Чай против воды: ароматная привычка, которая может высушить кожу сильнее зимнего ветра

Мы привыкли считать чай полезным напитком, который тонизирует, согревает и даже помогает вывести токсины. Но когда речь идёт о состоянии кожи, всё оказывается не так однозначно. Некоторые виды чая и других популярных напитков способны лишать кожу влаги, несмотря на кажущуюся пользу. Почему это происходит и стоит ли действительно заменять воду ароматной чашкой чая?

Почему коже нужна именно вода

Кожа на 60–70% состоит из воды. Она участвует во всех процессах — от обновления клеток до поддержания эластичности. Когда жидкости не хватает, кожа теряет тонус, становится тусклой и более уязвимой. Чай, кофе и даже минеральная вода с газом не всегда способны восполнить дефицит влаги — иногда они, наоборот, усиливают обезвоживание.

«Не каждый напиток увлажняет организм. Некоторые стимулируют выведение жидкости, и кожа реагирует первой — сухостью и чувствительностью», — объясняет нутрициолог Анастасия Фролова.

Что делает чай с кожей

1. Чёрный чай

Содержит кофеин, который обладает лёгким мочегонным эффектом. В небольших количествах он безвреден, но при частом употреблении способствует потере жидкости.

Результат: кожа становится менее упругой, особенно при недостатке воды в рационе.

2. Зелёный чай

Богат антиоксидантами, но также содержит кофеин, пусть и меньше. Если пить без сахара и в умеренных объёмах — может улучшить цвет лица.

Результат: полезен при 1–2 чашках в день, но не заменяет воду.

3. Травяные чаи

Самый щадящий вариант. Ромашка, мелисса, липа, шиповник поддерживают баланс жидкости и не вызывают обезвоживания.

Результат: можно считать дополнительным источником влаги, особенно зимой.

4. Матча и пуэр

Содержат высокую концентрацию кофеина, что усиливает обмен веществ, но и выводит воду.

Результат: бодрят, но сушат кожу при злоупотреблении.

Сравнение напитков

Напиток Увлажняет или сушит Комментарий Вода Увлажняет Лучший источник гидратации Зелёный чай Нейтрален При умеренном употреблении Чёрный чай Сушит При избытке из-за кофеина Травяной чай Увлажняет Без кофеина и сахара Кофе Сушит Усиливает выведение жидкости Газированные напитки Сушат Сахар и углекислота мешают усвоению воды

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Заменять воду чаем → обезвоживание и сухость кожи → 6–8 стаканов чистой воды в день.

Добавлять сахар → воспаления и тусклый цвет лица → травы или лимон.

Пить чай вместо утренней воды → дольше сохраняется отёчность → сначала вода, потом напитки.

Советы шаг за шагом

Начинайте день со стакана тёплой воды, а не кофе или чая. Пейте травяные отвары между приёмами пищи. За каждую чашку кофе или крепкого чая добавляйте стакан воды. Следите за ощущениями: если кожа стянута, а губы сухие — вы теряете влагу. В холодное время года пейте тёплую воду с лимоном — она согревает и поддерживает баланс.

А что если вы не любите пить воду?

Добавьте в неё вкус: ломтик апельсина, огурца, ягоды или мяту. Это не только разнообразит рацион, но и поможет пить больше жидкости без вреда для кожи.

FAQ

Можно ли пить чай вместо воды?

Нет, чай — дополнение, а не замена. Он не восполняет влагу в полном объёме.

Как понять, что коже не хватает воды?

Стянутость, шелушение, блеклый цвет и ощущение усталости — первые сигналы обезвоживания.

Сколько жидкости нужно для здоровой кожи?

В среднем 30 мл на каждый килограмм веса, включая воду и лёгкие чаи.

Мифы и правда

«Чай увлажняет так же, как вода» — миф, он может выводить влагу.

«Чёрный чай укрепляет сосуды кожи» — частично правда, но без эффекта при обезвоживании.

«Кофеин не влияет на кожу» — миф, он усиливает потерю влаги.

Три факта

Даже одна чашка крепкого чая может ускорить выведение жидкости на 10–15%. Кожа теряет влагу быстрее зимой, когда мы заменяем воду горячими напитками. Умеренное потребление травяных чаёв помогает поддерживать гидратацию и спокойствие кожи.

Чай может быть частью здорового рациона, но воду он не заменит. Чтобы кожа оставалась увлажнённой и сияющей, важно поддерживать баланс: пить достаточно чистой воды и не злоупотреблять напитками с кофеином.