Блеск, сливовые губы и золотые ресницы: макияж перестал быть фоном и вернулся в центр внимания

После десятилетия нейтральных оттенков и приглушённых тонов макияж наконец вернул себе право быть ярким. Минимализм с его бежевыми тенями и «голыми» губами уступает место насыщенным цветам, блеску и игре фактур. 2025 год можно смело назвать временем цветового ренессанса. И если раньше визажисты советовали «растушевывать до невидимости», теперь — «рисовать смело и не извиняться».

От нюда к неону: почему макияж снова заиграл красками

Тяга к цвету — ответ на усталость от сдержанности. После стольких лет тренда на естественность мода вновь ищет эмоции. На подиумах — розовые веки, винные губы, персиковые румяна, мерцающие подводки.

Цвет стал выражением не экстравагантности, а внутренней свободы. Женщины перестали бояться быть заметными — и визаж превратился в способ заявить о себе.

"Цвет вернулся не ради эффекта, а ради эмоции", — отметила визажист Елена Громова.

Сочетания, которые ещё вчера казались рискованными, сегодня воспринимаются как норма: сиреневые тени с алыми губами, сливовый хайлайтер, золотой акцент на ресницах.

Эстетика смелости

Макияж теперь больше похож на арт — он перестал подчиняться строгим правилам. Можно сочетать холодные и тёплые тона, комбинировать кремовые текстуры с сухими, блеск — с матом.

Главная идея — индивидуальность. Вместо универсальных палеток, где десять оттенков «одного песочного», появились наборы с акцентами: фуксия, лайм, коралл, бордо.

Бренды тоже уловили настроение: Dior и Pat McGrath выпустили линейки с металлическим сиянием, MAC добавил тени-хамелеоны, а Fenty Beauty — блески с фиолетовым подтоном.

Оттенки сезона

Топ цветов весны и осени 2025 года определяют сразу нескольких тенденций:

Топ цветов весны и осени 2025 года определяют сразу нескольких тенденций:

Розовые тени. От пудровых до насыщенных фуксий — они освежают взгляд и делают лицо «отдыхающим». Сливовые губы. Глубокие, бархатные, с винным подтоном. Сочетаются с холодными тенями и лаконичной одеждой. Персиковый румянец. Возвращение к естественности, но без скуки: тёплый оттенок, словно после прогулки. Золотые акценты. Тонкие линии подводки или лёгкий шиммер на скулах добавляют ощущение праздника. Цветная тушь. Бирюзовая, фиолетовая, шоколадная — способ подчеркнуть глаза без обилия косметики.

Сравнение: минимализм vs цветовой макияж

Критерий Минимализм Цветовой макияж Палитра Нюд, беж, серо-коричневые Розовый, сливовый, бирюзовый, коралловый Эффект естественность, «без макияжа» выразительность, индивидуальность Текстуры матовые, сухие глянцевые, кремовые, мерцающие Время нанесения быстро требует внимания к деталям Образ сдержанный энергичный, смелый

Советы шаг за шагом: как перейти от нюда к цвету

Начинайте с одного акцента — например, ярких теней при нейтральных губах. Выбирайте оттенки, близкие к вашему подтону кожи: холодные розовые для светлой, тёплые сливовые для смуглой. Не бойтесь смешивать текстуры — жидкий хайлайтер и матовые тени создадут глубину. Используйте праймер, чтобы яркий пигмент держался дольше. Сочетайте макияж с простой одеждой — цвет лучше раскрывается на «чистом холсте».

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать яркие цвета без базы.

→ Последствие: пятна и неровности.

→ Альтернатива: праймер под тени и тональный крем с выравнивающим эффектом.

Ошибка: использовать яркие цвета без базы.

→ Последствие: пятна и неровности.

→ Альтернатива: праймер под тени и тональный крем с выравнивающим эффектом.

→ Последствие: макияж «поплывёт».

→ Альтернатива: фиксирующая пудра и спрей.

Ошибка: сочетать блестки с жирными текстурами.

→ Последствие: макияж «поплывёт».

→ Альтернатива: фиксирующая пудра и спрей.

→ Последствие: визуальная перегрузка.

→ Альтернатива: ориентируйтесь на цвет глаз или тон кожи.

Мифы и правда

Миф: яркий макияж старит.

Правда: старит не цвет, а тяжёлые текстуры и избыточность. Правильно выбранный оттенок, наоборот, освежает.

Миф: яркий макияж старит.

Правда: старит не цвет, а тяжёлые текстуры и избыточность. Правильно выбранный оттенок, наоборот, освежает.

Правда: мягкие розовые или сливовые тона подходят даже для офиса.

Миф: цветные тени уместны только для вечера.

Правда: мягкие розовые или сливовые тона подходят даже для офиса.

Правда: современные тональные средства дают лёгкое покрытие, не утяжеляя лицо.

А что если…

...вся мода на яркость — не просто тренд, а психологический сдвиг?

Люди возвращают себе цвет после серых лет изоляции, как будто наполняют жизнь заново. Макияж стал не способом «улучшить», а способом почувствовать себя.