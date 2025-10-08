Бежевый больше не спасёт: новый тренд заставил забыть про нюд — теперь в моде вкус и темперамент

Первые прохладные дни осени приносят с собой не только смену гардероба, но и обновление палитры в бьюти-мире. Маникюр — один из самых выразительных способов передать настроение сезона, и именно в это время года на первый план выходят глубокие, уютные оттенки шоколада и корицы. Эти цвета стали настоящими фаворитами у стилистов и нейл-мастеров — теплые, чувственные и при этом элегантные, они идеально передают атмосферу осени.
Коричневая гамма уже давно считается универсальной: она ассоциируется с комфортом, теплом и природной гармонией. Оттенок шоколада на ногтях выглядит изысканно и благородно, подходит к любому образу — от повседневного до вечернего. Он подчеркивает ухоженность рук и не требует дополнительных акцентов.
Цвет корицы добавляет мягкости и живости. В нем есть лёгкий красноватый подтон, который освежает кожу и делает маникюр более теплым и дружелюбным. Такой оттенок выбирают те, кто хочет подчеркнуть свою женственность, но без излишней яркости.
|Параметр
|Шоколад
|Корица
|Тон
|Глубокий, нейтрально-коричневый
|Теплый, с рыжевато-красным подтоном
|Эффект
|Классический, сдержанный
|Мягкий, игривый
|Подходит
|Для офиса и вечерних мероприятий
|Для повседневного образа
|Сочетается с
|Золотом, бежем, серым
|Кремовыми, оливковыми и терракотовыми оттенками
Подготовьте ногти — удалите старое покрытие, придайте форму и отполируйте поверхность.
Нанесите базу, чтобы защитить ногтевую пластину от пигмента.
Выберите основной цвет. Для классического образа подойдёт глубокий шоколад. Если хотите тепла — добавьте коричный акцент.
Попробуйте эффект градиента: начните с темного у основания ногтя и переходите к светлому на кончике.
Украсьте маникюр тонкими линиями или геометрическим рисунком в контрастном цвете — это придаст индивидуальности.
Завершите покрытие топом — матовым для благородного эффекта или глянцевым для сияния.
Металлизированные оттенки в коричневой гамме — ещё один способ разнообразить осенний маникюр. Легкое мерцание меди, бронзы или шампанского подчеркнёт структуру покрытия и сделает ногти визуально длиннее. Такой вариант особенно эффектно смотрится на коротких ногтях квадратной формы.
|Плюсы
|Минусы
|Сочетается с большинством образов
|Требует аккуратного нанесения
|Подходит любому тону кожи
|Темные оттенки быстрее выдают сколы
|Актуальна в любой сезон
|Сложнее сочетать с холодными аксессуарами
Как выбрать подходящий оттенок шоколада?
Опирайтесь на тон кожи. Светлокожим подойдёт молочный шоколад, а смуглым — насыщенный горький.
Можно ли комбинировать шоколад и корицу в одном маникюре?
Да, и это тренд сезона. Используйте технику градиента или чередование пальцев с разными цветами.
Сколько держится такое покрытие?
Гель-лак в этих оттенках сохраняет стойкость до трёх недель, особенно при использовании профессиональной базы и топа.
Миф: темные оттенки зрительно укорачивают ногти.
Правда: при правильной форме и покрытии они, наоборот, вытягивают силуэт руки.
Миф: шоколадный цвет подходит только на зиму.
Правда: он универсален и отлично смотрится в любое время года, особенно в сочетании с тёплыми аксессуарами.
Миф: тёмный лак быстро тускнеет.
Правда: современный топ с эффектом защиты от УФ сохраняет блеск до месяца.
