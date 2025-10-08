Макияж возвращает дыхание: визажисты устали от стерильных лиц и делают ставку на живую кожу и настоящий румянец

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Тренд на макияж «no makeup» долго держался в моде — прозрачные текстуры, матовая кожа и минимализм казались эталоном естественности. Но в 2025 году макияж снова обретает цвет, живость и эмоцию. Визажисты устали от стерильных лиц и возвращают то, что делает их по-настоящему живыми: румянец, блеск и оттенки, близкие к природным, но с художественным акцентом.

Осенний макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний макияж

Почему минимализм уступает место выразительности

После нескольких лет «невидимого» макияжа индустрия красоты переживает усталость от идеальной кожи без цвета. Вдохновлённые подиумами и TikTok-трендами, визажисты предлагают вернуть лицу движение и жизнь — лёгкий блеск на веках, естественный румянец и сияние, похожее на после прогулки на морозе.

«Кожа должна выглядеть не идеально, а живо. Современный макияж — это эмоция, а не маска», — отмечает визажист Ирина Соколова.

Что заменило тренд «макияж без макияжа»

1. Румянец как главный акцент

Румяна теперь наносят не только на щёки, но и на переносицу, подбородок и даже на веки. Такой приём создаёт эффект здорового, свежего лица. Актуальны кремовые текстуры в оттенках персика, розы, ягодного чая.

2. Блеск без жирного эффекта

Сияние возвращается, но в новой форме — влажный финиш без масляного блеска. Вместо хайлайтера визажисты используют бальзамы или прозрачные гели, которые дают эффект здоровой, «живой» кожи.

3. Цвет — мягкий, но ощутимый

На смену бежевым теням приходят лёгкие акварельные оттенки: розовый, персиковый, дымчато-сиреневый. Главное — мягкая растушёвка, будто цвет естественно проступает изнутри.

4. Губы без контуров

Губы теперь не очерчивают карандашом, а слегка «размывают» цвет. Популярны тинты, глянцевые бальзамы и лёгкие кремовые помады, которые создают эффект естественного объёма.

Сравнение: «макияж без макияжа» и новый реализм

Элемент No makeup Новый реализм
Тон Полностью матовый Сияющий, живой
Румяна Минимум цвета Акцент на щеках и носу
Губы Нюдовые Естественные, но выразительные
Тени Бежевые Цветные, полупрозрачные
Эффект Безупречность Естественная энергия

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Перебор с хайлайтером → жирный блеск → прозрачный гель или бальзам.
  • Слишком плотный тон → теряется эффект живости → лёгкий флюид с сиянием.
  • Яркие румяна без растушёвки → «кукольный» эффект → мягкое распределение кистью.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте кожу — увлажнение и сияющая база.
  2. Используйте тон с лёгким свечением, не скрывая текстуру кожи.
  3. Добавьте кремовые румяна на щёки и переносицу.
  4. Подчеркните глаза тенями с мягким блеском или розоватым оттенком.
  5. Завершите образ бальзамом или тинтом для губ.

А что если вы любите классику?

Никто не призывает к яркости. Новый тренд не про цвет ради цвета, а про здоровый, живой тон, как после отдыха. Вы можете адаптировать его под себя — от лёгкого намёка до выразительного акцента.

Плюсы и минусы возвращения цвета

Плюсы Минусы
Освежает и омолаживает лицо Требует практики в растушёвке
Делает макияж индивидуальным Не скрывает несовершенства
Легко адаптируется под образ Может выглядеть неуместно в строгом офисе
Подходит для любого возраста Не подходит при избыточном блеске кожи

FAQ

Можно ли сочетать румяна и хайлайтер?

Да, если хайлайтер лёгкий и не блестящий — нанесите поверх румян для эффекта «влажной кожи».

Что выбрать — кремовые или сухие румяна?

Кремовые дают более естественный результат и подходят сухой коже.

Подходит ли тренд для возрастного макияжа?

Да, умеренный цвет и сияние визуально омолаживают.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
