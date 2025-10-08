Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остров, которого нет на карте: место, где время остановилось посреди Белого моря
Теотиуакан заговорил спустя века: расшифрован язык, объясняющий исчезновение цивилизации
Куда отправится служить Макан: стал известен вердикт военной медкомиссии
Невидимый враг в крови: пластиковое будущее уже наступило, выдержит ли его человек
Семейный бюджет по-русски: американец раскрыл, во сколько обходится месяц жизни в России
Камера щёлкнула — и вы уже в международной базе: как работают штрафы за границей
Минус сорок — и никакой паники: почему замороженные овощи часто полезнее свежих
Кухонный миф разоблачён: какая сторона фольги действительно работает, а какая просто блестит
Мальчик или девочка: роковая ошибка при выборе щенка, о которой молчат заводчики

Каждый завиток — как отпечаток пальца: шаги, помогающие узнать характер своих волос и приручить их

0:09
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина хоть раз стояла перед зеркалом с лёгким недоумением: что у меня на голове — кудри, волны или просто фриз? Мы пытаемся уложить пряди, пробуем десятки средств, но без понимания, как ведут себя наши волосы, результат часто оказывается далёким от идеала. На самом деле всё проще: нужно лишь определить тип завитка — и подобрать к нему правильный уход.

Каштановые волосы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Каштановые волосы

Система типов волос: от 2А до 4C

Международная классификация, придуманная в curly-сообществе, делит волосы по их форме и плотности завитка. Это универсальный язык для парикмахеров и тех, кто ухаживает за локонами дома.

  • Тип 1 - абсолютно прямые волосы (в этой системе нас не интересует).

  • Тип 2 - волнистые.

  • Тип 3 - выраженные кудри.

  • Тип 4 - плотные, спиральные завитки.

Каждый тип имеет подкатегории: A, B и C - от самых расслабленных до тугих завитков.
Например, 2A — почти прямые с лёгкой волной, а 4C — плотные, пружинистые кудри, которые часто не образуют чёткий рисунок.

Чаще всего волосы комбинированные: у висков может быть тип 3A, на затылке — 3B, а на макушке — 2C. Это абсолютно нормально, ведь структура волос зависит не только от генетики, но и от внешних факторов — влажности, температуры, ухода.

Зачем знать свой тип

Понимание типа волос — это не просто любопытство, а ключ к здоровым кудрям. Средства, подходящие для одного типа, могут испортить другой.
Например, если обладательница плотных 3C-кудрей будет использовать лёгкий спрей-кондиционер для 2А, локоны останутся сухими и не сформируются. А если нанести жирный крем на тонкие волны, волосы быстро утратят объём и блеск.

Зная свой тип, легче подбирать уход и читать упаковку правильно: пометки вроде for fine curls, for wavy hair или for kinky hair перестают быть загадкой и превращаются в конкретные подсказки.

Другие важные характеристики волос

Пористость

Пористость показывает, насколько волос впитывает и удерживает влагу.

  • Низкая пористость — волосы долго сохнут, отталкивают влагу, часто выглядят "гладкими". Им нужны тёплые маски и лёгкие масла (например, жожоба или виноградной косточки).
  • Средняя — самый универсальный вариант, хорошо принимает ухаживающие составы.
  • Высокая — волосы впитывают всё, но так же быстро теряют влагу, становятся ломкими. Лучше использовать питательные кремы и несмываемые кондиционеры.

Эластичность

Если прядь легко растягивается и возвращается в форму, всё в порядке. Если ломается — не хватает белка, а если не возвращается — нужна дополнительная влага. Здесь помогают маски с протеинами шелка и продукты на водной основе.

Сравнение типов кудрей

Тип Форма Уход Ошибки
2А-2С волны лёгкие муссы, спреи утяжеление маслами
3А-3С кудри кремы, leave-in кондиционеры расчёсывание на сухую
4А-4С спирали плотные баттеры, масла ши пересушивание феном

Советы шаг за шагом

  1. Определи тип. После мытья не расчёсывай волосы — дай им высохнуть естественно. Посмотри, как завиваются пряди.

  2. Подбери уход. Волнам нужны лёгкие гели, кудрям — кремы, а спиралям — питательные баттеры.

  3. Мой мягко. Выбирай шампуни без сульфатов (sulfate free) и не пересушивай кожу головы.

  4. Не трогай лишний раз. Чем меньше манипуляций — тем чётче завиток.

  5. Суши с диффузором. Это помогает сохранить форму кудрей и избежать пушистости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование неподходящего шампуня → сухость и ломкость → переход на увлажняющий co-wash или мягкий sulfate-free шампунь.

  • Расчёсывание на сухую → пушистость → расчёсывание только на влажные волосы с кондиционером.

  • Частое применение масел → утяжеление → использовать лёгкие сыворотки или водные спреи.

А что если у меня несколько типов

Это нормально — большинство людей имеют "микс". Главное — наблюдать за каждой зоной отдельно. Можно использовать разные продукты: более лёгкие на макушке и питательные по длине. В этом случае лучше всего работает метод layering - наслаивание средств (например, leave-in + крем + гель).

Плюсы и минусы типов

Тип волос Плюсы Минусы
Волнистые объём, лёгкость укладки теряют форму без фиксации
Кудрявые выразительный рисунок склонность к сухости
Афро-тип плотность, упругость требует длительного ухода

FAQ

Как определить тип волос?
Вымой голову, не расчёсывай, дай высохнуть естественно. Наблюдай форму завитка — по ней легко понять категорию.

Что выбрать: масло или крем?
Для волнистых — лёгкие масла, для плотных кудрей — густые кремы с маслом ши или кокоса.

Как сохранить форму после сна?
Используй наволочку из шёлка и собирай волосы в свободный "ананас" на макушке.

Мифы и правда

  • Миф: чем чаще расчёсываешь кудри, тем лучше они укладываются.
    Правда: наоборот, постоянное расчёсывание разрушает завиток.
  • Миф: кудри нужно сушить горячим воздухом.
    Правда: высокая температура разрушает структуру, суши прохладным потоком.
  • Миф: масло — лучший увлажнитель.
    Правда: масло не увлажняет, а лишь запечатывает влагу, поэтому сначала нужна вода или лёгкий кондиционер.

Три интересных факта

  1. Каждый волосок кудрявого типа имеет овальное сечение, из-за чего пряди сильнее отражают свет.

  2. У афрокудрей до 75% естественной усадки длины — именно поэтому они кажутся короче.

  3. Волосы типа 3 и 4 лучше впитывают продукты при температуре тела, поэтому теплое полотенце после маски усиливает эффект.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Последние материалы
Куда отправится служить Макан: стал известен вердикт военной медкомиссии
Невидимый враг в крови: пластиковое будущее уже наступило, выдержит ли его человек
Семейный бюджет по-русски: американец раскрыл, во сколько обходится месяц жизни в России
Кухонный миф разоблачён: какая сторона фольги действительно работает, а какая просто блестит
Минус сорок — и никакой паники: почему замороженные овощи часто полезнее свежих
Камера щёлкнула — и вы уже в международной базе: как работают штрафы за границей
Мальчик или девочка: роковая ошибка при выборе щенка, о которой молчат заводчики
Египетские мастера верили, что любовь сильнее смерти: новое открытие подтверждает это
Эволюция наделила вороний глаз красотой — чтобы млекопитающие платили за ошибку жизнью
Недолго осталось: что Чулпан Хаматова рассказала о своей жизни в Латвии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.