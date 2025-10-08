Когда ткань играет роль: этот главный модный тренд 2025 года будто снят для большого кино

Бахрома снова на гребне модной волны — и, похоже, останется там надолго. В сезонах 2025-2026 она уверенно закрепилась в коллекциях мировых брендов и перешла из статуса детали ковбойских костюмов в категорию универсального стиля. Теперь бахрома украшает не только пончо и сумки, но и платья, юбки, пальто, обувь и даже пояса. Этот декор возвращает тренд на живые фактуры, естественность и движение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кожаная сумка с бахромой

Почему бахрома снова в моде

Современная мода переживает роман с эстетикой бохо — расслабленной, немного богемной, но при этом тщательно продуманной. Бахрома идеально вписывается в это настроение.

В то время как летние коллекции 2025 года изобиловали летящими тканями, осень делает акцент на фактуре — замше, коже, плотном трикотаже. Именно бахрома добавляет этим материалам воздуха и пластики. На подиумах Stella McCartney, Isabel Marant, Michael Kors и Burberry можно было увидеть всё: от строгих кожаных пальто до утончённых платьев, где бахрома струится при каждом шаге.

"Бахрома возвращает ощущение движения — она словно оживляет ткань", — отмечают стилисты модных Домов.

В отличие от рюшей или воланов, кисти уместны даже в минималистичных образах, не перегружая их романтизмом.

Главные вещи с бахромой

Платья

Это абсолютный must-have сезона. Дизайнеры предлагают как модели длиной миди и макси, так и более смелые версии — мини с удлинённой бахромой, доходящей до щиколоток. Цветовая палитра — глубокая, осенняя: винный, шоколадный, карамельный, синий и графитовый. Платье лучше выбирать однотонное, чтобы акцент был именно на движении нитей.

Такое изделие уместно и на вечернем выходе, и в повседневных образах — стоит лишь поменять обувь и аксессуары.

Юбки

Юбка с бахромой — универсальный элемент, который можно обыграть десятками способов. В тренде замшевые, кожаные и трикотажные модели с длинной бахромой до середины икры или щиколотки. Они красиво движутся при ходьбе и визуально вытягивают силуэт.

Тёплые оттенки земли — табачный, бежевый, терракотовый, коньячный — придают образу естественность. К такому низу подойдёт лаконичный верх: рубашка, водолазка или мягкий кардиган.

Верхняя одежда

Пончо, кейпы и куртки с бахромой стали главными героями показов осенне-зимнего сезона. Короткие кисти на плечах или по краю подола придают вещам динамику, а силуэт — легкость.

Модельеры Sportmax и Luisa Spagnoli показали, как даже сдержанные формы могут выглядеть эффектно благодаря тонкому декору по линии рукава или пояса.

Трикотаж

Жилеты и джемперы, где бахрома является продолжением вязки, выглядят необычно и уютно. Такой трикотаж прекрасно сочетается с джинсами-клёш или кожаными брюками.

Аксессуары с бахромой

Если вы пока не готовы к радикальным экспериментам, начните с мелочей.

Сумка с кистями: простой способ добавить тренд в повседневный лук. Модные варианты — тоут из замши или кросс-боди с мягкими лентами из кожи. Оттенки — бежевый, графитовый, бордовый, кофейный.

простой способ добавить тренд в повседневный лук. Модные варианты — тоут из замши или кросс-боди с мягкими лентами из кожи. Оттенки — бежевый, графитовый, бордовый, кофейный. Обувь с микробахромой: сапоги или ботинки, где кисти украшают боковые швы.

сапоги или ботинки, где кисти украшают боковые швы. Пояс-шнур с бахромой: мягко подчёркивает талию поверх пальто или платья.

мягко подчёркивает талию поверх пальто или платья. Шарфы с длинными нитями: осенний must-have. Носить их можно не ради тепла, а как завершающий акцент в многослойных образах.

"Бахрома — это движение. Она оживляет даже самый простой наряд", — подчёркивают эксперты моды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сочетать бахрому с крупным принтом.

Последствие: образ перегружается.

Альтернатива: однотонная база и акцент на фактуре.

Ошибка: выбирать синтетические материалы.

Последствие: бахрома теряет форму и быстро скатывается.

Альтернатива: натуральная замша, кожа или плотный трикотаж.

Ошибка: использовать бахрому повсюду.

Последствие: создаётся ощущение костюма.

Альтернатива: один акцент — платье, сумка или шарф.

Плюсы тренда

Преимущество В чём суть Универсальность Уместна и в офисе, и на вечеринке Пластика Добавляет движению изящества Актуальность Тренд подтверждён показами 2025-2026 Практичность Совмещает комфорт и выразительность

Мифы и правда

Миф: бахрома уместна только в стиле бохо.

Правда: современные дизайнеры интегрируют её и в минимализм, и в классику.

бахрома уместна только в стиле бохо. современные дизайнеры интегрируют её и в минимализм, и в классику. Миф: бахрома полнит.

Правда: при грамотном крое она, наоборот, вытягивает силуэт.

бахрома полнит. при грамотном крое она, наоборот, вытягивает силуэт. Миф: такие вещи не для города.

Правда: городская мода 2025-го — это именно микс практичности и выразительных деталей.

Три интересных факта

В 1920-х бахрома была символом женской свободы — в эпоху "флэппер" платья с кистями позволяли танцевать чарльстон.

В 1970-х её использовали хиппи как знак отказа от формализма.

В 2020-х бахрома вернулась благодаря TikTok-тренду на "cowgirl chic" — сочетание джинсы, кожи и металлизированной бахромы стало вирусным.

Исторический контекст

Первые элементы бахромы появились ещё в одежде шумеров — она украшала плащи воинов.

В моде XX века бахрома возвращалась каждые 20 лет, сопровождая всплески интереса к свободе и самовыражению.

В коллекциях 2025-2026 годов тренд развивается в сторону устойчивой моды: дизайнеры создают бахрому из переработанных материалов.

Бахрома возвращает моде движение и свободу — она не просто украшение, а символ уверенности, легкости и умения идти в ногу со временем.