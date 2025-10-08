Один раз не хватит: зачем девушки моют лицо дважды и почему кожа благодарит их за это

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый новый бьюти-тренд обещает "кожу мечты", но далеко не все выдерживают проверку временем. Однако у double cleansing — или двойного очищения — есть реальный шанс остаться с нами надолго. Корейская система ухода, породившая этот метод, оказалась куда глубже, чем просто модный ритуал с двумя баночками. Почему все о нём говорят, кому он действительно нужен и в каких случаях стоит притормозить — рассказываем подробно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ночной уход за кожей

Что такое двойное очищение

Двойное очищение — это не просто умыться дважды, а продуманный двухэтапный процесс. Сначала ты используешь средство на масляной основе — гидрофильное масло, бальзам или мицеллярную воду. Оно растворяет всё жирорастворимое: макияж, SPF, кожное сало и загрязнения, которые не уберёшь водой.

Второй этап — средство на водной основе: пенка, гель или мусс. Оно смывает остатки масла и загрязнения, очищая кожу до идеальной гладкости. Такой подход не только эффективнее, но и бережнее — кожа остаётся чистой, но без ощущения стянутости.

Идея пришла из Кореи, где чистота кожи считается главным показателем её здоровья. Там верят: если лицо идеально очищено, активные компоненты кремов и сывороток работают в разы лучше.

"Первый этап нужен, чтобы удалить жирорастворимые загрязнения, второй — чтобы убрать водорастворимые", — поясняет дерматолог Робин Гмирек.

Почему обычного умывания недостаточно

Современный макияж, солнцезащитные кремы и пыль мегаполиса создают на коже плотную "плёнку". Вода и пенка не справляются с ней, потому что многие загрязнения растворяются только в масле. Отсюда — забитые поры, тусклый цвет лица и воспаления.

Масло мягко растворяет макияж и себум, а пенка или гель убирают остатки без пересушивания. В итоге кожа дышит, становится гладкой, а кремы впитываются заметно лучше.

Кому подходит двойное очищение

Тем, кто использует макияж и SPF: масло идеально справляется с плотными средствами.

масло идеально справляется с плотными средствами. Жителям крупных городов: смывает частицы пыли и загрязнения, невидимые глазу.

смывает частицы пыли и загрязнения, невидимые глазу. Обладательницам жирной и комбинированной кожи: помогает регулировать себум и предотвращает чёрные точки.

помогает регулировать себум и предотвращает чёрные точки. Любителям активного ухода: подготавливает кожу к сывороткам и кислотам.

Если у тебя сухая, чувствительная или зрелая кожа — метод тоже возможен, но с корректировкой. Выбирай деликатные текстуры: мягкое масло без ароматизаторов и нейтральную пенку без сульфатов.

Когда двойное очищение противопоказано

При экземе, розацеа, активных воспалениях или сильной сухости.

Если кожа реагирует на любые масла покраснением.

Если ты не используешь макияж и SPF, ежедневное двойное очищение может быть лишним — достаточно мягкого геля утром и вечером.

Типичные ошибки

Ошибка Последствие Альтернатива Умываться дважды одним средством Пересушивание и раздражение Используй два разных продукта Применять агрессивные формулы (спирт, кислоты) Нарушение защитного барьера Мягкие текстуры с pH 5.5 Не наносить крем после очищения Стянутость, шелушение Увлажняющий крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой Делать двойное очищение утром и вечером Потеря липидного слоя Только вечером, утром — один этап

Как правильно делать double cleansing

Масло или бальзам нанеси сухими руками на сухое лицо.

Мягко массируй 1-2 минуты, особенно в области Т-зоны.

Добавь немного воды — средство превратится в эмульсию.

Смой тёплой водой.

Пенка или гель — нанеси на влажную кожу, вспень, умойся и смой.

Промокни лицо полотенцем и сразу нанеси увлажняющий продукт.

Совет: если используешь гидрофильное масло, не бойся, что оно "забьёт" поры. Его формула специально создана для полного смывания водой.

Что выбрать

Тип кожи Первый этап Второй этап Жирная, комбинированная Гидрофильное масло с зелёным чаем, чайным деревом Гель с цинком или ниацинамидом Сухая, чувствительная Масло-сыворотка с авокадо или овсом Кремовая пенка без сульфатов Нормальная Бальзам с жожоба Гель с алоэ или пантенолом Проблемная Мицеллярное масло с минимальным количеством отдушек Пребиотическая пенка

А что если пропустить первый этап

Если ты не наносила макияж, крем с SPF и не была на улице весь день — можно ограничиться одним очищающим средством. Но если вечером чувствуешь липкость, блеск или тусклость — двойное очищение поможет вернуть ощущение свежести и лёгкости.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Глубокое очищение без пересушивания Требует больше времени Улучшает впитывание уходовых средств Нужно подобрать средства по типу кожи Подходит для плотного макияжа Может вызвать раздражение при неправильном уходе Делает кожу гладкой и сияющей Не подходит при дерматологических заболеваниях

FAQ

Можно ли использовать обычное растительное масло

Нет. Кулинарные масла (оливковое, кокосовое) не эмульгируются с водой и могут забивать поры. Лучше брать гидрофильное.

Подходит ли двойное очищение мужчинам

Да, особенно тем, кто использует SPF или живёт в городе — кожа очищается глубже.

Как часто нужно делать double cleansing

Раз в день, вечером. Утром достаточно лёгкой пенки.

Мифы и правда

Миф: двойное очищение сушит кожу.

Правда: при правильных средствах оно, наоборот, помогает восстановить баланс.

Миф: второй этап можно пропустить.

Правда: без него масло не смоется полностью.

Миф: метод подходит только для кореянок.

Правда: универсален, просто требует адаптации под климат и тип кожи.

Три интересных факта

Первыми идею двойного очищения предложили японские гейши, снимая макияж камелиевым маслом.

В Корее этот этап называют "нулевым уходом" — он предшествует всем остальным процедурам.

Исторический контекст

В 1960-х европейские косметологи впервые адаптировали японский способ умывания для салонов красоты.

В 2010-х double cleansing стал ключевым элементом K-beauty.

Сегодня он вошёл в дерматологические протоколы ухода за кожей с акне и загрязнёнными порами.

Двойное очищение — не просто модный ритуал, а осознанный способ подарить коже чистоту, дыхание и настоящее сияние.