Материал с характером: он вернулся из бунтарских 80-х, чтобы разрушить серость осенних пальто

Осень 2025 года обещает быть блестящей во всех смыслах — и дело не только в дождливых улицах. На первый план выходит лаковая кожа: глянцевая, притягательная, с лёгким налётом дерзости. Но если раньше она ассоциировалась с байкерами и ночными клубами, то теперь дизайнеры сделали её частью повседневной элегантности. На подиумах Schiaparelli, Burberry, Coperni и Chloé этот материал показали не как вызов, а как утончённое заявление о вкусе.
Сегодня лаковая кожа переживает ренессанс. Глянец снова в моде, но теперь он работает на сдержанность, а не на эпатаж. Это больше не история про "фетиш" или "рок-н-ролл". Это про архитектурные формы, чёткие линии и уверенность без громких слов.
На смену коротким жакетам и мини-платьям из нулевых пришли строгие тренчи, прямые юбки и даже офисные костюмы из лакированной кожи. Такая одежда играет на контрасте — блеск поверхности против мягкости кроя.
Самый актуальный элемент — лаковый тренч. Он выглядит дорого даже в базовом чёрном или карамельном цвете. Главное — избегать излишней сложности. В моде минимализм: прямой силуэт, мягкая линия плеч, акцент на талии. Именно такие модели блистали на подиумах Burberry и Chloé.
Впрочем, если хочется динамики, стоит обратить внимание на короткие куртки — бомберы и косухи. Они идеально сочетаются с плотным денимом, шерстью или трикотажем, добавляя образу энергии.
"Главное в лаковой коже — не бояться блеска. Это не агрессия, а уверенность", — отметил стилист на показе Coperni.
Юбка-карандаш из лаковой кожи — один из самых универсальных предметов сезона. Она сочетается и с офисной рубашкой, и с объёмным свитером, создавая баланс между строгостью и дерзостью.
Модные оттенки — шоколад, бордо, глубокий изумруд, сливовый и традиционный чёрный. Дизайнеры всё чаще отходят от привычного глянца в сторону цветных лаков, где блеск становится не крикливым, а бархатным.
Для тех, кто готов на смелые эксперименты, подойдут платья или тотал-костюмы из лакированного материала. В коллекциях Schiaparelli такие ансамбли украшены тиснением — рельеф создаёт игру света, превращая костюм из делового в вечерний.
Не готовы надеть глянцевую юбку? Начните с мелочей. Обувь и сумки из лаковой кожи — отличный способ войти в тренд.
В этом сезоне на пике ботильоны, челси и высокие сапоги из лакированной кожи. Особое внимание уделяется фактуре: дизайнеры предлагают модели "под змею" или "под крокодила".
Сумки — минималистичные, с минимумом фурнитуры. В моде аккуратные топ-хэндлы, структурированные хобо и прямоугольные кросс-боди. Глянец говорит сам за себя, без логотипов и лишних деталей.
Лакированный ремень — ещё один способ добавить блеска. Носите его поверх пальто, жакета или платья — такой акцент делает силуэт завершённым.
Главный принцип — контраст. Глянец требует спутника с матовой текстурой. Сочетайте блестящие элементы с шерстью, твидом, замшей или хлопком.
Избегайте перегруза: не стоит сочетать несколько лаковых вещей сразу, если вы не стремитесь к эффекту подиума.
От кричащих кислотных цветов дизайнеры советуют отказаться — глянец и без того достаточно выразителен.
Если блеск кажется чересчур, обратите внимание на полированную кожу - она имеет мягкое свечение, но без зеркального эффекта. Такой материал подходит для деловых костюмов и сумок.
Другой вариант — глянцевые акценты. Например, лакированные вставки на воротнике или манжетах пальто, носки туфель с блеском, лакированные лацканы на жакете. Маленькая деталь способна освежить весь образ, не превращая его в подиумный.
|Материал
|Впечатление
|Уместность
|Уход
|Лаковая кожа
|Смелый, модный, блестящий
|Для улицы, вечера
|Протирать мягкой тканью
|Полированная кожа
|Сдержанный, деловой
|Для офиса
|Минимальный уход
|Эко-кожа с глянцем
|Трендовый компромисс
|Универсально
|Устойчива к влаге
Да. Главное — сочетать её с матовыми тканями и нейтральными цветами.
Если это тренч, юбка или аксессуары спокойных оттенков — вполне.
Протирайте сухой тканью и храните вещи в чехлах, чтобы избежать трещин.
Миф: лаковая кожа — это неудобно и холодно.
Правда: современные материалы стали мягче и "дышат".
Миф: блестящая одежда выглядит вульгарно.
Правда: при лаконичном крое она выглядит дорого и изысканно.
Миф: глянец подходит только для вечера.
Правда: в нейтральных оттенках он уместен даже днём.
Лаковая кожа перестала быть символом дерзости — теперь это способ заявить о себе без слов, оставаясь элегантной, уверенной и в тренде нового сезона.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.