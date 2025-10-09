Зимняя бледность — не от мороза, а от света: витамин D возвращает коже жизнь

Когда солнце уходит в зимнюю спячку, первым это ощущает не только организм, но и кожа. Становится суше, тускнеет, хуже реагирует на уходовые средства. Часто женщины ищут спасение в сыворотках и кремах, но причина проблем может быть глубже — в нехватке витамина D. Он известен как «солнечный гормон» и играет ключевую роль не только для костей, но и для внешности.
Синтез витамина D начинается в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Зимой, когда день короткий, а солнце слабое, этот процесс практически останавливается. Особенно это касается жителей северных регионов, где солнце может не показываться неделями.
Даже если человек проводит время на улице, тёплая одежда закрывает тело, и кожа не получает достаточно света. В результате к январю уровень витамина D у большинства людей падает ниже нормы, что отражается не только на самочувствии, но и на состоянии кожи.
"Недостаток витамина D — это не только слабость и апатия, но и тусклая кожа", — пояснила эндокринолог Екатерина Морозова.
Этот витамин влияет сразу на несколько процессов. Он участвует в выработке коллагена, поддерживает естественный барьер кожи и контролирует воспаления. Без него кожа становится уязвимой и быстрее теряет влагу.
Дефицит витамина D нарушает баланс микробиома — защитной флоры на поверхности кожи. Отсюда — раздражения, шелушение и акне. В дерматологии уже доказано, что низкий уровень «солнечного гормона» связан с повышенной чувствительностью кожи и преждевременным старением.
|Показатель
|Норма
|Дефицит
|Цвет лица
|ровный, здоровый
|тусклый, сероватый
|Упругость
|плотная, эластичная
|вялость, морщины
|Воспаления
|редкие
|частые высыпания
|Чувствительность
|нормальная
|раздражение, зуд
|Восстановление после ухода
|быстрое
|медленное
Симптомы дефицита могут быть неочевидными. Среди них — усталость, ломкость ногтей, выпадение волос, сухость кожи и шелушение губ. Иногда добавляется «зимняя грусть»: витамин D влияет на уровень серотонина, а значит, и на настроение.
Проверить уровень можно с помощью анализа крови на 25(OH)D. Оптимальное значение — от 40 до 60 нг/мл. Если показатель ниже, восполнять запасы стоит постепенно, под контролем врача.
Частично — с помощью рыбы и прогулок, но в зимние месяцы без добавок не обойтись.
Да, снижает их плотность и ускоряет выпадение.
Предпочтительны формы D3 (холекальциферол) — они лучше усваиваются организмом.
