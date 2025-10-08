Когда ткань играет роль: этот главный модный тренд 2025 года будто снят для большого кино

Бахрома снова на гребне модной волны — и, похоже, останется там надолго. В сезонах 2025-2026 она уверенно закрепилась в коллекциях мировых брендов и перешла из статуса детали ковбойских костюмов в категорию универсального стиля. Теперь бахрома украшает не только пончо и сумки, но и платья, юбки, пальто, обувь и даже пояса. Этот декор возвращает тренд на живые фактуры, естественность и движение.
Современная мода переживает роман с эстетикой бохо — расслабленной, немного богемной, но при этом тщательно продуманной. Бахрома идеально вписывается в это настроение.
В то время как летние коллекции 2025 года изобиловали летящими тканями, осень делает акцент на фактуре — замше, коже, плотном трикотаже. Именно бахрома добавляет этим материалам воздуха и пластики. На подиумах Stella McCartney, Isabel Marant, Michael Kors и Burberry можно было увидеть всё: от строгих кожаных пальто до утончённых платьев, где бахрома струится при каждом шаге.
"Бахрома возвращает ощущение движения — она словно оживляет ткань", — отмечают стилисты модных Домов.
В отличие от рюшей или воланов, кисти уместны даже в минималистичных образах, не перегружая их романтизмом.
Это абсолютный must-have сезона. Дизайнеры предлагают как модели длиной миди и макси, так и более смелые версии — мини с удлинённой бахромой, доходящей до щиколоток. Цветовая палитра — глубокая, осенняя: винный, шоколадный, карамельный, синий и графитовый. Платье лучше выбирать однотонное, чтобы акцент был именно на движении нитей.
Такое изделие уместно и на вечернем выходе, и в повседневных образах — стоит лишь поменять обувь и аксессуары.
Юбка с бахромой — универсальный элемент, который можно обыграть десятками способов. В тренде замшевые, кожаные и трикотажные модели с длинной бахромой до середины икры или щиколотки. Они красиво движутся при ходьбе и визуально вытягивают силуэт.
Тёплые оттенки земли — табачный, бежевый, терракотовый, коньячный — придают образу естественность. К такому низу подойдёт лаконичный верх: рубашка, водолазка или мягкий кардиган.
Пончо, кейпы и куртки с бахромой стали главными героями показов осенне-зимнего сезона. Короткие кисти на плечах или по краю подола придают вещам динамику, а силуэт — легкость.
Модельеры Sportmax и Luisa Spagnoli показали, как даже сдержанные формы могут выглядеть эффектно благодаря тонкому декору по линии рукава или пояса.
Жилеты и джемперы, где бахрома является продолжением вязки, выглядят необычно и уютно. Такой трикотаж прекрасно сочетается с джинсами-клёш или кожаными брюками.
Если вы пока не готовы к радикальным экспериментам, начните с мелочей.
"Бахрома — это движение. Она оживляет даже самый простой наряд", — подчёркивают эксперты моды.
Ошибка: сочетать бахрому с крупным принтом.
Последствие: образ перегружается.
Альтернатива: однотонная база и акцент на фактуре.
Ошибка: выбирать синтетические материалы.
Последствие: бахрома теряет форму и быстро скатывается.
Альтернатива: натуральная замша, кожа или плотный трикотаж.
Ошибка: использовать бахрому повсюду.
Последствие: создаётся ощущение костюма.
Альтернатива: один акцент — платье, сумка или шарф.
|Преимущество
|В чём суть
|Универсальность
|Уместна и в офисе, и на вечеринке
|Пластика
|Добавляет движению изящества
|Актуальность
|Тренд подтверждён показами 2025-2026
|Практичность
|Совмещает комфорт и выразительность
Бахрома возвращает моде движение и свободу — она не просто украшение, а символ уверенности, легкости и умения идти в ногу со временем.
