Каждый завиток — как отпечаток пальца: шаги, помогающие узнать характер своих волос и приручить их

Каждая женщина хоть раз стояла перед зеркалом с лёгким недоумением: что у меня на голове — кудри, волны или просто фриз? Мы пытаемся уложить пряди, пробуем десятки средств, но без понимания, как ведут себя наши волосы, результат часто оказывается далёким от идеала. На самом деле всё проще: нужно лишь определить тип завитка — и подобрать к нему правильный уход.
Международная классификация, придуманная в curly-сообществе, делит волосы по их форме и плотности завитка. Это универсальный язык для парикмахеров и тех, кто ухаживает за локонами дома.
Тип 1 - абсолютно прямые волосы (в этой системе нас не интересует).
Тип 2 - волнистые.
Тип 3 - выраженные кудри.
Тип 4 - плотные, спиральные завитки.
Каждый тип имеет подкатегории: A, B и C - от самых расслабленных до тугих завитков.
Например, 2A — почти прямые с лёгкой волной, а 4C — плотные, пружинистые кудри, которые часто не образуют чёткий рисунок.
Чаще всего волосы комбинированные: у висков может быть тип 3A, на затылке — 3B, а на макушке — 2C. Это абсолютно нормально, ведь структура волос зависит не только от генетики, но и от внешних факторов — влажности, температуры, ухода.
Понимание типа волос — это не просто любопытство, а ключ к здоровым кудрям. Средства, подходящие для одного типа, могут испортить другой.
Например, если обладательница плотных 3C-кудрей будет использовать лёгкий спрей-кондиционер для 2А, локоны останутся сухими и не сформируются. А если нанести жирный крем на тонкие волны, волосы быстро утратят объём и блеск.
Зная свой тип, легче подбирать уход и читать упаковку правильно: пометки вроде for fine curls, for wavy hair или for kinky hair перестают быть загадкой и превращаются в конкретные подсказки.
Пористость показывает, насколько волос впитывает и удерживает влагу.
Если прядь легко растягивается и возвращается в форму, всё в порядке. Если ломается — не хватает белка, а если не возвращается — нужна дополнительная влага. Здесь помогают маски с протеинами шелка и продукты на водной основе.
|Тип
|Форма
|Уход
|Ошибки
|2А-2С
|волны
|лёгкие муссы, спреи
|утяжеление маслами
|3А-3С
|кудри
|кремы, leave-in кондиционеры
|расчёсывание на сухую
|4А-4С
|спирали
|плотные баттеры, масла ши
|пересушивание феном
Определи тип. После мытья не расчёсывай волосы — дай им высохнуть естественно. Посмотри, как завиваются пряди.
Подбери уход. Волнам нужны лёгкие гели, кудрям — кремы, а спиралям — питательные баттеры.
Мой мягко. Выбирай шампуни без сульфатов (sulfate free) и не пересушивай кожу головы.
Не трогай лишний раз. Чем меньше манипуляций — тем чётче завиток.
Суши с диффузором. Это помогает сохранить форму кудрей и избежать пушистости.
Использование неподходящего шампуня → сухость и ломкость → переход на увлажняющий co-wash или мягкий sulfate-free шампунь.
Расчёсывание на сухую → пушистость → расчёсывание только на влажные волосы с кондиционером.
Частое применение масел → утяжеление → использовать лёгкие сыворотки или водные спреи.
Это нормально — большинство людей имеют "микс". Главное — наблюдать за каждой зоной отдельно. Можно использовать разные продукты: более лёгкие на макушке и питательные по длине. В этом случае лучше всего работает метод layering - наслаивание средств (например, leave-in + крем + гель).
|Тип волос
|Плюсы
|Минусы
|Волнистые
|объём, лёгкость укладки
|теряют форму без фиксации
|Кудрявые
|выразительный рисунок
|склонность к сухости
|Афро-тип
|плотность, упругость
|требует длительного ухода
Как определить тип волос?
Вымой голову, не расчёсывай, дай высохнуть естественно. Наблюдай форму завитка — по ней легко понять категорию.
Что выбрать: масло или крем?
Для волнистых — лёгкие масла, для плотных кудрей — густые кремы с маслом ши или кокоса.
Как сохранить форму после сна?
Используй наволочку из шёлка и собирай волосы в свободный "ананас" на макушке.
Каждый волосок кудрявого типа имеет овальное сечение, из-за чего пряди сильнее отражают свет.
У афрокудрей до 75% естественной усадки длины — именно поэтому они кажутся короче.
Волосы типа 3 и 4 лучше впитывают продукты при температуре тела, поэтому теплое полотенце после маски усиливает эффект.
