Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алла Пугачёва осталась без медицинской страховки: что это значит для народной артистки
От Унесённых ветром до Мстителей: какие фильмы стали символами своих поколений
Тайные встречи Мэттью Перри: как актёр боролся с зависимостью в доме Оззи Осборна
Планета без звезды растёт с невообразимой скоростью: учёные наблюдают рождение нового мира
Розы замирают перед бурей: осенний ритуал решает судьбу и пышность весеннего цветения
Забудьте о привязке к одному банку: как технологии дали россиянам выбор
Красивые цифры против реальности: как реклама автокредитов прячет ловушки
Смертельный яд и лекарство в одном флаконе: конусные улитки открыли путь к препаратам будущего
Гепатопротекторы — пустышка или спасение? Раскрываем правду о популярных лекарствах для печени

Секрет фарфорового лица из Голливуда: актрисы делали это каждое утро — и не старели

5:02
Моя семья » Красота и стиль

Начать день с холодной воды — звучит просто, но именно этот ритуал способен заметно преобразить кожу и добавить бодрости. Умывание ледяной водой уже давно стало не просто модным лайфхаком, а настоящей процедурой, которую дерматологи и визажисты ставят в один ряд с базовым уходом. Всё, что вам нужно, — миска, вода и несколько кубиков льда.

Ледяная ванна для лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ледяная ванна для лица

Почему ледяная вода так эффективна

Контраст температуры действует мгновенно: сосуды сужаются, кровообращение ускоряется, кожа получает заряд свежести. Такое пробуждение не только бодрит лучше кофе, но и оказывает накопительный эффект, если делать процедуру регулярно.

Многие замечают, что через пару недель кожа становится ровнее, исчезают утренняя припухлость и лёгкие покраснения, а поры кажутся менее заметными. Всё благодаря естественному тонусу, который возвращает коже холод.

Как правильно выполнять процедуру

  1. Налейте в миску холодную воду и добавьте горсть льда.

  2. Очистите лицо от косметики и загрязнений.

  3. Погрузите лицо в воду на 10-30 секунд. Сделайте это 2-3 раза.

  4. Осторожно промокните кожу чистым полотенцем и нанесите увлажняющий крем или сыворотку.

Если холодная вода кажется слишком экстремальной, можно просто протирать лицо тканью, смоченной в ледяной воде. Главное — избегать переохлаждения и не использовать метод, если кожа склонна к куперозу или сосудистым реакциям.

Советы шаг за шагом

  • Делайте процедуру утром, сразу после пробуждения.
  • Используйте фильтрованную или минеральную воду — она мягче для кожи.
  • После охлаждения не наносите продукты с кислотами или ретинолом — дайте коже восстановиться.
  • Если хотите усилить эффект, добавьте в воду несколько капель эфирного масла мяты или розмарина.

Альтернатива: косметический лёд

Для тех, кто любит системность, подойдёт замороженный отвар ромашки, зелёного чая или петрушки. Кубики можно хранить в морозилке и использовать каждое утро — это мягче, чем погружение, но тоже эффективно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: долго держать лицо в ледяной воде.
    Последствие: раздражение и сухость кожи.
    Альтернатива: короткие подходы по 10 секунд с перерывами.
  • Ошибка: делать процедуру без очищения.
    Последствие: загрязнения закупоривают поры, эффект теряется.
    Альтернатива: мягкий гель для умывания перед охлаждением.
  • Ошибка: протирать кожу грубым полотенцем.
    Последствие: микротравмы и шелушение.
    Альтернатива: аккуратно промакивать мягкой тканью.

А что если заменить холодную воду кубиками льда

Эффект будет схожим, но лёд может быть агрессивнее для чувствительной кожи. Лучше оборачивать кубик в салфетку или использовать специальные ролики из нержавеющей стали — они обеспечивают тот же эффект, но без риска обморожения.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Уменьшает отёки и мешки под глазами Не подходит при сосудистых звёздочках
Делает кожу гладкой и упругой Возможен стресс для чувствительной кожи
Улучшает впитывание кремов Требует осторожности зимой
Придаёт естественный румянец Нельзя применять при простуде
Стоит практически ничего Эффект сохраняется при регулярности

FAQ

Как часто можно делать процедуру?
Каждое утро, если кожа нормально реагирует на холод.

Можно ли использовать лёд из-под крана?
Лучше фильтрованный — жёсткая вода сушит кожу.

Что наносить после?
Увлажняющую сыворотку или крем, например с гиалуроновой кислотой или пантенолом.

Подходит ли мужчинам?
Да, особенно после бритья — холодная вода снимает раздражение.

Когда виден результат?
Обычно через 5-7 дней регулярного применения.

Мифы и правда

Миф: ледяная вода полностью убирает морщины.
Правда: она улучшает тонус, но не заменяет антивозрастной уход.

Миф: чем холоднее, тем лучше.
Правда: слишком низкая температура вызывает спазм сосудов и может навредить.

Миф: после процедуры можно не наносить крем.
Правда: увлажнение необходимо — холод снижает липидный барьер.

Три любопытных факта

  1. В японской косметике холодные маски считаются символом чистоты и молодости — их применяют даже перед макияжем.

  2. Актрисы старого Голливуда погружали лицо в ледяное молоко — считалось, что оно делает кожу "фарфоровой".

  3. В корейском уходе эффект холода часто заменяют охлаждающими гелями с мятой и алоэ — это щадящий вариант для ежедневного применения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Домашние животные
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Загадки западной риторики: что скрывается за фразой Украина не должна проиграть Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Последние материалы
Красивые цифры против реальности: как реклама автокредитов прячет ловушки
Смертельный яд и лекарство в одном флаконе: конусные улитки открыли путь к препаратам будущего
Хитрый напиток: почему цикорий лучше чая и кофе
Гепатопротекторы — пустышка или спасение? Раскрываем правду о популярных лекарствах для печени
Ботокс больше не в моде: женщины нашли способ вернуть гладкость без уколов
Он знал, что вечная мерзлота его раздавит: правда о том, зачем капитан пошёл в лёд с обречённым судном
Главный фитнес-антистресс: практика, которая возвращает телу лёгкость, а голове — покой
Шутка обернулась скандалом: Шаляпин ответил на обвинения в унижении ребёнка
Дождь не уходит, туристы не выходят: как Матмо сорвал планы тысяч путешественников
Фанатки в трауре: почему Тимоти Шаламе расстался со своей пышной шевелюрой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.