Каждый завиток — как отпечаток пальца: шаги, помогающие узнать характер своих волос и приручить их

Каждая женщина хоть раз стояла перед зеркалом с лёгким недоумением: что у меня на голове — кудри, волны или просто фриз? Мы пытаемся уложить пряди, пробуем десятки средств, но без понимания, как ведут себя наши волосы, результат часто оказывается далёким от идеала. На самом деле всё проще: нужно лишь определить тип завитка — и подобрать к нему правильный уход.

Система типов волос: от 2А до 4C

Международная классификация, придуманная в curly-сообществе, делит волосы по их форме и плотности завитка. Это универсальный язык для парикмахеров и тех, кто ухаживает за локонами дома.

Тип 1 - абсолютно прямые волосы (в этой системе нас не интересует).

Тип 2 - волнистые.

Тип 3 - выраженные кудри.

Тип 4 - плотные, спиральные завитки.

Каждый тип имеет подкатегории: A, B и C - от самых расслабленных до тугих завитков.

Например, 2A — почти прямые с лёгкой волной, а 4C — плотные, пружинистые кудри, которые часто не образуют чёткий рисунок.

Чаще всего волосы комбинированные: у висков может быть тип 3A, на затылке — 3B, а на макушке — 2C. Это абсолютно нормально, ведь структура волос зависит не только от генетики, но и от внешних факторов — влажности, температуры, ухода.

Зачем знать свой тип

Понимание типа волос — это не просто любопытство, а ключ к здоровым кудрям. Средства, подходящие для одного типа, могут испортить другой.

Например, если обладательница плотных 3C-кудрей будет использовать лёгкий спрей-кондиционер для 2А, локоны останутся сухими и не сформируются. А если нанести жирный крем на тонкие волны, волосы быстро утратят объём и блеск.

Зная свой тип, легче подбирать уход и читать упаковку правильно: пометки вроде for fine curls, for wavy hair или for kinky hair перестают быть загадкой и превращаются в конкретные подсказки.

Другие важные характеристики волос

Пористость

Пористость показывает, насколько волос впитывает и удерживает влагу.

Низкая пористость — волосы долго сохнут, отталкивают влагу, часто выглядят "гладкими". Им нужны тёплые маски и лёгкие масла (например, жожоба или виноградной косточки).

Средняя — самый универсальный вариант, хорошо принимает ухаживающие составы.

Высокая — волосы впитывают всё, но так же быстро теряют влагу, становятся ломкими. Лучше использовать питательные кремы и несмываемые кондиционеры.

Эластичность

Если прядь легко растягивается и возвращается в форму, всё в порядке. Если ломается — не хватает белка, а если не возвращается — нужна дополнительная влага. Здесь помогают маски с протеинами шелка и продукты на водной основе.

Сравнение типов кудрей

Тип Форма Уход Ошибки 2А-2С волны лёгкие муссы, спреи утяжеление маслами 3А-3С кудри кремы, leave-in кондиционеры расчёсывание на сухую 4А-4С спирали плотные баттеры, масла ши пересушивание феном

Советы шаг за шагом

Определи тип. После мытья не расчёсывай волосы — дай им высохнуть естественно. Посмотри, как завиваются пряди. Подбери уход. Волнам нужны лёгкие гели, кудрям — кремы, а спиралям — питательные баттеры. Мой мягко. Выбирай шампуни без сульфатов (sulfate free) и не пересушивай кожу головы. Не трогай лишний раз. Чем меньше манипуляций — тем чётче завиток. Суши с диффузором. Это помогает сохранить форму кудрей и избежать пушистости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использование неподходящего шампуня → сухость и ломкость → переход на увлажняющий co-wash или мягкий sulfate-free шампунь.

Расчёсывание на сухую → пушистость → расчёсывание только на влажные волосы с кондиционером.

Частое применение масел → утяжеление → использовать лёгкие сыворотки или водные спреи.

А что если у меня несколько типов

Это нормально — большинство людей имеют "микс". Главное — наблюдать за каждой зоной отдельно. Можно использовать разные продукты: более лёгкие на макушке и питательные по длине. В этом случае лучше всего работает метод layering - наслаивание средств (например, leave-in + крем + гель).

Плюсы и минусы типов

Тип волос Плюсы Минусы Волнистые объём, лёгкость укладки теряют форму без фиксации Кудрявые выразительный рисунок склонность к сухости Афро-тип плотность, упругость требует длительного ухода

FAQ

Как определить тип волос?

Вымой голову, не расчёсывай, дай высохнуть естественно. Наблюдай форму завитка — по ней легко понять категорию.

Что выбрать: масло или крем?

Для волнистых — лёгкие масла, для плотных кудрей — густые кремы с маслом ши или кокоса.

Как сохранить форму после сна?

Используй наволочку из шёлка и собирай волосы в свободный "ананас" на макушке.

Мифы и правда

Миф: чем чаще расчёсываешь кудри, тем лучше они укладываются.

Правда: наоборот, постоянное расчёсывание разрушает завиток.

Правда: высокая температура разрушает структуру, суши прохладным потоком.

Правда: масло не увлажняет, а лишь запечатывает влагу, поэтому сначала нужна вода или лёгкий кондиционер.

Три интересных факта

Каждый волосок кудрявого типа имеет овальное сечение, из-за чего пряди сильнее отражают свет. У афрокудрей до 75% естественной усадки длины — именно поэтому они кажутся короче. Волосы типа 3 и 4 лучше впитывают продукты при температуре тела, поэтому теплое полотенце после маски усиливает эффект.