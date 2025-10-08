Материал с характером: он вернулся из бунтарских 80-х, чтобы разрушить серость осенних пальто

Осень 2025 года обещает быть блестящей во всех смыслах — и дело не только в дождливых улицах. На первый план выходит лаковая кожа: глянцевая, притягательная, с лёгким налётом дерзости. Но если раньше она ассоциировалась с байкерами и ночными клубами, то теперь дизайнеры сделали её частью повседневной элегантности. На подиумах Schiaparelli, Burberry, Coperni и Chloé этот материал показали не как вызов, а как утончённое заявление о вкусе.

Возвращение глянца

Сегодня лаковая кожа переживает ренессанс. Глянец снова в моде, но теперь он работает на сдержанность, а не на эпатаж. Это больше не история про "фетиш" или "рок-н-ролл". Это про архитектурные формы, чёткие линии и уверенность без громких слов.

На смену коротким жакетам и мини-платьям из нулевых пришли строгие тренчи, прямые юбки и даже офисные костюмы из лакированной кожи. Такая одежда играет на контрасте — блеск поверхности против мягкости кроя.

Тренд №1 — верхняя одежда

Самый актуальный элемент — лаковый тренч. Он выглядит дорого даже в базовом чёрном или карамельном цвете. Главное — избегать излишней сложности. В моде минимализм: прямой силуэт, мягкая линия плеч, акцент на талии. Именно такие модели блистали на подиумах Burberry и Chloé.

Впрочем, если хочется динамики, стоит обратить внимание на короткие куртки — бомберы и косухи. Они идеально сочетаются с плотным денимом, шерстью или трикотажем, добавляя образу энергии.

"Главное в лаковой коже — не бояться блеска. Это не агрессия, а уверенность", — отметил стилист на показе Coperni.

Тренд №2 — юбки и платья

Юбка-карандаш из лаковой кожи — один из самых универсальных предметов сезона. Она сочетается и с офисной рубашкой, и с объёмным свитером, создавая баланс между строгостью и дерзостью.

Модные оттенки — шоколад, бордо, глубокий изумруд, сливовый и традиционный чёрный. Дизайнеры всё чаще отходят от привычного глянца в сторону цветных лаков, где блеск становится не крикливым, а бархатным.

Для тех, кто готов на смелые эксперименты, подойдут платья или тотал-костюмы из лакированного материала. В коллекциях Schiaparelli такие ансамбли украшены тиснением — рельеф создаёт игру света, превращая костюм из делового в вечерний.

Аксессуары с эффектом отражения

Не готовы надеть глянцевую юбку? Начните с мелочей. Обувь и сумки из лаковой кожи — отличный способ войти в тренд.

В этом сезоне на пике ботильоны, челси и высокие сапоги из лакированной кожи. Особое внимание уделяется фактуре: дизайнеры предлагают модели "под змею" или "под крокодила".

Сумки — минималистичные, с минимумом фурнитуры. В моде аккуратные топ-хэндлы, структурированные хобо и прямоугольные кросс-боди. Глянец говорит сам за себя, без логотипов и лишних деталей.

Лакированный ремень — ещё один способ добавить блеска. Носите его поверх пальто, жакета или платья — такой акцент делает силуэт завершённым.

Как стилизовать лаковую кожу

Главный принцип — контраст. Глянец требует спутника с матовой текстурой. Сочетайте блестящие элементы с шерстью, твидом, замшей или хлопком.

Лаковая юбка + объёмный вязаный свитер: сочетание, в котором строгость встречается с уютом.

сочетание, в котором строгость встречается с уютом. Тренч из лаковой кожи + классические брюки: идеальный вариант для офиса.

идеальный вариант для офиса. Платье из лаковой кожи + хлопковая рубашка под низ: неожиданный, но модный приём.

Избегайте перегруза: не стоит сочетать несколько лаковых вещей сразу, если вы не стремитесь к эффекту подиума.

Цвета сезона

Глубокий чёрный: классика, с которой не ошибёшься.

классика, с которой не ошибёшься. Шоколад и карамель: уютные тона, придающие благородство.

уютные тона, придающие благородство. Бордовый и вино: эффектны в вечернем освещении.

эффектны в вечернем освещении. Изумруд и графит: модная альтернатива привычным тёмным оттенкам.

От кричащих кислотных цветов дизайнеры советуют отказаться — глянец и без того достаточно выразителен.

Альтернатива для скромных

Если блеск кажется чересчур, обратите внимание на полированную кожу - она имеет мягкое свечение, но без зеркального эффекта. Такой материал подходит для деловых костюмов и сумок.

Другой вариант — глянцевые акценты. Например, лакированные вставки на воротнике или манжетах пальто, носки туфель с блеском, лакированные лацканы на жакете. Маленькая деталь способна освежить весь образ, не превращая его в подиумный.

Таблица сравнения

Материал Впечатление Уместность Уход Лаковая кожа Смелый, модный, блестящий Для улицы, вечера Протирать мягкой тканью Полированная кожа Сдержанный, деловой Для офиса Минимальный уход Эко-кожа с глянцем Трендовый компромисс Универсально Устойчива к влаге

FAQ

Можно ли носить лаковую кожу днём

Да. Главное — сочетать её с матовыми тканями и нейтральными цветами.

Подходит ли лаковая кожа для офиса

Если это тренч, юбка или аксессуары спокойных оттенков — вполне.

Как ухаживать за лаковой кожей

Протирайте сухой тканью и храните вещи в чехлах, чтобы избежать трещин.

Мифы и правда

Миф: лаковая кожа — это неудобно и холодно.

Правда: современные материалы стали мягче и "дышат".

Миф: блестящая одежда выглядит вульгарно.

Правда: при лаконичном крое она выглядит дорого и изысканно.

Миф: глянец подходит только для вечера.

Правда: в нейтральных оттенках он уместен даже днём.

2 интересных факта

Первую лаковую кожу начали использовать ещё в XVIII веке для защиты обуви от влаги.

В 1980-х она стала символом протеста и независимости.

Исторический контекст

В 1920-е лаковая кожа вошла в моду благодаря автомобилям — её использовали в салонах и плащах.

В 1980-х материал стал символом клубной культуры.

В 2020-х лаковая кожа вернулась в повседневный гардероб в устойчивом формате — чаще из переработанных материалов.

Лаковая кожа перестала быть символом дерзости — теперь это способ заявить о себе без слов, оставаясь элегантной, уверенной и в тренде нового сезона.