Один раз не хватит: зачем девушки моют лицо дважды и почему кожа благодарит их за это

Каждый новый бьюти-тренд обещает "кожу мечты", но далеко не все выдерживают проверку временем. Однако у double cleansing — или двойного очищения — есть реальный шанс остаться с нами надолго. Корейская система ухода, породившая этот метод, оказалась куда глубже, чем просто модный ритуал с двумя баночками. Почему все о нём говорят, кому он действительно нужен и в каких случаях стоит притормозить — рассказываем подробно.
Двойное очищение — это не просто умыться дважды, а продуманный двухэтапный процесс. Сначала ты используешь средство на масляной основе — гидрофильное масло, бальзам или мицеллярную воду. Оно растворяет всё жирорастворимое: макияж, SPF, кожное сало и загрязнения, которые не уберёшь водой.
Второй этап — средство на водной основе: пенка, гель или мусс. Оно смывает остатки масла и загрязнения, очищая кожу до идеальной гладкости. Такой подход не только эффективнее, но и бережнее — кожа остаётся чистой, но без ощущения стянутости.
Идея пришла из Кореи, где чистота кожи считается главным показателем её здоровья. Там верят: если лицо идеально очищено, активные компоненты кремов и сывороток работают в разы лучше.
"Первый этап нужен, чтобы удалить жирорастворимые загрязнения, второй — чтобы убрать водорастворимые", — поясняет дерматолог Робин Гмирек.
Современный макияж, солнцезащитные кремы и пыль мегаполиса создают на коже плотную "плёнку". Вода и пенка не справляются с ней, потому что многие загрязнения растворяются только в масле. Отсюда — забитые поры, тусклый цвет лица и воспаления.
Масло мягко растворяет макияж и себум, а пенка или гель убирают остатки без пересушивания. В итоге кожа дышит, становится гладкой, а кремы впитываются заметно лучше.
Если у тебя сухая, чувствительная или зрелая кожа — метод тоже возможен, но с корректировкой. Выбирай деликатные текстуры: мягкое масло без ароматизаторов и нейтральную пенку без сульфатов.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Умываться дважды одним средством
|Пересушивание и раздражение
|Используй два разных продукта
|Применять агрессивные формулы (спирт, кислоты)
|Нарушение защитного барьера
|Мягкие текстуры с pH 5.5
|Не наносить крем после очищения
|Стянутость, шелушение
|Увлажняющий крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой
|Делать двойное очищение утром и вечером
|Потеря липидного слоя
|Только вечером, утром — один этап
Совет: если используешь гидрофильное масло, не бойся, что оно "забьёт" поры. Его формула специально создана для полного смывания водой.
|Тип кожи
|Первый этап
|Второй этап
|Жирная, комбинированная
|Гидрофильное масло с зелёным чаем, чайным деревом
|Гель с цинком или ниацинамидом
|Сухая, чувствительная
|Масло-сыворотка с авокадо или овсом
|Кремовая пенка без сульфатов
|Нормальная
|Бальзам с жожоба
|Гель с алоэ или пантенолом
|Проблемная
|Мицеллярное масло с минимальным количеством отдушек
|Пребиотическая пенка
Если ты не наносила макияж, крем с SPF и не была на улице весь день — можно ограничиться одним очищающим средством. Но если вечером чувствуешь липкость, блеск или тусклость — двойное очищение поможет вернуть ощущение свежести и лёгкости.
|Плюсы
|Минусы
|Глубокое очищение без пересушивания
|Требует больше времени
|Улучшает впитывание уходовых средств
|Нужно подобрать средства по типу кожи
|Подходит для плотного макияжа
|Может вызвать раздражение при неправильном уходе
|Делает кожу гладкой и сияющей
|Не подходит при дерматологических заболеваниях
Нет. Кулинарные масла (оливковое, кокосовое) не эмульгируются с водой и могут забивать поры. Лучше брать гидрофильное.
Да, особенно тем, кто использует SPF или живёт в городе — кожа очищается глубже.
Раз в день, вечером. Утром достаточно лёгкой пенки.
Миф: двойное очищение сушит кожу.
Правда: при правильных средствах оно, наоборот, помогает восстановить баланс.
Миф: второй этап можно пропустить.
Правда: без него масло не смоется полностью.
Миф: метод подходит только для кореянок.
Правда: универсален, просто требует адаптации под климат и тип кожи.
Двойное очищение — не просто модный ритуал, а осознанный способ подарить коже чистоту, дыхание и настоящее сияние.
