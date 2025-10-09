Зимняя бледность — не от мороза, а от света: витамин D возвращает коже жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Когда солнце уходит в зимнюю спячку, первым это ощущает не только организм, но и кожа. Становится суше, тускнеет, хуже реагирует на уходовые средства. Часто женщины ищут спасение в сыворотках и кремах, но причина проблем может быть глубже — в нехватке витамина D. Он известен как «солнечный гормон» и играет ключевую роль не только для костей, но и для внешности.

Витамин Д
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Витамин Д

Почему зимой уровень витамина D падает

Синтез витамина D начинается в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Зимой, когда день короткий, а солнце слабое, этот процесс практически останавливается. Особенно это касается жителей северных регионов, где солнце может не показываться неделями.

Даже если человек проводит время на улице, тёплая одежда закрывает тело, и кожа не получает достаточно света. В результате к январю уровень витамина D у большинства людей падает ниже нормы, что отражается не только на самочувствии, но и на состоянии кожи.

"Недостаток витамина D — это не только слабость и апатия, но и тусклая кожа", — пояснила эндокринолог Екатерина Морозова.

Что делает витамин D для кожи

Этот витамин влияет сразу на несколько процессов. Он участвует в выработке коллагена, поддерживает естественный барьер кожи и контролирует воспаления. Без него кожа становится уязвимой и быстрее теряет влагу.

Дефицит витамина D нарушает баланс микробиома — защитной флоры на поверхности кожи. Отсюда — раздражения, шелушение и акне. В дерматологии уже доказано, что низкий уровень «солнечного гормона» связан с повышенной чувствительностью кожи и преждевременным старением.

Сравнение: кожа при норме и дефиците витамина D

Показатель Норма Дефицит
Цвет лица ровный, здоровый тусклый, сероватый
Упругость плотная, эластичная вялость, морщины
Воспаления редкие частые высыпания
Чувствительность нормальная раздражение, зуд
Восстановление после ухода быстрое медленное


Как понять, что витамина D не хватает

Симптомы дефицита могут быть неочевидными. Среди них — усталость, ломкость ногтей, выпадение волос, сухость кожи и шелушение губ. Иногда добавляется «зимняя грусть»: витамин D влияет на уровень серотонина, а значит, и на настроение.

Проверить уровень можно с помощью анализа крови на 25(OH)D. Оптимальное значение — от 40 до 60 нг/мл. Если показатель ниже, восполнять запасы стоит постепенно, под контролем врача.

Советы шаг за шагом: как восполнить витамин D зимой

  1. Проверить уровень. Не стоит принимать добавки вслепую — сначала анализ.
  2. Добавить продукты-источники. Это жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь), яйца, сливочное масло и грибы.
  3. Использовать обогащённые продукты. В продаже есть молоко и йогурты с добавлением витамина D.
  4. Принимать добавки. Обычно назначают от 1000 до 4000 МЕ в день — дозу подбирает врач.
  5. Больше бывать на солнце. Даже короткие прогулки по 20 минут дают коже шанс синтезировать витамин.
  6. Поддерживать кожу снаружи. Кремы с ниацинамидом и масла с витамином Е помогают удерживать влагу, пока уровень D восстанавливается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на кремы зимой.
    Последствие: сухость и воспаления не проходят.
    Альтернатива: параллельно проверять уровень витаминов и добавлять нутрицевтики.
  • Ошибка: пить витамин D без анализа.
    Последствие: гипервитаминоз и сбои в обмене кальция.
    Альтернатива: сдавать анализ раз в 6 месяцев и корректировать дозу.
  • Ошибка: считать, что летом «запасли на весь год».
    Последствие: к февралю уровень падает до минимума.
    Альтернатива: поддерживающий приём в осенне-зимний период.

FAQ

Можно ли восполнить витамин D без добавок?

Частично — с помощью рыбы и прогулок, но в зимние месяцы без добавок не обойтись.

Влияет ли дефицит витамина D на волосы?

Да, снижает их плотность и ускоряет выпадение.

Какие добавки выбрать?

Предпочтительны формы D3 (холекальциферол) — они лучше усваиваются организмом.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
