Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долговая нагрузка: как 50% дохода решают судьбу вашей будущей ипотеки
Огород без боли и усталости: вот как заставить землю работать и приносить урожай
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Новый спорт, который захватывает мир: падел-теннис взрывает фитнес-клубы и сердца игроков
Враг №1 для вашего здоровья: как обычная вода из пластиковых бутылок вызывает болезни
Европа без суеты: 6 городов, которые стоит посетить этой осенью
Заезжай и живи: о чём на самом деле молчат продавцы квартир с готовой отделкой
Легенды советского кино: какие 3 фильма Путин называет своими любимыми картинами
К Солнечной системе несётся межзвёздный объект со скоростью 245 000 км/ч — учёные не понимают, что это такое

Кожа тоже устаёт: почему пауза в уходе нужна так же, как сон телу или отпуск разуму

5:13
Моя семья » Красота и стиль

Совремний уход за кожей стал почти ритуалом — сыворотка, крем, маска, тоник, пилинг. Но в какой-то момент кожа перестаёт реагировать на привычные средства, а иногда даже начинает раздражаться. Именно тогда дерматологи советуют сделать паузу — провести skin detox, своего рода «перезагрузку» для кожи. Это не маркетинговый трюк, а способ помочь ей восстановить естественные процессы и вернуть баланс.

Женщина с сияющей, ухоженной кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с сияющей, ухоженной кожей

Почему кожа устает от ухода

Кожа — живой орган, который умеет сам себя восстанавливать. Когда мы перегружаем её активами и слоями косметики, естественные функции ослабевают: барьер разрушается, pH меняется, а реакция на внешние факторы становится сильнее.

«Иногда коже нужно меньше, а не больше. Она способна восстановиться, если дать ей отдохнуть», — отмечает дерматолог Наталья Левченко.

Основные причины усталости кожи:

  • избыточное количество активов (кислоты, ретинол, витамин С);
  • слишком частые пилинги;
  • ежедневное использование плотных тональных средств;
  • смешение несовместимых продуктов разных брендов.

Как понять, что кожа просит «детокс»

  • ощущение стянутости и жжения после привычных средств;
  • появление шелушений и покраснений;
  • воспаления без видимой причины;
  • кожа стала тусклой и чувствительной;
  • уход больше не даёт эффекта.

Если вы замечаете хотя бы два из этих признаков, коже нужен отдых.

Что такое skin detox

Skin detox — это временный отказ от активных косметических средств, чтобы кожа могла восстановить естественные механизмы защиты и регенерации. Это не голодовка, а мягкая перезагрузка. Обычно «отпуск» длится от 3 до 7 дней.

Основные принципы:

  • Минимум средств. Только очищение, увлажнение и защита.
  • Никаких активов. Отложите ретинол, кислоты и витамин С.
  • Мягкое очищение. Без скрабов, только щадящие гели с нейтральным pH.
  • Увлажнение и восстановление. Кремы с церамидами, пантенолом, скваланом.
  • SPF обязательно. Даже в период отдыха кожа нуждается в защите от солнца.

Сравнение: обычный уход и skin detox

Этап Обычный режим Режим skin detox
Утро Очищение, тоник, сыворотка, крем, SPF Очищение, лёгкий крем, SPF
Вечер Демакияж, пилинг, активы, крем Демакияж, базовый крем
Цель Активное воздействие Восстановление баланса
Ощущение Эффект ухода Комфорт и дыхание кожи

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Полностью отказаться от увлажнения → пересушивание → лёгкий крем с церамидами.
  • Использовать мицеллярку без смывания → раздражение → мягкий гель и вода.
  • Делать пилинг во время detox → нарушение барьера → дать коже 7 дней покоя.

Что происходит во время skin detox

В течение первых дней кожа может выглядеть тусклой или слегка жирной — это нормально. Через 3–5 дней баланс восстанавливается, снижается чувствительность, и цвет лица становится ровнее.

После «отпуска» кожа:

  1. лучше воспринимает активные ингредиенты;
  2. меньше реагирует на макияж и косметику;
  3. выглядит более упругой и увлажнённой.

А что если кожа проблемная?

Detox не означает полное бездействие. Для жирной и проблемной кожи можно оставить лёгкий крем с ниацинамидом или термальную воду. Главное — не вводить новые активы в этот период.

FAQ

Как часто нужно делать skin detox?

Раз в месяц или после курса активов.

Можно ли делать detox летом?

Да, особенно при повышенной чувствительности к солнцу.

Можно ли пользоваться декоративной косметикой?

Лучше свести к минимуму или выбрать лёгкие средства.

Мифы и правда

  • «Коже всегда нужны активы» — миф, избыток вреден.
  • «Skin detox — маркетинговый ход» — неправда, это реальная практика дерматологов.
  • «Детокс портит результаты ухода» — миф, наоборот, усиливает их.

Три факта

  1. Кожа обновляется каждые 28 дней — один день отдыха в неделю или неделя в месяц помогают процессу.
  2. После 5 дней «детокса» снижается риск раздражений от активных формул на 30%.
  3. Даже дерматологи периодически прекращают использовать уход, чтобы дать коже восстановиться.

Skin detox — это не отказ от ухода, а забота о коже в её естественном ритме. Небольшие «паузы» помогают восстановить баланс, вернуть мягкость и сделать привычные средства более эффективными.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Тренажёр, который есть у всех: как стул помогает стать стройнее и сильнее без абонемента в зал
Новости спорта
Тренажёр, который есть у всех: как стул помогает стать стройнее и сильнее без абонемента в зал
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Дверцу не закрывать, но и не открывать полностью: идеальный режим для чистой и живой машинки
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Прикурил соседу — остался без генератора: как водители губят машины из доброты
Этот способ жарки грибов — яд: как готовить правильно, чтобы не навредить здоровью
Не суперфуд и не добавка: обычный помидор работает лучше модных диет — новый взгляд на старый овощ
Небывалое открытие в Турции: найден древнейший лик на монолите
Иллюзия безопасности: безаммиачное окрашивание не спасает волосы, а лишь маскирует урон
В полном вакууме что-то постучало по кораблю: загадочный звук преследовал три космические миссии
Кочерыжки вместо лопаты: старый, забытый дачный трюк облегчает осенние работы
Тёмные страницы прошлого: Мадонна раскрыла, какие страдания она пережила на пути к успеху
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.