Чай против воды: ароматная привычка, которая может высушить кожу сильнее зимнего ветра

Мы привыкли считать чай полезным напитком, который тонизирует, согревает и даже помогает вывести токсины. Но когда речь идёт о состоянии кожи, всё оказывается не так однозначно. Некоторые виды чая и других популярных напитков способны лишать кожу влаги, несмотря на кажущуюся пользу. Почему это происходит и стоит ли действительно заменять воду ароматной чашкой чая?
Кожа на 60–70% состоит из воды. Она участвует во всех процессах — от обновления клеток до поддержания эластичности. Когда жидкости не хватает, кожа теряет тонус, становится тусклой и более уязвимой. Чай, кофе и даже минеральная вода с газом не всегда способны восполнить дефицит влаги — иногда они, наоборот, усиливают обезвоживание.
«Не каждый напиток увлажняет организм. Некоторые стимулируют выведение жидкости, и кожа реагирует первой — сухостью и чувствительностью», — объясняет нутрициолог Анастасия Фролова.
Содержит кофеин, который обладает лёгким мочегонным эффектом. В небольших количествах он безвреден, но при частом употреблении способствует потере жидкости.
Результат: кожа становится менее упругой, особенно при недостатке воды в рационе.
Богат антиоксидантами, но также содержит кофеин, пусть и меньше. Если пить без сахара и в умеренных объёмах — может улучшить цвет лица.
Результат: полезен при 1–2 чашках в день, но не заменяет воду.
Самый щадящий вариант. Ромашка, мелисса, липа, шиповник поддерживают баланс жидкости и не вызывают обезвоживания.
Результат: можно считать дополнительным источником влаги, особенно зимой.
Содержат высокую концентрацию кофеина, что усиливает обмен веществ, но и выводит воду.
Результат: бодрят, но сушат кожу при злоупотреблении.
|Напиток
|Увлажняет или сушит
|Комментарий
|Вода
|Увлажняет
|Лучший источник гидратации
|Зелёный чай
|Нейтрален
|При умеренном употреблении
|Чёрный чай
|Сушит
|При избытке из-за кофеина
|Травяной чай
|Увлажняет
|Без кофеина и сахара
|Кофе
|Сушит
|Усиливает выведение жидкости
|Газированные напитки
|Сушат
|Сахар и углекислота мешают усвоению воды
Добавьте в неё вкус: ломтик апельсина, огурца, ягоды или мяту. Это не только разнообразит рацион, но и поможет пить больше жидкости без вреда для кожи.
Нет, чай — дополнение, а не замена. Он не восполняет влагу в полном объёме.
Стянутость, шелушение, блеклый цвет и ощущение усталости — первые сигналы обезвоживания.
В среднем 30 мл на каждый килограмм веса, включая воду и лёгкие чаи.
Чай может быть частью здорового рациона, но воду он не заменит. Чтобы кожа оставалась увлажнённой и сияющей, важно поддерживать баланс: пить достаточно чистой воды и не злоупотреблять напитками с кофеином.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.