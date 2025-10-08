Блеск, сливовые губы и золотые ресницы: макияж перестал быть фоном и вернулся в центр внимания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

После десятилетия нейтральных оттенков и приглушённых тонов макияж наконец вернул себе право быть ярким. Минимализм с его бежевыми тенями и «голыми» губами уступает место насыщенным цветам, блеску и игре фактур. 2025 год можно смело назвать временем цветового ренессанса. И если раньше визажисты советовали «растушевывать до невидимости», теперь — «рисовать смело и не извиняться».

Ягодная помада
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ягодная помада

От нюда к неону: почему макияж снова заиграл красками

Тяга к цвету — ответ на усталость от сдержанности. После стольких лет тренда на естественность мода вновь ищет эмоции. На подиумах — розовые веки, винные губы, персиковые румяна, мерцающие подводки.

Цвет стал выражением не экстравагантности, а внутренней свободы. Женщины перестали бояться быть заметными — и визаж превратился в способ заявить о себе.

"Цвет вернулся не ради эффекта, а ради эмоции", — отметила визажист Елена Громова.

Сочетания, которые ещё вчера казались рискованными, сегодня воспринимаются как норма: сиреневые тени с алыми губами, сливовый хайлайтер, золотой акцент на ресницах.

Эстетика смелости

Макияж теперь больше похож на арт — он перестал подчиняться строгим правилам. Можно сочетать холодные и тёплые тона, комбинировать кремовые текстуры с сухими, блеск — с матом.

Главная идея — индивидуальность. Вместо универсальных палеток, где десять оттенков «одного песочного», появились наборы с акцентами: фуксия, лайм, коралл, бордо.

Бренды тоже уловили настроение: Dior и Pat McGrath выпустили линейки с металлическим сиянием, MAC добавил тени-хамелеоны, а Fenty Beauty — блески с фиолетовым подтоном.

Оттенки сезона

Топ цветов весны и осени 2025 года определяют сразу нескольких тенденций:

  1. Розовые тени. От пудровых до насыщенных фуксий — они освежают взгляд и делают лицо «отдыхающим».
  2. Сливовые губы. Глубокие, бархатные, с винным подтоном. Сочетаются с холодными тенями и лаконичной одеждой.
  3. Персиковый румянец. Возвращение к естественности, но без скуки: тёплый оттенок, словно после прогулки.
  4. Золотые акценты. Тонкие линии подводки или лёгкий шиммер на скулах добавляют ощущение праздника.
  5. Цветная тушь. Бирюзовая, фиолетовая, шоколадная — способ подчеркнуть глаза без обилия косметики.

Сравнение: минимализм vs цветовой макияж

Критерий Минимализм Цветовой макияж
Палитра Нюд, беж, серо-коричневые Розовый, сливовый, бирюзовый, коралловый
Эффект естественность, «без макияжа» выразительность, индивидуальность
Текстуры матовые, сухие глянцевые, кремовые, мерцающие
Время нанесения быстро требует внимания к деталям
Образ сдержанный энергичный, смелый

Советы шаг за шагом: как перейти от нюда к цвету

  1. Начинайте с одного акцента — например, ярких теней при нейтральных губах.
  2. Выбирайте оттенки, близкие к вашему подтону кожи: холодные розовые для светлой, тёплые сливовые для смуглой.
  3. Не бойтесь смешивать текстуры — жидкий хайлайтер и матовые тени создадут глубину.
  4. Используйте праймер, чтобы яркий пигмент держался дольше.
  5. Сочетайте макияж с простой одеждой — цвет лучше раскрывается на «чистом холсте».

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать яркие цвета без базы.
    Последствие: пятна и неровности.
    Альтернатива: праймер под тени и тональный крем с выравнивающим эффектом.
  • Ошибка: сочетать блестки с жирными текстурами.
    Последствие: макияж «поплывёт».
    Альтернатива: фиксирующая пудра и спрей.
  • Ошибка: подбирать цвет губ под одежду.
    Последствие: визуальная перегрузка.
    Альтернатива: ориентируйтесь на цвет глаз или тон кожи.

Мифы и правда

  • Миф: яркий макияж старит.
    Правда: старит не цвет, а тяжёлые текстуры и избыточность. Правильно выбранный оттенок, наоборот, освежает.
  • Миф: цветные тени уместны только для вечера.
    Правда: мягкие розовые или сливовые тона подходят даже для офиса.
  • Миф: яркий макияж требует идеальной кожи.
    Правда: современные тональные средства дают лёгкое покрытие, не утяжеляя лицо.

А что если…

...вся мода на яркость — не просто тренд, а психологический сдвиг?
Люди возвращают себе цвет после серых лет изоляции, как будто наполняют жизнь заново. Макияж стал не способом «улучшить», а способом почувствовать себя.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
