Эффект фильтра без макияжа: секрет визажистов, который меняет всё за 30 секунд

Консилер — один из тех косметических продуктов, без которых невозможно представить идеальный макияж. Он способен буквально сотворить чудо: скрыть усталость, выровнять тон кожи, замаскировать покраснения и даже сделать взгляд более свежим. Однако чтобы добиться действительно безупречного результата, важно знать, как правильно выбрать и использовать консилер. Пять известных визажистов раскрыли свои профессиональные секреты, и теперь мы делимся ими с вами.

Фото: https://n1s1.hsmedia.ru/ea/b7/7c/eab77c68dd04d3992b309ae4be9794f1/1198x630_0xac120004_8368410691684506650.jpeg Девушка наносит консилер

Что делает консилер идеальным

Главная сила консилера — в его универсальности. Один продукт способен заменить сразу несколько: хайлайтер, корректор и тональный крем для отдельных зон. При этом он помогает создать естественное покрытие, если выбрать правильную текстуру и оттенок. Современные формулы содержат ухаживающие компоненты — гиалуроновую кислоту, витамин Е, масла ши и жожоба. Они не только маскируют недостатки, но и увлажняют кожу, предотвращая появление морщинок.

Кремовые консилеры идеально подходят для сухой кожи, а жидкие — для ежедневного макияжа. Плотные стики лучше использовать точечно, чтобы замаскировать прыщики или пятна. Для области вокруг глаз стоит выбирать лёгкие средства с осветляющим эффектом и сатиновым финишем.

Как сделать, чтобы консилер не растекался под глазами

Главная ошибка многих — нанесение консилера на неподготовленную кожу. Область вокруг глаз особенно чувствительна и требует регулярного увлажнения. Утром и вечером используйте крем для век, который смягчит кожу и предотвратит появление складочек.

"Наносите крем для век утром и вечером, а при нанесении макияжа не забудьте равномерно распределить консилер и закрепить его легкой пудрой для придания блеска", — советует визажист Джулия Рен.

Чтобы закрепить результат, используйте небольшое количество рассыпчатой пудры с мелким помолом. Наносите её пушистой кистью или влажным спонжем, не перегружая кожу. Такой приём не только фиксирует макияж, но и делает взгляд более открытым.

Как замаскировать темные круги под глазами

Тёмные круги — одна из самых частых причин, по которым женщины прибегают к консилеру. Здесь важно не просто замаскировать синеву, но и визуально "поднять" нижнюю часть глаза, придавая лицу свежесть.

"Вместо того чтобы наносить консилер на всю область под глазами, нарисуйте треугольник, который начинается от внутреннего уголка глаза, тянется высоко вверх по щеке и доходит до внешнего уголка глаза", — пояснила визажист Лиза Поттер-Диксон.

После нанесения мягко растушуйте средство вверх и внутрь, создавая естественный переход. Завершите макияж небольшим количеством консилера на веках — это придаст свет и сделает взгляд более выразительным.

Если синяки под глазами выраженные, выбирайте консилер с лёгким персиковым или розовым подтоном — он нейтрализует синеву.

Как скрыть недостатки кожи

Высыпания, покраснения, пигментные пятна — всё это легко замаскировать при правильной технике нанесения. Главное правило — не спешить и дать консилеру немного "схватиться" на коже.

"Если вы используете консилер для маскировки несовершенств, я советую нанести его тонким слоем пальцем или кистью, оставить на несколько минут, а затем аккуратно вдавить в кожу пальцем или кистью — пальцы разогреют средство и помогут ему слиться с кожей", — сказал визажист Алекс Ридер.

Этот приём позволяет добиться стойкого покрытия без ощущения маски. Чтобы избежать перегруженности, не наносите слишком много продукта. Лучше использовать несколько тонких слоёв, чем один плотный.

Советы шаг за шагом

Подготовьте кожу — очистите и нанесите базу под макияж. Выберите подходящий оттенок консилера: он должен быть на полтона светлее вашего тона лица. Используйте кисть для точечного нанесения или влажный спонж для растушёвки. Закрепите результат лёгкой пудрой или фиксирующим спреем. В завершение добавьте немного хайлайтера на верхнюю часть скул — это придаст лицу свежесть.

Консилер до или после тонального крема

Многие спорят, в какой последовательности наносить консилер. Одни считают, что сначала стоит выровнять тон лица, другие — что именно консилер помогает скорректировать оттенок кожи перед тональным кремом.

"Для более естественного и свежего финиша я предпочитаю сначала нанести консилер… Для более эффектного макияжа с полным покрытием я сначала наношу тональный крем, а затем консилер", — отметила визажист Дженнифер Оливер.

Если вы хотите лёгкий макияж, достаточно нанести немного консилера в центр лица и под глаза. Для вечернего образа лучше использовать оба средства: сначала тональный крем, затем консилер для высветления отдельных зон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: нанесение консилера на сухую кожу.

→ Последствие: средство скатывается и подчеркивает морщины.

→ Альтернатива: используйте увлажняющий крем или праймер перед макияжем.

→ Последствие: эффект маски, кожа выглядит неестественно.

→ Альтернатива: наносите консилер тонкими слоями, растушевывая спонжем.

→ Последствие: кожа выглядит тусклой или серой.

→ Альтернатива: подбирайте консилер в дневном свете, ориентируясь на подтон кожи.

Плюсы и минусы консилера

Плюсы Минусы Скрывает усталость и несовершенства Может подчеркнуть морщины при пересушенной коже Делает взгляд более свежим Требует правильного подбора оттенка Универсален: подходит для лица и зоны под глазами Неправильное нанесение приводит к "эффекту маски" При регулярном использовании ухаживает за кожей Необходима фиксация пудрой для стойкости

Частые вопросы

Как выбрать консилер по типу кожи?

Для сухой кожи выбирайте увлажняющие формулы, для жирной — стойкие матовые текстуры, а для комбинированной подойдут лёгкие кремовые.

Что лучше — консилер или корректор?

Корректор предназначен для точечного нанесения, консилер — для более обширных зон. Лучше использовать оба средства в комплексе.

Как продлить стойкость консилера?

Нанесите праймер перед макияжем и закрепите пудрой или фиксирующим спреем.

Мифы и правда

Миф: консилер сушит кожу.

Правда: современные формулы содержат увлажняющие компоненты, которые ухаживают за кожей.

Миф: консилер нужен только под глаза.

Правда: его можно использовать для контуринга и выравнивания тона по всему лицу.

Миф: консилер заменяет тональный крем.

Правда: он дополняет макияж, но не может полностью заменить базовое покрытие.

3 интересных факта о консилере

Первые консилеры появились ещё в 1950-х и использовались актрисами Голливуда для телесъёмок. Современные средства часто сочетают уход и макияж: содержат пептиды и антиоксиданты. Некоторые марки выпускают консилеры с SPF-защитой — идеальный вариант для города.

А что если…

Если под рукой нет консилера, его временно можно заменить тональным кремом, смешанным с каплей хайлайтера. А чтобы взгляд выглядел свежим, нанесите немного светлого теня во внутренний уголок глаза — этот трюк используют визажисты на съёмках.