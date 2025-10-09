Чистая голова — грязный миф: почему ежедневное мытьё не делает волосы здоровее

Ежедневное мытьё головы давно стало привычкой миллионов людей. Кто-то делает это ради свежести, кто-то — потому что иначе волосы теряют объём или начинают блестеть «не там, где нужно». Но так ли необходимо каждый день включать душ и шампунь? И правда ли, что частое мытьё вредно? Ответ, как это часто бывает, — посередине. Всё зависит не от моды, а от биологии кожи головы.
Мода на ежедневное мытьё появилась в XX веке, когда реклама шампуней начала убеждать, что чистая голова — залог успеха. В 60-е годы появились формулы «для ежедневного использования», а в 90-е привычка окончательно закрепилась. С тех пор даже врачи стали реже говорить о естественном себуме — кожном жире, который защищает волосы от пересушивания.
Современные средства делают волосы блестящими и лёгкими, но частое мытьё разрушает естественный баланс кожи головы. Себум начинает вырабатываться быстрее, чтобы компенсировать потери, и получается замкнутый круг: чем чаще моешь, тем быстрее пачкаются.
"Мыть голову каждый день нужно не всем — важно учитывать тип кожи и образ жизни", — пояснила трихолог Ольга Нестерова.
Кожа головы устроена почти так же, как кожа лица. Сальные железы выделяют себум, который защищает волосы и поддерживает микрофлору. Этот слой не грязь, а естественный барьер от бактерий и ультрафиолета. Когда мы смываем его слишком часто, кожа теряет защиту и реагирует повышенной жирностью или перхотью.
Условно все типы кожи головы можно разделить на три категории — сухую, нормальную и жирную. И именно от этого зависит, как часто нужно мыть голову.
|Тип кожи
|Частота
|Что использовать
|Сухая
|1–2 раза в неделю
|питательные шампуни с маслами и кератином
|Нормальная
|через день или два
|мягкие шампуни без сульфатов
|Жирная
|каждый день или через день
|балансирующие шампуни с цинком и ментолом
Ежедневное мытьё оправдано, если:
вы живёте в большом городе с пыльным воздухом;
активно занимаетесь спортом и потеете;
работаете в жарких помещениях или на кухне;
используете стайлинг (лак, гель, воск);
у вас жирный тип кожи головы.
В этих случаях ежедневное очищение помогает избежать закупорки пор и появления воспалений. Главное — выбирать мягкие средства и не тереть кожу слишком активно.
Если волосы сухие, окрашенные или вьющиеся, ежедневное мытьё только ухудшит их состояние. Агрессивные ПАВы вымывают липиды, из-за чего волосы становятся ломкими, а кончики — секущимися. Сухой тип кожи нуждается не в частом очищении, а в восстановлении.
В идеале достаточно 2–3 раз в неделю. А для поддержания свежести можно использовать сухой шампунь или ополаскивание травяным настоем — он освежает, но не повреждает баланс кожи.
|Плюсы
|Минусы
|чувство свежести и чистоты
|риск пересушить кожу головы
|защита от загрязнений и пыли
|ускоренная выработка себума
|необходимость при активном образе жизни
|вымывание защитных липидов
|помогает при жирном типе кожи
|ослабление окрашенных волос
Да, если кожа жирная или вы часто тренируетесь. Главное — без агрессивных ПАВ.
Проверьте гормональный фон, пересмотрите питание и выбирайте шампуни с цинком и ментолом.
Используйте сухой шампунь или рассыпчатую пудру — они впитывают излишки жира.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.