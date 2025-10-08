Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
1,5 млрд рублей — новая реальность: как Алтай поднял туристическую отрасль
Как распорядиться квартирой из-за границы и не потерять треть суммы: об этом молчат риелторы
Не просто пустота: что на самом деле происходит с нашим мозгом, когда он "отключается"
Тонкая строчка в билете решает всё: как не потерять деньги при отмене рейса и когда авиакомпании обязаны их вернуть
Диета, что возвращает спокойствие кишечнику: Стол №4 лечит без лекарств и голода
Выращивал просто для красоты — а собрал ведро витаминов: чем калина удивляет даже опытных
Пять базовых команд превратят щенка в идеального пса: нужно лишь знать правильный подход
Когда ткань играет роль: этот главный модный тренд 2025 года будто снят для большого кино
Роды — это не конец формы, а её перезапуск: как мягко восстановить тело и энергию шаг за шагом

Кожа просит тепла: супы, жиры и витамины, которые возвращают ей жизнь в сезон батарей

4:36
Моя семья » Красота и стиль

Зимой кожа страдает не только от холода, но и от питания. Сухой воздух, перепады температуры и недостаток свежих продуктов делают её тусклой и обезвоженной. Поэтому уход изнутри в этот сезон не менее важен, чем хороший крем. Правильное меню помогает коже восстанавливаться, удерживать влагу и сохранять мягкость, даже когда на улице минус.

Тёплый суп-пюре из тыквы с орехами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тёплый суп-пюре из тыквы с орехами

Почему зимой кожа теряет мягкость

В холодное время года сосуды сужаются, кровоток замедляется, а обмен веществ в коже снижается. В результате питательные вещества поступают хуже, и липидный барьер истончается. Даже жирная кожа может стать чувствительной и сухой.

«Кожа не получает из воздуха то, что ей нужно, поэтому питание становится ключевым элементом ухода», — объясняет диетолог Ольга Данилова.

Основные элементы зимнего рациона красоты

1. Супы — тёплое увлажнение изнутри

Супы не только согревают, но и помогают поддерживать водный баланс. Особенно полезны овощные и крем-супы с добавлением полезных жиров.

  • Тыквенный суп с оливковым маслом — источник бета-каротина и витамина Е.
  • Куриный бульон с овощами поддерживает эластичность кожи благодаря коллагену.
  • Крем-суп из брокколи или цветной капусты снабжает кожу антиоксидантами.

2. Полезные жиры — строительный материал барьера

Зимой коже жизненно необходимы жиры, особенно омега-3 и омега-6. Они восстанавливают липидный слой и предотвращают шелушения.

Источники:

  • лосось, скумбрия, сардины;
  • орехи, семена льна, чиа;
  • авокадо, оливковое и льняное масла.

3. Витамины для мягкости кожи

  1. Витамин A — отвечает за обновление клеток (печень, морковь, шпинат).
  2. Витамин E — защищает от потери влаги и холода (орехи, семечки, масла).
  3. Витамин C — укрепляет сосуды и повышает тонус (цитрусовые, шиповник, квашеная капуста).
  4. Витамин D — активизирует обмен веществ в коже, особенно в тёмное время года (яичные желтки, рыба, сливочное масло).

Сравнение: зимний рацион и летний

Параметр Летний рацион Зимний рацион
Основной упор Свежие овощи и фрукты Тёплые блюда, супы
Жиры Минимум Обязательно полезные жиры
Витамины C, K, фолиевая кислота A, D, E, омега-3
Напитки Вода, смузи Травяные чаи, тёплая вода с лимоном

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Исключить жиры → сухость и шелушение → добавить орехи и масло в рацион.
  • Пить только кофе и чай → обезвоживание → тёплая вода и супы.
  • Пренебрегать горячими блюдами → слабое питание кожи → один суп в день.

Советы шаг за шагом

  1. Включайте в рацион суп хотя бы 1 раз в день.
  2. Добавляйте ложку растительного масла в готовое блюдо.
  3. Сочетайте овощи с белками — это усиливает усвоение витаминов.
  4. Следите за питьевым режимом — даже зимой нужно не меньше 1,5 л жидкости.
  5. Раз в неделю добавляйте в меню рыбу холодных морей.

А что если вы вегетарианец?

Омега-3 можно получить из льняного масла, грецких орехов, семян чиа и водорослей. Витамин D — из обогащённых растительных напитков и грибов, выращенных под солнечным светом.

Плюсы и минусы зимнего рациона для кожи

Плюсы Минусы
Улучшает эластичность и мягкость кожи Требует контроля калорийности
Поддерживает баланс влаги Может быть тяжелее для пищеварения
Снижает чувствительность к холоду Требует времени на приготовление
Улучшает цвет лица При избытке жиров возможна жирность кожи

FAQ

Можно ли улучшить кожу только питанием, без косметики?

Нет, но питание усиливает эффект ухода и делает его устойчивым.

Как быстро появляются результаты?

Первые изменения заметны через 2–3 недели регулярного рациона.

Стоит ли пить витамины в капсулах зимой?

Можно, если питание несбалансировано, но лучше получать их из еды.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Еда и рецепты
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Существо без имени и рода: оно светилось и дышало под водой — зарождение новой формой жизни
Он тише BMW и умнее Tesla: кроссовер, который заставит немецкий люкс понервничать
Хрустящая тайна: карамельная корочка на пироге с виноградом — вот как ее сделать
Секрет плодородия из кастрюли: обычная каша творит с землёй то, о чём агрономы молчат
Долгожданная разгадка у берегов Нила: какую тайну хранит Карнакский храм
Бёдра мечты без залов и дорогих процедур: работает даже у тех, кто терпеть не может спорт
Вода теряет вкус: почему мозг отказывается пить и как научить себя любить глоток за глотком
Американские авиалинии меняют подход к ручной клади: что стоит за новым решением
Павел Дуров грубо нарушил правила заповедника Казахстана: какая правовая лазейка помогла ему избежать штрафа
Литры, которых нет: как заправки наживаются на тех, кто любит до щелчка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.