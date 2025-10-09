Миниатюрные, но громкие: эти винтажные сумки возвращают моду на изящество

Мода снова напоминает о своей цикличности: стоит лишь отвлечься, и на подиумы возвращаются силуэты, детали и аксессуары, которые казались давно забытыми. Осенью 2025 года мода делает реверанс в сторону утончённого прошлого — эпохи, когда каждая деталь гардероба говорила о статусе и вкусе. На первый план выходят фермуары и кисеты — миниатюрные сумки, в которых соединились ностальгия, изящество и функциональность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с сумкой в оранжевой блузке

Возвращение элегантности

Сезон осень-зима 2025 года стал ареной для неожиданного столкновения двух противоположных тенденций: гигантских сумок, вмещающих всё, и миниатюрных моделей, играющих роль ювелирного украшения. Именно последние — фермуары и кисеты — стали любимцами дизайнеров и инфлюенсеров.

На показах Gucci, Saint Laurent, Etro и Khaite можно было увидеть миниатюрные кисеты, напоминающие крошечные мешочки с мягкими завязками. Но настоящим двигателем тренда стала Miu Miu, предложившая носить такие сумки в качестве самостоятельного аксессуара или прикреплять их к крупным моделям. Идею мгновенно подхватили модницы и блогеры: ленты соцсетей заполнили снимки с шелковыми и кожаными кисетами, висящими на запястьях или сумках-тоутах.

Фермуар — возвращение культовой застёжки

Если кисеты можно считать символом бохо-шика и ностальгии по 70-м, то фермуары олицетворяют возвращение в "золотой век Голливуда". Это не просто сумка, а жест — щелчок металлической застёжки, мгновенно вызывающий ассоциации с бархатными перчатками и кинематографом 40-х годов.

Ещё в 2023 году к фермуарам обратились Dior, Prada, Ferragamo, Valentino и Versace, но именно в 2025-м этот элемент оформился как полноценный микро-тренд. Jacquemus выпустил клатч The Salon, мгновенно ставший вирусным. А Calvin Klein и Khaite представили лаконичные модели, где строгий металл соседствует с мягкой кожей.

От средневековья до Голливуда

История этих аксессуаров гораздо глубже, чем может показаться. Кисет появился задолго до XX века — в Средневековье он служил кошельком для монет, подвешенным к поясу. Фермуар же изначально был привилегией знати: металлические застёжки требовали дорогого изготовления и ручной работы.

Пик популярности фермуаров и кисетов пришёлся на 1930-1950-е годы. Тогда, в эпоху Голливуда, они были обязательным элементом вечернего образа. Грейс Келли с ридикюлем в фильме "Окно во двор" или Вивьен Ли на красной дорожке — эти кадры до сих пор вдохновляют дизайнеров.

Современное прочтение

Сегодня дизайнеры смотрят на ретро через призму уличной моды. Вместо вечерних платьев — джинсы, футболки и даже спортивные худи. В этом контрасте — главный секрет успеха тренда. Кисет или фермуар больше не про светские рауты, а про игру с образами: нежность и бунтарство, традиция и ирония.

Современные версии делают из кожи, шелка, денима и бархата, украшают бисером, кристаллами, пайетками или металлическими элементами. Это уже не просто аксессуар, а способ выразить себя, подчеркнуть индивидуальность, добавить в повседневность нотку театральности.

Сравнение: фермуар vs кисет

Параметр Фермуар Кисет Основная форма Жёсткая рамка с застёжкой Мягкий мешочек на завязках Материалы Кожа, металл, бархат Шёлк, атлас, кожа Ассоциация Ретро, Голливуд Бохо, винтаж Лучший случай ношения Вечер, коктейль Повседневный образ Главная особенность Щелчок застёжки Легкость и мягкость

Как выбрать сумку в духе ретро

Определите цель: для повседневных образов подойдут мини-кисеты, для вечера — фермуары.

для повседневных образов подойдут мини-кисеты, для вечера — фермуары. Обратите внимание на размер: микроформаты смотрятся модно, но не заменят полноценную сумку.

микроформаты смотрятся модно, но не заменят полноценную сумку. Выбирайте материал: кожа — универсальна, шелк и бархат добавят ноты роскоши.

кожа — универсальна, шелк и бархат добавят ноты роскоши. Экспериментируйте с цветом: нюдовые тона подойдут к офису, а насыщенные — для выхода.

нюдовые тона подойдут к офису, а насыщенные — для выхода. Добавьте контраст: сочетайте винтажные сумки с современными джинсами и кроссовками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать фермуар только как вечерний аксессуар.

использовать фермуар только как вечерний аксессуар. Последствие: ограничение в стиле, сумка простаивает без дела.

ограничение в стиле, сумка простаивает без дела. Альтернатива: сочетать с кэжуалом — джинсами, рубашками, кожаной курткой.

А что если комбинировать оба тренда

Многие дизайнеры предлагают носить кисет внутри сумки с фермуаром — игра пропорций и фактур придаёт образу многослойность. Маленький мешочек из шелка можно повесить на ручку большой сумки, превратив аксессуар в украшение.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Универсальны и стильны Не вмещают много вещей Лёгкие и компактные Требуют бережного обращения Сочетаются с любым стилем Не всегда подходят для офиса

FAQ

Как носить кисет, чтобы не выглядеть старомодно

Выбирайте минималистичные модели из матовой кожи и сочетайте их с джинсами или пиджаком.

Можно ли найти оригинальные винтажные фермуары

Да, на площадках вроде Etsy и в антикварных магазинах часто встречаются модели 40-50-х годов.

Какие бренды делают самые актуальные версии

Jacquemus, Miu Miu, Prada и Khaite лидируют в 2025 году.

Мифы и правда

Миф: кисеты — исключительно вечерние аксессуары.

кисеты — исключительно вечерние аксессуары. Правда: современные версии прекрасно вписываются в повседневный стиль.

современные версии прекрасно вписываются в повседневный стиль. Миф: фермуары — устаревшая деталь.

фермуары — устаревшая деталь. Правда: дизайнеры делают их частью минимализма XXI века.

дизайнеры делают их частью минимализма XXI века. Миф: такие сумки неудобны.

такие сумки неудобны. Правда: современные модели легкие и функциональные, многие имеют скрытые карманы.

2 интересных факта

Первые кисеты носили на поясе в XIII веке — как прообраз кошельков.

В 1950-х годах Dior выпускал ридикюли из бархата с золотыми фермуарами.

Исторический контекст

В XVIII веке фермуары начали использоваться как элемент ювелирного искусства.

В 1930-х годах они стали символом женской независимости — миниатюрная сумка позволяла хранить деньги отдельно от мужа.

Фермуары и кисеты доказали: истинная элегантность не подвержена времени — она лишь меняет форму, оставаясь символом стиля и утончённости в любой эпохе.