Макияж возвращает дыхание: визажисты устали от стерильных лиц и делают ставку на живую кожу и настоящий румянец

Тренд на макияж «no makeup» долго держался в моде — прозрачные текстуры, матовая кожа и минимализм казались эталоном естественности. Но в 2025 году макияж снова обретает цвет, живость и эмоцию. Визажисты устали от стерильных лиц и возвращают то, что делает их по-настоящему живыми: румянец, блеск и оттенки, близкие к природным, но с художественным акцентом.
После нескольких лет «невидимого» макияжа индустрия красоты переживает усталость от идеальной кожи без цвета. Вдохновлённые подиумами и TikTok-трендами, визажисты предлагают вернуть лицу движение и жизнь — лёгкий блеск на веках, естественный румянец и сияние, похожее на после прогулки на морозе.
«Кожа должна выглядеть не идеально, а живо. Современный макияж — это эмоция, а не маска», — отмечает визажист Ирина Соколова.
Румяна теперь наносят не только на щёки, но и на переносицу, подбородок и даже на веки. Такой приём создаёт эффект здорового, свежего лица. Актуальны кремовые текстуры в оттенках персика, розы, ягодного чая.
Сияние возвращается, но в новой форме — влажный финиш без масляного блеска. Вместо хайлайтера визажисты используют бальзамы или прозрачные гели, которые дают эффект здоровой, «живой» кожи.
На смену бежевым теням приходят лёгкие акварельные оттенки: розовый, персиковый, дымчато-сиреневый. Главное — мягкая растушёвка, будто цвет естественно проступает изнутри.
Губы теперь не очерчивают карандашом, а слегка «размывают» цвет. Популярны тинты, глянцевые бальзамы и лёгкие кремовые помады, которые создают эффект естественного объёма.
|Элемент
|No makeup
|Новый реализм
|Тон
|Полностью матовый
|Сияющий, живой
|Румяна
|Минимум цвета
|Акцент на щеках и носу
|Губы
|Нюдовые
|Естественные, но выразительные
|Тени
|Бежевые
|Цветные, полупрозрачные
|Эффект
|Безупречность
|Естественная энергия
Никто не призывает к яркости. Новый тренд не про цвет ради цвета, а про здоровый, живой тон, как после отдыха. Вы можете адаптировать его под себя — от лёгкого намёка до выразительного акцента.
|Плюсы
|Минусы
|Освежает и омолаживает лицо
|Требует практики в растушёвке
|Делает макияж индивидуальным
|Не скрывает несовершенства
|Легко адаптируется под образ
|Может выглядеть неуместно в строгом офисе
|Подходит для любого возраста
|Не подходит при избыточном блеске кожи
Да, если хайлайтер лёгкий и не блестящий — нанесите поверх румян для эффекта «влажной кожи».
Кремовые дают более естественный результат и подходят сухой коже.
Да, умеренный цвет и сияние визуально омолаживают.
