, кожа
|Ассоциация
|Ретро, Голливуд
|Бохо, винтаж
|Лучший случай ношения
|Вечер, коктейль
|Повседневный образ
|Главная особенность
|Щелчок застёжки
|Легкость и мягкость
Многие дизайнеры предлагают носить кисет внутри сумки с фермуаром — игра пропорций и фактур придаёт образу многослойность. Маленький мешочек из шелка можно повесить на ручку большой сумки, превратив аксессуар в украшение.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальны и стильны
|Не вмещают много вещей
|Лёгкие и компактные
|Требуют бережного обращения
|Сочетаются с любым стилем
|Не всегда подходят для офиса
Выбирайте минималистичные модели из матовой кожи и сочетайте их с джинсами или пиджаком.
Да, на площадках вроде Etsy и в антикварных магазинах часто встречаются модели 40-50-х годов.
Jacquemus, Miu Miu, Prada и Khaite лидируют в 2025 году.
Фермуары и кисеты доказали: истинная элегантность не подвержена времени — она лишь меняет форму, оставаясь символом стиля и утончённости в любой эпохе.
