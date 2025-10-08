Блеск, сливовые губы и золотые ресницы: макияж перестал быть фоном и вернулся в центр внимания

После десятилетия нейтральных оттенков и приглушённых тонов макияж наконец вернул себе право быть ярким. Минимализм с его бежевыми тенями и «голыми» губами уступает место насыщенным цветам, блеску и игре фактур. 2025 год можно смело назвать временем цветового ренессанса. И если раньше визажисты советовали «растушевывать до невидимости», теперь — «рисовать смело и не извиняться».
Тяга к цвету — ответ на усталость от сдержанности. После стольких лет тренда на естественность мода вновь ищет эмоции. На подиумах — розовые веки, винные губы, персиковые румяна, мерцающие подводки.
Цвет стал выражением не экстравагантности, а внутренней свободы. Женщины перестали бояться быть заметными — и визаж превратился в способ заявить о себе.
"Цвет вернулся не ради эффекта, а ради эмоции", — отметила визажист Елена Громова.
Сочетания, которые ещё вчера казались рискованными, сегодня воспринимаются как норма: сиреневые тени с алыми губами, сливовый хайлайтер, золотой акцент на ресницах.
Макияж теперь больше похож на арт — он перестал подчиняться строгим правилам. Можно сочетать холодные и тёплые тона, комбинировать кремовые текстуры с сухими, блеск — с матом.
Главная идея — индивидуальность. Вместо универсальных палеток, где десять оттенков «одного песочного», появились наборы с акцентами: фуксия, лайм, коралл, бордо.
Бренды тоже уловили настроение: Dior и Pat McGrath выпустили линейки с металлическим сиянием, MAC добавил тени-хамелеоны, а Fenty Beauty — блески с фиолетовым подтоном.
Топ цветов весны и осени 2025 года определяют сразу нескольких тенденций:
|Критерий
|Минимализм
|Цветовой макияж
|Палитра
|Нюд, беж, серо-коричневые
|Розовый, сливовый, бирюзовый, коралловый
|Эффект
|естественность, «без макияжа»
|выразительность, индивидуальность
|Текстуры
|матовые, сухие
|глянцевые, кремовые, мерцающие
|Время нанесения
|быстро
|требует внимания к деталям
|Образ
|сдержанный
|энергичный, смелый
...вся мода на яркость — не просто тренд, а психологический сдвиг?
Люди возвращают себе цвет после серых лет изоляции, как будто наполняют жизнь заново. Макияж стал не способом «улучшить», а способом почувствовать себя.
