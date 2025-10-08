Иллюзия безопасности: безаммиачное окрашивание не спасает волосы, а лишь маскирует урон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Современные краски для волос нередко позиционируются как «щадящие» и «безаммиачные», обещая окрашивание без вреда и сухости. Но за красивыми словами часто скрывается химическая реальность: любое изменение цвета — это вмешательство в структуру волоса. Даже мягкий тон с «уходом» внутри всё равно травмирует пряди, только делает это медленнее и менее заметно.

Девушка красит волосы
Фото: https://i.pinimg.com/736x/e6/9e/2d/e69e2d075eb6f0fefa370529c8d66b33.jpg
Девушка красит волосы

Почему окрашивание — это всегда стресс для волос

Чтобы пигмент закрепился, краска должна раскрыть кутикулу волоса — защитный слой, состоящий из кератиновых чешуек. Это делается с помощью щёлочных веществ, чаще всего аммиака или его заменителей, которые тоже поднимают чешуйки и делают волос уязвимым.

«Безаммиачные составы звучат безопасно, но они тоже меняют структуру волоса. Просто действуют мягче и требуют повторений», — отмечает технолог-колорист Марина Белова.

Даже если краска не содержит аммиак, в ней почти всегда есть этаноламин или его аналоги. Они не пахнут и работают плавнее, но оставляют кутикулу приоткрытой дольше, из-за чего волосы теряют влагу и блеск.

Чем отличаются «щадящие» краски

Маркетинг делает акцент на безопасности, но с точки зрения химии принцип один и тот же — изменение структуры волоса ради цвета. Разница лишь в скорости и интенсивности процесса.

Параметр Классическая краска Безаммиачная (щадящая)
Активный компонент Аммиак Этаноламин или амины
Воздействие на кутикулу Быстрое и глубокое Медленное, но длительное
Стойкость цвета Высокая Средняя
Повреждение структуры Явное после 1 окрашивания Накопительное при частом применении
Запах Резкий Мягкий или нейтральный

Как понять, что волосы пострадали

  • Потеря блеска — кутикула не закрылась полностью.
  • Повышенная ломкость — нарушена кератиновая структура.
  • Тугие, «жёсткие» пряди — недостаток липидов и влаги.
  • Быстрое вымывание цвета — признак ослабленного стержня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Частое тонирование «для блеска» → накопительный стресс → увеличьте интервал между окрашиваниями.
  • Использовать шампуни с сульфатами → вымывание цвета → мягкие формулы с керамидами.
  • Пропускать восстановление → ломкость → маски с протеинами и маслами.

Советы шаг за шагом

  1. Перед окрашиванием делайте тест на эластичность волос — если прядь тянется и рвётся, лучше отложить процедуру.
  2. За неделю до окрашивания применяйте восстанавливающие маски с кератином или маслами ши.
  3. После окрашивания используйте шампуни для окрашенных волос с пониженным pH, чтобы закрыть кутикулу.
  4. Один-два раза в месяц делайте уход с маслами и аминокислотами.
  5. Если волосы ломкие — временно замените окрашивание оттеночными бальзамами.

А что если вы окрашиваетесь годами?

Даже при регулярном уходе структура волос постепенно меняется. Пигмент накапливается, липиды вымываются, и пряди становятся пористыми. Если хочется сохранить цвет, но уменьшить нагрузку — можно чередовать стойкое окрашивание и глоссинг (тонирование без аммиака с эффектом блеска).

Плюсы и минусы щадящих красок

Плюсы Минусы
Меньше запах, мягкое воздействие Всё равно повреждают структуру
Цвет выглядит естественно Требуют частого обновления
Подходят для чувствительной кожи головы Со временем накапливают эффект сухости
Можно использовать во время беременности Не перекрывают седину полностью

FAQ

Значит ли «безаммиачная краска», что она безопасна?

Нет, она просто мягче по воздействию, но процесс разрушения кутикулы всё равно происходит.

Можно ли окрашивать повреждённые волосы?

Лучше провести курс восстановления, а затем использовать щадящее тонирование.

Как сохранить волосы после окрашивания?

Использовать питательные маски, термозащиту и не мыть голову слишком часто.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
