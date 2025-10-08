Иллюзия безопасности: безаммиачное окрашивание не спасает волосы, а лишь маскирует урон

Современные краски для волос нередко позиционируются как «щадящие» и «безаммиачные», обещая окрашивание без вреда и сухости. Но за красивыми словами часто скрывается химическая реальность: любое изменение цвета — это вмешательство в структуру волоса. Даже мягкий тон с «уходом» внутри всё равно травмирует пряди, только делает это медленнее и менее заметно.
Чтобы пигмент закрепился, краска должна раскрыть кутикулу волоса — защитный слой, состоящий из кератиновых чешуек. Это делается с помощью щёлочных веществ, чаще всего аммиака или его заменителей, которые тоже поднимают чешуйки и делают волос уязвимым.
«Безаммиачные составы звучат безопасно, но они тоже меняют структуру волоса. Просто действуют мягче и требуют повторений», — отмечает технолог-колорист Марина Белова.
Даже если краска не содержит аммиак, в ней почти всегда есть этаноламин или его аналоги. Они не пахнут и работают плавнее, но оставляют кутикулу приоткрытой дольше, из-за чего волосы теряют влагу и блеск.
Маркетинг делает акцент на безопасности, но с точки зрения химии принцип один и тот же — изменение структуры волоса ради цвета. Разница лишь в скорости и интенсивности процесса.
|Параметр
|Классическая краска
|Безаммиачная (щадящая)
|Активный компонент
|Аммиак
|Этаноламин или амины
|Воздействие на кутикулу
|Быстрое и глубокое
|Медленное, но длительное
|Стойкость цвета
|Высокая
|Средняя
|Повреждение структуры
|Явное после 1 окрашивания
|Накопительное при частом применении
|Запах
|Резкий
|Мягкий или нейтральный
Даже при регулярном уходе структура волос постепенно меняется. Пигмент накапливается, липиды вымываются, и пряди становятся пористыми. Если хочется сохранить цвет, но уменьшить нагрузку — можно чередовать стойкое окрашивание и глоссинг (тонирование без аммиака с эффектом блеска).
|Плюсы
|Минусы
|Меньше запах, мягкое воздействие
|Всё равно повреждают структуру
|Цвет выглядит естественно
|Требуют частого обновления
|Подходят для чувствительной кожи головы
|Со временем накапливают эффект сухости
|Можно использовать во время беременности
|Не перекрывают седину полностью
Нет, она просто мягче по воздействию, но процесс разрушения кутикулы всё равно происходит.
Лучше провести курс восстановления, а затем использовать щадящее тонирование.
Использовать питательные маски, термозащиту и не мыть голову слишком часто.
