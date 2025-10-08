Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет сияющего унитаза нашли не клинеры, а домохозяйки: рецепт проще яичницы
Сухой воздух от обогревателей ослабляет иммунитет — врачи предупреждают о скрытой опасности зимнего тепла
Мясо в плове будет таять во рту, а не жеваться как резина: вся хитрость в одном простом шаге
Когда 2 года — не возраст: почему китайские кроссоверы с пробегом продаются как горячие пирожки
Подводный мир с запретным входом: куда не решаются погружаться даже военные субмарины
Крупный штраф за крошку хлеба: как забота о птицах стала в Москве поводом для наказания
Проволочник не спит даже зимой — это средство лишает его шансов: земля сама выгоняет личинок
Новогодние каникулы удлинились — путешественники перевернули рынок: что происходит
Уксус против жира: диета начинается с надежды, а заканчивается гастритом — врачи бьют тревогу

Материал с характером: он вернулся из бунтарских 80-х, чтобы разрушить серость осенних пальто

0:49
Моя семья » Красота и стиль

Осень 2025 года обещает быть блестящей во всех смыслах — и дело не только в дождливых улицах. На первый план выходит лаковая кожа: глянцевая, притягательная, с лёгким налётом дерзости. Но если раньше она ассоциировалась с байкерами и ночными клубами, то теперь дизайнеры сделали её частью повседневной элегантности. На подиумах Schiaparelli, Burberry, Coperni и Chloé этот материал показали не как вызов, а как утончённое заявление о вкусе.

Модель в лаковом пальто с меховым воротником на подиуме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Модель в лаковом пальто с меховым воротником на подиуме

Возвращение глянца

Сегодня лаковая кожа переживает ренессанс. Глянец снова в моде, но теперь он работает на сдержанность, а не на эпатаж. Это больше не история про "фетиш" или "рок-н-ролл". Это про архитектурные формы, чёткие линии и уверенность без громких слов.

На смену коротким жакетам и мини-платьям из нулевых пришли строгие тренчи, прямые юбки и даже офисные костюмы из лакированной кожи. Такая одежда играет на контрасте — блеск поверхности против мягкости кроя.

Тренд №1 — верхняя одежда

Самый актуальный элемент — лаковый тренч. Он выглядит дорого даже в базовом чёрном или карамельном цвете. Главное — избегать излишней сложности. В моде минимализм: прямой силуэт, мягкая линия плеч, акцент на талии. Именно такие модели блистали на подиумах Burberry и Chloé.

Впрочем, если хочется динамики, стоит обратить внимание на короткие куртки — бомберы и косухи. Они идеально сочетаются с плотным денимом, шерстью или трикотажем, добавляя образу энергии.

"Главное в лаковой коже — не бояться блеска. Это не агрессия, а уверенность", — отметил стилист на показе Coperni.

Тренд №2 — юбки и платья

Юбка-карандаш из лаковой кожи — один из самых универсальных предметов сезона. Она сочетается и с офисной рубашкой, и с объёмным свитером, создавая баланс между строгостью и дерзостью.

Модные оттенки — шоколад, бордо, глубокий изумруд, сливовый и традиционный чёрный. Дизайнеры всё чаще отходят от привычного глянца в сторону цветных лаков, где блеск становится не крикливым, а бархатным.

Для тех, кто готов на смелые эксперименты, подойдут платья или тотал-костюмы из лакированного материала. В коллекциях Schiaparelli такие ансамбли украшены тиснением — рельеф создаёт игру света, превращая костюм из делового в вечерний.

Аксессуары с эффектом отражения

Не готовы надеть глянцевую юбку? Начните с мелочей. Обувь и сумки из лаковой кожи — отличный способ войти в тренд.

В этом сезоне на пике ботильоны, челси и высокие сапоги из лакированной кожи. Особое внимание уделяется фактуре: дизайнеры предлагают модели "под змею" или "под крокодила".

Сумки — минималистичные, с минимумом фурнитуры. В моде аккуратные топ-хэндлы, структурированные хобо и прямоугольные кросс-боди. Глянец говорит сам за себя, без логотипов и лишних деталей.

Лакированный ремень — ещё один способ добавить блеска. Носите его поверх пальто, жакета или платья — такой акцент делает силуэт завершённым.

Как стилизовать лаковую кожу

Главный принцип — контраст. Глянец требует спутника с матовой текстурой. Сочетайте блестящие элементы с шерстью, твидом, замшей или хлопком.

  • Лаковая юбка + объёмный вязаный свитер: сочетание, в котором строгость встречается с уютом.
  • Тренч из лаковой кожи + классические брюки: идеальный вариант для офиса.
  • Платье из лаковой кожи + хлопковая рубашка под низ: неожиданный, но модный приём.

Избегайте перегруза: не стоит сочетать несколько лаковых вещей сразу, если вы не стремитесь к эффекту подиума.

Цвета сезона

  • Глубокий чёрный: классика, с которой не ошибёшься.
  • Шоколад и карамель: уютные тона, придающие благородство.
  • Бордовый и вино: эффектны в вечернем освещении.
  • Изумруд и графит: модная альтернатива привычным тёмным оттенкам.

От кричащих кислотных цветов дизайнеры советуют отказаться — глянец и без того достаточно выразителен.

Альтернатива для скромных

Если блеск кажется чересчур, обратите внимание на полированную кожу - она имеет мягкое свечение, но без зеркального эффекта. Такой материал подходит для деловых костюмов и сумок.

Другой вариант — глянцевые акценты. Например, лакированные вставки на воротнике или манжетах пальто, носки туфель с блеском, лакированные лацканы на жакете. Маленькая деталь способна освежить весь образ, не превращая его в подиумный.

Таблица сравнения

Материал Впечатление Уместность Уход
Лаковая кожа Смелый, модный, блестящий Для улицы, вечера Протирать мягкой тканью
Полированная кожа Сдержанный, деловой Для офиса Минимальный уход
Эко-кожа с глянцем Трендовый компромисс Универсально Устойчива к влаге

FAQ

Можно ли носить лаковую кожу днём

Да. Главное — сочетать её с матовыми тканями и нейтральными цветами.

Подходит ли лаковая кожа для офиса

Если это тренч, юбка или аксессуары спокойных оттенков — вполне.

Как ухаживать за лаковой кожей

Протирайте сухой тканью и храните вещи в чехлах, чтобы избежать трещин.

Мифы и правда

  • Миф: лаковая кожа — это неудобно и холодно.
    Правда: современные материалы стали мягче и "дышат".

  • Миф: блестящая одежда выглядит вульгарно.
    Правда: при лаконичном крое она выглядит дорого и изысканно.

  • Миф: глянец подходит только для вечера.
    Правда: в нейтральных оттенках он уместен даже днём.

2 интересных факта

  • Первую лаковую кожу начали использовать ещё в XVIII веке для защиты обуви от влаги.
  • В 1980-х она стала символом протеста и независимости.

Исторический контекст

  • В 1920-е лаковая кожа вошла в моду благодаря автомобилям — её использовали в салонах и плащах.
  • В 1980-х материал стал символом клубной культуры.
  • В 2020-х лаковая кожа вернулась в повседневный гардероб в устойчивом формате — чаще из переработанных материалов.

Лаковая кожа перестала быть символом дерзости — теперь это способ заявить о себе без слов, оставаясь элегантной, уверенной и в тренде нового сезона.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Еда и рецепты
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Домашние животные
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Еда и рецепты
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Секрет очарования Деми Мур: как актриса воссоздала культовый стиль из Стриптиза
Ребенок молчит дольше, чем должен? Возможно, это не застенчивость, а тревожный сигнал
Хвойные могут погибнуть зимой не от мороза, а от солнца и пересыхания — садоводам напомнили о главной ошибке осени
Электромобили становятся дешевле, но надёжность — под вопросом
1,5 млрд рублей — новая реальность: как Алтай поднял туристическую отрасль
Как распорядиться квартирой из-за границы и не потерять треть суммы: об этом молчат риелторы
Не просто пустота: что на самом деле происходит с нашим мозгом, когда он "отключается"
Тонкая строчка в билете решает всё: как не потерять деньги при отмене рейса и когда авиакомпании обязаны их вернуть
Диета, что возвращает спокойствие кишечнику: Стол №4 лечит без лекарств и голода
Выращивал просто для красоты — а собрал ведро витаминов: чем калина удивляет даже опытных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.