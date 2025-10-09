Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ей 10 миллиардов лет — комета старше Солнца в два раза: что скрывает древний странник
Платёжная революция? Банкиры готовы создать конкурента Миру
Ипотека — это часы с бомбой: вот что запускает всего один просроченный платёж
Этот кусочек курицы накапливает всю химию с производства: его не спасает даже варка
Квантовая магия: как обычный алмаз дарит свет
Самая весёлая тренировка в мире: секрет зумбы, которая заряжает энергией сильнее кофе
Секрет из прошлого века, который работает: огурцы укореняются прямо в воде — и дают урожай
Непредсказуемое сотрудничество: что связывает Ларису Рубальскую и Адриано Челентано
Забудьте о спокойствии: эта собака требует внимания 24/7, но дарит взамен нечто большее

Прощай, монотонность: новые модели вытесняют чёрные леггинсы с подиумов и улиц

Моя семья » Красота и стиль

Чёрные леггинсы давно стали синонимом комфорта — вроде бы ничто не заменит их универсальность. Но мода 2025 года уверенно предлагает альтернативы: всё те же удобные, но куда интереснее визуально. От лёгких капри до элегантных клёш-моделей — вот восемь способов обновить свой гардероб, не расставаясь с привычным чувством уюта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему классические леггинсы устарели

Чёрные леггинсы — та база, что была с нами последние два десятилетия. Мы носили их в спортзал, на прогулку, даже на работу под удлинённый жакет. Но времена изменились: мода на "пилатес-маму”, минимализм и мягкий комфорт вдохновили дизайнеров искать новые формы привычной вещи.

Сегодня в тренде не столько спортивная функциональность, сколько осознанный стиль — вещи, которые выглядят так же комфортно, как и ощущаются. Поэтому на смену классическим облегающим леггинсам приходят вариации, способные подчеркнуть фигуру и добавить образу архитектурности.

Леггинсы-клёш — элегантность в движении

Да, они вернулись. Расклешённые модели снова на пике популярности, и не зря: они вытягивают силуэт, визуально удлиняют ноги и создают динамику в движении.

Клёш можно найти в спортивных коллекциях, вязаных моделях и костюмных тканях. Их носят и на занятия пилатесом, и в офис — достаточно выбрать модель из плотного эластичного материала.

"Крой брюк-клёш создаёт женственный и уверенный силуэт", — отмечают стилисты модных домов Chloé и Toteme.

Сочетайте их с укороченными топами, кожаными куртками или худи — образ получится расслабленным, но собранным.

Леггинсы-капри — привет из 2000-х

Когда-то капри считались спорным элементом гардероба, но в 2025 году они возвращаются в моде, особенно в сочетании с колготками. Такой приём делает образ осенним и немного дерзким.

Лучше всего выбирать длину чуть ниже колена или до середины икры. Сверху — оверсайз-тренч, грубые ботинки или балетки. Это тот случай, когда спорт-шик плавно переходит в уличный стиль.

Блогеры советуют использовать капри как основу многослойных образов: под юбку-плиссе или шерстяное мини. Получается не банально и при этом тепло.

Цвет и фактура — новые акценты

Если чёрный всё ещё кажется безопасной зоной, попробуйте расширить палитру. В этом сезоне особенно популярны:

  • Шоколадные и кофейные тона: мягко подчёркивают фигуру.
  • Карамельные и кремовые оттенки: визуально освежают и добавляют светлого настроения в серые дни.
  • Графитовые и сливовые модели: альтернатива привычному чёрному, но с характером.

Для тех, кто всё же не готов к цветным экспериментам, подойдёт компромисс — чёрные леггинсы с деталями: разрезы у щиколотки, декоративные швы, плотные вставки, петли под пятку или эффект "второй кожи".

Леггинсы с интересным кроем

Необязательно отказываться от чёрного, чтобы обновить образ. Иногда всё решает деталь кроя. Попробуйте:

  • леггинсы с разрезами спереди: визуально удлиняют ногу;
  • модели с защипами: создают эффект брюк;
  • варианты с завышенной талией и поясом: идеальны под укороченные топы;
  • леггинсы, доходящие до пятки: стилистический приём, который делают образ "катковым”, в духе модных показов.

Модные ткани

Материал Как выглядит Где носить
Неопрен Держит форму, визуально "стройнит" Для офиса и прогулок
Велюр Мягкий и уютный, но с лоском Для вечера и кафе
Кожзам и эко-кожа Эффектно отражает свет Для выхода или вечернего образа
Трикотаж с лайкрой Удобный и пластичный Для спорта и дома

Особенно модно комбинировать несколько фактур в одном образе: например, кожаные леггинсы + кашемировый свитер + пухлый шарф.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: носить тонкие чёрные леггинсы как брюки.
    Последствие: просвечивание и небрежный вид.
    Альтернатива: выбирайте плотные модели из микрофибры или с фактурной поверхностью.

  • Ошибка: сочетать леггинсы с короткими топами без акцента на талии.
    Последствие: пропорции теряются.
    Альтернатива: добавляйте удлинённые жакеты или рубашки.

  • Ошибка: выбирать модель "впритык".
    Последствие: заломы и деформация ткани.
    Альтернатива: ищите модели с эластаном 8-10%.

А что если сделать образ вне трендов

Если мода на цвет и крой не вдохновляет, можно поиграть с слоями: наденьте леггинсы под полупрозрачное платье, шёлковую юбку или oversize-шорты. Такой приём делает образ модным без очевидной смены гардероба.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Удобство и эластичность Подчёркивают недостатки, если подобраны неверно
Подходят под любой стиль Требуют качественной ткани
Универсальны круглый год Быстро теряют форму при стирке
Можно комбинировать с любыми вещами Иногда выглядят слишком "по-домашнему"

FAQ

Какие леггинсы самые универсальные

Модели из плотного трикотажа или костюмной ткани с эффектом "брюк".

Можно ли носить леггинсы в офис

Да, если выбрать фактурные и комбинировать их с пиджаком и ботильонами.

Что в моде вместо чёрных леггинсов

Клёш, капри, модели с декоративными элементами и варианты в шоколадных оттенках.

Мифы и правда

  • Миф: леггинсы — только для спорта.
    Правда: современные модели становятся частью повседневных и офисных образов.

  • Миф: цветные леггинсы полнят.
    Правда: при правильном крое и матовой ткани они, наоборот, вытягивают силуэт.

  • Миф: блестящие леггинсы — моветон.
    Правда: металлизированные модели снова в моде, особенно в паре с минималистичными вещами.

2 интересных факта

  • Первые леггинсы появились как элемент военной униформы в XVIII веке.
  • В 1980-х они стали символом аэробики и спортивной культуры.

Исторический контекст

  • В 1950-х леггинсы носили актрисы Голливуда — Мэрилин Монро и Одри Хепбёрн.
  • В 1980-х их популяризировала Мадонна.
  • В 2020-х леггинсы окончательно перешли из спортзала в гардероб "умного комфорта".

Мода больше не требует жертв — она предлагает комфорт с характером, и новые леггинсы становятся лучшим доказательством того, что удобство может быть по-настоящему стильным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
