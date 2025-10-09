Прощай, монотонность: новые модели вытесняют чёрные леггинсы с подиумов и улиц

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чёрные леггинсы давно стали синонимом комфорта — вроде бы ничто не заменит их универсальность. Но мода 2025 года уверенно предлагает альтернативы: всё те же удобные, но куда интереснее визуально. От лёгких капри до элегантных клёш-моделей — вот восемь способов обновить свой гардероб, не расставаясь с привычным чувством уюта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Модный образ с белой рубашкой

Почему классические леггинсы устарели

Чёрные леггинсы — та база, что была с нами последние два десятилетия. Мы носили их в спортзал, на прогулку, даже на работу под удлинённый жакет. Но времена изменились: мода на "пилатес-маму”, минимализм и мягкий комфорт вдохновили дизайнеров искать новые формы привычной вещи.

Сегодня в тренде не столько спортивная функциональность, сколько осознанный стиль — вещи, которые выглядят так же комфортно, как и ощущаются. Поэтому на смену классическим облегающим леггинсам приходят вариации, способные подчеркнуть фигуру и добавить образу архитектурности.

Леггинсы-клёш — элегантность в движении

Да, они вернулись. Расклешённые модели снова на пике популярности, и не зря: они вытягивают силуэт, визуально удлиняют ноги и создают динамику в движении.

Клёш можно найти в спортивных коллекциях, вязаных моделях и костюмных тканях. Их носят и на занятия пилатесом, и в офис — достаточно выбрать модель из плотного эластичного материала.

"Крой брюк-клёш создаёт женственный и уверенный силуэт", — отмечают стилисты модных домов Chloé и Toteme.

Сочетайте их с укороченными топами, кожаными куртками или худи — образ получится расслабленным, но собранным.

Леггинсы-капри — привет из 2000-х

Когда-то капри считались спорным элементом гардероба, но в 2025 году они возвращаются в моде, особенно в сочетании с колготками. Такой приём делает образ осенним и немного дерзким.

Лучше всего выбирать длину чуть ниже колена или до середины икры. Сверху — оверсайз-тренч, грубые ботинки или балетки. Это тот случай, когда спорт-шик плавно переходит в уличный стиль.

Блогеры советуют использовать капри как основу многослойных образов: под юбку-плиссе или шерстяное мини. Получается не банально и при этом тепло.

Цвет и фактура — новые акценты

Если чёрный всё ещё кажется безопасной зоной, попробуйте расширить палитру. В этом сезоне особенно популярны:

Шоколадные и кофейные тона: мягко подчёркивают фигуру.

мягко подчёркивают фигуру. Карамельные и кремовые оттенки: визуально освежают и добавляют светлого настроения в серые дни.

визуально освежают и добавляют светлого настроения в серые дни. Графитовые и сливовые модели: альтернатива привычному чёрному, но с характером.

Для тех, кто всё же не готов к цветным экспериментам, подойдёт компромисс — чёрные леггинсы с деталями: разрезы у щиколотки, декоративные швы, плотные вставки, петли под пятку или эффект "второй кожи".

Леггинсы с интересным кроем

Необязательно отказываться от чёрного, чтобы обновить образ. Иногда всё решает деталь кроя. Попробуйте:

леггинсы с разрезами спереди: визуально удлиняют ногу;

визуально удлиняют ногу; модели с защипами: создают эффект брюк;

создают эффект брюк; варианты с завышенной талией и поясом: идеальны под укороченные топы;

идеальны под укороченные топы; леггинсы, доходящие до пятки: стилистический приём, который делают образ "катковым”, в духе модных показов.

Модные ткани

Материал Как выглядит Где носить Неопрен Держит форму, визуально "стройнит" Для офиса и прогулок Велюр Мягкий и уютный, но с лоском Для вечера и кафе Кожзам и эко-кожа Эффектно отражает свет Для выхода или вечернего образа Трикотаж с лайкрой Удобный и пластичный Для спорта и дома

Особенно модно комбинировать несколько фактур в одном образе: например, кожаные леггинсы + кашемировый свитер + пухлый шарф.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: носить тонкие чёрные леггинсы как брюки.

Последствие: просвечивание и небрежный вид.

Альтернатива: выбирайте плотные модели из микрофибры или с фактурной поверхностью.

Ошибка: сочетать леггинсы с короткими топами без акцента на талии.

Последствие: пропорции теряются.

Альтернатива: добавляйте удлинённые жакеты или рубашки.

Ошибка: выбирать модель "впритык".

Последствие: заломы и деформация ткани.

Альтернатива: ищите модели с эластаном 8-10%.

А что если сделать образ вне трендов

Если мода на цвет и крой не вдохновляет, можно поиграть с слоями: наденьте леггинсы под полупрозрачное платье, шёлковую юбку или oversize-шорты. Такой приём делает образ модным без очевидной смены гардероба.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Удобство и эластичность Подчёркивают недостатки, если подобраны неверно Подходят под любой стиль Требуют качественной ткани Универсальны круглый год Быстро теряют форму при стирке Можно комбинировать с любыми вещами Иногда выглядят слишком "по-домашнему"

FAQ

Какие леггинсы самые универсальные

Модели из плотного трикотажа или костюмной ткани с эффектом "брюк".

Можно ли носить леггинсы в офис

Да, если выбрать фактурные и комбинировать их с пиджаком и ботильонами.

Что в моде вместо чёрных леггинсов

Клёш, капри, модели с декоративными элементами и варианты в шоколадных оттенках.

Мифы и правда

Миф: леггинсы — только для спорта.

Правда: современные модели становятся частью повседневных и офисных образов.

Миф: цветные леггинсы полнят.

Правда: при правильном крое и матовой ткани они, наоборот, вытягивают силуэт.

Миф: блестящие леггинсы — моветон.

Правда: металлизированные модели снова в моде, особенно в паре с минималистичными вещами.

2 интересных факта

Первые леггинсы появились как элемент военной униформы в XVIII веке.

В 1980-х они стали символом аэробики и спортивной культуры.

Исторический контекст

В 1950-х леггинсы носили актрисы Голливуда — Мэрилин Монро и Одри Хепбёрн.

В 1980-х их популяризировала Мадонна.

В 2020-х леггинсы окончательно перешли из спортзала в гардероб "умного комфорта".

Мода больше не требует жертв — она предлагает комфорт с характером, и новые леггинсы становятся лучшим доказательством того, что удобство может быть по-настоящему стильным.