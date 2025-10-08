Кожа просит тепла: супы, жиры и витамины, которые возвращают ей жизнь в сезон батарей

Зимой кожа страдает не только от холода, но и от питания. Сухой воздух, перепады температуры и недостаток свежих продуктов делают её тусклой и обезвоженной. Поэтому уход изнутри в этот сезон не менее важен, чем хороший крем. Правильное меню помогает коже восстанавливаться, удерживать влагу и сохранять мягкость, даже когда на улице минус.
В холодное время года сосуды сужаются, кровоток замедляется, а обмен веществ в коже снижается. В результате питательные вещества поступают хуже, и липидный барьер истончается. Даже жирная кожа может стать чувствительной и сухой.
«Кожа не получает из воздуха то, что ей нужно, поэтому питание становится ключевым элементом ухода», — объясняет диетолог Ольга Данилова.
Супы не только согревают, но и помогают поддерживать водный баланс. Особенно полезны овощные и крем-супы с добавлением полезных жиров.
Зимой коже жизненно необходимы жиры, особенно омега-3 и омега-6. Они восстанавливают липидный слой и предотвращают шелушения.
|Параметр
|Летний рацион
|Зимний рацион
|Основной упор
|Свежие овощи и фрукты
|Тёплые блюда, супы
|Жиры
|Минимум
|Обязательно полезные жиры
|Витамины
|C, K, фолиевая кислота
|A, D, E, омега-3
|Напитки
|Вода, смузи
|Травяные чаи, тёплая вода с лимоном
Омега-3 можно получить из льняного масла, грецких орехов, семян чиа и водорослей. Витамин D — из обогащённых растительных напитков и грибов, выращенных под солнечным светом.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает эластичность и мягкость кожи
|Требует контроля калорийности
|Поддерживает баланс влаги
|Может быть тяжелее для пищеварения
|Снижает чувствительность к холоду
|Требует времени на приготовление
|Улучшает цвет лица
|При избытке жиров возможна жирность кожи
Нет, но питание усиливает эффект ухода и делает его устойчивым.
Первые изменения заметны через 2–3 недели регулярного рациона.
Можно, если питание несбалансировано, но лучше получать их из еды.
